Recenze Sony SmartWatch 2: chytré hodinky se hledají, ale jsou blízko

Sám šéf Sony Kazuo Hirai v rozhovoru pro deník Wall Street Journal prohlásil, že chytré hodinky se doposud tak trochu hledají. "Zatím je ještě brzy na to dělat závěry ohledně toho, co zákazník očekává od náramkového zařízení," prohlásil Hirai. A náš test nejnovějších Sony SmartWatch 2 jasně dokazuje, že Hirai moc dobře ví, o čem hovoří.

Už druhé provedení chytrých hodinek Sony je totiž výrazným vylepšením původního konceptu, přitom to ovšem stále není zařízení, po kterém by měl toužit každý. Není ovšem pochyb, že nemalou skupinu uživatelů osloví. Přes veškerá omezení daná celkovou koncepcí jsou totiž SmartWatch 2 jedním z nejuniverzálnějších zařízení svého druhu.

Zatímco konkurenční Samsung Galaxy Gear spolupracují zatím jen s tabletem Galaxy Note 10.1 2014 Edition a phabletem Galaxy Note 3 (podpora dalších modelů se připravuje), SmartWatch 2 si rozumí s téměř každým aktuálním androidím telefonem. I když občas ne vše funguje, chytré hodinky Sony mohou být právě ideálním společníkem k současným přerostlým smartphonům.

Drtivá většina jejich nedostatků se týká spíše softwarové části, takže se dá očekávat, že invence vývojářů třetích stran nebo i snaha Sony samotného využitelnost hodinek ještě během jejich aktivní služby vylepší.

Elegantní design s řadou stylových voleb

Velkou výhodou SmartWatch 2 je elegantní vzhled, který si navíc uživatel může výrazně upravit dle vlastního vkusu. V redakci jsme testovali základní provedení, které má černý gumový (silikonový) pásek. Existovat by měly ovšem i různobarevné varianty téhož pásku. Komu se silikonový pásek nelíbí, může zvolit elegantnější a luxusnější kovové provedení řemínku, které je jen o několik stokorun dražší. K dispozici by mělo být i provedení s koženým řemínkem. Navíc, protože konstrukce je zcela standardní a ukotvení pásku má rozteč 24 mm, lze si k hodinkám zakoupit naprosto libovolný řemínek, který bude perfektně vyhovovat vašemu vkusu.

Samotné tělo hodinek je velmi elegantní. K dispozici je výhradně černé provedení, jen čelní hrana je lemována stříbrně. Tvar hodinek je téměř přísně čtvercový, konkrétní rozměry jsou 41 x 42 mm, tloušťka je pouhých 9 mm. To znamená, že hodinky docela dobře sednou téměř na kterékoli zápěstí a vypadají tu, v rámci možností, docela dobře. Platí to samozřejmě, pokud jste fanoušek techniky, zastánci tradičního hodinářského řemesla v případě SmartWatch 2 ohrnuli nos už dávno. Velikost je tak akorát, že se hodinky budou dobře vyjímat jak na drobném dámském zápěstí, tak na mohutnější mužské ruce.

Konstrukce těla je pevná, zaručuje to především kovový rám. Ve specifikacích zcela jistě zaujme i voděodolnost, konkrétní certifikace je IP57. Hodinky toho tedy překvapivě vydrží o trochu méně než třeba smartphone Sony Xperia Z1, ale náhodných kontaktů s vodou se nemusíte bát. Skákat s nimi do bazénu ovšem není asi nejlepší nápad, i když náhodnou nechtěnou koupel by přežít hodinky mohly. I když dejte si pozor na jednu možnou nepříjemnou vlastnost – v závěru testu se nám stalo to, co hlásí někteří uživatelé na internetu – vnitřek hodinek se odlepil od vnějšího kovového rámu, což znamená, že se vnitřek může mírně vychlípnout ven. Funkci hodinek to nijak neovlivní, voděodolnost ovšem zcela určitě ano. Řešením je reklamace.

Displej tak akorát

Většinu čelní plochy hodinek zabírá displej, který má úhlopříčku 1,6 palce. Rozlišení je vcelku nízkých 220 x 176 bodů, což nezní mnoho, ale pro malou úhlopříčku to stačí. Navíc je v tomto případě nutné také brát ohled na výdrž baterie, vyšší rozlišení by pochopitelně znamenalo i vyšší spotřebu. Z hlediska spotřeby možná překvapí fakt, že displej je klasický TFT kapacitní, modernější AMOLED nebo IPS panely dovedou být úspornější. Ale Sony celkově sází na pokročilou TFT technologii a navíc by jinak řešené panely byly dražší.

Krom vyvážených obrazových vlastností se u Sony soustředili především na perfektní čitelnost displeje. Tu zajišťuje speciální reflexní vrstva, která zajistí dobrou čitelnost údajů i na prudkém slunci. Pravda, tou dobou se již zcela vytratí barevnost, ovšem údaje zůstávají čitelné, a to je nejdůležitější. Při zhasnutém podsvícení a zamknutém displeji se zobrazuje čas – na výběr je z několika vzhledů digitálních a analogových hodin, pro odečtení správného údaje není nutné hodinky rozsvěcet.

V nastavení vlastně můžete jas podsvícení stáhnout úplně na minimum nebo podsvícení úplně vypnout, což pomůže šetřit energii. Pak sice na displeji nic neuvidíte ve tmě, ale výdrž se tím výrazně prodlouží. Ocenili bychom, kdyby se to, kdy a jak se má displej rozsvěcet, dalo nastavit – například přes den by mohlo být podsvícení vypnuté, večer by se hodilo automatické sepnutí podsvícení. Podsvícení by se také nemuselo zapínat s každým upozorněním, které hodinky zobrazí, ale jen s vybranými akcemi.

Celkově by se tak dala lépe ovlivnit praktická výdrž hodinek. Ta totiž opravdu hodně závisí na tom, jak často vás budou hodinky upozorňovat na různé akce. Čím častěji to bude, tím častěji se rozsvěcí displej a do akce se zapojuje vibrační motorek. Obojí pochopitelně z hlediska spotřeby znamená největší odběr energie. Kdo chce, může vypnout i vibrace. Když jsme tedy nechali hodinky upozorňovat i na nové příspěvky přátel na Facebooku nebo Twitteru, vydržely na jedno nabití sotva od rána do večera.

Při střídmějším nastavení, kdy nás hodinky upozorňovaly na e-maily, došlé SMS a pochopitelně na příchozí hovory, se výdrž v našem relativně krátkém testu pohybovala někde na rozmezí tří až čtyř dnů. To není špatné, ale představa, že krom telefonu nesmíte zapomenout nechat nabít i hodinky, může být pro někoho zásadním problémem.

Co tedy hodinky umí

Již jsme zmínili, že chytré hodinky mají za úkol především upozorňovat na příchozí události. Uživatel tak například může snadno zkontrolovat, jestli je nutné, aby telefon lovil v tašce nebo kapse. To, nač budou hodinky upozorňovat, určuje jejich softwarová výbava. V zásadě ale můžeme hovořit o tom, že na displeji se objeví upozornění na příchozí hovor, SMS, e-maily i další akce.

Aplikace se do hodinek instalují přes software v telefonu, se kterým jsou hodinky propojeny. Z Play Store je tedy nutné stáhnout aplikaci Smart Connect, výjimkou jsou telefony značky Sony, které mají tento software už předinstalován. Skrze Smart Connect pak lze hodinky s telefonem spojit. Nejjednodušší cesta je přes NFC – stačí se hodinkami dotknout telefonu a obě zařízení se propojí. Složitější cesta vede přes ruční vyhledání hodinek jakožto Bluetooth zařízení a manuální spárování.

Z aplikace Smart Connect lze pak do hodinek z Play Store doinstalovat celou řadu různých miniaplikací. Dostupná jich je zhruba stovka, z toho celá řada pochází z dílen Sony, ostatní běžně od externích vývojářů. Od Sony je tu například prográmek na propojení s Facebookem, Twitterem, již zmiňovaným Gmailem nebo klasickou e-mailovou aplikací, je tu aplikace pro ovládání přehrávání hudby nebo třeba prezentací a podobně. Z hodinek se dá vytočit telefonní číslo. Většina programů od Sony funguje bezproblémově s telefony všech značek, výjimkou je pouze e-mailový klient.

U Gmailu není žádný problém, u klasického e-mailu (tedy třeba pokud máte nastavený v telefonu firemní Exchange) ovšem umí prográmek v hodinkách spolupracovat pouze s e-mailovou aplikací telefonů Sony, u jiných značek se nám spolupráci nepodařilo zprovoznit.

Zajímavé je upozorňování na dění na sociálních sítích. Můžete si totiž vybrat, že hodinky vás upozorní nejen na došlá upozornění z vaší zdi, ale také na příspěvky uživatelů. Pokud budou hodinky zobrazovat každý nový status všech vašich přátel, je to rychlá cesta k jejich vybití. Avšak pokud si v seznamu ručně vyberete jen úzký okruh, může to být zajímavá cesta, jak nezmeškat příspěvek od někoho, koho opravdu sledujete rádi (líbí se nám především u Twitteru).

A co hodinky neumí

Mezi aplikacemi zatím většinou opravdu najdeme jen jednoduché prográmky, které jsou schopné předávat upozornění z telefonu na displej hodinek. Skoro se divíme, že tohle není v Androidu zabudované napevno, vcelku jednoduše by se cokoli, co se objeví v telefonu v horní liště, mohlo automaticky přenést do hodinek. Jsme si téměř jisti, že v budoucích verzích Androidu se něčeho podobného dočkáme. Existují samozřejmě aplikace, které toto dovedou, většinou jsou však placené.

Existuje sice několik propracovanějších programů, některé z nich jsou ovšem určené pro starší první generaci hodinek, která měla jiné rozlišení displeje – a prográmky tak nevyužijí celou plochu SmartWatch 2. Samostatně funkčních programů je zatím pro hodinky od Sony málo. Je tu pár her (třeba Solitaire), je tu aplikace, která umí pustit a jednoduše ovládat fotoaparát ve smartphonu (nejde při aktivním zámku displeje).

Se standardní sadou aplikací ovšem většinou neumí hodinky provádět jakoukoli interakci. Prostě zobrazí upozornění a krom možnosti přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru moc možností nedávají. Například přímo z displeje hodinek nejde smazat ten zbytečný e-mail, který právě dorazil, nejde jednoduše odpovědět na SMS krátkým, třeba předdefinovaným textem.

Pomalu se na to sice objevují různé aplikace (editor SMS se dá koupit), často však jde o placená a přitom dost neumělá řešení. Jasně to ukazuje na potenciál chytrých hodinek, více by se o využití ovšem měl starat výrobce. Ostatně, v hodinkách běží opravdu plnohodnotný Android, takže potenciál je veliký. Jen se teď do SmartWatch 2 dají nainstalovat jen programy určené přímo pro ně. K počítači se i přes standardní microUSB konektor hodinky nepřipojí, takže nelze běžnou cestou zapnout třeba USB ladění pro možné experimentování.

Pro někoho zajímavý doplněk

Chytré hodinky Sony SmartWatch 2 mohou být pro řadu uživatelů zajímavým doplňkem jejich zařízení. Obzvláště dobře mohou posloužit v kombinaci s velikým phabletem, který díky nim nebude nutné tak často vytahovat z tašky. Jen je škoda, že hodinky samotné neumí telefonovat, protože tím by tabletomobil mohl zůstat v klidu ještě častěji. Na druhou stranu v tomto případě ještě může posloužit Bluetooth sluchátko, které je třeba u obřího Sony Xperia Z Ultra doporučeným kouskem příslušenství.

Jenže kdo to potom vše má stíhat nabíjet, že? Sluchátko, hodinky, phablet, nic z toho při opravdu intenzivním využití nevydrží déle než den a to je docela málo. Při střídmějším používání se i nám podařilo překonat asi čtyři dny na jedno nabití, což je velmi dobrý výsledek, hodinky ovšem potom fungovaly opravdu spíše jako hodinky a upozornění na příchozí hovor, většinu ostatních upozornění jsme stejně ignorovali.

Každopádně jsou Sony SmartWatch 2 v současnosti asi nejuniverzálnějším chytrým řešením na daném poli. Cenově jsou také vcelku dostupné, s cenovkou okolo 3 500 korun (podle provedení) jsou o hodně levnější než konkurenční Samsung Galaxy Gear. Podobně jako korejské řešení jsou zatím SmartWatch 2 spíše pro nadšence, ale ukazují, že chytré hodinky mají veliký masový potenciál. Obzvlášť až se objeví více modelů a konkurence bude větší.