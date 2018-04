Vylepšete si smartphone: maxinabíječky, alkoholtester a stativ

Spousta věcí pro smartphony jsou často jen zbytečné hračky, ale jsou i užitečné kousky, které nás přesvědčily i při dlouhodobém používání.

Maxinabíječka

Nabíjení telefonu je naprostá nutnost, většinou je navíc vyžadováno každý den. A pokud máte mobilních zařízení více, najít místo volnou zásuvku nemusí být úplně jednoduché. Řešením je tedy pořádná stolní nabíječka, která pojme hned několik telefonů, chytrých hodinek, externích baterií a také třeba tablet.

Jednu opravdu pořádnou nám do redakce zapůjčila firma Leitz. Jmenuje se Leitz Complete XL a je to relativně mohutné zařízení, které dokáže současně nabíjet až čtyři mobilní zařízení. A to opravdu plnohodnotně, samotná nabíječka má pořádný „notebookový“ adaptér, ze kterého se pak napájí čtyři USB porty. Trojice portů umí dodávat výkon 5 W a nabíjecí proud 1 A, čtvrtý USB port zcela vpravo má pak dvojnásobný výkon a umí nabíjet proudem až 2 A. To znamená, že všechny telefony i tablety (pro ty je 2A port určen především) se nabíjí hezky rychle. A klidně mohou být připojeny všechny najednou, nabíječka to zvládne.

Výklopná horní deska s protiskluzovými pásky pojme až tři telefony, zvládne i přerostlé 5,5 palcové kousky, šestipalcový telefon jsme sem už ovšem v případě potřeby museli umístit napříč, což trochu sníží kapacitu. Velký smartphone nebo tablet se ovšem dá vložit i do stojánku v zadní části nabíječky, tady může přístroj stát dokonce ve třech úhlech sklonu. Umístění především většího tabletu tu ovšem není pohodlné, pokud nabíječku „přirazíte“ ke zdi, což jinak konstrukce umožňuje, protože napájecí kabel je přiveden chytře do boku zadní části nabíječky.

Vepředu je pak ještě tajný „šuplíček“, po jehož vysunutí se sem vejde ještě další zařízení. Ale to už nebude mít svůj nabíjecí port, místo tak slouží spíš jako stojánek.

Konstrukce celého kompletu je robustní a ani intenzivní používání nabíječky na ní po delší době nezanechalo žádné viditelné stopy a šrámy. Výklopná deska umožní snadnou manipulaci s kabely. V balení jsou tři klasické USB kabely s microUSB koncovkou, pro čtvrté zařízení budete muset použít kabel svůj. Majitelé iPhonů a dalších přístrojů s jinými netypickými konektory si budou muset pořídit svou vlastní sadu kabelů (pokud jich již nemají dostatek).

Kabely se omotají okolo plastové cívky na vnitřní straně výklopné desky, na čelní stranu se pak protáhnou jen koncovky. Zajímavostí je, že cívky jsou vyjímatelné a pokud tak potřebujete nabíječku na cesty, stačí „vyškubnout“ kabel i s cívkou. Držáky koncovek by mohly fungovat trochu jistěji, ale celkově hodnotíme kvalitu zpracování a provedení velmi kladně. Ani po půl roce používání není s kabely žádný problém.

Nabíječka pro tři telefony a tablet se prodává za zhruba 1 600 korun a kromě testované černé verze je k dispozici i bílé provedení. Leitz pak nabízí i menší verzi Complete Duo, která je určena pro dva smartphony. Tato verze už nemá stojánek pro tablet ani výsuvný přední šuplíček, celkově je o hodně jednodušší. Její dva USB porty umí smartphony nabíjet proudem 1 A. Na druhou stranu se menší provedení lépe hodí třeba na noční stolek. Stojí asi tisíc korun, takže velká nabíječka je díky větší kapacitě i flexibilitě určitě lepší investicí.

Energie na cesty

Mezi cestovními záložními bateriemi, takzvanými power bankami, jsou hitem nabíječky Xiaomi, které nabízí vysokou kapacitu za příznivou cenu. Nově je Xiaomi prodává i zákazníkům do Evropy a cena 14 dolarů za nabíječku s kapacitou 10 400 mAh vypadá extrémně lákavě. Jenže k tomu je potřeba započítat poštovné dalších 16 dolarů a cena se v přepočtu vyšplhá na zhruba 750 korun. V českých e-shopech jde přitom tuto nabíječku sehnat za zhruba 600 korun (ovšem pozor na padělky, na trhu jich je hodně). A najít lze i výkonnější variantu s kapacitou 16 000 mAh, která má hned dva USB konektory, takže z ní lze nabíjet dvě zařízení najednou. Jenže zásadním problémem těchto extrémních a přitom docela kompaktních nabíječek Xiaomi je dostupnost, často bývají vyprodané.

Proto se většinou budete muset spolehnout na nabíječky u nás běžnějších značek. Zapomeňte ovšem na mini-akumulátory s kapacitou sotva 3 000 mAh, ty se dnes dají v Číně koupit hromadně po pár dolarech a dnes je leckdo rozdává jako reklamní předměty. Když už externí nabíječku potřebujete, investujte do nějaké s pořádnou kapacitou. Alternativou k výše zmíněným Xiaomi nabíječkám je například obří akumulátor EB-PN915 od Samsungu. Ten se u nás oficiálně prodává asi za 1 600 korun, což rozhodně není málo. Ale najít lze i ceny okolo 1 200 korun, to už je zajímavější.

Akumulátor má kapacitu 11 300 mAh, což znamená, že i velký moderní smartphone z něj s jistotou nabijete třikrát. S tím už se při troše klidnějšího provozu dá bez problémů přežít i týdenní dovolená. Velkou výhodou této nabíječky, která je mohutnější a tlustší než většina smartphonů, je vestavěný kabel s USB konektorem. Ten se nikde nezamotá, neláme se, když jej nepoužíváte, a zvyšuje komfort a trvanlivost nabíječky. Pak je tu ještě jeden USB port, takže nabíjet lze dvě zařízení najednou. Diody na přední části pak ukazují stav nabití, zjistit jej lze snadno po stisknutí bočního tlačítka, které slouží k aktivaci baterie. Hmotnost 265 gramů není malá, ale třeba v batohu při cestách se spolu s dalšími věcmi nabíječka v pohodě ztratí.

Spolehlivý alkoholtester

Pro řidiče, kteří si občas dají nějakou tu skleničku alkoholu, může být skvělým příslušenstvím alkoholtester. Námi testovaný BACtrack Vio BT-M2 má tu výhodu, že je opravdu malý a lze jej nosit jako přívěsek na klíče. Sám tester nemá žádnou indikaci množství alkoholu v krvi, funguje v podstatě výhradně ve spolupráci se smartphonem. Spojí se s ním přes Bluetooth a je potřeba nainstalovat aplikaci BACtrack do telefonu. Funguje na androidích přístrojích i na iPhonu.

Aplikace uživateli přesně řekne, kdy má do alkoholtesteru dýchnout a jak dlouho má s dechem vydržet. Ovládací aplikace vlastně nemá mnoho možností, v podstatě jen archivuje naměřené hladiny alkoholu v krvi. S výsledky se přes aplikaci můžete pochlubit na sociálních sítích, ale kdo by to dělal, že? Sledovat lze i výsledky na mapě světa. Aplikace v tomto případě sdílí výsledky anonymně.

Bluetooth alkoholtester stojí v českých obchodech asi dva tisíce korun, což je vzhledem k postihům za řízení pod vlivem alkoholu zajímavá částka. Důležité je, že je tester relativně přesný, byť s certifikovaným přístrojem jsme výsledky neměli možnost ověřit. Nicméně při jednotlivých měřeních má tester jen minimální rozptyl, což je dobrý základ pro důvěryhodné informace.

Něco pro fotografy

Různých stativů pro mobilní telefony je na trhu doslova záplava a mnohé z nich jsou za pár korun. Jenže většinu z nich nedáte pohodlně do kapsy, je nutné je nosit v tašce, batohu či kabelce, takže často zůstane doma. Ne tak stativ Joby GripTight Micro Stand, který snadno můžete použít jako přívěsek na klíče. Stativ je ve složené podobě opravdu kompaktní, po rozložení přitom funguje naprosto plnohodnotně.

Základnu tvoří jednoduchá trojnožka, na ní je přes kloub a standardní stativový šroub připevněn držák telefonu. Řešení je tak navíc výborně univerzální, držák lze odšroubovat a malou trojnožku třeba přidělat ke klasickému fotoaparátu – u něj samozřejmě nebude malinká trojnožka takovou oporou jako u smartphonu, ale potřebnou stabilitu zajistí (zrcadlovka je samozřejmě na toto řešení příliš těžká). Výhodou je, že v případě potřeby lze dokoupit jiný držák smartphonu, základní provedení, které používáme, je určeno pro telefony s úhlopříčkou displeje jen něco přes pět palců, ale nacpat se sem dají i některé menší 5,5palcové telefony. Výrobce ovšem nabízí i držák (nebo rovnou celou sadu) pro phablety.

Potěší opravdu špičkové zpracování kompletu, stativ působí velmi pevným dojmem a je sestaven z kvalitních materiálů. Přitom hmotnost 42 gramů u menší a 44 gramů u větší verze není nijak veliká. Výrobce si ovšem za toto kvalitní provedení nechá pořádně zaplatit. Zatímco spousty běžných miniaturních stativů lze pořídit doslova za pár stovek, Joby vyjde na zhruba 800 korun. Ale pokud patříte mezi fanoušky focení mobilem, je to jedno z nejlepších řešení, které můžete najít. Pokud bychom měli hledat nějaká negativa, pak je to snad jen to, že stativ má pro telefon trochu omezený rozsah horizontálního úhlu, naklonění omezují nožičky stativu. Ale to lze kreativně vyřešit tak, že telefon opřete obráceně nebo v různém úhlu nastavení nožiček.