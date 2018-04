Kompaktní, šikovný a stále trochu drahý. Test Samsung Galaxy A3 2017

O modelech Samsungu řady A se vždy mluví jako o klíčových. Důvod je jednoduchý: oproti drahé řadě S mají tu výhodu, že cenovkou zaujmou i uživatele, kteří nemají peníze na prémiový smartphone, ale přesto mají co nabídnout i těm náročnějším. Je to tím, že „áčka“ zkrátka působí kvalitně. Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů po vzoru nejvyšší řady, mají dobrý výkon, dobře fotí a mají výborný displej.

Nebudeme vás příliš napínat, výjimkou není ani letošní řada. Zatímco však nová A5 je jen důstojnou evolucí oproti loňskému modelu, pozornost se upíná spíš na menší, kompaktnější model A3 (letos s přívlastkem 2017), který si polepšil hned v několika důležitých aspektech.

Unikátnost tohoto modelu navíc tkví zejména v jeho kompaktních rozměrech a displeji s úhlopříčkou 4,7 palce, který už je na současném trhu poměrně raritou. Zatímco před několika lety byly telefony s takovými rozměry považovány za střední až velké, teď je nová A3 v podstatě unikátním zbožím. A vede se jí dobře i v dalších aspektech výbavy i použitelnosti. Stojí tedy i přes poněkud vyšší cenovku za pozornost a koho vlastně zaujme?

Má dnes tak malý displej smysl?

Samsung Galaxy A3 2017 má displej s úhlopříčkou 4,7 palce, HD rozlišením a technologií Super AMOLED. Jemnost displeje je tedy tak akorát nad hranicí, kterou jde ještě pouhým okem rozpoznat (312 pixelů na palec), což je zcela přijatelná hodnota. Technologie Super AMOLED je dlouhodobě tím nejlepším, čím může výrobce displej obohatit. V těchto ohledech nemůžeme mít k displeji tohoto modelu připomínky.

Takže co ten rozměr? Ano, displej je skutečně na dnešní dobu malý. Když si vedle něj položíte třeba většího sourozence A5 (který má 5,2palcový displej), působí A3 jako drobeček. Nabízí se tedy samozřejmě hlavní cílová skupina: uživatelé, kteří stále lpí na kompaktnosti, kteří chtějí telefon skutečně v kapse schovat a necítit ho tam a kteří chtějí palcem pohodlně dosáhnout do všech rohů displeje.

Ale je pro nás poměrně překvapivé, že telefon má co nabídnout i uživatelům, kteří jsou zvyklí třeba i na 5,5palcové úhlopříčky. Nejde tolik o to, že bychom telefon chtěli nutit těm, kteří chtějí spíše větší displej, ale spíše poukazujeme na fakt, že kategorie displejů pod 5 palců není mrtvá a Samsung je jeden z mála, který si to uvědomuje. I displej s úhlopříčkou 4,7 palce stále pohodlně zobrazí veškerý obsah od videí po internetové stránky a nepřijde nám, že by nás nějak výrazně omezoval.

Dá se na něj zvyknout i při přechodu z větší úhlopříčky a má to i výhody - dosáhnete bez přehmatů všude a telefon se lépe drží. Je to zkrátka stále zajímavý rozměr, kterému by se výrobci neměli tolik bránit.

Povedl se design telefonu?

Samsung zvolil u letošní série A oblejší tvary, přiblížil je tak modelu S7. Stejně tak zvolil i tvrzené sklo, které pokrývá celá záda, a kovový rámeček na bocích. Skleněná záda ovšem jako obvykle chytají otisky prstů jako divá, to Samsungu vyčítáme už uvedení modelu Galaxy S6.

Telefon nicméně lze označit jako stylový a prémiově působící kousek s elegantním vzhledem. Námi testované černé provedení je hodně strohé, proto doporučujeme poohlédnout se spíše po ostatních barevných variantách (zlatá, modrá, růžová), u kterých více vyniknou zmíněné designové přednosti.

Je zvykem, že telefony této řady mají unibody konstrukci a jinak tomu není ani v případě letošních modelů. Na těle A3 2017 naleznete standardně dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti a jedno pro aktivaci displeje. Reproduktor se přesunul nezvykle na bok telefonu. Konektorová výbava čítá sluchátkový jack a USB-C. Jednou ze zásadních výhod letošní A3 je přítomnost čtečky otisků prstů ve středovém tlačítku pod displejem. Když už mluvíme o výhodách, telefon se pyšní utěsněním proti prachu a vodě díky certifikaci IP68.

Fotoaparátu se ještě budeme věnovat později, ale je nutné zde zmínit, že se Samsung konečně vypořádal s vystouplou optikou na zádech. Ta jsou tak konečně v jedné rovině a nic nad ně nevyčnívá.

A3 je nejlevnější v sérii, podepsalo se to na výkonu?

Telefon pohání procesor Exynos 7870 Octa, který je ve stejné třídě jako například Snapdragon 650. Doplněný je o 2 GB operační paměti. Díky displeji s menším rozlišením (HD) se procesor dovede postarat o přijatelný výsledek v bechmarku AnTuTu - okolo 45 tisíc bodů. Nedá se tedy říci, že by telefonu chyběl výkon, ale samozřejmě má do topmodelů hodně daleko.

16 GB datového úložiště není na dnešní poměry závratná hodnota, naštěstí je v telefonu i samostatný slot na paměťovou kartu do velikosti až 256 GB. Nechybí ani podpora technologie NFC, která je důležitá už jen pro platební systém Samsung Pay.

Kapacita baterie není nijak oslnivá, v telefonu je zabudovaný 2 350mAh akumulátor. Opět však je vhodné podotknout, že HD displej spotřebuje o poznání méně energie, takže stále můžete od telefonu čekat poměrně standardní výdrž mezi jedním a dvěma dny v závislosti na intenzitě používání různých aplikací a funkcí.

Jaké jsou systémové speciality?

Telefon sice teprve dostane aktualizaci na nejnovější Android 7.0, přesto už u něj naleznete hned několik funkcí, kterými se liší od předchozí generace. Mírnou proměnou si prošel i vzhled prostředí TouchWiz, nové grafické provedení tak mají například některá menu nebo ikony aplikací.

Samsung si pro letošní modely připravil hned několik softwarových zajímavostí. První z nich je funkce skryté složky, která vám umožní si schovávat soubory tam, kde je ostatní při prohlížení vašeho mobilu nenajdou. Potěší také přítomnost zrcadlení displeje na obrazovku televize prostřednictvím wi-fi, které bylo dosud výsadou prémiových modelů.

Asi nejužitečnější funkcí je Always On Display, tedy zobrazení hodin, data a notifikací na vypnuté obrazovce. Když vedle vás leží telefon na stole, nemusíte na něj vůbec sahat a i přesto máte přehled o všem podstatném. Dá se skoro říci, že je to lepší řešení než notifikační dioda, která zde pochopitelně chybí.

Jak telefon fotí?

Fotoaparáty umí Samsung dělat kvalitní, a to i v případě levnějších modelů. Galaxy A3 2017 je vybaven 13MPix senzorem se světelností f/1,9, který vcelku hravě předčí většinu konkurentů ve své kategorii. Fotkám nechybí kontrast ani barvy, trpí jen běžnou ztrátou detailů při vyšším přiblížení. Celkem dobře si poradí i s nočními snímky.

Video umí natáčet v rozlišení Full HD. Přední snímač má rozlišení 8 MPix a světelnost f/1,9, takže se myslelo i na příznivce selfie snímků. Softwarovou výhodou je tzv. plovoucí tlačítko, díky kterému si můžete spoušť volně přesouvat po displeji a mít ji tak lépe po ruce ve chvíli, kdy mobil při focení držíte nějakým nestandardním způsobem.

Vyplatí se koupit Galaxy A3 2017?

Cenu 8 999 korun není úplně lehké obhájit, když se zaměříme na nabídky konkurence nebo dokonce i na jiné modely od Samsungu. Za stejný nebo nižší peníz seženete třeba loňský model Galaxy A5 2016, Huawei Nova nebo Honor 6X. A všechny tyto modely poskytnou podstatně více muziky náročnějším uživatelům.

Ovšem model Galaxy A3 2017 má výhodu ve své unikátnosti. Je to zkrátka malý telefon, menší než všechny ostatní. Srovnatelným konkurentem s podobně malým displejem je tak leda model Sony Xperia X Compact nebo iPhone 7, ale ty jsou oba cenově úplně jinde.

Samsung Galaxy A3 2017 za tyto peníze odvede dobrou práci. Dobře fotí, displej je skvělý, má spoustu softwarových vychytávek, které potěší, překvapí příjemným designem a hlavně se bude snažit zalíbit všem, kteří zkrátka nechtějí velký telefon. Nedá se říci, že by šlo o nejvýhodnější koupi v dané cenové hladině, ale ti, kteří ho koupí právě kvůli kompaktním rozměrům, určitě nebudou zklamaní.