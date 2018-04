Předražený krasavec. Test Sony Xperia XA

Sony tento designový kousek představilo už letos v únoru, na trh se však dostal až v červenci. Ačkoliv je nejlevnějším zařízením ze série X, není důvod k jásotu – pořídíte jej za cenu sedmi a půl tisíc (nebo devět tisíc za verzi se dvěma SIM).

Taková cenovka se k modelu, který je veskrze zástupcem střední třídy, příliš nehodí. Sony má sice bohatou historii s nasazováním ceny výše než konkurence, nicméně značce to moc neprospívá. Koneckonců, Xperia XA je toho příkladem. Pojďme se podívat, co nám tento model může tedy nabídnout.

Co je zač?

Pro svůj provoz využívá Xperia XA operační systém Android, konkrétně jeho verzi 6.0 Marshmallow. Samotné uživatelské prostředí je pozměněné způsobem, na jaký jsme u Xperií zvyklí. Je široce přizpůsobitelné, lze nastavit i vzhled virtuálních ovládacích kláves. Výrobce ho ale nezvládl dokonale optimalizovat k hardwaru, a tak se občas můžeme setkat s drobným zaseknutím.

Použitý displej s technologií IPS má úhlopříčku 5 palců a HD rozlišením (1 280 x 720, hustota zobrazovacích bodů na palec činí přibližně 294 ppi). Nepatří mezi výkřiky moderní techniky, ale pro běžné užívání naprosto dostačuje. Navíc je do telefonu hezky zasazený a zdá se, že nemá žádné rámečky po stranách. Je dobře čitelný na slunci. Ovšem i při nejnižším možném nastavení jasu máte ve tmě pocit, že dokáže vypálit díru do hlavy.

Výrobce tento model vybavil operační pamětí o velikosti 2 GB (uživateli k dispozici zhruba jen 700 MB), osmijádrovým procesorem Mediatek Helio P10 (4 jádra taktována na frekvenci 2 GHz, zbylá na frekvenci 1 GHz) a grafickým procesorem Mali-T860MP2. Multitasking zvládá jen s občasným zásekem a je pomalejší při úkonech náročnějších na grafiku, takže si i na načtení fotek v galerii počkáte.

Vnitřní úložiště má kapacitu 16 GB (uživateli je dostupných cca 8 GB), což na základní užívání ještě stačí. Naštěstí je možnost rozšířit paměť o microSD kartu až do velikosti 256 GB. Pokud nejste zvyklí pravidelně zálohovat fotky a videa do počítače a zároveň posloucháte často hudbu, můžete paměťovou kartu v podstatě považovat za nutnou výbavu.

Ačkoliv se Xperia XA vyrábí i ve variantě dualSIM, nám byl na testování zapůjčen model s jednou SIM. Ta se vkládá do „šuplíčku“, který je schovaný pod záklopkou na straně telefonu. Neznalí by se mohli domnívat, že se jedná pouze o další záslepku slotu, ale je třeba dbát zvýšené pozornosti. Pokud by se vám totiž podařilo do přístroje vložit microSIM místo nano, užijete si přinejmenším půlhodinu nadávek a starostí při pokusech zaseknutou kartu z těla vyndat.

Nejslabším místem Sony Xperia XA je beze všech pochyb jeho baterie. Disponuje kapacitou 2300 mAh a velice rychle se vybíjí. Při lehce zvýšené intenzitě užívání budete zásuvku hledat už v odpoledních hodinách.

Mono reproduktor umístěný na spodní straně telefonu. Jeho hlasitost, ale i kvalita zvuku nepatří k nejlepším. Stereo reproduktory by určitě udělaly větší radost, stejně jako čtečka otisků prstů, která ve výbavě taktéž chybí.

Telefonu neschází podpora rychlých dat LTE ve všech pásmech používaných v České republice. Nad to disponuje například i technologií NFC nebo možností naladit radiové stanice na frekvencích FM.

Jak si výrobce poradil s designem?

Na první pohled je Xperia XA designové povedený telefon, atraktivní zejména pro dámy. Jednoduchý a čistý vzhled, který se drží hlavních rysů Xperií, příjemně dokresluje sklo se zaoblenými hranami (2,5 D efekt) a oleofobní úpravou. Displej je skvěle zasazený, takže rámečky po jeho stranách prakticky neexistují. Na druhou stranu, ani u Xperie XA si výrobce neodpustil zdánlivě nevyužitý prostor pod displejem, který by mohl využít například pro senzorická tlačítka, nebo čtečku otisku prstů.

Rámečky telefonu jsou kovové, lehce zakulacené. Záda jsou pak vyrobena z příjemného plastu. Zařízení se dobře drží v ruce, tomu navíc napomáhá i relativně střízlivá úhlopříčka displeje. Jedinou lehce ošemetnou záležitostí při používání přístroje jednou rukou tak může být manipulace s tlačítky.

Všechna hardwarová tlačítka se totiž nacházejí na pravé straně telefonu. Jsou trochu nezvykle umístěna v jeho spodní části. Směrem od středu telefonu najdeme vypínací klávesu, dále klávesy nastavení hlasitosti a jako poslední tlačítko fotoaparátu. Právě kvůli nelogickému umístnění ovládání hlasitosti a časté nutnosti přehmatávat může dojít třeba k vyklouznutí přístroje z ruky.

Jak fotí?

Hlavní kamera telefonu disponuje rozlišením 13 MPix, světelností f/2 a hybridním autofocusem. Optickou stabilizaci obrazu bychom hledali marně. Za dobrých světelných podmínek pořizuje decentně kvalitní fotografie s věrnou barevností i ostrostí, velice dobře si umí poradit s detaily nebo protisvětlem. Úměrně s klesající mírou osvětlení ale roste šum. Noční snímky jsou vzhledem ke specifikacím fotoaparátu průměrné. Prostředí kamery je jednoduché, její ovládání pohodlné. Samotné pořizování fotografií ještě usnadňuje hardwarové tlačítko spouště.

Přední kamera má rozlišení 8 MPix a světelnost f/2. Podobně jako hlavní kamera pořizuje ostré, věrně barevné snímky. Kvalitou (nikoliv obsahem) na sociálních sítích ostudu neudělají. Noční fotografie obsahují velké množství šumu, avšak ne větší, než by se v dané kategorii dalo očekávat.

Stojí Sony Xperia XA za to?

Celkově si nás Xperia XA moc nezískala. Slabší (byť dostačující) displej, průměrný fotoaparát, ne zrovna oslnivý zvuk i výkon a hlavně nedostačující výdrž baterie může výrobce jen těžko zakrýt líbivým designem. Jeho koupi bychom proto spíše nedoporučovali.

Vzhledem k široké nabídce střední třídy je z čeho vybírat. Například Xiaomi Redmi 3s Prime nabídne obdobné rozměry displeje i výkon za cenu okolo pěti tisíc. A nově mu nechybí ani podpora rychlých dat LTE na našem území.

Dalšími zajímavými kusy mohou být Huawei P9 lite nebo Alcatel Idol 4. Oba za cenu lehce nad 7 tisíc nabízejí lepší displej s mírně větší úhlopříčkou a dual SIM v základní výbavě. Huawei má navíc čtečku otisků prstů, Alcatel zase body nahání větší operační pamětí. Oba zmíněné kusy mají navíc lépe odladěné uživatelské prostředí, takže se se zaseknutím nepotkáte tak často.