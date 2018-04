Test smartphonu, který nemá dotykový displej. BlackBerry Pearl 9105

Model Pearl 9105 může být ideálním přístrojem pro manažery, kteří sice potřebují mít přehled o e-mailech, ale na telefonu jich nepotřebují tolik napsat. Pro řešení vzniklých situací raději volají. A k takovému úkolu je relativně malý a lehký Pearl lepší než velké qwerty modely. Velkou výhodou modelu Pearl je pro BlackBerry již tradičně výborná výdrž baterie.

Jistými nedostatky jsou určitá specifika platformy. Práce s internetem a e-maily je naplno možná jen se speciálním BlackBerry tarifem nebo firemním serverem. Platforma vyžaduje určitý zvyk v používání, a to platí třeba i pro klávesnici modelu. Velkou překážkou k výraznému rozšíření modelu je jeho cena. Ta přesahuje 9 000 korun a to je opravdu hodně.

Pearl je v dnešní době představitelem takřka vyhynulé třídy mobilních telefonů. Má výbornou výbavu, kvalitní pracovní funkce, je to smartphone, ale přitom nemá ani dotykový displej, ani qwerty klávesnici. Mnoho konkurence tak Pearl nemá. Když pátráme mezi aktuálními přístroji, zjistíme, že kdysi populární konfiguraci dnes nabízí jen Nokia C5 nebo oblíbený (ale vlastně již pomalu dosluhující) model E52. I proto má Pearl slušnou šanci alespoň na dílčí úspěch.

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce – užší, ale tradiční

Nemá sice QWERTY klávesnici, ale vzhled nenechá nikoho na pochybách, že Pearl 9105 je model ze stáje BlackBerry. Tradiční relativně oblé tvary, lesklé plasty a místy použitý kov, to je stručná charakteristika zevnějšku Pearlu.

Pearl je velmi elegantní telefon, celkový dojem trochu kazí jen otisky prstů zachytávající se na lesklé čelní části přístroje. Design telefonu se odvíjí od zadního krytu baterie. Ten je kovový a jednoduše se zacvakne na své místo, přitom drží pevně. Tvar krytu pak ve větší šíři kopíruje plastový pás s pogumovaným provedením. Na levé straně obsahuje ukryté tlačítko hlasového ovládání a nad ním pak microSD konektor a 3,5 mm jack.

Vpravo pak pás ukrývá spoušť fotoaparátu a tlačítka pro regulaci hlasitosti. Tlačítka jsou elegantně skryta, ale přitom prsty lehce nahmatatelná. Další vrstvou je kovový pás lesklého tmavě šedého provedení, který určuje celkový tvar telefonu, přičemž čelní část telefonu sleduje jeho linii i na vrch a spodek přístroje. Vrchní část skrývá trojici funkčních tlačítek.

Pearl je telefon příjemných rozměrů. Míry 108 × 50 × 13,3 mm a hmotnost 93,6 gramu znamenají, že telefon velmi dobře padne do ruky a kapsu jistě neutrhne. Zpracování je kvalitní, přesto telefon vypadá kvůli lesklým plastům trochu levně.

Na výšku posazený nedotykový displej, to je v dnešních smartphonech prakticky nevídaná záležitost. BlackBerry z něj ale udělal svou parádní disciplínu. Na úhlopříčce 2,25 palce totiž nabízí jemné rozlišení 360 × 400 pixelů. Displej zobrazí 256 000 barev a jeho čitelnost na přímém slunečním světle je velmi dobrá.

Ovládání telefonu je typickou záležitostí BlackBerry. Telefon disponuje BlackBerry OS5, ale v budoucnu by mohl dostat aktualizaci na novou verzi 6. Logika menu je stejná jako v případě QWERTY e-mailových telefonů kanadské značky. Úvodní obrazovka nabízí pětici ikonových zkratek k nejpoužívanějším funkcím, uživatel si může pořadí ikon uspořádat.

Ve vrchní části obrazovky jsou ikony pro ovládání profilů (v levém horním rohu) a bezdrátových sítí (v pravém horním rohu). O snímání pohybu do všech směrů i potvrzování voleb se stará malý optický trackpad uprostřed pod displejem. Ten před časem BlackBerry vyměnilo za doposud tradiční trackball. Oproti trackballu je potřeba si na trackpad trochu více zvykat, na druhou stranu to je dlouhodobě spolehlivější řešení. Trackpad se nezanáší.

Trackpad je obklopen několika tlačítky. Vlevo je to klávesa pro vstup do menu, která v dalších vrstvách nebo v aplikacích vyvolává kontextovou nabídku. Vedle ní je klávesa pro příjem hovorů. Vpravo je návratová klávesa a tlačítko pro odmítnutí hovoru, které zároveň slouží jako vypínací klávesa.

Na vrchu telefonu najdeme ještě další trojici tlačítek. Slouží standardně pro ovládání multimédií, prostřední z tlačítek se ale také používá k odemknutí telefonu a k utlumení vyzvánění. Mimochodem, s BlackBerry Pearl 9105 se nedodává tradiční "samozamykací" pouzdro, a tak se o zamykání telefonu musí uživatel starat. Na starosti ho má klávesa sym v levém dolním rohu.

Struktura menu je něco mezi současnými sáhodlouhými seznamy aplikací v podobě ikon a přístupem Nokie, jejíž menu u symbianových přístrojů je mnohdy až příliš zanořené. V první úrovni menu je 20 položek a ty nabízí maximálně ještě jednu další podúroveň. Tedy, pokud nepočítáme některé položky nastavení, jejichž textové menu dovede být hodně zanořené. Jednoduše proto, že telefony BlackBerry umožňují nastavit opravdu široké množství parametrů, včetně velikosti a typu písma.

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Pearl 9105

BlackBerry Pearl 9105

Systém v BlackBerry Pearl je velmi rychlý a fungoval bez jakýchkoli zádrhelů. Pearl má totiž na rychlé fungování dostatečně silný hardware. Pohání ho procesor Marvell PXA930 s taktem 624 MHz a 256 MB RAM paměti. Pro zajímavost, procesor není žádným výstřelkem moderní doby, pochází z roku 2008 a je postaven na základech ještě původních procesorů Intel Xscale. BlackBerry s ním ale dovede fungovat rychle, spolehlivě a ještě velmi energeticky efektivně.

Jestli dovede nečím BlackBerry Pearl opravdu příjemně překvapit, tak je to výdrž baterie. Pravda, v našem testu jsme telefon nepoužívali na práci s e-maily přes připojení k BlackBerry Enterprise Serveru, ale i tak jsou výkony velmi úctyhodné. Navíc praktické zkušenosti hovoří o tom, že i aktivní práce s BES (nebo službou BIS) výrazně neovlivní životnost baterie. Je to způsobeno technologií, jakou telefon se serverem komunikuje. Pearl v našem testu bez problémů vydržel i pod vysokou zátěží čtyři dny práce.

Často jsme ale zapomněli, kdy jsme naposledy telefon nabíjeli. Po matném vzpomínání jsme došli k tomu, že to bylo nejméně před týdnem. A to je opravdu hodně dobrý výkon. Pearl tak bude velmi vhodným telefonem i pro cestovatele. V nouzi, kdy dochází energie, uživatel možná ocení jednu vlastnost telefonu. Při docházející energii systém v určitou chvíli vypne rádiové spojení, zbytek přístroje ale zůstane aktivní. To znamená, že stále lze vyhledávat v e-mailech nebo poznámkách důležité údaje, případně si lze vyhledat a opsat telefonní číslo ze seznamu a zavolat odjinud.

Telefonování a zprávy – klávesnice otázkou zvyku

Na BlackBerry netypická klávesnice zaujme na první pohled svým netradičním designem s prohnutím. Tlačítka v prostředním sloupci napůl zasahují do úrovně řady tlačítek pod nimi v krajních sloupcích. Z počátku klávesnice vyžaduje trochu zvyku, než se uživatel pořádně zorientuje. Pak je ale hmatové odlišení jednotlivých kláves velmi snadné i poslepu.

Na první dojem je také klávesnice možná příliš měkká, ale opět jsme si po nějakém čase zvykli a s psaním jsme neměli problémy. Ale jednu přeci jenom máme. Spodní řada tlačítek je až příliš blízko zaoblené spodní části telefonu, a tak je trochu krkolomně dosažitelná. Horší je ale umístění mazací klávesy v levém spodním rohu. To je nelogické místo.

Tlačítkům klávesnice lze přiřadit rychlou volbu čísel z adresáře, což není dnes obvyklá záležitost. O snadno přepínatelných vyzváněcích profilech jsme mluvili už v sekci ovládání. Vyhledávání v telefonním seznamu je možné rovnou psaním na úvodní obrazovce, není potřeba vstupovat do kontaktů.

Oproti současným dotykovým smartphonům se s BlackBerry Pearl telefonuje opravdu skvěle a pohodlně. Přístroj jednoduše nezapře své zaměření. Kvalita hovoru je na velmi dobré úrovni, někteří uživatelé také ocení vyzvánění, které dovede být hodně hlasité.

Telefony BlackBerry jsou ale často považovány za nejlepší nástroj pro práci s e-maily. Alespoň co se firem týče. Je jasné, že na modelu Pearl uživatelé nebudou psát velké množství e-mailů, ale i tak je telefon pro tuto práci použitelný. Pokud nepotřebujete e-maily psát, ale chcete být neustále v obraze, Pearl je možná to pravé pro vás.

I pro takovou práci s e-maily je ale potřeba mít aktivní minimálně službu BlackBerry Internet Services u vašeho mobilního operátora. Tím nejpraktičtějším řešením je pochopitelně firemní BlackBerry server s patřičným tarifem od operátora. Kdo k takovému řešení nemá přístup, nebo nechce využívat speciální tarif BIS, ten s BlackBerry Pearl moc nepochodí. Existují samozřejmě aplikace, které umožní i přístup k běžným schránkám, třeba Gmailu, uživatel ale přijde o největší výhodu platformy: okamžitou synchronizaci došlých mailů.

Organizace a data – slušná sada

Výbava v datové oblasti se u Pearlu nijak výrazně neodlišuje třeba od modelu 9700 Bold. Podporuje UMTS sítě včetně HSDPA, wi-fi, Bluetooth a další běžné záležitosti. Telefon lze používat i jako modem pro připojení notebooku. Potěší snadná správa těchto spojení, uživatel k ní má přístup přímo z úvodní obrazovky.

Co se programové výbavy týče, jsou tu klasické aplikace pro práci s dokumenty Office včetně PowerPointu. Software ale standardně slouží pouze pro prohlížení dokumentů, za vytváření a editaci si musí uživatel připlatit. Dále je tu jednoduchý úkolovník, poznámky, kalendář, kalkulačka, správce souborů nebo správce hesel. Velmi ledabylý je budík, který má jen jeden druh opakování a nelze nastavit více budíků najednou.

Slabší stránkou přístrojů BlackBerry bývá internetový prohlížeč. Ten asi nebude u Pearl v takové permanenci, jako u ostatních telefonů této značky, ale i tak si jistou kritiku zaslouží. Je relativně pomalý a pohyb po stránce před jejím úplným vykreslením je dost trhaný. Navíc stránky nevypadají tak atraktivně jako na jiných platformách. Jako v předchozích recenzích doporučujeme instalaci prohlížeče Opera Mini.

Telefon podporuje i USB Mass Storage. Může se aktivovat automaticky po připojení telefonu kabelem k počítači, tuto možnost lze ale v menu vypnout. Telefon má vestavěné GPS, ale žádný navigační software v něm nenajdeme. Dokonce chybí i jinde obvyklé Google Mapy, ty je potřeba prostě doinstalovat.

BlackBerry má svůj vlastní obchod s aplikacemi, jenže i ten je nutné nejdřív nainstalovat do telefonu. Tenhle přístup nám leze na nervy u Nokie, tady je to ještě o něco horší, protože aplikaci je opravdu nutné nejprve odněkud stáhnout a pak ji nahrát do telefonu. Navíc o platformě BlackBerry mají uživatelé často menší povědomí, takže o případné existenci obchodu ani neví.

Zábava – slušný mix

Na telefony s primárně pracovním zaměřením nemají BlackBerry špatnou výbavu ani v multimediální oblasti. Hudební přehrávač nebo videopřehrávač sice nevypadají tak efektně jako na iPhonu nebo Androidu, ale svou funkci splní perfektně. Pro ovládání přehrávače lze použít tlačítka na vrchní straně telefonu. Tentokrát chybí FM rádio, což možná bude řadě firem vyhovovat.

V telefonu najdeme, možná trochu překvapivě, šest her. Jsou to BrickBreaker, WordMole, Trooper Typing, Texas Hold Em, Sudoku a Klondike. Hry jsou dobře hratelné.

Příjemným překvapením je i fotoaparát. Má rozlišení tři megapixely, automatické ostření a přisvětlovací diodu. V dané kategorii vytváří nadprůměrně kvalitní snímky. Diodový blesk potěší slušným výkonem i kvalitním řízením, fotky tak zbytečně nepřepaluje a přitom je schopen osvětlit i relativně velký prostor. Hodně výrazná však na fotografiích bývá aberace.











Proč koupit? dlouhá výdrž baterie

kvalitní displej

rychlé uživatelské prostředí Proč nekoupit? vysoká cena

složitější používání soukromých e-mailových adres

speciální BlackBerry tarif téměř nutnotí Kdy? V prodeji Za kolik? 9 750 Kč s DPH