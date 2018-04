Test šesti kapesních počítačů s GPS navigací (1. část)

Satelitní navigace se pomalu stává standardem u aut vyšší třídy, nepotrvá však dlouho a GPS přijímače budou montovány i do levnějších vozů. Totéž platí také o navigacích v mobilech nebo kapesních počítačích - za pár let nebudou vzácností, jako je tomu doposud, ale běžnou výbavou.

GPS navigaci si však můžete dopřát již nyní a jezdit bez bloudění za poměrně příznivé ceny, vždyť PDA i s mapami pořídíte od 10 tisíc korun. My jsme se podívali na šestici kapesních počítačů s GPS přijímačem a výsledky vám přinášíme ve článku, který bude rozdělen na několik částí - v první zhodnotíme design zařízení, v další pak výbavu a v poslední to, k čemu budou asi primárně určeny a to navigaci.

Testovaná zařízení

Do testu se nám sešlo celkem šest adeptů. Pocket Loox N500 a jeho výkonnější verze s VGA displejem N560, zařízení MIO 169 a A701, Asus A636 (až na chybějící miniSD slot a Wi-Fi identický s modelem A632) a iPAQ hw6515.

Pocket Loox N500

Začněme nejlevnějším zařízením v testu a to modelem Fujitsu Siemens Pocket Loox N500. Ten má až na malé detaily stejný design jako ostatní Looxy řady N a C.

Šasi zařízení je z dvoubarevného plastu, v porovnání s Looxem C550 se nám však zdálo, že zadní kryt baterie vrže více, než předchozí model, ze kterého jsme vám přinesli první dojmy v tomto článku.

Jinak ale není designu co vytknout, PDA je vcelku líbivé, čtyři programovatelná tlačítka jsou bytelná a dobře ovladatelná, stejně jako křížový ovladač s potvrzujícím tlačítkem. Zabírají sice možná větší část přední plochy, než je obvyklé, není to ale nic hrozného, zbytek přední plochy vyplňuje displej. V horní části jsou dvě diody signalizující nabíjení nebo spuštěnou navigaci.

Levý bok patří tlačítku pro spouštění diktafonu, vedle je zdířka mikrofonu, níže pak IrDA port. Vrchní strana patří 3,5mm stereo jacku pro sluchátka a slotu pro SD/MMC kartu, napravo je možné zasunout stylus. Dolní část slouží k synchronizaci či nabíjení PDA a místo zde našlo i resetovací tlačítko.

Vzadu je kromě krytky baterie ještě pogumovaný konektor pro připojení externí antény na zlepšení signálu GPS.

Celkově padne PDA výborně do ruky, přes hmotnost 160 gramů má příjemné rozměry 71 x 116 x 14mm. Vzhledově vypadá zejména ve srovnání s robustním Acerem (níže) na ještě méně. Design hodnotíme jako líbivý a celkově vyvážený, i když například vzhled VGA zařízení Acer n310 se nám zamlouvá více.

Obsah balení je poměrně skromný - v poměrně malé krabici se nachází kromě samotného zařízení spolu s baterií také jednoduché ochranné pouzdro, el. zdroj, CD s některými aplikacemi, návodem a lokalizací. Nechybí také cizojazyčný návod či příručka pro rychlý start.

Pocket Loox N560

Popis Looxe N560 by byl pouhým opakováním již napsaného. Zařízení je designově prakticky identické jako model N500/N520.

Odlišná je samozřejmě hardwarová výbava, zejména pak použitý VGA displej.

Balení je podobné, v krabici N560ky je navíc kolébka, poukázka pro nákup softwaru a USB host kabel.

Asus A636

Asus A636 zaujme ještě před vybalením a to velikostí krabice, ve které je dodáván. Ta je řádově větší než obal většiny ostatních novějších kapesních počítačů. Ostatně naleznete v ní také mnohem více věcí, ale o tom až později.

Samotné zařízení zaujme na první pohled svou velikostí. Ta činí 73.2 x 122 x 19mm a spíše než délka vybočuje z řady tloušťka PDA. Není se čemu divit, GPS anténa není integrována, ale je vyklápěcí a v těle zařízení si ukrojí pěkný kus místa.

I přes tloušťku a větší rozměry má PDA vcelku povedený design, byť je tělo vyvedeno z plastu. Pod velkou obrazovkou se nachází kromě reproduktoru hned dva kruhové ovladače. Prostřední z nich umožňuje zoomování či úpravu hlasitosti, což oceníte zejména při navigaci. Druhé kovový ovládací prvek má čtyři nastavitelná tlačítka, přičemž výrobce je standardně naprogramoval pro zapnutí mikrofonu, spuštění kalendáře, kontaktů a ovladacího menu Asusu. Co se tlačítek týče, patří mezi průměr, zahrajete si s nimi i akční hru, primárně jsou však určena k méně náročnému ovládání a náruživí pařani by se měli poohlédnout spíše jinde.

Mezi prostředním a pravým ovladačem se dole nachází štěrbina pro mikrofon, zcela nahoře je zase možné nalézt dvě diody indikující stav zařízení nebo zapnutý BT, Wi-Fi či GPS.

Obě boční strany jsou kromě seznoru infračerveného portu prosté jakýchkoliv ovládacích prvků, horní část patří tlačítku pro uvedení zařízení do chodu či jeho vypnutí, otvoru pro stylus a slotu na SD/MMC karty. Model A632 má vlevo také slot pro miniSD, jinak je až na absenci Wi-Fi zcela identický s popisovaným zařízením.

Spodní část patří datovému konektoru, pogumovanému otvoru pro sluchátka a resetovacímu tlačítku.

Zadek zařízení je na různé prvky asi nejbohatší - nechybí zásuvka pro baterii přikrytá odmínatelným krytem akumulátoru, HOLD tlačítko a vyklápěcí GPS anténa. Tu je možné pomocí kloubu otočit o 180 stupňu pro případ, že by byl slabý signál. Ten je možné ještě zesílit pomocí externí antény, která se dá připojit do vyklápěcí části. Ta by ovšem mohla být zpracována lépe, v pantech byla nepatrná vůle a raději si nepředstavujeme, jak bude anténa vypadat po roce intenzívního používání.

Zařízení padne poměrně dobře do ruky, i když je znát jeho vyšší hmotnost. Pro uživatele zvyklého na miniaturní kapesní počítač bude Asus možná velkým ústupkem, protože trend je vyrábět stále menší a lehčí zařízení. Na druhou stranu, výrobce kapesní počítač předurčuje zejména k navigaci, což dává jasně najevo výklopnou anténou a uzpůsobením PDA pro ovládání naležato - takto se jistě podle map orientuje většina uživatelů.

Jak již bylo řečeno, Asus ke svým PDA přibalil poměrně širokou nabídku příslušenství. V balení je tak kromě zařízení s akumulátorem také jednoduché pouzdro, USB kabel, zdroj, ale i bytelný držák na sklo a autonabíječka. Nechybí CD s programy nebo návod.

Součástí je i jakási kolébka, kterou však využijete spíše na upevnění k autodržáku, pokud nemáte vlastní. Ten dodávaný si kvalitou nezadá s Dicota Keeperem, jen jeho krk by mohl být lehčí na ohnutí, jeho uspůsobení vyžaduje poměrně dost síly.

V zítřejším článku podrobně představíme zbylé modely, následovat bude výčet parametrů zařízení a zkušenost s nimi. Už teď můžeme prozradit, že nízká cena Looxe N500 je vykoupena nevalnými výkony projevujícími se nepříliš rychlým procesorem, ale i rozporuplnými pocity z navigace jako takové.