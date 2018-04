Je tohle ten čínský zázrak za pár pětek? Test Vernee Apollo Lite

Už jednou jsme se s firmou Vernee setkali. Tento výrobce je na trhu nováčkem, a do Evropy se dostává pouze přes čínské e-shopy jako Gearbest nebo Aliexpress. Jeho modely se rozhodně nedají označit za nějaký vrchol inovace, právě naopak - jde v podobném duchu jako ostatní čínští výrobci, tedy soustředí se na telefony, které mají nadprůměrnou výbavu s několika kompromisy, střídmý design a samozřejmě co nejnižší cenovku.

Předchozí telefon této značky, který jsme měli v ruce, byl model Mars, který se prokázal jako obstojný kousek pro uživatele, kteří chtějí kovové tělo, pěkný displej a solidní výbavu za příjemnou cenu. Nyní se nám ale dostal do ruky model Apollo Lite, který laťku posouvá ještě dál – přidává výkon, ladí praktické funkce a zcela překvapivě sráží cenu ještě níž. Dalo by se říci, že Apollo Lite je takovým učebnicovým čínským telefonem – ohromí výbavou i cenou, která činí 4 500 korun plus poštovné a daň, ale i zarazí několika kompromisy.

Kde už jsme ten design viděli?

Při prvním pohledu na model Apollo Lite je jedna věc jasná. Tohle už jsme také někde zahlédli. Po chvilce rozpomínání nám dojde, že výrobce, kterému Vernee „vyfouklo“ provedení zad telefonu, je Huawei. Podobnost s modely Mate S či Mate 7 je velice očividná, ať už je řeč o oddělené horní a spodní části, či o čtvercovém provedení fotoaparátu a snímače otisku prstů nebo celkové hranatosti telefonu. Ale co chcete zkrátka vymýšlet pořád nového, že.

Obecně se však dá říci, že design telefonu neurazí. Až na plastové části v horní a spodní části zad je telefon celý pokrytý kovem. Čtečka otisků prstů je přesně tam, kde se k ní nejpohodlněji dostává, tedy uprostřed horní části zad. Záda jsou příjemně zaoblena, takže se telefon dobře drží v ruce. Telefon jako takový působí trochu robustněji, hodí se spíše do větších rukou.

Pokud bychom měli hledat v designu nějaké chybky, tak jsou to zejména šuplíčky pro SIM a paměťové karty. Jeden z nich nám totiž po celou dobu testování lehce vystupoval nad hranu boční plochy a ani sebevětší zatlačení ho nedostalo do správné polohy. I přesto však držel a nehrozilo, že vypadne. Je možné že šlo pouze o chybu testovacího kusu, ale rozhodně to není nic, co by se dalo přejít mávnutím ruky.

Přední strana je už klasikou – tvrzené sklo, příjemně tenké rámečky ale bohužel i absence mechanických či senzorových kláves pod displejem – vše se odehrává v systémovém rozhraní.

Co se Apollu lite povedlo?

Začněme displejem, který modelu rozhodně ostudu nedělá. Jde o 5,5palcový Full HD displej od firmy Sharp, který je zkrátka přesně tím, co by dnes mělo být standardem i u levnějších modelů. Jsme rádi, že rozlišení Full HD už je u levnějších čínských telefonů samozřejmostí, a díky němuž je obraz parádně jemný. Jeho jas už tradičně nedosahuje úplně závratných hodnot jako například u AMOLED displejů, ale i tak je dostačující.

Pochvalu si ale rozhodně zaslouží hardwarová výbava. Telefon totiž pohání desetijádrové Helio X20 společně se 4 GB operační paměti. Benchmark AnTuTu nám ukázal necelých 82 tisíc bodů, což se sice stále ani zdaleka neblíží současným topmodelům od velkých výrobců, ale naopak s přehledem poráží výkon špičkových loňských topmodelů. Což je u telefonu, spadajícího svou cenovkou o střední třídy, opravdu pozoruhodné. Telefon se tak díky tomu nezalekne ani náročnějších her.

V telefonu dále naleznete i příjemných 32 GB prostoru pro data, která se dají ještě rozšířit paměťovou kartou. Musíte si ovšem kvůli hybridnímu slotu vybrat, jestli chcete používat druhou SIM, nebo mít víc prostoru pro data. Potěší přítomnost USB-C konektoru a samozřejmě také podpory evropského LTE.

Výdrž baterie je naprosto běžná, nečekejte zázraky ale ani zklamání. Telefon díky 3 180 mAh baterii zvládne v provozu i při náročném používání den a kousek, při běžném pak dva dny. Je zde přítomno i rychlonabíjení, které ale nečiní žádné zázraky – telefon dobijete do plné kapacity za zhruba hodinu a půl.

Naprosto v pořádku je využití čistého Androidu 6.0. Tak to má podle nás vypadat, žádný aplikační balast, žádné grafické nadstavby, je zkrátka jen na vás, jak si telefon upravíte k obrazu svému. Systém je díky dostatku operační paměti svižný a nezasekává se.

Od minulé recenze smartphonu Vernee Mars jsme byli zvědaví, jak si povede čtečka otisků prstů, která byla jednou z největších slabin modelu Mars. Apollo lite je na tom o poznání lépe – už se nestává, že bychom telefon odemkli třeba až na pátý pokus, naopak čtečka otisků prstů je poměrně rychlá a v drtivé většině jeden nebo dva pokusy k odemčení displeje stačily. Pořád si myslíme, že to není nic, čím by se výrobce mohl chlubit, ale už se nedá mluvit o vyloženě nespolehlivé funkci.

Jaké jsou slabiny tohoto modelu?

Jednoznačné zklamání je fotoaparát. Čínská produkce obecně stále bere fotofunkce spíše do počtu, a ačkoliv se na papíře vychloubá pokročilými senzory, nízkou světelností, vysokým rozlišením a podobně, reálně telefon produkuje přesně to, s čím se setkáváme u podobných mobilů už roky. Nízká ostrost, šum, vybledlé barvy, s tím vším je potřeba počítat. Tohle zkrátka zavedené značky umí o hodně lépe.

Nicméně abychom byli konkrétní, model Apollo lite má 16megapixelový snímač od Samsungu se světelností f/2.0 a schopností nahrávat 4K video. Přední fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů. Ano, jak už bylo řečeno, na papíře se jedná o zajímavé parametry, v reálu však podává o průměrné, ne-li mírně podprůměrné výkony. To nicméně neznamená, že byste s telefonem nemohli zachytit hezkou momentku, jde spíše o to se na telefon a jeho fotografické schopnosti moc nespoléhat.

Jako slabinu, nebo spíše zvláštnost, chcete-li, musíme označit něco, nad čím se obvykle u recenzí telefonů ani nepozastavujeme, a to jsou vibrace. Telefon vibruje velice jemně, utlumeně a telefon se v podstatě vůbec nechvěje, spíše jen lehce brní. Skoro jsme měli pocit, že jde jen o upravený zvuk. Ačkoliv stále svou funkci plní – na stole, v ruce i v kapse tyto jemné vibrace cítit jsou, měli jsme celou dobu pocit, že výrobce ve vibračním mechanismu zapomněl na nějakou důležitou součástku, která dá této metodě upozornění ony obvyklé „grády“.

Je Vernee Apollo lite ten čínský zázrak?

Už dlouho čekáme na „no name“ model z čínské produkce, který vytře zavedené konkurenci za zlomek její ceny zrak. Vernee Apollo lite jím není, ale rozhodně výrobci nemžeme upřít to, že se snažil. Vsadil na design, který jsme sice už jinde viděli a který funguje. Telefon se snažil dobře zpracovat, jen mu třeba v našem případě utekl onen ne zcela zapadající šuplíček SIM. Přidal výbornou porci výkonu, nadstandardní své cenové vrstvě. Naučil se lépe odladit čtečku otisků prstů. Nezkazil výdrž baterie, nezapomněl na žádnou veledůležitou věc jako LTE nebo nový konektor pro nabíjení.

Jen zkrátka onen ne příliš oslňující fotoaparát a celková rozpačitost z toho, že se stále najdou věci, které působí nedodělaně. Oceňujeme ale snahu, která je do dalšího nového modelu vkládána a právě Vernee Apollo lite určitě má potenciál.

A pak je tu samozřejmě cenovka. 4 500 korun v základu, k tomu daň a poštovné, které se bude pohybovat okolo tisíce korun. Pokud tedy mluvíme o telefonu za přibližně 5,5 tisíce korun, pak se dá spousta nedostatků tolerovat. Když se podíváme na podobné telefony na našem trhu – Huawei P9 lite, Samsung Galaxy J5 nebo Lenovo K5 Note, všude najdete nižší parametry – tu je polovina operační paměti, tam zase poloviční rozlišení displeje.

Jde tak v podstatě jen o to, co zvolíte – nižší parametry, ale větší jistotu co se záruky a servisu týče, a nebo lepší výbavu, ale risk v podobě komplikovanějších oprav a kratší záruky. Vernee Apollo lite rozhodně láká to alespoň zkusit. Koupit jej můžete v mezinárodních e-shopech Gearbest či Aliexpress.