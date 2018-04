Nastavuje laťku mezi levnými smartphony. Test Vodafone Smart prime 6

Nový Vodafone Smart prime 6 je zatím jednoznačně nejlepší koupí roku. Za cenu 3 277 korun nabízí tak dobrou výbavu, že nad ním nemusí ohrnovat nos ani docela nároční uživatelé. Telefonu není moc co vytýkat, snad jen zbytečně komplikované jméno a pro někoho možná až příliš obyčejný design.

Duše běžného uživatele, který nepotřebuje čtečky otisků prstů, QHD displeje, dech beroucí rozlišení foťáků nebo bezdrátové dobíjení při pohledu na specifikace a cenu Smart prime 6 zaplesá. Nechybí tu vlastně nic, novinka z nabídky Vodafonu je moderní smartphone se vším, co je k tomu třeba, a téměř nedělá ústupky ve výbavě. Uživatelé si tak užijí rychlých LTE sítí, díky NFC mohou telefon používat k placení namísto kreditní karty a to vše na novém Androidu 5.0.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý poměr výkon/cena

kompletní výbava včetně LTE a NFC

dobrý displej

rychlý nový Android

Proč nekoupit? pro někoho nudný design

manuální mód foťáku zůstává aktivní i po opuštění Kdy? V prodeji Za kolik? 3 277 Kč

Na tuto kombinaci ceny a pokročilých funkcí zatím na našem trhu nemá nikdo, ani levná a agresivní čínská konkurence. Není pochyb o tom, že i další dostupné chytré telefony brzy přijdou s podobnou výbavou za podobnou cenovku, ale Vodafone Smart prime 6 v tomto ohledu nastavuje laťku hodně vysoko a jeho koupě rozhodně nebude zmařenou investicí.

Vzhled a konstrukce: šedý elegán

Vodafone to sice v minulosti u chytrých zařízení, která prodává pod svou značkou, zkoušel i s veselejším a výraznějším designem, běžný uživatel je však konzervativní a tomu odpovídá i vzhled novinky. Jednoduché nijak komplikované tvary, elegantní zaoblení v rozích a šedé plastové tělo jsou klasikou, která neurazí. Pro někoho může být vzhled až hodně nudný, protože na Smart prime 6 opravdu nenajdeme ani jedinou designovou kudrlinku, ale určitý minimalismus je také velmi sympatický.

Pocitu luxusu se tu pochopitelně nedočkáme, ale zpracování je poctivé. Telefon nepůsobí dojmem, že by měl mít potíže s trvanlivostí konstrukce. Však je také výrobcem přístroje Alcatel Onetouch, respektive mateřská společnost TCT Mobile, která má se smartphony bohaté zkušenosti. Zadní kryt baterie sedí na svém místě perfektně a nevrže, přitom jde sejmout relativně snadno. Odhalí ovšem jen přístup ke slotu pro SIM (micro formát) a paměťovou kartu microSD, baterie je napevno zabudovaná.

Díky zaobleným rohům padne prime 6 dobře do ruky, je ovšem nutné počítat s tím, že už to není žádný drobeček. Úhlopříčka 5 palců je ovšem podle nás ideálním kompromisem, telefon bude velikostně vyhovovat širokému publiku. Rámečky displeje sice nejsou nijak rekordně tenké, ale to lze v tomto případě snadno odpustit. Navíc je novinka ve skutečnosti jen nepatrně větší než třeba nový Samsung Galaxy S6, který má jen o desetinu palce větší displej (a stojí šestkrát tolik). I hmotnost je zcela v běžných mezích.

Displej a ovládání: nový Android a hezký obraz

Levný Smart prime 6 je moderním smartphonem se vším všudy. Jeho pětipalcový displej dostal HD rozlišení, které samozřejmě není žádnou světovou špičkou, ale na druhou stranu na dané úhlopříčce plně dostačuje, skok kupředu oproti dosavadním qHD displejům je citelný, naopak přítomnost Full HD panelu by už možná někteří uživatelé ani nezaznamenali a neocenili. Displej je typu IPS a má jak velmi dobré a věrné barevné podání, tak docela dobrou čitelnost na přímém slunci. Jen musí mít uživatel trochu trpělivost, protože automatická regulace podsvícení reaguje na okolní podmínky docela se zpožděním.

Smart prime 6 dostal v podstatě téměř čistý Android 5.0 Lollipop, což je další příjemné překvapení, protože v této cenové kategorii stále (bohužel) není aktuální verze systému běžnou záležitostí. Ovládání je klasické s trojicí senzorových tlačítek pod displejem: vlevo je klávesa zpět, uprostřed tlačítko home a vpravo multitasking. Senzorová tlačítka elegantně svítí, jen když je telefon využíván, s vypnutým displejem zhasínají.

Ovládání je jednoduché a smartphone je svižný. Samozřejmost, s jakou tu nový Android funguje, by mu mohly závidět některé i pětkrát dražší telefony. O pohon systému se stará čtyřjádro Qualcomm Snapdragon s taktem jader 1,3 GHz a k tomu je tu 1 GB RAM paměti. Multitasking je tak hračkou, ani při něm se telefon nijak zásadně nezpomaluje a nezadrhává. V podstatě čistý Android znamená, že Vodafone tu neexperimentuje s všemožnými chytrými funkcemi, ale třeba probudit telefon z režimu spánku poklepáním na displej jde. Vypínací tlačítko je přitom hezky po ruce na pravém boku.

Běžné funkce: nechybí vůbec nic

U levných telefonů se často setkáváme s tím, že jim chybí některá docela důležitá funkce. Sice se třeba daný přístroj vytáhne povedeným displejem, ale nepodporuje rychlá data a podobně. Nic takového ovšem u Vodafone Smart prime 6 neplatí. Je tu v podstatě vše, co může uživatel vůbec potřebovat a navíc každý prvek výbavy dává smysl.

Můžeme to ilustrovat třeba na vnitřní paměti. Mnoho levných telefonů ji nesmyslně rozděluje na kdovíjaké oddíly a náročnější uživatelé pak mají problém s nedostatkem místa pro aplikace. Nic takového tu nehrozí, je tu 8 GB paměti v jednom oddílu a pro uživatele je k dispozici asi 5 GB, což je velmi solidní porce. I naše pořádná nálož aplikací se sem vešla zcela bez potíží a ještě v paměti zbylo přes 2,5 GB místa. Samozřejmě třeba pro ukládání fotografií a hudby lze použít paměťovou kartu s kapacitou až 64 GB.

Podobně má tento smartphone kompletní podporu LTE. K dispozici jsou všechny frekvence, které u nás operátoři používají, takže nebude problém užít si rychlý internet prakticky kdekoli. Příjemným překvapením může být přítomnost NFC. Pokud to vaše banka podporuje, můžete si nechat svou platební kartu nahrát do telefonu a platit pomocí něj u bezkontaktních terminálů. NFC přitom stále chybí u většiny i o dost dražších telefonů.

Aplikace pro práci s SMS nebo hovory opět pocházejí z čistého systému a jejich obsluha je snadná a bezproblémová. Klávesnice umožňuje například i psaní tahy. V novém Androidu najdeme i určitou alternativu k vyzváněcím profilům, režim nerušit (s nastavitelnými výjimkami) lze aktivovat třeba ve vybraném časovém rozmezí nebo na určitou dobu od dané chvíle. Tato funkce tak telefonu nechybí. Na druhou stranu telefon zdědil i trochu komplikovanější nastavování upozornění - tóny pro některé aplikace je nutné volit přímo v nich.

Fotoaparát: také bude stačit

Pokud hledáte špičkový fotomobil, tak tady nepochodíte, ale to v dané cenové kategorii nikde. A nejspíš neuspějete ani u dvakrát dražších telefonů. Jenže na druhou stranu je zdejší foťák docela solidní, takže pokud vám jde o dobře vypadající snímky, které budou vhodné třeba pro vystavení na sociálních sítích, bude plně dostačovat.

Fotografie vypadají na první pohled docela dobře, mají přirozené barvy, foťák si dobře poradí s velkými kontrasty a namodralé moiré na kontrastních hranách mu dovedeme odpustit. Na druhou stranu v detailech opravdu neexceluje. A není to kvůli tomu, že by bylo rozlišení 8 megapixelů nízké, naopak, to stačí bohatě. Snímky jsou ovšem v detailech zrnité. Foťák šumí vlastně za všech podmínek a detaily rozmazává buď šum, nebo snaha o jeho redukci.

Fotoaparát má docela jednoduché ovládání s jedním příjemným prvkem, který ovšem dovede přinést nečekané komplikace. Pod ikonou nastavení se totiž skrývá i možnost částečného manuálního režimu nastavení parametrů focení. Nastavit se dá citlivost ISO, kompenzace expozice, vyvážení bílé a režim ostření (jen makro, automat a nekonečno). Tyto režimy bohatě stačí na to, aby mohl být uživatel dost kreativní. Foťák se v manuálním módu přepne do trochu jiného rozhraní, kde se dají parametry snadno nastavovat.

Onen zádrhel přichází po opuštění manuálního módu. Ten se totiž v podstatě nevypne a s nastavenými parametry plus minus foťák operuje dál, což samozřejmě může snímky všelijak pokazit. Proto je nutné při opuštění manuálního režimu nejprve zvolit možnost resetovat parametry, nebo všechny přepínače přepnout zpět na automat. Pak fotoaparát funguje správně. Je to softwarová chyba, která by se dala snadno napravit, tak snad k tomu dojde.

Shrnutí: nastavuje laťku

Vodafone Smart prime 6 je chytrým telefonem, který v současnosti opravdu nastavuje laťku ve třídě cenově dostupných smartphonů. V podstatě v současnosti nemá konkurenci. Ostatní telefony v dané cenové kategorii mají většinou o dost horší výbavu, zatímco podobně vybavené kousky se dají koupit tak o dva tisíce dráž a většinou nemusí být jejich sestava prvků tak kompletní a vyvážená. A jen málo soupeřů bude mít aktuální verzi Androidu.

Za cenu Smart prime 6 koupíte například Sony Xperia E4 s menším pětipalcovým displejem s rozlišením 960 x 540 pixelů, bez NFC a LTE a s Androidem 4.4. Ta stojí 3 290 korun. Sony nabízí i LTE variantu E4g s menším 4,7palcovým displejem, která vyjde vo oficiálním obchodě Sony na 4 290 korun a přidává navíc i NFC. U T-Mobile ovšem vyjde na zajímavých 3 451 korun a u vodafonu dokonce jen na 3 277 korun, takže může být pro prime 6 zajímavým konkurentem. U Samsungu dostanete za cenu okolo 3 500 korun telefony jen se základní výbavou (třeba Galaxy Core 2, recyklovaný S3 mini VE nebo nový J1 Duos). Microsoft v této cenové kategorii nabízí třeba typ Lumia 535, který má sice pětipalcový displej, ale opět jen s qHD rozlišením, nižším rozlišením foťáku a samozřejmě bez LTE a NFC.

Spolehnout se dá trochu snad jen na výběhové modely čínského původu. Starší Xiaomi Redmi 1s, které se dá sehnat za méně než 3 500 korun, se může výbavou Smart prime 6 přiblížit – má menší displej, postrádá plnohodnotnou podporu LTE, má starší Android a chybí mu NFC i pár dalších detailů. Ale zase podporuje dvě SIM. Obdobně to platí pro Sencor Element P500, který postrádá LTE, má hodně vousatý Android 4.1 i další ústupky. Ale koupit se dá za 3 000 korun.

Jestliže se budete shánět po smartphonu s výbavou, jakou má prime 6, je potřeba připlatit. Velkou poctou je pro tento model srovnání s Motorolou Moto G 2. generace. Ta v provedení s LTE (ale stále bez NFC) vyjde u našich západních sousedů na 199 euro, tedy v přepočtu asi 5 500 korun. Trochu levněji se dá pořídit docela povedená Microsoft Lumia 640 LTE (má i NFC), vyjde na 4 790 korun. Pořád o dost víc, než 3 277 korun za Vodafone model, na druhou stranu může (a nemusí) lumia bodovat systémem Windows Phone. V kategorii okolo pěti tisíc korun se dají sehnat i smartphony agresivní čínské konkurence, jenže často bez LTE nebo jen s jeho polovičatou podporou. Xiaomi Redmi 2 vyjde asi na 4 300 korun, opět něj ale některé funkce chybí.

Jistě, v průběhu roku se objeví i nové smartphony, které výbavu i cenu Vodafone Smart prime 6 vyrovnají. Momentálně ale za své peníze nemůžete dostat lepší kousek. V rámci malé provokace si například zkuste porovnat parametry novinky s iPhonem 6 – to je sice v praxi úplně jiná liga, jenže zhruba šestinásobný rozdíl v ceně vypadá pro mnohé nepochopitelně.