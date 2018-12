Test Samsungu Galaxy A7: tři zadní fotoaparáty a promarněná příležitost

Mobilní telefony Samsung řady A jsou brány jako modely s více než dobrým poměrem ceny a výkonu. Firma se tento pohled snaží čas od času podpořit i tím, že přidá nějakou vychytávku a doplňuje jejich výbavu i některými prémiovými prvky z vyšší třídy. I proto se nyní do podzimní řady těchto mobilních telefonů dostala na zadní stranu v případě modelu A7 trojice fotoaparátů, u A9 rovnou čtveřice.

Samsung se samozřejmě s touto výbavou chlubí ve své marketingové kampani, avšak ne vždy znamená množství fotoaparátů i lepší fotografie. K hodnocení se však dostaneme později, nyní se pojďme podívat na celkové vzezření přístroje.

Klame tělem

Samsung A7 jde s dobou a využívá co největší část čelní plochy ke zobrazování. Rámečky jsou minimální, ale nikoliv extrémně, takže Samsung nepoužil dnes tak běžný výřez v displeji. Nad displej se vešly fotoaparáty a senzory, zatímco o něco širší pruh pod displejem zůstává nevyužitý, protože k ovládání slouží softwarová tlačítka.

Celý přístroj s mírami 159,8 × 76,8 × 7,5 mm nevybočuje z obvyklých rozměrů šestipalcových přístrojů. Hmotnost několik gramů pod 170gramovou hranicí také patří k průměru telefonů s baterií kolem 3 300 mAh. Podzimní novinka se dobře drží v ruce a nemá tendenci vyklouzávat.

Firma u námi testovaného přístroje vsadila na kombinaci modré metalízy a černých prvků, což je v současné záplavě různě duhových zad elegantní řešení. Navíc dokáže i relativně slušně zakrýt upatlání otisky prstů, které se na zadním skle nutně musí uchytit. Firma prodává ještě variantu se zlatými a černými zády.

Barevné varianty Samsung Galaxy A7

Jak jsme již zmínili, Samsung Galaxy A7 má na přední straně pouze horní proužek s fotoaparátem a senzory. Veškeré hardwarové ovládací prvky a konektory jsou po stranách. Platí to i pro čtečku otisků prstů, která je součástí zapínacího tlačítka. Nad ním je dvoutlačítkové ovládání hlasitosti.

Samsung Galaxy A7

Na druhé straně je šuplík pro dvě nanoSIM karty a jednu paměťovou SD kartu s kapacitou až 512 GB. Na spodní straně se ještě drží 3,5mm audiojack, vedle něj je microUSB konektor a výstup z reproduktoru.

Dobrý procesor, slabá grafika

Uvnitř těla pracuje osmijádrový procesor Exynos 7885 s taktem 2.2 GHz, který najdeme již v jarním modelu A8. Čip je složen z dvou jader Cortex-A73 a šestice Cortex-A53, těm sekunduje ne příliš výkonná dvoujádrová grafická karta Mali-G71. To vše stačí, aby přístroj se čtyřmi gigabajty interní paměti bez problémů zvládal i náročnější úkoly. Výkon je dostatečný pro Super AMOLED displej s rozlišením FHD+ 2220 × 1080, ale v případě opravdu náročných grafických úkolů především ve hrách se může zapotit a někdy bude potřeba zvolit horší kvalitu zobrazení. Na druhou stranu se pohybujeme ve střední třídě, kde je nutné počítat s určitými kompromisy.

Pokud vás zajímají konkrétní čísla, pak v testu AnTuTu dosáhl celkového skóre 122 677 bodů, což je méně než poloviční číslo oproti zatím nejvýkonnějšímu samsungu Note 9, který má přes 283 tisíc bodů. Celkový výkon sráží grafika a mírně pomalejší paměti.

Informace po ruce

Samsung je známý svými velice dobrými displeji a je to znát i v tomto případě, kdy se není třeba bát nedostatečné jasnosti ani na přímém slunci. Právě displej je jedním z nejlepších součástí výbavy mobilu. Zájemce si u něj může vybrat i z různých barevných profilů.

Ocenili jsme již dříve představený stále zapnutý (always on) displej, který i při vypnuté obrazovce zobrazuje bíle informace o času, dni, stavu baterie, došlé poště a další informace. Schválně jsme nechali běžet displej v tomto režimu od plného nabití mobilu po jeho vybití. Trvalo to téměř 85 hodin, tedy více než 3,5 dne. Podle interního měření se always on displej podílel na vybití z téměř šedesáti procent, o ostatní se postaraly interní procesy v zařízení.

Je přitom třeba zdůraznit, že mobil při testu ležel relativně blízko okna, takže zobrazení informací na vypnutém displeji muselo reagovat na okolní světlo. V případě běžnějšího používání, kdy se mobil nosí v tašce nebo v kapse, by mohla být výdrž větší.

Pomalé nabíjení

Při klasickém používání přístroje bez větší zátěže dokáže přístroj s 3 300mAh baterií vydržet v provozu zhruba den a půl. Při náročnějším používáním pak počítejte s osmi až deseti hodinami provozu. Problémem může být, že Galaxy A7 nepodporuje rychlé nabíjení. V klidu tak přístroji trvá nabíjení asi dvě hodiny. Při větší zátěži se můžete dostat i přes pět hodin dobíjení.

Upravený Android

Letošní model A7 je vybaven systémem Andoroid Oreo s nadstavbou Experience UI 9.5. Jak už je u upravených androidů velkých výrobců zvykem, obsahuje mobil mnoho předinstalovaných aplikací, jak od samotného Samsungu, tak od třetích stran, jako je Google nebo Microsoft. Uživatel tak má k dispozici z 64GB úložiště asi 50 GB.

Tři fotoaparáty - nevyužitá příležitost

Hlavním tahákem přístroje je přítomnost tří fotoaparátů na zadní straně přístroje, což byl v době uvedení rekord ve střední třídě. Firma však podle našeho názoru nevyužila příležitost. Pojďme se nejdříve podívat na parametry, pak si povíme proč.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 24 Mpix a světelnost F1,7 (patrně stejný jako u A6). Druhý s rozlišením 8Mpix a světelností F2.4 má ultraširoké rozlišení v rozsahu 120° a konečně poslední 5Mpix snímač se světelností F2.2 slouží jen jako čip pro práci s hloubkou ostrosti.

A právě to je ona promarněná příležitost. Rozmazané pozadí/popředí (výsledek práce s hloubkou ostrosti) totiž zvládne, s určitými problémy, i chytrý software. Tento systém sice dokáže vytvořit zajímavé snímky, ale třeba si musíte dát občas pozor na to, zda nezmění zaostření na jiný objekt.

Mnohem více by se nám líbilo, kdyby jeden z fotoaparátů byl vybaven přiblížením, nebo si lépe poradil se špatně osvětlenými scénami. Díky funkci pixel binnig, která spojí informace ze čtyř sousedících snímacích buněk a spojí ji do jedné (výsledné foto má menší rozlišení), aby se zvýšila úroveň signálu a lépe se tak odlišila od šumu, sice přístroj zvládá noční snímky obstojně, ale ne tak, jak byste od přístroje s takovým důrazem na snímače čekali.

Odkaz z přiložených snímků vede na originální snímky:

Snímek z hlavní kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Snímek exteriéru z hlavní kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Snímek v interiéru z hlavní kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018).

Právě v této disciplíně A7 ztrácí oproti sice dražším, ale jen jedním nebo dvěma snímači vybaveným přístrojům. Pokud by se firma nechlubila právě fotografickými vlastnostmi, bylo by to v pořádku, protože jinak jsou schopnosti fotoaparátů na danou kategorii standardní a hlavní snímač přináší relativně dobře prokreslené detaily bližších objektů a dobrý dynamický rozsah. V tomto případě však mohl Samsung udělat krok, kterým by ostatní konkurenci nechal za zády.

Ani širokoúhlý snímač není zázračný a musíte při jeho používání počítat s efektem rybího oka u okrajů. Na druhou stranu nápad dostat do záběru větší část okolí, je praktický.

Snímek v interiéru z širokoúhlé kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Snímek v interiéru z hlavní kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Noční snímek z širokoúhlé kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Noční snímek z hlavní kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018).

Neměli bychom zapomenout ani na přední selfie snímač. Ten má rozlišení 24 Mpix a světelnost F2.0. Za horšího osvětlení mu pomáhá přední přisvětlovací dioda.

Snímek z přední (selfie) kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018). Snímek z přední (selfie) kamery telefonu Samsung Galaxy A7 (2018).

Výsledky jsou na danou kategorii mírně nadprůměrné, navíc si lze hrát s různými softwarovými udělátky, které například umožní nasimulovat osvětlení portrétu z různých směrů.

Závěrem

Konkurence nespí a v této střední třídě tak musí Samsung bojovat nejen se stále se zvětšujícím počtem podobně vybavených přístrojů, ale také se zlevněnými vyššími modely minulých sezón. I proto firma nasadila cenu, která je nejnižší u modelů A7 za poslední roky.

Za 8 990 korun zájemce získá model s 64GB úložištěm a 4 GB operační paměti, který má výborný displej a velice elegantní design. Zajímavý fotografický systém, který na zadní straně má tří fotoaparáty, byť by se možná hodilo spíše říci 2,5 fotoaparátu. Bohužel hlavní fotoaparát nepatří k těm, které bychom mohli nazvat výkonnými a především se zhoršující se světelností scény rychle ztrácí na kvalitě.

Hardware přístroje je ve své kategorii nadprůměrný s výjimkou grafické karty a tím pádem i grafického výkonu, který je v tomto případě za očekáváním. Také nám chybí rychlé nabíjení.