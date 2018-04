Elegantní hledání smyslu chytrých hodinek. Recenze Samsung Gear Fit

Samsung Gear Fit je nejlevnější z trojice kousků nositelného příslušenství, které Samsung představil na veletrhu v Barceloně. Není to chytrý kousek, protože se do něj nedají dohrávat aplikace. V praxi však může být tento v podstatě pokročilý fitness náramek mnohem užitečnější než dražší chytré hodinky Gear 2 a Gear 2 Neo.

Už třeba proto, že má velmi slušnou výdrž baterie a design z něj jasně dělá moderní příslušenství a nikoli jen stylový doplněk. Na druhou stranu s cenou asi pět tisíc korun je tento doplněk pořádně drahý a chytré hodinky Gear 2 Neo s přece jen širšími funkčními možnostmi jsou jen o pět stovek dražší.

I přesto se nám Gear Fit ze tří nových náramkových zařízení od Samsungu líbí asi nejvíce. Soustředí se totiž na to, co by měla nositelná elektronika umět především, a to, co umí, dělá dobře. Kromě ceny tak zůstává zásadní nevýhodou Gear Fit jen poměrně úzký seznam kompatibilních zařízení. Nová generace nositelné elektroniky korejského výrobce totiž umí zatím spolupracovat jen asi se 17 modely značky Samsung, majitelé telefonů jiných značek mají zatím oficiálně smůlu.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

výborný a efektní displej

propracovaná upozornění

snadné ovládání

Proč nekoupit? vysoká cena

omezené funkční možnosti

diskutabilní mechanická odolnost Kdy? V prodeji Za kolik? 5 000 Kč

Existuje sice neoficiální cesta, jak náramek používat i s jinými zařízeními, ne všechny funkce pak ovšem musí fungovat spolehlivě.

Vzhled a konstrukce: něco trochu jiného

Tím, že Samsung Gear Fit není zařízení, které by toužilo být chytrými hodinkami, nemuseli se designéři nechávat svazovat některými konvencemi. Vzniklo tak až nečekaně elegantní zařízení netradičních tvarů i proporcí. Podlouhlý design odkazuje více na různé fitness náramky, ke kterým má Fit funkčně asi trochu blíže než k chytrým hodinkám.

Zcela jistě na první pohled zaujme prohnutý displej, který se snaží kopírovat zápěstí. Díky tomu je i přes vcelku podlouhlé tělo náramek všude přiměřeně tenký a na zápěstí dobře sedí. Design je velmi moderní a když se rozsvítí zářivý AMOLED displej, je jasné, že toto není kousek pro extrémně konzervativní jedince. A to i přesto, že základní černé provedení, které jsme testovali, jinak působí elegantně a pozornost nepoutá. Jenže displej to vše změní, ten si o pozornost doslova říká.

Velkou výhodou Gear Fit je možnost výměny pásku. Standardní černý tak můžete vyměnit za jednu z pěti dalších, většinou již výrazných barev. Pásky navíc se prodávají jako příslušenství a cena by měla být do tisícovky. Pásek je gumový a má dostatečný rozsah pro zapínání, takže Gear Fit sedne prakticky na jakékoli zápěstí.

U konstrukce si už Samsung zaslouží trochu kritiky. Téměř futuristické zařízení, které má uživatel typicky na zápěstí nosit 24 hodin denně, by si totiž zasloužilo trochu lepší materiály než vcelku obyčejné plasty. Jasně, Gear Fit je díky tomu lehoučké zařízení, které vám přes den vadit nebude (v noci na spaní už může být pro mnohé příliš objemné), ovšem trvanlivost bude trochu otázkou. Především stříbrný rámeček okolo displeje by plastový neměl být ani náhodou, u nás utrpěl závažné šrámy už po několika dnech a po delší době bude nejspíš vypadat hodně zbědovaně. Krycí sklo displeje se zatím jeví být odolnější, ale kvalitu jako u safírových sklíček pořádných hodinek tu čekat nelze.

Gear Fit se vyznačují odolností vůči vodě a prachu, splňují normu IP67. To znamená, že se nemusíte obávat o zničení jak při běhání, tak ani třeba při sprchování nebo koupání. Tělo přístroje vypadá jako z jednoho kusu a prach a voda se opravdu nemají dovnitř kudy dostat.

Displej a ovládání: zářivé okénko

Zahnutý Super AMOLED displej má úhlopříčku 1,84 palce. Je velmi úzký, řekněme tedy extrémně širokoúhlý. Rozlišení je hodně slušných 423 × 128 pixelů, takže obraz na displeji je opravdu velmi jemný. Obraz vypadá perfektně za každých podmínek, i venku na prudkém slunci je stále velmi dobře čitelný, což zvyšuje praktičnost hodinek.

Uživatelské prostředí je velmi jednoduché. Velkou výhodou je, že si můžete libovolně zvolit orientaci displeje, obraz na něm tedy může být na šířku, nebo na výšku podle toho, jak se vám na zápěstí lépe čte. O 180° se obraz otočí pomocí volby umístění na levém, nebo pravém zápěstí. Displej tak ve výsledku může mít kteroukoli ze čtyř možných orientací. V základním zobrazení ukazuje čas a některé další údaje, které si může uživatel v menu vybrat.

Samsung Gear Fit

K času se tu může přidat datum, druhé hodiny, krokoměr, informace o počasí s datem nebo nadcházející schůzka z kalendáře. Vždy tu může být jen jedna přidaná věc, více toho displej nepojme. Samsung dává k dispozici také několik stylových grafických témat, jedno z nich například promění displej v textové hodiny. Pak sice uživatel přijde o možnost zobrazení dalších údajů, ale výsledek vypadá ještě futurističtěji.

Kromě úvodní obrazovky s hodinami se může uživatel posunutím prstu přesunout k dalším funkcím, které reprezentuje trojice ikon na jedné z dalších obrazovek. Celkem je tu i s hlavní částí k prolistování obrazovek pět. Po zvolení některé z ikon se dostane uživatel hlouběji do menu, kde už je k dispozici kromě trojice ikon i tlačítko zpět. Nic víc vlastně k ovládání Gear Fit nepotřebujete, vše je přímočaré a jednoduché, veškeré funkce objevíte snadno a rychle.

Pro fungování příslušenství je však nutné mít v telefonu nainstalovánu aplikaci Gear Fit Manager. Ta ulehčí jak prvotní spárování zařízení s telefonem, tak úvodní nastavení i některé pozdější změny. Pohodlněji si tu přímo v aplikaci můžete vybrat pozadí nebo grafické schéma hodinek, dá se tu změnit pořadí ikon v menu, definovat tu lze přednastavené zprávy, které může Fit odeslat po odmítnutí hovoru.

Především se tu však velmi detailně nastavují upozornění. Věnovat se jim blíže budeme později, ovšem důležité je, že v aplikaci Gear Fit Manager může uživatel zapnout, nebo vypnout prakticky kterýkoli typ upozornění. Pokud tedy nechcete, aby vás například náramek upozorňoval na příchozí hovor, jednoduše zde tuto možnost vypnete. Zvolit se tu dá chování u každé aplikace, která nějaká upozornění může generovat.

Probuzení hodinek se děje typicky gestem, když pootočíte zápěstím tak, jako když se na ně chcete podívat. Funguje to většinou docela spolehlivě, někdy však gesto nezafunguje a je nutné pro probuzení toto opakovat nebo použít jediné tlačítko na boku náramku. Dvojitý stisk tohoto tlačítka může rovnou vyvolat některou z vybraných obrazovek, to se dá nastavit. My jsme typicky tuto možnost využívali pro vstup do přehledu upozornění.

Baterie: překvapivá výdrž

Od miniaturního akumulátoru o kapacitě pouhých 210 mAh mnozí nebudou očekávat kdovíjakou výdrž. Ale praxe je velmi optimistická, hodinky nejspíš budete nabíjet méně často než smartphone. Výjimkou je dlouhé používání v tréninkovém režimu, především se zapnutým průběžným měřením tepové frekvence. Ukazatel stavu baterie jinak klesá velmi pomalu, ale čtyřhodinová vycházka v režimu "pěší turistika" se zapnutým měřením tepu znamenala použití asi třetiny energie v baterii.

Jinak se ukazuje, že když není potřeba výkon a funkce zařízení jsou vcelku základní, i s málem se dá vystačit bez problémů. K dobré výdrži pochopitelně přispívá úsporný Super AMOLED displej a fakt, že spojení s kompatibilními zařízeními probíhá přes Bluetooth 4.0 LE.

Samsung udává, že v běžném provozu vydrží Gear Fit tři až čtyři dny, v extrémních případech pět dnů. Se čtyřdenní výdrží jsme přitom neměli v praxi vůbec žádný problém. Ale kdo bude Gear Fit více využívat jako tréninkové fitness zařízení, přeci jen by měl počítat se zkrácením výdrže. Pokud vypnete průběžné měření tepu, energii tím výrazně ušetříte.

Doslova k vzteku je způsob nabíjení. Náramek má na spodní straně jen sérii kontaktů, pro nabíjení je potřeba připojit redukci s klasickým microUSB konektorem. Pokud si například zapomenete vzít konektor na cesty, budete mít smůlu, náramek nenabijete. Přitom pro microUSB konektor by určitě místo najít dalo.

Funkce: co to vlastně umí

Dosud jsme se zabývali spíše zevrubným popisem, teď se konečně podíváme blíže na funkce. Ty jsou v podstatě dvojího typu: upozornění a ovládání některých funkcí připojeného telefonu a různé fitness funkce. Žádné nejsou dokonalé a je vidět, že nositelná elektronika se stále trochu hledá. Někoho tak mohou praktické funkce Gear Fit štvát, jiný z nich bude nadšen.

Jak jsme již psali, v obslužné aplikaci ve smartphonu si lze detailně nastavit, které aplikace vás mohou upozorňovat na události i prostřednictvím hodinek. Nemusí nutně jít jen o vestavěné aplikace jako e-mail, funguje to i s aplikacemi třetích stran. Detailní nastavení má tu výhodu, že si takto každý může určit své priority.

Pokud vás například neustálé upozorňování na e-maily štve, vypnete ho a naopak si necháte zapnuté třeba jen upozornění na SMS, které vám jinak na telefonu mezi hromadou e-mailů zapadne. Podle toho, jak si tedy upozornění nastavíte, mohou být Gear Fit jen dalším otravným kouskem, který vám bude na zápěstí vibrovat téměř neustále, nebo užitečným pomocníkem, který zdůrazní jen ty nejdůležitější události.

Notifikace tu mají v menu vlastní položku kam se hezky řadí, můžete si je prohlížet i zpětně a hromadně je mazat. Hodí se funkce, která umožní rovnou otevřít patřičnou aplikaci v telefonu. Gear Fit jednoduše zavibruje, vy zjistíte, že přišel e-mail, v náramku se podíváte na jeho náhled, stisknete tlačítko a e-mail se otevře v telefonu, který mezitím vylovíte z kapsy.

Gear Fit umí upozorňovat i na události z kalendáře a příchozí hovory. Hovor tu lze pouze odmítnout, přijetí není možné, s náramkem se totiž nedá nijak telefonovat. Při odmítnutí ovšem může být automaticky odeslána přednastavená zpráva. Z dalších funkcí spolupracujících se smartphonem jmenujme například možnost ovládání přehrávání médií nebo možnost vyhledat zatoulaný telefon. Po stisknutí patřičné ikony začne telefon jednoduše vyzvánět. Gear Fit má také funkce minutky a stopek.

Druhou funkční sadou jsou fitness funkce. Základem je krokoměr, který mají vestavěný i některé smartphony. Z trochu neznámých příčin je nutné krokoměr v náramku na začátku používání ručně pustit, jinak se počet kroků nezaznamenává. Celkově je nutné fitness a zdravotní funkce ovládat manuálně více, než by bylo zdrávo. Tady má chytrá nositelná elektronika ještě očividné nedostatky. Sama by mohla poznat druh činnosti, který uživatel momentálně vykonává.

Je nutné tu ručně zapínat režim tréninku zvlášť pro běh, chůzi, jízdu na kole nebo turistiku. V takovém režimu nejenže hodinky sledují absolvovanou vzdálenost, ale také dovedou sledovat srdeční tep. Je dobré nastavení tohoto sledování hlouběji v menu zkontrolovat. Zkoušeli jsme i přesnost senzoru pro měření tepu. Ta je v podstatě stejná jako u smartphonu Samsung Galaxy S5. V obou případech senzor měří spíše orientačně a může vykazovat velké výkyvy. U náramku hodně záleží na tom, jak jej máte na zápěstí umístěn.

Při tréninku a průběžném měření tepu není dobré mít náramek navolno, vadí i přílišné utažení. A měření může zkomplikovat i pot. Oproti tomu vestavěný krokoměr je u Gear Fit mnohem přesnější než ten v telefonech. Galaxy S5 vykazoval na shodné trase typicky o 10 – 20 % kroků více, což už je podstatný rozdíl. Při zkoumání tras v mapách jsme došli k závěru, že měření Gear Fit je realističtější.

Je trochu škoda, že k fungování v režimu tréninku je ideálně potřeba přesná GPS poloha ze smarthponu. Pokud chcete náramek používat samostatně třeba pro běh, musíte mít telefon s sebou. Data zaznamenaná během tréninků nebo nasbíraná krokoměrem se pak mohou přenášet do smartphonu do aplikace S Health, kde jsou přehledněji prezentována.

Gear Fit umí také sledovat kvalitu spánku. Režim je opět nutné ručně zapnout a po probuzení také vypnout, náramek pak v podstatě měří vaši aktivitu a ukáže, kolik procent doby jste spali klidně bez pohybu. Průběžné měření tepu tu nefunguje. Během režimu spánku mohou být blokována upozornění.

Shrnutí: nadějná cesta

Samsung Gear Fit rozhodně není dokonalé zařízení, a mnozí se tak možná mohou ptát, k čemu je vlastně dobré. Většinu jeho funkcí zvládnou i mnohé moderní smartphony, navíc bez smartphonu je náramek použitelný jen omezeně. A navíc cena pět tisíc korun korun není zrovna nízká, přitom můžete zapomenout například na prémiové materiály.

Na druhou stranu hodinky Gear Fit ukazují, kterým směrem se může nositelná elektronika vydat. Většinu věcí, které by měl náramek umět, opravdu umí, byť možná vyžaduje od uživatele zásah častěji, než by bylo pohodlné. Pokud si jednotlivé funkce náramku nastavíte podle svých představ, můžete s ním být velice spokojeni. Překvapila nás dobrá výdrž baterie, naopak naštve nestandardně řešené nabíjení.

Jednoznačným kladem je design v čele s opravdu zářivým a líbivým zahnutým displejem. V principu je toto zařízení fitness trackerem s překvapivě velkým zobrazovačem a některými chytrými funkcemi. Zrovna tak ovšem Gear Fit dobře poslouží i těm, kdo zrovna fyzickým aktivitám tolik neholdují, šíře nastavení upozornění je opravdu perfektní. Jenže na to, aby vás Gear Fit na zápěstí jen upozorňovaly na vybrané události, jsou přece jenom trochu drahým špásem.