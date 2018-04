Test šesti GPS navigací pokračuje - zaměřeno na výkon a výdrž

Na úvodní dva články, ve kterých jsme popsali šest testovaných kapesních počítačů a to včetně zkušeností z jejich užívání, nyní navážeme popisem hardwarové a softwarové výbavy. Zajímali jsme se také o výdrž zařízení, která je při navigaci v terénu velmi důležitá (pokud není PDA poháněno energií z autozapalovače).

LOOX N500

Hardwarová výbava

Kapesní počítač Pocket LOOX N500/N520 je vcelku líbivé zařízení. Nižší verze se od dražšího modelu liší zejména absencí Wi-Fi a poloviční pamětí ROM. Takt procesoru Intel PXA270 je však stejný a to 312MHz.

Možná proto, že jsme jeden kus pořídili do redakce, byla tomuto PDA věnována největší pozornost. Ze zhruba měsíčního užívání však nevychází nejlépe, právě procesor je největší brzdou tohoto kapesního počítače. Naběhnutí do provozoschopného stavu trvá po restartu okolo 50 vteřin, při užívání je znát i prodleva mezi příkazem a jeho vykonáním. Nic nepomůže ani možnost softwarové regulace výkonu v celkem třech stupních s možností automatického režimu.

Takovýto takt je na současné zařízení zkrátka málo, výrazně mu pomohlo přetaktování o 100MHz, to se však projevilo na nestabilitě kapesního počítače a vypadávání obrazu, proto navýšení výkonu nedoporučujeme a raději poradíme koupi výkonnějšího zařízení (např. modelu N560, který je však za téměř dvojnásobnou cenu).

RAM je velká 64MB, po restartu zařízení je dostupných 40 megabajtů paměti, u ROM je pak využitelných 23MB.

Kvalita obrazu

Displej zařízení se vcelku povedl, bílá je sice trochu do žluta, ale odezva je rychlá a také maximální možnost podsvícení dostačující. Potěší možnost regulace v celkem jedenácti stupních, zamrzí pak fakt, že jas nelze upravit jak pro provoz PDA z nabíječky, tak z baterie zvlášť.

Viditelnost není špatná ani na přímém slunci, byť zde mají jasně navrch VGA displeje. Pro navigaci je však obrazovka modelů N500/520 dostačující.

Jestliže hodláte na displeji nejlevnějšího LOOXu sledovat video, obstojně pochodíte s QVGA rozlišením, v benchmarku programu TCPMP jsme naměřili lehce přes 180 procent průměrné hodnoty.

Také s jednoduššími hrami nebude problém, na graficky náročnější gamesky si však můžete nechat zajít chuť.

Zvuk

Reproduktor zařízení je slušně hlasitý, i při větších rychlostech tak hlas z navigace nepřeslechnete. Ještě lepší je však 3,5mm stereo zdířka pro sluchátka, LOOX N500 se může kvalitou přehrávání směle postavit levnějším MP3 přehrávačům, zvuk je dostatečně hlasitý a bez jakýchkoli šumů. Navíc je poměrně dobře regulovatelný jak ve výškách, tak basech nebo ve 3D. Velmi dobře zpracována je i možnost záznamu - vybírat lze ze tří typů vzdáleností nebo automatického režimu a díky tlačítku na boku zařízení se dá PDA využít velmi dobře jako náhrada diktafonu.

Díky funkci Audio Path, kterou je zařízení vybaveno, je možno zvuk pustit jak do mikrofonu, tak současně i do sluchátek, jsou-li připojena.

Výdrž

Co se výdrže zařízení týče, tak výměnný akumulátor o kapacitě 1200mAh předurčuje PDA ke slušné výdrži. Ta je po několikerém měření však spíše zklamáním, při maximálním podsvícení, které je při navigaci ve slunném počasí nezbytností vydrží být PDA na příjmu necelé čtyři hodiny. Můžete namítnout, že v automobilu není problém připojit zařízení ke zdroji energie, což je jistě pravda, tuto možnost však již nemají pěší nebo cyklisté. Pro tyto případy sice postačí mít GPS zapnuté jen občas, to však nijak neomlouvá nevalnou výdrž. Ta je o zhruba půlhodinu větší při využívání GPS a mnohem vyšší u přehrávání hudby s vypnutým displejem, kdy nebyl problém dostat se až ke dvacetihodinové výdrži.

Rozšiřitelnost

Díky jednomu SD/MMC slotu lze v zařízení použít jak paměťové karty, tak například SDIO Wi-Fi kartu nebo fotoaparát. Tuto vlastnost má drtivá většina prodávaných zařízení, kvůli pouhé jedné zdířce však tato možnost zůstane většinou bez využití, protože slot obsadí paměťová karta.

Mnohem lepší je funkce USB host, díky které lze k PDA připojit například flash disk nebo klávesnici. Tuto možnost však oceníte pouze v případě, že si patřičný kabel dokoupíte, protože není součástí standardního balení.

Softwarová výbava

Co se programů obsažených v paměti kapesního počítače týče, LOOX N500 jejich výčtem nijak nevyniká, přesto se mezi aplikacemi obvyklými z Windows Mobile 5 najdou i některé další zajímavé. Jednou z nich je jednoduchý zobrazovač GPS souřadnic a počtu nalezených satelitů. Bez zdlouhavého spouštění externích programů tak můžete během chvilky vědět, zda jste již v dosahu signálu a jak je silný.

Dalším užitečným programem je FSC Speed Menu, který umožní rychlé spuštění nejběžnějších aplikací, Voice Recorder a několik dalších. Na rozdíl od vyšší verze u modelu N500 nenajdete poukaz na nákup softwaru v hodnotě cca 1000 korun.

V balení ovšem nechybí lokalizační program Sunnysoft InterWrite Pro 9.0, pomocí něhož můžete kapesní počítač kompletně počeštit.

LOOX N560

Jestliže si myslíte, že nejvyšší verze řady N je až na jiný displej a hardwarovou výbavu stejná jako modely 500 nebo 520, tak vězte, že se jedná o zcela jiné zařízení. Výrobce se jen nezabýval výrobou několikerých šasi a použil jedno univerzální pro celkem čtyři zařízení.

Hardwarová výbava

Co se výkonu týče, tak jestliže je ho u modelu N500/520 občas nedostatek, v případě verze N560 jím nikdy trpět nebudete. Postará se o to procesor Intel PXA270 taktovaný na 624MHz, tedy maximální možnou současnou hodnotu.

Velikost paměti je spíše podprůměrná, takovému zařízení by slušel dvojnásobek oproti 128MB ROM. Velikost RAM pak činí obvyklých 64MB, přičemž po restartu je dostupná více než polovina a 76MB ROM.

Kvalita obrazu

Displej zařízení je typu VGA o rozlišení 640 x 480 bodů. Zaujme jak světelností, která je obecně u těchto obrazovek mnohem vyšší než v případě QVGA, tak věrností barev. Bílá je zde opravdu bílou, displej působil ještě lepším dojmem než v případě modelu C550.

Mírnou vadou na kráse jsou poněkud širší okraje obrazovky, ale to je opravdu jen detail, který nemá na funkčnost absolutně žádný vliv.

Co se přehrávání videa týče, tak si můžete bez bázně pustit film ve VGA rozlišení a nemusíte se obávat jeho trhání. V benchmarku programu TCPMP jsme naměřili hodnotu okolo 140 procent oproti průměru.

Zvuk

O zvukových vlastnostech platí výše popsané u modelu N500 a to včetně integrovaných programů pro možnost poslechu současně ve sluchátkách i mikrofonu.

Výdrž

Ačkoliv by se dala u zařízení s cenou okolo 15 tisíc korun očekávat lepší baterie než u nejlevnějšího modelu Pocket LOOX, je v balení obsažen akumulátor o stejné kapacitě. Li-ion 1200mAh baterie dává tušit, že výdrž bude ještě horší než v případě modelů N500/520. A skutečně, při testu maximálního podsvícení a standardním používání jsme naměřili mizerné dvě a půl hodiny. Používání GPS výdrž o půlhodinu prodloužilo, i se zapnutým Wi-Fi jsme se nad tři hodiny dostávali stěží. Stejnou hodnotu výdrže na aku mají i některé nejlevnější notebooky za podobnou cenu a to je na pováženou.

Pro seriozní využívání tak bude druhý akumulátor nutností a nebylo by od věci, kdyby byl standardní součástí balení jako tomu bylo dříve například u některých telefonů Samsung.

Baterii lze dobíjet z USB portu počítače, při nouzi nejvyšší tak můžete "vycucnout" trochu šťávy z přenosného počítače a dodat ji kapesnímu.

Rozšiřitelnost a komunikační schopnosti

Rozšiřitelností je na tom LOOX N560 stejně jako nižší modely. Druhý slot bychom hledali marně, v dnešních zařízeních na něj zkrátka nezbývá místo. Musíte se tak spokojit pouze s jednou zdířkou na SD/MMC karty.

Zařízení však nechybí podpora jak Bluetooth, tak Wi-Fi a to B i G.

Softwarová výbava

Kromě obvyklé nabídky programů obsažených v systému Windows Mobile 5.0 Premium se v zařízení nachází také balík ConnectMobility-E2C. Ten poslouží k nastavení internetového připojení. Program Secure Lock umožní zařízení zabezpečit jak pomocí čísel, tak písmen a podle výrobce by měla ochrana přečkat i tvrdý reset zařízení.

Mobile ZIP pomůže s rozbalením/zabalením archivovaných souborů, nechybí SpeedMenu a další aplikace nacházející se v modelu N500/520.

K zařízení je přiložena poukázka s hodnotou 5 bodů, za kterou nakoupíte software za cenu okolo 1500 korun, nechybí ani lokalizace od Sunnysoftu.

Toť pro dnešek vše, v další části si podrobně popíšeme GPS PocketPC Asus a další účastníky testu.