Ani král smartphonů není bez chyb. Test Samsung Galaxy S III

Ani Samsung Galaxy S II nepatřil v době svého uvedení na trh papírově nijak výrazně před své soupeře. Ale nakonec to oproti HTC Sensation a LG Optimus 2X u zákazníků vyhrál naprosto drtivě. A to mělo HTC papírově lepší displej a LG se chlubilo IPS displejem a lákalo na vcelku příznivou cenu.

V nové generaci nejsilnějších smartphonů je na tom Samsung opět podobně. Používá displej s méně jemnou maticí PenTile, zatímco soupeři mají při stejném rozlišení jemnější RGB. Na fotografiích nový S III také nepobral příliš krásy a uživatelé si v nejvyšší kategorii zvykli na vyspělejší materiály konstrukce. Skoro se zdá, že Samsung možná trochu usnul na vavřínech.

Jenže opak je pravdou. Zatímco konkurence se především snažila dotáhnout na úroveň všeobecné použitelnosti Galaxy S II, Samsung mohl to dobré z předchozího modelu ponechat a soustředit se na rozvoj v oblasti, kterou doposud trochu zanedbával. Tou jsou softwarové vychytávky v systému. Bylo to HTC, které přineslo chytrou odemykací obrazovku, LG jsme chválili za programovou výbavu.

Mezi přednosti telefonu, jako je výborné sladění operačního systému s hardwarem, celkově kvalitní zpracování a špičkový displej tak musíme zařadit i několik zajímavých funkcí nebo dobrou výdrž baterie. Kritiku v porovnání s konkurencí zaslouží použité materiály a možná trochu design.

Několik drobností najdeme i v samotném systému a dostaneme se k nim v průběhu recenze. Nic z toho ale není zásadní překážkou v koupi Galaxy S III. Od té může odradit vysoká cena nebo konkurenční HTC One X. Tento soud si ale necháme až na přímé srovnání obou špičkových smartphonů.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

výborný displej

maximální výkon

dobře implementovaný systém

chytré drobnosti Proč nekoupit? pro mnohé už neúnosné rozměry

vysoká cena Kdy? Brzy v prodeji Za kolik? 15 500 Kč

Vzhled a konstrukce – kontroverzní design

Design a použité materiály se staly okamžitě po uvedení Samsungu Galaxy S III asi nejdiskutovanější kapitolou novinky. Ihned po uvedení se ozývaly nespokojené hlasy, nelíbily se použité materiály a vzhled byl řadou lidí považován za příliš obyčejný. Pravdou je, že konkurence umí postavit designově atraktivnější telefony z hodnotnějších materiálů. Ostatně před uvedením se spekulovalo třeba o tom, že by S III mohl mít keramické tělo, očekávání ale nebyla naplněna a přišlo mírné zklamání.

U Samsungu se jednoduše rozhodli zůstat u toho, co se dobře osvědčilo u předchozího modelu. A vzhledem k našim zkušenostem se starším Galaxy S II můžeme směle tvrdit, že tato sázka na jistotu není chybou. Ačkoli totiž Galaxy S III používá vcelku obyčejné plasty, celkové zpracování je naprosto příkladné. Zadní kryt je opět tenoučká plastová šlupička, tentokrát ale zasahuje i do boků telefonu. Na svém místě sedí skvěle a slícování všech částí telefonů je naprosto příkladné. Galaxy S III tak působí skálopevným dojmem a zkušenosti s Galaxy S II říkají, že ani po roce používání se tento fakt nijak nezmění.

Navíc použitá konstrukce má tu výhodu, že lze telefon na rozdíl od mnohých konkurentů otevřít. Výměnná je tak baterie, microSIM nemusí být v šuplíčku zasouvajícím se do těla telefonu a pod krytem zbylo spousta místa pro slot na paměťové karty. Samsung tak zachovává určité jistoty, kterých se konkurence zbavuje. A na to většinou konzervativní klientela slyší.

Ani samotný design není tak "špatný", jako to může vypadat z prvních dojmů a obrázků. HTC One X asi nadchne rafinovaností více, podobně na tom může být v oblasti designu Nokia.

Ale třeba vzhled iPhonu je už okoukaný a chystaný Huawei Ascend D Quad je až příliš obyčejný. Mnohým fanouškům se nelíbí oblý design telefonu, který možná tak trochu nadiktovali právníci Samsungu. Na druhou stranu oblé telefony v nabídce výrobce v poslední době nejsou ničím výjimečným a ani konkurence se jim nevyhýbá. Design je vcelku jednoduchý a elegantní. Největším problémem Galaxy S III je ale nejspíš fakt, že není příliš fotogenický. V praxi působí telefon daleko příjemnějším dojmem než na fotografiích.

Jistou roli v tomto případě hraje i speciální povrchová úprava HyperGlaze použitých plastů. Ta dodává telefonu určitý lesk a maskuje otisky prstů. Z tohoto hlediska je lepší tmavě modrá varianta, která otisky prstů maskuje o něco lépe než bílá verze. Je to dáno i díky tomu, že pod speciálním lakem má plast jakousi proužkovanou strukturu, zatímco bílá verze je barevně jednolitá. Lesklý zadní kryt bílé verze se nám už podařilo poškrábat, miniaturní škrábance jsou ale vidět jen pod určitým úhlem při pečlivějším zkoumání. Na design Galaxy S III si navíc jistě lze po pár dnech používání zvyknout.

Vzhledem k použitému 4,8palcovému displeji je Galaxy S III pochopitelně hodně velký telefon. V případě rozměrů 136,6 × 70,6 × 8,6 mm můžeme mluvit o tom, že jsme se dostali na jakousi hranici praktické použitelnosti pro řadu lidí. Mnohým uživatelům už budou rozměry přístroje asi hodně vadit, však byly také ihned po uvedení novinky slyšet hlasy, že by podobnou výbavu řada uživatelů uvítala v balení o velikosti Galaxy S II.

Galaxy S III už je hodně velký přístroj, do ruky se ale stále dá uchopit bez problémů. Někteří podobně přerostlí konkurenti nám ale do ruky padnou o něco lépe. Je to dáno především tím, že i když má Galaxy S III boky zaoblené, poloměr zaoblení je relativně malý, a tak telefon při úchopu moc nesedne do dlaně. Vynikne tak ale tenká konstrukce přístroje. Uživatelé s "medvědími tlapami" budou v případě Galaxy S III jásat, naopak majitelé (a majitelky) drobných ručiček nadšeni nebudou a nejspíš budou svůj ideální smartphone hledat jinde.

Displej a ovládání – dobře implementovaný Android 4

Po designu asi nejdiskutovanější součástí Samsungu Galaxy S III je jeho displej. Obří úhlopříčka 4,8 palce, rozlišení 1 280 × 720 pixelů a Super AMOLED technologie totiž slibují vynikající zážitky. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, jak říká známé pořekadlo. A tak má displej pár drobných "háčků", alespoň při bližším pohledu do specifikací. Horečným tématem diskusí se stala PenTile mřížka displeje, která má méně sub-pixelů než klasická RGB mřížka.

Po pravdě, z hlediska jemnosti toto není podstatné. Skos v rozlišení je oproti staršímu Galaxy S II dost znát i přes výrazný nárůst úhlopříčky. Displej je krásně jemný. Nádherně vybarvený je i obraz, který se opět spoléhá na absolutně skvělé podání černé barvy díky použité technologii a také na živé barvy jako takové. Komu se hodně syté barvy nelíbí, ten si může v menu telefonu zvolit několik dalších variant zobrazení, z nichž některé barvy trochu utlumí a přiblíží jejich podání realitě. Z tohoto hlediska tedy bude spokojen téměř každý uživatel.

Díky vysokému rozlišení se nevýhody PenTile displeje neprojeví, tj. problematická barevnost na hranách obrázků nebo roztřepení textu prostě. Na druhou stranu, z panelu HTC One X jsme byli nadšeni asi o trochu více. Jenže to může být proto, že HTC bylo prvním takovým telefonem, který se nám dostal do rukou, takže finální soudy si necháme až na přímé porovnání obou telefonů.

Už jsme nakousli, že oproti Galaxy S II je displej podstatně jemnější a je to znát třeba při čtení textu na webových stránkách. Mírně horší je čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Sice je stále velmi dobrá, ale Galaxy S II je v této disciplíně o chloupek lepší. Důvodů přitom může být několik. Krycí sklo displeje novinky nám přijde až trochu moc lesklé, svou roli v tom může hrát také právě PenTile mřížka, která má méně červených a modrých subpixelů než těch zelených. Dalším důvodem je také fakt, že maximální jas displeje je podstatně nižší než u staršího modelu. To ve většině případů asi nepostřehnete.

Dokonce se zdá, že úroveň jasu telefon stále trochu řídí i podle právě spuštěné aplikace. Nejmarkantnější rozdíl je vidět v internetovém prohlížeči, kde bílá barva nikdy nedosáhne opravdu bílé a je stále šedivá, i když je podsvícení nastaveno na maximum. Právě čtení webů na slunci je tak nejproblematičtější. Samsung umožňuje zapnout inverzní režim zobrazení, který je pro čtení bílých webů příjemnější, jenže ten s čitelností na slunci nijak nepomůže.

Aktualizováno: Byli jsme upozorněni, že internetový prohlížeč dovoluje nastavit vlastní intenzitu podsvícení. Stačí zmáčknout levou klávesu menu a v docela dlouhém seznamu položek vybrat Jas a barvy. Tady lze nastavit úroveň podsvícení i barevný profil pro prohlížeč zcela zvlášť nezávisle na celém systému. Nastavení maximální intenzity podsvícení čitelnosti webů pomůže, Galaxy S II je na tom ale stále lépe.

Nechme ale už displej displejem. Konstatujme, že patří na současnou špičku, ale úplně bez chyb není. Teď se přesuneme k operačnímu systému, který se Samsungu už u předchůdce podařilo skvěle implementovat a naše zhruba měsíční zkušenosti s Galaxy S II s Androidem 4.0 ukazují, že se to daří i u nejnovější verze systému. A u Galaxy S III se to povedlo také na výbornou, i když opět pár drobných výhrad najdeme.

Nejprve ale chvála. Čtyřkový android je opět implementován tak, že telefon je bleskurychlý a nikde se nezadrhává, to by ostatně vzhledem k jeho výkonu bylo opravdu divné. Klasické tovární prostředí TouchWiz je v podstatě jen decentní úpravou továrního Androidu. Ve verzi 4.0 Google počítá s ovládáním pomocí virtuálních tlačítek na displeji, ta ale Samsung v případě svého top modelu pro tentokrát ještě vynechal a novince věnoval klasickou trojicí tlačítek pod displejem jako to má Galaxy S II.

Uprostřed je hardwarové tlačítko home, po stranách pak senzorová tlačítka menu a zpět. Systém tak v podstatě funguje stejně jako jsme zvyklí z předchozích modelů výrobce, uživatel se nemusí nic učit. Virtuální menu tlačítka nás neotravují opravdu nikde a telefon tak vždy využije celou plochu displeje pro právě spuštěnou aplikaci. To je něco, co se HTC úplně nepovedlo a Samsung jej v této oblasti výrazně předčil. Pohodlnější je i nastavování widgetů, které se děje podržením prstu na úvodní obrazovce (tak to má HTC také) a následně výběrem widgetu přímo z menu telefonu. V něm je speciální záložka na widgety a záložka na aplikace. Alternativním způsobem umisťování widgetů je tedy jejich přetažení přímo z patřičné záložky v menu na úvodní obrazovku.

V menu se Samsung zbavil spodního řádku zkratkových ikon, což zvyšuje počet ikon aplikací, které se vejdou na jednu stránku. Na displeji jsou ale stále jen čtyři sloupce, u takto velkého displeje bychom uvítali alespoň možnost nastavit sloupců pět. V menu se nadále listuje klasicky do stran. To se děje i na úvodní obrazovce, její chování ale Samsung mírně změnil.

Zatímco doposud byla standardně jako výchozí stránka nastavena ta úplně vlevo a uživatel k ostatním pokračoval směrem doprava, teď je výchozí stránkou ta prostřední a listovat se dá kolem dokola na obě strany. Tak to má většina konkurentů a nám tento krok vyhovuje. Počet obrazovek pochopitelně není omezen a lze přidávat další a další.

Co se nám nelíbí, je chování některých widgetů. Ten s e-maily z Exchange serveru neustále ukazuje poslední doručenou zprávu jako nepřečtenou a to i v případě, že jste ji už smazali a v samotné aplikaci ji nevidíte. A widget s hodinami a počasím se zase často restartuje, což znamená nepříjemné poblikávání widgetu na úvodní stránce. V tomto případě to působí, jako by se telefon zasekával, což je při návratu na úvodní obrazovku krajně nepříjemné. Řešením je widget nepoužívat.

Samsung Galaxy S III je plný různě skrytých nastavení, která je potřeba tak trochu objevovat. Je to daň za nadupanou hardwarovou i softwarovou výbavu. Nejzajímavější je pohrát si s nastavením různých chytrých funkcí, od úvodní odemykací obrazovky telefonu až po chytré vypínání displeje a využití senzorů telefonu.

Moc se nám například líbí funkce, kdy telefon sleduje oči uživatele a pokud usoudí, že stále sleduje displej, tak jej i přes nastavený limit podsvícení nevypne. Sice tato funkce nefunguje na 100 %, brýle trochu její používání znesnadňují a sluneční brýle spolehlivě detekci očí znemožní, ale příjemné vylepšení to je. Další chytré funkce většinou souvisí s telefonováním a probereme je až v příslušné kapitole.

Závěrem této kapitoly si nemůžeme odpustit zhodnotit výkon hardwaru. Čtyřjádrový procesor Exynos a 1 GB RAM opravdu umí své, benchmarky ukazují úctyhodná čísla. Quadrant běžně ukáže hodnoty okolo 5 400 bodů, což řadí S III na absolutní špičku. A to má prosím HD displej. V benchmarku Linpack výsledky dost kolísají a pohybují se v rozmezí asi 110 – 190 MFLOPS v multi-thread variantě. Benchmark AnTuTu ukáže skóre přes 12 000 bodů a browserový Vellamo (trochu šitý na míru Qualcomm procesorům) ukáže přes 2 200 bodů, což odpovídá doposud nejlepšímu HTC One XL (právě s procesorem Qualcomm). Výkonu má tedy telefon na rozdávání.

Baterie – dva dny nebudou problém

Samsung Galaxy S III má baterii s kapacitou velmi slušných 2 100 mAh. Navíc je výměnná, takže s sebou lze nosit baterii náhradní. K tomu ale zas tak moc důvodů nebude, protože Samsungu se podařilo u svého nadupaného modelu dosáhnout opravdu dobré výdrže. Vybít telefon za jeden den, to už opravdu vyžaduje extrémní nasazení a třeba několikahodinové použití jako navigace nebo přehrávače filmů.

Při našem běžném režimu používání, které zahrnuje několik hovorů denně, pár SMS, spoustu přečtených a zhruba desítku napsaných e-mailů, asi hodinu brouzdání denně, neustálou push synchronizaci Gmailu i Exhange, puštěnou wi-fi a využívání celé řady aplikací, zkonzumoval telefon za den přibližně 50 % energie z baterie. Dva dny výdrže jsou tak vcelku reálné, možná bude potřeba dobíjet už druhý den odpoledne. Přes víkend nám ale telefon vydržel naprosto bez problémů, nabíječku opustil v pátek v podvečer a v neděli v noci ukazatel hlásil stále ještě 25 % "šťávy". To jsou opravdu dobré výkony a méně nároční uživatelé možná dosáhnou i na tři dny výdrže. Ale pak je možná zbytečné pořizovat si tak nadupaný telefon.

Telefonování a zprávy – chytré funkce a Swype

Sestava funkcí v oblasti pro telefonování a zprávy je standardní. Telefonní aplikace umí vyhledávat pomocí T9 ve jménech i příjmeních, přetrvává ale problém s neschopností vyhledávat mezi jmény s diakritikou. To je v době synchronizace kontaktlistů s různými sociálními sítěmi a automatického sdružování těchto kontaktů opravdu hloupé.

Naopak velmi chytrá je opět klávesnice Swype, na které se píše pomocí tahů. Líbí se nám, že telefon standardně takto píše s diakritikou, ale v SMS ji před odesláním ořeže a zprávu pošle bez diakritiky. To umožňuje pohodlně posílat zprávy o plné délce 160 znaků i s použitím prediktivního slovníku. Slovník má navíc řadu nastavení, která umožňují zvolit, jak moc bude do zadávání zasahovat. Dobře implementováno je i hlasové zadávání textu, které z hlediska rozpoznávání slov funguje dobře. Horší to je, pokud chcete být přesní v diakritice nebo psaní velkých písmen. Na rychlé nadiktování SMS za volantem to ale stačí.

K tomu by mimochodem mohla sloužit i obdoba hlasového ovládání Siri z iPhonu. Samsung ji nazývá S-Voice a vězte, že praktická použitelnost je horší než u Siri. Pro našince je ale zásadním problémem i to, že českému jazyku nerozumí a například spouštět takto aplikace proto nejde. Takže hlasovým příkazem editor SMS zpráv za volantem neotevřete.

Důvod je jednoduchý: telefon při požadavku na spuštění aplikace vyhledává podle jejího názvu a pokud máte zvoleno české prostředí telefonu, tak český název aplikace (v tomto případě Zprávy) anglicky jen těžko vyslovíte. Na pořádné české hlasové ovládání si tak zatím musíme počkat bez ohledu na platformu.

Slibovali jsme také popis chytrých funkcí a těch nabízí Galaxy S III opravdu dost. Začíná to klasickým ztlumením vyzvánění telefonu jeho otočením, pokračuje chytrým upozorněním na zameškané události po zdvihnutí telefonu ze stolu (telefon zavibruje) a končí u možnosti automatického volání kontaktu, se kterým právě konverzujete přes SMS nebo který si prohlížíte v adresáři. Stačí telefon přiložit k uchu, telefon akci potvrdí zavibrováním. Funguje to i u kontaktů, u kterých má uživatel více čísel, telefon vybere to první.

Co se upozornění na událostí týče, výběr vyzváněcích tónů je bohatý a je tu i stavová dioda, která může upozornit na zameškané události modrým blikáním. Červeně signalizuje slabou baterii a oranžově nabíjení. Nic víc se u ní nastavit nedá, to ale nejspíš dovede napravit nějaká aplikace.

Organizace a data – volnost paměti

I sestava funkcí v organizační a datové oblasti je vcelku standardní, ale je tu přeci jen několik záležitostí, které za zmínku stojí. Tak především, k telefonu dostane uživatel na dva roky zdarma schránku 50 GB u cloudové služby DropBox. A ačkoli je potřeba tuto výhodu aktivovat několika kroky v samotném DropBoxu, je to příjemná porce. Dalších 5 GB může každý získat v rámci Google Drive.

Telefon dále disponuje 16 GB vnitřní paměti a je pravděpodobné, že varianty s větší kapacitou nebudou na našem trhu nabízeny. Příplatek za více paměti by totiž asi byl dost vysoký, přitom telefon standardně podporuje paměťové karty do kapacity 64 GB, takže paměti si může každý dokoupit, kolik je mu libo.

V balení s telefonem žádná paměťová karta není, což není nic překvapivého. K balení dodejme, že obsahuje vlastně jen obligátní záležitosti, tedy USB kabel, tělo nabíječky, do které je potřeba USB kabel připojit, a vcelku průměrná sluchátka. Kdo by čekal například kabel pro propojení z microUSB na HDMI, má smůlu, i když tuto funkci telefon zvládá.

Samsung ale v tomto případě více hraje do noty bezdrátovým možnostem sdílení, telefon podporuje DLNA a s přístroji Samsung dovede komunikovat pomocí funkce AllShare. Telefon disponuje NFC a s patřičně vybavenými kousky si umí data rychle vyměňovat i pomocí funkce wi-fi direct.

Představovat základní funkce jako je podpora wi-fi, HSPA+ (do 21 mbit/s), Bluetooth (tentokrát 4.0) a další asi mnoho smyslu nemá. Datové přenosy a různé bezdrátové funkce se snadno ovládají pomocí ikon v menu skrytém pod horní stahovací lištou s upozorněními. Příjemným detailem je také počítadlo přenesených dat, u kterého lze nastavit i limit, kdy má telefon uživatele upozornit a kdy přenosy v síti operátora vypnout. Vidět je i jak moc dat přenese která aplikace.

Moc nevíme, co si u telefonu za danou cenu máme myslet o chybějícím kancelářském balíku. Telefon sice umí přílohy pomocí aplikace Polaris Viewer otevřít, ale editace a další práce s nimi není možná. Polaris Viewer navíc nenajdeme v menu, nastartuje se až automaticky se stažením přílohy. Pro plnohodnotnou práci s dokumenty tak bude potřeba zakoupit některý z pokročilejších nástrojů. Je otázkou, jakému množství uživatelů to bude vadit.

Zábava – přehrávání videa kdekoli

Ani zábavní sestava funkcí nepřináší žádné zásadní skoky kupředu. Ostatně, není k tomu příliš důvod. Hudební přehrávač je vcelku standardní, velmi zajímavý je ale přehrávač videí. Přehrává videa i v okně přes jakoukoli další aplikaci. Malé okénko sice asi není úplně nejpraktičtější na sledování seriálů s titulky, ale někdy se hodit může. Spíš je to ale ukázka síly telefonu a jeho schopností.

Velmi zajímavá by mohla být funkce All Share Play, která umožňuje na cloud nahrát multimediální soubory a pak si je pouštět a prohlížet na jakémkoli zařízení s podporou této funkce. Jenže v důsledku funkce zajímavá není, protože nefunguje s 50GB DropBox schránkou, ale jen s 5GB schránkou služby SugarSync, kam je potřeba se opět registrovat.

Za pozornost jistě stojí i fotoaparát telefonu. Neláká na bombastické parametry, v praxi si ale poradí více než dobře. Rozlišení 8 megapixelů zůstalo zachováno, novinkou je podstatně rychlejší start i fungování celého fotoaparátu. Na některé konkurenty to nestačí, ale rychlost je velmi dobrá. To platí i pro rychlost automatického ostření, navíc se algoritmus prakticky nesplete, takže fotoaparát je opravdu dobře použitelný.

To platí i pro horší světelné podmínky a to i přesto, že se Samsung nemůže pochlubit kdovíjak špičkovou světelností objektivu, jak to je u některých soupeřů. Fotoaparát má i bohaté možnosti nastavení a čtyři zkratky si lze dát do levého sloupce. Trochu může chybět hardwarové tlačítko spouště, které Samsung opět vynechal.

U fotoaparátu je ale nejdůležitější praktický výsledek. A ten je v případě Galaxy S III téměř za všech podmínek velmi dobrý a fotoaparát rozhodně patří k tomu lepšímu v dnešním spektru smartphonů. Fotografie asi nebudou příliš rozdílné od těch z Galaxy S II, který za dobu své existence prokázal, že je jako fotomobil velmi dobře použitelný a produkuje kvalitní snímky. Dobře funguje také funkce HDR, která dovede prokreslit fotografie s nerovnoměrnými světelnými podmínkami.

Velmi dobře může vypadat i natáčené video, ale v tomto případě je potřeba se asi trochu naučit s telefonem zacházet. Neustálé přeostřování při natáčení různě vzdálených objektů dovede totiž video pokazit, a tak je potřeba kompozici trochu promyslet. Tato vlastnost je z nějakého záhadného důvodu telefonům s androidem v poslední době společná. Video natáčí telefon až v rozlišení 1080 p.

Shrnutí – absolutní špička s drsnými soupeři

Není pochyb o tom, že Samsung Galaxy S III je v současnosti jedním z vůbec nejlepších smartphonů, které lze koupit. Výtek k němu máme velmi málo a často jde o detaily, které většině uživatelů vadit nebudou. Naopak telefon získává body chytrými funkcemi a tím, že se na rozdíl od mnohých soupeřů nevzdal některých jistot a samozřejmostí, jako jsou hardwarová tlačítka, slot na paměťové karty nebo výměnná baterie.

I přes nesporné kvality ale Samsung není jasným vítězem na celé čáře. Konkurence se oproti loňsku hodně polepšila a především HTC One X je v podstatě stejně dobrou volbou. Tu budou určovat spíše preference ke značce nebo některé detaily důležité pro daného uživatele. Zanedlouho se na trhu objeví i čtyřjádrové LG a útok chystá i Huawei. Ani tyto telefony nesmí brát Samsung na lehkou váhu. Sázka na univerzálnost by se ale mohla Samsungu vyplatit.

Otázkou je, zda cena 15 500 korun dnes dává u špičkového smartphonu smysl. To neplatí jen pro Samsung, ale i pro jeho soupeře. V drtivé většině případů totiž stejně dobře poslouží některá z loňských vlajkových lodí a zrovna skvělý Galaxy S II se přímo nabízí. Uvedením novinky neztratil nic ze svých kvalit a pokud vynecháme jemnost displeje a hrubý výkon hardwaru, v podstatě se může Galaxy S III rovnat. Přitom lze jeho koupí výrazně ušetřit, v oficiálním obchodu výrobce asi 3 500 korun, v internetových obchodech pak podstatně více: cena mnohde spadla i pod 9 000 korun.

Je tak možné, že uvedením Galaxy S III udělal Samsung ze svého dosavadního špičkového modelu ještě větší hit. Naopak trochu krčit v nabídce výrobce se teď budou asi přerostlý Galaxy Note (o tisícovku levnější) a Galaxy Nexus (o 2 500 korun levnější).

Samsung Galaxy S III a konkurence

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 12 000 Kč

HTC One X Špičkový HTC One X pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Kvalitní vestavěný fotoaparát nabídne rozlišení osm megapixelů. Vnitřní paměť dostala kapacitu 32 GB. Cena: 15 500 Kč

LG Optimus 4X HD Komunikátor LG Optimus 4X HD je první oficiálně představený smartphone se čtyřjádrovým procesorem. Dotykový displej typu IPS má HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů a velkou úhlopříčku 4,7 palce. K fotografování poslouží osmimegapixelový fotoaparát, ve výbavě je i druhý 1,3 megapixelový fotoaparát. Neprodává se