Nejdrsnější telefon na trhu. Test Sencor Element Destroyer

Česká značka Sencor nás příjemně překvapila už svými „obyčejnými“ modely smartphonů, její typ Element P500 (přečtěte si recenzi povedeného sencoru) patří k našim favoritům ve střední třídě díky elegantnímu designu a parádnímu displeji. Nejnovější model značky, typ Element P430 Destroyer, míří úplně jinam. Je to jeden z úplně nejdrsnějších telefonů, jaké jsme kdy dostali do ruky, před mírou jeho obrněné výbavy blednou závistí i u nás úspěšné smartphony značky CAT. Její typy B15 a B15Q vypadají vedle Element Destroyer jako šviháci ve fraku, zatímco Sencor jasně působí tak, že se nebojí si zašpinit svůj pracovní oděv.

Mohutné krytky těla telefonu je potřeba otevírat speciálním páčidlem, SIM do telefonu lze vložit pouze po odšroubování utěsněného krytu. Ovládací tlačítka jsou masivní a mají hluboký stisk, aby se dala ovládat třeba i v pracovních rukavicích – v nich se mimochodem dá telefon opravdu ovládat bez větších potíží. Displej je pod krycím sklem zapuštěn hodně hluboko, takže i když možná krycí sklo při drsném pádu praskne, displej zůstane nepoškozen. V této recenzi se však budeme věnovat Destroyeru z hlediska odolnosti pouze po jeho konstrukční stránce, praktický crashtest máme v plánu později.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoká odolnost

bytelné zpracování

podpora dvou SIM

dobrá ovladatelnost v pracovních rukavicích Proč nekoupit? velké rozměry a hmotnost

horší čitelnost displeje na slunci

trochu pomalejší systém Kdy? V prodeji Za kolik? 5 999 Kč

Jinak je to smartphone s výbavou nižší střední třídy – displej má úhlopříčku 4,3 palce a qHD rozlišení, je tu čtyřjádrový procesor s taktem 1,2 GHz a trochu starší verze Androidu – 4.2 Jelly Bean. Výbavou tedy neohromí, ale svou odolností zajisté ano.

Vzhled a konstrukce: nejdrsnější z drsných

Vzhled Sencoru Element Destroyer nenechává nikoho na pochybách – tohle je smartphone do nejdrsnějších podmínek. Nehledejme jakákoli úžasná stylistická cvičení, Destroyer je velký telefon z pevných plastů, pogumovaného materiálu a s jasným důrazem na účelnost. Velká tloušťka i na použitou úhlopříčku displeje neobvyklá šířka telefonu dávají jasně znát, že materiál navíc je tu především proto, aby uchránil to, co se skrývá uvnitř.

Element Destroyer sice není designový krasavec, ovšem drsný vzhled má určitě něco do sebe. Efektním (a kdo ví, možná také efektivním) stylistickým kouskem tu jsou viditelné šrouby držící přední i zadní panel na rámu, který se nachází pod nimi. Šroubů je na každé straně osm, další dva pak najdeme na zádech uprostřed přístroje. Tyto šrouby, které mají klasickou hlavu namísto torx u těch po obvodu, drží na místě kryt SIM a microSD karty. Není překvapením, že pod kryt se vejdou dvě SIM a že je tu samozřejmě pořádné těsnění, které nedovolí tekutinám proniknout dovnitř.

Destroyer splňuje normu IP 67, ale tváří se, jako by snad měl přečkat i apokalypsu. Pokud jste si mysleli, že speciální šroubováček, který dodává výrobce k telefonu v balení, budete potřebovat jen na zadní kryt SIM, jste na omylu. Pomocí něj je potřeba vypáčit i krytky, které schovávají běžné konektory. Jedna kryje 3,5 mm Jack, druhá pak microUSB konektor. Pokud budete krytky páčit klasicky prstem, nehtem, připravte se na bolestivý zážitek, který by mohl skončit odloupnutím nehtu, zatímco krytka zůstane na místě. Páčidlo/šroubovák má očko pro přidělání třeba na klíče.

Oba konektory jsou pod krytkami umístěny tak hluboko, že třeba pro nabíjení je potřeba používat speciální kabel, který výrobce k telefonu dodává – ten má prodlouženou koncovku konektoru, běžnou nabíječku jednoduše takto hluboko do telefonu nedostanete a nelze ji tak použít. To je trochu škoda, ovšem pokud to v praxi opravdu odolnosti pomáhá, proč ne. Snad by jen výrobce mohl v balení pro jistotu dodávat kabely rovnou dva, nepřejeme si vidět tu situaci, kdy budete zoufale shánět náhradní nabíječku poté, co tu první ztratíte.

Na těle drsného telefonu není téměř nikde žádná hrana – to usnadňuje držení telefonu v ruce, všemožné profilování na těle pak zajišťuje, že přístroj nevyklouzne z rukou. To vše platí i v případě, kdy telefon používáte v pracovních rukavicích. Ovládání telefonu v nich sice není úplně nejsnazší, ovšem žádný jiný smartphone v nich asi používat nejde. Velká ovládací tlačítka na levém boku, hlavní tlačítko i zvýšená citlivost displeje znamenají, že pro vyřízení běžných záležitostí není nutné rukavice sundávat.

Zatím jsme drsný Sencor nepodrobovali žádné větší zkoušce odolnosti, ale běžné pády a další menší karamboly přežil zcela bez problémů. Stejně tak koupel v umyvadle nebo pořádný slejvák, když jsme jej nechali ležet na zahradě v trávě. Nic z toho telefonu nijak viditelně neublížilo.

Displej a ovládání: jednoduchost především

Čekat od tak drsného telefonu, že bude hrát na špičkovou notu třeba v případě displeje, je možná trochu bláhové. Displej destroyeru sice není špatný, ale rozhodně nevzbudí žádné nadšení. Úhlopříčka 4,3 palce je maximum, co se do odolného těla vešlo, rozlišení qHD, tedy 540 x 960 pixelů na dané úhlopříčce stačí, byť samozřejmě větší rozlišení by bylo příjemnější. Displej je typu IPS, tedy i barevné podání je překvapivě dobré a telefon se nemusí stydět ani za pozorovací úhly.

To vše i navzdory tomu, že displej je zapuštěn hodně hluboko pod krycím sklem. Krycí sklo s dotykovou vrstvou a samotný zobrazovací panel dělí podle našich odhadů asi 5 milimetrů. To je v dnešní době, kdy se vrstvy displeje počítají na desetiny milimetru, neskutečná propast, která ovšem slouží k ochraně samotné sestavy. Krycí sklo působí netradičně měkčím dojmem, což by mělo vylepšit jeho odolnost. Vzhledem k outdoorovému pojetí telefonu tak nemáme k danému řešení i použitému displeji téměř žádné výtky. Ta jediná se bohužel týká čitelnosti na přímém slunci, tady by si rekordně drsný telefon zasloužil trochu lepší schopnosti.

Co se ovládání týče, masivním tlačítkům jsme se již věnovali – pod displejem je hlavní home tlačítko, vedle něj jsou senzorová tlačítka s podsvícením. Na bocích pak vypínací tlačítko, dvojice pro ovládání hlasitosti a spoušť fotoaparátu. Jejich stisk je netradičně gumový a hluboký, to ovšem přispívá k ovladatelnosti v rukavicích. Displej i senzorová tlačítka také na dotyk rukavicemi reagují zcela bez problémů. Škoda tedy jen samotné úhlopříčky displeje, být ta větší, lépe by se i v pracovních rukavicích strefovalo do jednotlivých ikon na displeji. To ovšem nemusí být zásadní potíž, základní úkony jde zvládnout i tak.

Operačním systémem je tu v podstatě čistý Android 4.2 Jelly Bean jen s minimem úprav od výrobce. Destroyer s ním není žádný rychlík, občas se telefon zadrhává a spouštění některých aplikací trochu trvá. Ale dá se to přežít, byť u jinak zaměřených a dražších přístrojů bychom něco podobného netolerovali.

Baterie: také vydrží

Do mohutného těla telefonu se vešla docela slušná baterie. Kapacita napevno vestavěného akumulátoru je solidních 2 800 mAh, což je vzhledem k použitému hardwaru vysoký nadstandard. Čtyřjádrový procesor Mediatek MTK6589, 1 GB RAM a displej s relativně nízkým rozlišením nejsou žádnými velkými žrouty energie. Dva dny výdrže tak byly v našem testu zcela standardní, poměrně bez potíží jsme se dostali i na tři dny na jedno nabití – a to je opravdu povedený výkon. Jediným zádrhelem tak je již zmiňovaná nutná prodloužená koncovka konektoru pro nabíjení, telefon si tedy nenabijete, pokud nebudete mít originální nabíječku.

Běžné funkce: umí dvě SIM

Funkce pro telefonování a zprávy jsou vcelku tradiční a dané v podstatě čistým androidem. Telefon podporuje dvojici SIM, jedna z nich zvládá pouze 2G sítě, druhá sítě 3G. Pro hovory, SMS i data se dá určit výchozí SIM, při práci se zprávami lze zvolit i možnost, kdy se bude telefon vždy dotazovat, ze které SIM má být daná zpráva odeslána. V daných aplikacích lze nastavení vždy snadno změnit stažením notifikační lišty – tady se volí výchozí SIM nebo režim dotazování.

Pro datové přenosy se jednoduše zvolí primární SIM a o více se nemusí uživatel starat. Podpora 3G sítí na jedné SIM proto stačí. Telefon má samozřejmě i wi-fi a Bluetooth, další vymoženosti však neočekávejme. Trochu škoda je, že přístroj dostal pouze 4 GB vestavěné paměti. Je tu sice slot na karty, ale vestavěná paměť může být trochu limitující při instalaci více větších aplikací. Bude potřeba jich více přesouvat na kartu, což není vždy ideální řešení.

Standardní softwarová výbava také nepřináší žádné zásadní novoty. Najdeme tu obvyklé programy jako správce souborů, záznamník zvuku nebo svítilna. Další programy si uživatel dle libosti doinstaluje z Play Store. Vzhledem k omezené porci vnitřní paměti tento postup vítáme, výrobce zbytečně prostor nezaplňuje aplikacemi, které by uživatel nepotřeboval.

Zábava: docela se snaží

Drsný smartphone od Sencoru se docela snaží i v zábavní oblasti. Nechybí tu třeba FM rádio. Pochopitelně hlavním prvkem v této oblasti je fotoaparát. Ten má rozlišení 8 megapixelů, v menu ovšem najdeme i možnost fotografovat v rozlišení 13 megapixelů – to se pak rozlišení přepočítává, upscaling je však v tomto případě zbytečný.

Fotoaparát sice nepodává kdovíjak rekordní výkony, vzhledem k zaměření telefonu a ostatní výbavě ovšem docela dostačuje. Trochu potíže mu dělají větší kontrasty a prosluněné bílé plochy, situace se ovšem dovede zlepšit při použití funkce HDR, pokud je tedy její použití zrovna vhodné – chvíli takové fotografování trvá.

Za dobrého světla se daří fotoaparátu pořizovat vcelku povedené snímky, s ubývajícím světlem je to horší. Trochu dovede pomoci diodový blesk, jehož účinek se ovšem soustředí na kruh uprostřed obrazu a jeho dosah je jen na krátkou vzdálenost. Ve špatném světle se také často nezdaří ostření. Snímky ve špatných podmínkách tak za mnoho nestojí a uživatel s tím nic nenadělá.

Shrnutí: velký bojovník

Sencor Element Destroyer je hodně neobvyklý smartphone. Výbavou nijak nepřekvapí, je to typický zástupce třídy levnějších telefonů. Jeho drsně vyhlížející tělo ovšem značí velmi slušnou odolnost – tu budeme podrobněji testovat, Destroyer se ovšem tváří opravdu hodně nezničitelně a měl by toho dle našeho názoru vydržet hodně. Na stavbě, v přírodě nebo při různých adrenalinových aktivitách bude jako doma.

Za drsný kousek si sencor řekne 5 999 korun – to není úplně málo, jenže podobně odolných telefonů na trhu opravdu příliš mnoho nenajdeme. Museli bychom zabrousit spíše mezi průmyslová zařízení s mnohanásobně vyšší cenovkou. Konkurentem Destroyeru může být třeba oblíbený Cat a jeho model B15, smartphone od Sencoru se však tváří, že toho vydrží podstatně více. V podstatě stejný přístroj jako Sencor nabízí i výrobce Aligator – očividně obě zařízení pocházejí od stejného OEM výrobce v Číně. Aligator však za svůj kousek žádá o 1 500 korun více, výbava je přitom zcela shodná.