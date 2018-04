Levný smartphone má značkovou kvalitu. Test Sony Xperia L1

Sony Xperia L1 je nový cenově dostupný smartphone od japonské značky. Je to kousek, který chce zákazníkům nabídnout značkovou kvalitu za lákavou cenu. A na první pohled opravdu dovede zaujmout: má elegantní design typický pro smartphony Sony, veliký displej s úhlopříčkou 5,5 palce a papírově solidní „povinnou“ výbavu.

Plusy a minusy Proč koupit? velký displej

lákavá značka

elegantní design

Proč nekoupit? průměrné zpracování

konkurence umí být levnější

podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 5 000 Kč

Jenže v praxi je tento kousek možná až příliš obyčejný. Ano, zaujme ty, kdo hledají slušně vybavený smartphone za rozumnou cenu, ale v záplavě takových telefonů vlastně moc výjimečný není. Nemít značku Sony, v podstatě nemá čím vystoupit z řady. A to i když je oproti konkurentům často o něco málo levnější.

Dobrá, co je to zač?

Sony Xperia L1 je cenově dostupný smartphone pro širší publikum. Cena 5 000 korun míří do segmentu, kde se nachází nejen celá řada chytrých telefonů známých a oblíbených značek, ale také mnoho nových ambiciózních hráčů. Je to kousek, který má obrovskou konkurenci a má jen málo možností, jak mezi ní vyniknout. Upřímně, je to taková šedá myš – má slušnou, ale nijak výjimečnou výbavu, dobré zpracování, které však zaslouží výtky. A pozici na trhu nebude mít jednoduchou třeba i kvůli příchodu nových smartphonů Nokia.

Nekřivdíte mu?

Ne, o to se rozhodně nesnažíme. To, že nemá Xperia L1 lehkou pozici, je dáno celou řadou faktorů. Tak třeba jeho displej. Má úhlopříčku 5,5 palce, což znamená, že se snaží oslovit zájemce o cenově dostupný kousek s velkou úhlopříčkou. Sony mezi takovými telefony patří k těm levnějším, 5,5palcové displeje většinou stojí o něco více. Jenže to má i druhou stranu: displej má jen HD rozlišení, a ačkoli určitě není špatný, jednoduše mohou zákazníci za nevelký příplatek dostat trochu více muziky.

Totéž platí o zpracování. Sony vsadilo na plastové tělo z docela příjemného materiálu, jenže řada soupeřů už dovede opět za nevelký příplatek nabídnout kov. A totéž platí o foťáku: 13 megapixelů nezní špatně, ale jeho praktický výkon není příliš oslnivý. Ve výbavě L1 pak chybí třeba taková drobnost, jakou je čtečka otisků prstů. Ano, ani někteří soupeři ji nemají, ale řada jiných ji má.

Líbí se vám?

Inu, vlastně ano. Je to vcelku hezký, elegantní smartphone. Tělo víceméně přísně řezaných jednoduchých tvarů má stále něco do sebe, byť jsme toto provedení u Sony už viděli mnohokrát. Ale u levného smartphonu nás typický design nudí mnohem méně než u špičkových modelů výrobce, kde bychom přeci jen očekávali něco trochu navíc.

Jednoduché pravidelné tvary přitom Sony mírně porušuje v přechodu boků do zadní části, tady upouští od typických hran a volí zaoblení, které zpříjemňuje držení v ruce. Zaoblení boků opticky přispívá i k minimalizaci rámečků displeje, to vypadá opravdu dobře a L1 působí příjemně v ruce – tedy na smartphone této velikosti. Ale pro mnoho uživatelů pochopitelně bude L1 i tak přerostlá.

Trochu otázky vyvolává zpracování telefonu. Plastové tělo samozřejmě není tak pevné jako některé kovové smartphony a má určitou pružnost, ale to nemusí být na závadu. Ovšem trochu nás mrzí nestejnoměrné slícování některých dílů. Je to drobný detail, ale spáry nevypadají podél celého těla stejně a to trochu ruší. Nepomáhá tomu ani fakt, že se Sony v podstatě ani nesnažilo naznačit unibody konstrukci. Telefon vypadá, jako by měl snímatelný zadní kryt, ale ten je přidělán napevno – kdo by se pokoušel ho sejmout, ten by mohl telefon poškodit.

Jaká je jeho výbava?

Taková normální. Xperia L1 například dostala moderní USB-C konektor, ale vynechala čím dál oblíbenější čtečku otisků prstů. Displej má HD rozlišení, foťák pak 13 megapixelů, diodu a automatické ostření. Nechybí NFC, procesor je tu ovšem vcelku základní Mediatek se čtyřmi jádry. Telefon dostal 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti, což je v dané cenové kategorii obvyklé řešení. Nechybí slot na micro SD karty. Telefon má i FM rádio. Takže v podstatě tu nic zas tak zásadního nechybí, mrzí nás opravdu jen nepřítomnost čtečky otisků. Druhou věcí ovšem je kompletní kvalita některých detailů.

Jakých detailů?

Třeba ten displej. IPS panel není špatný, ale neoslní. Má trochu nažloutlé barevné podání, přitom se nesnaží podávat barvy v teplých tónech. Vlastnosti displeje se dají nastavit, ale ideálního nastavení se nám nepodařilo docílit. HD rozlišení je na dané úhlopříčce také trochu málo, byť může řadě uživatelů stačit.

V podstatě totéž platí o operačním systému Android 7.0. Sony stále přistupuje k některým svým úpravám systému a byť nejsou velké, mohou telefon sem tam malinko zpomalit. Je jasné, že levný smartphone nebude fungovat tak samozřejmě jako kousky za mnohanásobně vyšší ceny, v tomto ohledu se asi nedá Xperii L1 moc co vyčítat. Ale Sony by si mohlo některé detaily odpustit.

Ani fotoaparát není to pravé. Rozlišení 13 megapixelů znamená, že za dobrého světla mají snímky i slušné detaily, jenže jakmile světlo mizí, mizí rapidním tempem i ony detaily ve fotografiích. Šum nastupuje rychle, ale ještě více kvalitu ovlivňuje snaha o redukci šumu a další postprocesing. Problém dělá i hezké počasí – foťák horko těžko pobírá různé kontrasty a trocha protisvětla dovede na snímku vyrobit nevzhledný opar. Foťák je navíc v praxi docela pomalý, nedaří se mu dobře ostřit a celkově prostě nepodává výkon, jaký bychom očekávali. A to i s přihlédnutím k dané cenové kategorii.

Sony mělo v podstatě problém s vyladěním fotoaparátu i u svých špičkových modelů a když ho snad konečně vyřešilo, přetrvává tato potíž u levnějších zástupců značky. Přitom řada konkurentů alespoň základní vyladění foťáku zvládla a i smartphony za zhruba 5 000 korun fotí obstojně.

Mám si ji pořídit?

Xperia L1 má na trhu obrovskou spoustu soupeřů. Řada z nich patří k podobně „nudným“ smartphonům, ale to neznamená, že je třeba je zatracovat. L1 bude určitě svému majiteli dobře sloužit a rozhodně to není špatný smartphone. Jen dělá kompromisy, někdy nenabídne to, co bychom čekali, ale v podstatě funguje poctivě. Za 5 000 korun dostanete kousek, který nenadchne, občas může lézt na nervy, ale v podstatě dělá to, co slibuje.

Soupeřů je opravdu mnoho. Třeba Huawei prodává model Y6 II s podobně obyčejnými parametry, jen je o něco levnější, vyjde asi na 4 600 korun. Na podobné peníze vyjde HTC Desire 630. ASUS nabízí model Zenfone 3 Max, který má sice menší 5,2palcový HD displej, ale mnohem větší baterku, vnitřní paměť a atraktivnější zpracování. Ale také starší Android 6. Motorola láká na tradiční modely řady G, její G5 má 5,5palcový Full HD displej a výkonnější Snapdragon 617. Ale je to starší model. Sesterské Lenovo nabídne třeba K5 Note s 5,5palcovým Full HD panelem a zajímavým procesorem Mediatek Helio P10 s mnohem větším výkonem. Stojí 5 500 korun, tedy o 500 méně než Motorola.

Značka Honor láká třeba na loňský kovový model 5X s výbornou výbavou, dobrým foťákem a velkou baterií, i ten stojí necelých 6 000 korun. A letošní 6X s dvojitým fotoaparátem vyjde na necelých 7 000 korun. To je sice o dva tisíce více než Sony Xperia L1, ale také toho mnohem více nabídne. Tolik stojí třeba i hezká kovová Motorola Moto M.

A pak jsou tu různé další ambiciózní značky. Čínská Nubia má model N1 opět se silným Heliem P10 a Full HD displejem a kovovým tělem, stojí asi 6 000 korun. Na model Liquid Z6 Plus láká Acer, opět stojí 6 tisíc a má obří baterku, Full HD, více RAM i vnitřní paměti. Xiaomi boduje kovovým Redni Note 4 LTE – opět se u něj skloňují více RAM i paměti, kovové tělo, Full HD nebo třeba čtečka otisků a přitom stojí jen o něco málo víc než 5 000 korun.

A třeba i Sony má mezi o něco dražšími telefony mnohem zajímavější kousek: kompaktní malá Xperia XA se 4,7palcovým displejem asi neoslovuje stejné zákazníky jako nová L1, ale je důkazem, že za zhruba 6 500 korun lze mít i docela neobvyklý značkový smartphone, který respektuje moderní trendy minimalizace rámečků a posouvá design modelů značky o kus dál. Xperia XA není obyčejná, což L1 určitě je. Na druhou stranu to nutně není negativum.

Z tohoto pohledu ještě nesmíme zapomenout na prémiové smartphony, které stojí podobně jako L1, ale mají trochu jiné parametry. Samsung například za 5 500 korun nabídne loňský model Galaxy A3 (2016) s pětipalcovým displejem. A na trh se chystá třeba Nokia 5, opět za 5 500 korun. Její displej má úhlopříčku 5,2 palce a rozlišení je HD. Menší displej tedy bude jemnější než u xperie a nokia se chlubí čistým Androidem s bleskovými aktualizacemi a také třeba čtečkou otisků prstů a dalšími drobnostmi navíc. Za tu pětistovku navíc (a tři desetiny palce méně) to podle nás stojí.