Nejlepší z nejlepších. Nic lepšího teď nekoupíte. Test Galaxy S6 edge+

V březnu letošního roku nám Samsung předvedl, že stále ještě umí inovovat podobu chytrých telefonů. Představil totiž model Galaxy S6 edge, který má displej ohnutý až do bočního rámečku. Telefon nejenom nám, ale i celé řadě zahraničních serverů a samozřejmě mnoha zákazníkům naprosto učaroval. Ne nadarmo jsme jej označili jako nejkrásnější smartphone na trhu (více o představení tohoto modelu čtěte zde).

Samsung si pravděpodobně uvědomil, že tento design je správná cesta, a okamžitě se jal připravovat rozšíření řady se zahnutým displejem. Vzhledem k tomu, jak narychlo se edge+ objevil, jeho inovace nejsou až tak zásadní, pokud tedy vůbec nějaké. Na druhou stranu zde nalezneme celou řadu hardwarových vylepšení i několik softwarových novinek, takže oproti menšímu edge má edge+ i tak co nabídnout.

S ohledem na konkurenci aktuálně není podle našeho názoru na trhu lepší smartphone. Ať už výbavou, výkonem a nebo zpracováním. A v podstatě také cenou, Samsung je velmi drahý. Necháme se překvapit, co přinese nový iPhone a jak se v praxi bude chovat Sony Xperia Z5 (Premium). Na druhou stranu, jen o málo slabší výkon a výbavu dnes koupíte za poloviční peníze. Špička se vyrovnává, cenové nůžky se výrazně rozevírají.

Co má edge+ navíc?

Galaxy S6 sdge sám o sobě disponuje královskou výbavou, edge+ však jde ještě o trochu dále. Displej se zvětšil z 5,2 na 5,7 palce, rozlišení QHD a technologie Super AMOLED zůstaly stejné. Paradoxně tak novější edge+ oproti menšímu edge nabídne menší jemnost displeje. Ne že by tedy 577 oproti 518 pixelům na palec byla drastická změna kvality, stále jde o extrémně jemný displej.

Operační paměť vzrostla ze 3 na 4 GB, v obou případech jde však stále o nadprůměrnou hodnotu. V neposlední řadě pak Samsung mohl díky většímu tělu použít větší baterii, rozdíl ovšem není nijak závratný, kapacita se vyšplhala z 2 600 na 3 000 mAh. Další změny už jsou poměrně drobné: rychlejší nabíjení a pár softwarových novinek. Jinak je vše při starém.

Co se tedy nezměnilo?

Telefon stále pohání osmijádrový procesor Exynos s taktem 2,1 GHz na výkonné čtveřici jader a 1,5 GHz u zbylých úsporných. Telefon je opět k dispozici v 32 a 64GB verzích, 128GB verze chybí. Fotografie stále obstarává 16megapixelový zadní a pětimegapixelový přední snímač. Samozřejmostí je podpora LTE, NFC a čtečka otisků prstů ve středovém tlačítku. Ani po designové stránce se model edge+ nedočkal žádných změn.

Jaká je výhoda ohnutého displeje?

Mimo faktu, že telefon je zkrátka na první pohled něco jiného než zbytek modelů na trhu, jsme od ohnutého displeje žádnou přelomovou funkci nezaznamenali. Mimo samozřejmosti v podobě posouvání obsahu na displeji přejetím prstem přes boční hranu máme pocit, že tento prvek je pořád spíše designovou lahůdkou než skutečně funkční vlastností telefonu.

Jistě, ohnutá hrana vám i v režimu vypnutého displeje umí zobrazovat čas, notifikace či čtečku zpráv, případně se barevně rozsvítit, když vám volá specifický kontakt, ale to nepovažujeme za nijak převratnou funkci. Navíc se pořád údaje zcela nevejdou na ohnutou část a spíše přetékají přes ohyb. Samsung na míru ohnutého displeje také ušil softwarové doplňky People Edge (v české lokalizaci zajímavě přeloženo jako „Lidé na okraji“) a Apps Edge, takže potažením přes zahnutý bok zobrazíte pět nejčastějších kontaktů a nejpoužívanějších aplikací. Ale to si umíme představit jako doplněk kteréhokoliv jiného telefonu, zahnutý displej zde není nutný.

Padne tak velký telefon do ruky?

Ohnutý displej hraje do karet i rozměrům telefonu. Ačkoliv má S6 edge+ úhlopříčku displeje 5,7 palců, je menší než například 5,5palcový iPhone 6 Plus. I při porovnání s jinými 5,5palcovými modely se nedá říci, že by byl edge+ výrazně větší. V zásadě tak můžeme říci, že pokud si dokážete zvyknout na takto velké modely, nebude vám ovládání 5,7palcového edge+ činit problémy.

Samsung navíc myslí i na pohodlné ovládání jednou rukou a obrazovka se dá v případě potřeby zmenšit a přesunout do dolních rohů displeje, takže máte veškeré funkce na displeji o trochu blíže. Telefon je navíc velice příjemně tenký (6,9 mm) a také překvapivě lehký (153 g).

Co design?

Stejně jako jeho menší předchůdce, i edge+ je jedním slovem nádherný. Celý telefon je v podstatě učebnicová definice prémiového telefonu. Je stylovým doplňkem, počínaje zmíněnými ohnutými rámečky přes broušené kovové boky po záda krytá tvrzeným sklem. Veškeré materiály na těle telefonu k sobě naprosto perfektně lícují, takže edge+ zkrátka působí jako jeden pevný kus kovu a skla.

Máme ovšem jednu zásadní výhradu ke skleněným plochám. Ty totiž výrazně přitahují otisky prstů, a telefon je tak po chvíli používání extrémně upatlaný z obou stran. Máme téměř pocit, že lešticí hadřík by měl být nerozlučným společníkem každého majitele tohoto telefonu.

Prošlo prostředí TouchWiz výraznějšími změnami?

Kdo čeká nějaké výrazné novinky ve standardní grafické nástavbě TouchWiz, bude pravděpodobně zklamaný. Samsung už dlouho sází na osvědčený design, byť toto grafické prostředí pravidelně ukrajuje pořádný kus operační paměti. Vedle zmíněné postranní lišty s pěti nejpoužívanějšími kontakty a aplikacemi se mezi specifické funkce telefonu řadí i několik přepínatelných režimů (snadný režim, dětský, soukromý, úsporný).

Základní rozhraní je rozděleno na tři domovské plochy, z nichž jednu zabírá magazín Flipboard. Další dvě jsou klasické plochy s ikonami a widgety. Menu aplikací je dostupné ze spodní lišty ikon. Rozhodně se nemusíte bát, že by TouchWiz působil jakkoliv nepřehledně, právě naopak, prostředí je uživatelsky nenáročné a navíc plně přizpůsobitelné balíčky grafických témat.

Velice užitečnou funkcí je také rozdělení obrazovky pro používání dvou aplikací najednou. Funkci vyvoláte dlouhým podržením klávesy správce aplikací. Velikost oken lze také jednoduše upravit potažením předělu mezi nimi.

Jaké další funkce můžu od telefonu čekat?

Vedle očekávané hardwarové výbavy v podobě plné podpory rychlých dat LTE, NFC či méně obvyklých snímačů srdečního pulzu na zadní straně nebo otisku prstů v předním středovém tlačítku má telefon k dispozici celou řadu softwarových překvapení. Mezi ně se řadí například bezpečnostní funkce Samsung KNOX, fitness aplikace S Health či balíček kancelářských aplikací od Microsoftu.

Jak edge+ fotí?

V ohledu fotoaparátu Samsung nabízí to nejlepší, co umí. Na poměry smartphonů jde o silný nadprůměr, fotografie pořízené modelem S6 edge+ mají velice dobrou ostrost, kontrast i podání barev. Aby také ne, Samsung vybavil telefon 16megapixelovým snímačem s optickou stabilizací obrazu a světelností F/1,9. Fotografie jsou rozhodně jedny z nejlepších, jaké jsme kdy viděli mobilní telefon vyprodukovat. Bez nadsázky se dá říci, že pokud nevyžadujete pokročilejší schopnosti přiblížení při focení, tak tento mobil zcela nahradí běžný kompaktní fotoaparát.

Pokročilejší nadšenci do focení jistě ocení celou řadu základních přepínačů: ISO, vyvážení bílé, jas, několik režimů ostření nebo rychlost závěrky. Dokonce se do telefonu dostala i taková fotografická lahůdka jako pořizování snímků ve formátu RAW.

Video dokáže natáčet až v obřím rozlišení 4K a nechybí například ani možnost si posléze v editoru video velice efektně zpomalit. Užitečná je také funkce rychlého vyvolání fotoaparátu, který lze spustit dvojitým zmáčknutím středového tlačítka i v režimu neaktivního displeje. Novinkou je také živý přenos videa z mobilu na videoserver YouTube.

Jak je na tom výdrž baterie?

Ačkoliv dostal Samsung více prostoru pro baterii v podobě většího těla oproti modelu edge, baterie si polepšila pouze o 400 mAh. Jsme samozřejmě za jakékoliv zlepšení rádi, přesto u takto výkonného modelu bereme osazení telefonu baterií s kapacitou 3 000 mAh spíše jako překážku. Ano, telefon má celou řadu úsporných opatření, ale přesto se při středně náročném používání vybije za jeden den. Při určitých kompromisech lze dosáhnout i dvou až třídenní výdrže, přesto se však radši připravte na nabíjení každý večer.

To alespoň Samsung ulehčuje rychlým nabíjením, kdy telefon nabijete na plnou kapacitu za dvě hodiny. Zároveň je možné ho nabíjet i bezdrátově pomocí speciální podložky. Ale ta bohužel není součástí balení.

Pro koho telefon je?

Nebudeme nikomu nalhávat, že telefon je se svojí cenovkou pro každého. Za model s kapacitou 32 GB si Samsung účtuje okolo 22 500 korun, za dvojnásobné datové úložiště si připlatíte ještě o asi 3 000 korun navíc. V této cenové kategorii tak rozhodně nejde o telefon pro masy, o jeho pořízení byste měli uvažovat ve chvíli, kdy chcete absolutní špičku na trhu a nemáte hluboko do kapsy. Za tyto peníze však očekávejte maximálně prémiový telefon, který splní i ty nejnáročnější požadavky.

Co si pořídit místo něj?

Pokud nahlédneme do sortimentu prémiových telefonů přes 20 tisíc korun, nabízí se přímý konkurent v podobě iPhonu 6 Plus. Rozměrově je telefon zhruba stejný, jinak je samozřejmě srovnání zcela rozdílných operačních systémů záležitostí zvyku či subjektivního pohledu a potřeb.

Ve srovnání s ostatními výrobci telefonů s operačním systémem Android vychází jako konkurent například model LG G4, který je výrazně levnější, byť nemá celou řadu nadstandardních funkcí, jako je například snímač otisků prstů nebo srdečního tepu. Má také nepatrně slabší procesor a o 1 GB méně operační paměti, ale naopak zase podporuje rozšíření datového úložiště paměťovými kartami. Přijatelnou alternativou budou i modely One Plus 2 či Sony Z3+, ale u obou výrobci použili displeje s Full HD rozlišením oproti 2K u edge+ či LG G4. Výkonu také nabídnou o trochu méně, ale samozřejmě za podstatně nižší cenu.

Pokud skutečně toužíte po zahnutém displeji, ale chybí vám několik tisíc na model edge+, nabízí se pořídit si menší model edge, u kterého jsme rozdíly ve výbavě vyjmenovali výše. V zásadě si nemyslíme, že pořízením staršího edge pocítíte nějaký zásadní nedostatek, a to i když vám jde o co největší displej - úhlopříčka 5,2 palce poskytuje stále dostatek prostoru.