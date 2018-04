Gesta konečně dostala smysl. Velký test systému BlackBerry 10

Do souboje o třetí největší mobilní ekosystém vyráží proti Microsoftu a jeho Windows Phone kanadské BlackBerry. Firma, jejíž přístroje byly před lety v Severní Americe doslova synonymem smartphonu, se pokouší o návrat na výsluní s novou verzí svého operačního systému. Ta nemá běžné uživatele tolik omezovat a svazovat jako dosavadní provedení a firmám má naopak poskytovat ještě lepší možnosti správy a zabezpečení firemních dat.

BlackBerry OS 10 je rozhodně nejdospělejším novým operačním systémem, jaký jsme kdy viděli. Apple iOS, Android nebo Windows Phone se mu kvalitami v době svého vzniku rovnat nemohly. Ano, v některých oblastech na současnou konkurenci trochu ztrácí, ale ztráta je to malá a vyvažuje ji řadou předností.

Kromě provázanosti s firemní infrastrukturou BlackBerry sází na odstranění řady omezení. Například už není nutné si s telefonem BlackBerry pořizovat speciální tarif, služby fungují s běžným datovým balíčkem. Zcela nové je ovládání, které je založeno na gestech. A musíme říci, že to je jasně nejsilnější stránka nového OS. Ovládání rychle přejde do krve a je doslova návykové.

Gesta jsou naprosto přirozená a BlackBerry 10 by tak mohl být prvním mobilním systémem s tímto způsobem ovládání, který se na trhu opravdu prosadí. Předchozí podobně vybavení aktéři WebOS a MeeGo na mobilním poli moc dlouho nevydrželi.

Povědomý design

Systém BlackBerry 10 jsme zkoušeli na novém modelu Z10, prvním plně dotykovém BlackBerry s novou generací systému (recenzi přineseme v nejbližších dnech). Jeho vzhled je asi tou nejmenší změnou, která se u BlackBerry odehrála. Vizuálně je systém docela podobný předchozím verzím, především té poslední sedmičkové.

Systém má podobnou grafiku. To možná i proto, aby dlouholetí uživatelé netápali a nemuseli známé aplikace nově hledat. Grafika nepůsobí nijak zastarale, naopak na displeji s HD rozlišením vypadá elegantně a moderně. BlackBerry je na tom rozhodně daleko lépe než mnohé různě upravené verze Androidu.

I přes vizuální podobnost však nemá BlackBerry 10 se staršími verzemi vůbec nic společného. Je zcela nový a BlackBerry si dalo hodně práce s tím, aby vymyslelo systém, který bude dobře fungovat jak na plně dotykových kouscích, tak na telefonech s qwerty klávesnicí, které jsou stále jakýmsi synonymem pro značku BlackBerry.

Návyková gesta

Základem ovládání nového operačního systému jsou gesta a telefon nemá na těle vlastně žádná systémová ovládací tlačítka. Pravda, na takové ovládání si musí uživatel ze začátku trochu více zvykat, jenže byla by velká škoda za to BlackBerry 10 zatratit. Prvotní droboučké tápání totiž bude odměněno asi nejlepším ovládáním, jaké jsme zatím u mobilních telefonů viděli.

U BlackBerry přitom nevymysleli nic revolučního, gesta se silně snažil prosadit už zesnulý Palm se svým operačním systémem WebOS. Kdo s ním někdy přišel do styku, hodně si na něj u BlackBerry 10 zavzpomíná. Na druhou stranu rozhodně v Kanadě nevyrobili jen nějakou kopii WebOS, ale šli vlastní cestou.

Základní gesta jsou čtyři a pak je tu jedno doplňkové. Dvě nebo tři z nich jsou nám notoricky známá, jde o tahy po obrazovce zleva nebo zprava. Těmi se v systému listuje mezi jednotlivými panely na úvodní obrazovce, tah zleva také v některých aplikacích odhalí jakousi adresářovou strukturu dat, která aplikace obsahuje, nebo k nimž přináší přístup.

Dalším gestem je tah shora, který na některé z hlavních obrazovek odhalí přístup k základním možnostem nastavení, jak to známe třeba z Androidu. Upozornění tu však nenajdeme, je tu jen šestice ikon pro ovládání bezdrátových funkcí, profilů, vstupu do nastavení a dalších drobností. V aplikacích tento tah shora (můžete začít klidně kousek nad displejem) vyjeví menu s volbami daného programu.

Nejdůležitějším gestem je však tah ze spodního okraje displeje. Ten totiž nahrazuje tradiční home tlačítko, ale oproti němu umožňuje využít několik vychytávek. Tah je nutné začít pod spodním okrajem displeje, v prostoru, kde je u Z10 logo výrobce. Použít jej lze už na zamykací obrazovce, respektive u telefonu se zhasnutým displejem. Jednoduše tahem vzhůru telefon probudíte a odemknete.

Je to naprosto geniální a není potřeba tápat po vypínacím tlačítku. To pak opravdu může sloužit jen k uvedení telefonu do režimu spánku. Komu se to nelíbí, může tuto funkci vypnout a telefon probouzet tradičně pouze tlačítkem. Nestávalo se nám, že bychom tímto způsobem probudili telefon omylem.

Nakouknutí k upozorněním

Na odemykací obrazovce už při zahájení tahu uvidíte počet upozornění na jednotlivé zameškané události a nachází se tu také ikona fotoaparátu. Tu stačí chvilku podržet a foťák se spustí. V jakékoli aplikaci pak tah směrem vzhůru znamená návrat na úvodní obrazovku. Nebo znamenat nemusí.

Tah totiž nemusíte dokončit. Pokud prst zůstane na displeji a stáhne se opět zpátky pod okraj displeje, aplikace, která se mezitím trochu zmenšila do okna, zase zabere hezky celý displej. Takto se lze velmi snadno podívat na seznam upozornění. Čekáte třeba na důležitou SMS? Není nutné neustále vyskakovat z aplikace, tahem vždy stačí jen zkontrolovat, co právě rozblikalo stavovou diodu.

Mimochodem, gesto nefunguje, pokud právě držíte telefon naležato. Někomu to může vadit, ale na druhou stranu je to docela chytrý způsob, jak zabránit třeba nechtěnému opuštění hry, která vás právě zaměstnává zběsilým "šmrdláním" prstem po displeji.

Tento tah však může jít ještě dál. Pokud totiž nejprve provedete tah prstem zhruba do poloviny displeje a pak uhnete k pravému okraji, uvidíte seznam upozornění i jejich detailní přehled v takzvaném BlackBerry Hubu (o tom za později). Je tedy vidět náhled došlých zpráv a dalších upozornění. Kdykoli v průběhu tohoto gesta se lze opět vrátit zpět. Naopak pokud uživatele některá z položek zajímá více, stačí pustit prst a ocitne se právě v hubu.

Může to znít trochu složitě, ale ve skutečnosti to tak není. Způsob ovládání přejde velice rychle do krve a je doslova návykový. Když jsme se od BlackBerry vrátili třeba k běžnému androidímu smartphonu, bezděky jsme se aplikace snažili ukončit tahem zespodu a podobně jsme si chtěli kontrolovat upozornění.

Abychom však ovládání jenom nechválili. BlackBerry by mělo místy sjednotit logiku ovládání v některých aplikacích. Bez virtuálního tlačítka zpět i dalších kontextových nabídek se totiž nakonec systém úplně neobejde. Jenže objevování tlačítek není úplně konzistentní a v některých aplikacích se k části nabídky dostaneme tahem z vrchního okraje dolů, tedy tahem, který jinde otevírá ovládací lištu a v jiných programech nedělá vůbec nic. Zrovna tak některé aplikace mají navigační strukturu dostupnou tahem zleva doprava, jindy takový tah nefunguje.

Tři základní pohledy

Když už jsme probrali základní gesta, musíme také říci, kam se s nimi vlastně dostaneme. Hlavní obrazovka se skládá vlastně ze tří částí. U čerstvě nastartovaného telefonu vás přivítá rovnou seznam aplikací, kterým lze listovat tahem zprava doleva. Jakmile uživatel nějakou aplikaci spustí a pak z ní zase gestem vyskočí, objeví se jakási ústřední část domovské obrazovky, seznam spuštěných aplikací. Aplikace jsou tu v malých okýnkách, která se vejdou na displej čtyři a u některých aplikací nabízí i aktuální náhled jejich obsahu.

To může částečně nahradit widgety, které systém nemá. Ale opravdu jen částečně, protože poslední vypnutá aplikace se vždy zařadí do seznamu nahoru a toto pořadí nelze nijak detailně určovat ani tu nejde aplikace přesouvat. Jenom je lze malým křížkem v pravém dolním rohu okna zavřít.

Uvítali bychom, kdyby měl uživatel možnost nastavit pořadí zobrazovaných aplikací, nastavit si živé náhledy a jejich chování a podobně. Zároveň by se tato obrazovka měla zbavit otravného chování pří spouštění aplikací. Pokud je z menu program spuštěn výběrem ikony, animace nejprve uživatele přesune na tuto obrazovku, kam se program umístí, a pak teprve maximalizuje přes celý displej. Je to zdlouhavé, zbytečné a když už to vidíte mnohokrát, tak snad i nervy drásající.

Vlevo od seznamu programů je pak další ústřední součást hlavní obrazovky, takzvaný BlackBerry Hub. Je to asi nejlepší implementace jakési univerzální schránky pro příchozí komunikaci, spojená ještě s přehledem dalších upozornění.

Všemocný BlackBerry Hub

Hub dá uživateli rychlý přehled o tom, co se dělo v době, kdy byl telefon v klidu a nepoužíván. Dalším tahem zleva se objeví seznam jednotlivých zdrojů informací, a tak si lze vybrat, jakými informacemi ze kterého zdroje se chcete probírat. Opět je to velmi přehledné a skvěle funkční, avšak i tady máme několik drobných výhrad.

Uživatel by například měl mít možnost vybrat si, který ze zdrojů se bude při pohledu do Hubu zobrazovat primárně. Standardně je to totiž pohled univerzální, ale pokud při některé z návštěv hubu uživatel zvolí třeba e-mail, při dalším pohledu sem se opět otevře jenom příslušná e-mailová schránka. Hub vůbec zůstává takříkajíc "zaseklý" na poslední provedené akci. To je třeba trochu otravné při čtení zpráv. Když ji otevřete a přečtete, většinou ji pak po opuštění hubu nezavřete.

To má za následek jednak fakt, že zprávu při dalším vstupu do hubu zase uvidíte, a také to, že v rámci upozornění se bude zpráva tvářit stále jako nepřečtená. Upozornění zmizí, až když uživatel SMS část hubu opustí tlačítkem zpět v levém dolním rohu. Takovéto drobnosti by měli ještě v BlackBerry dořešit. Naopak příjemnou součástí hubu je i přehled nadcházejících událostí, který se objeví po stažení základního přehledu směrem dolů. Upozornění na první následující událost se také zobrazuje na zamykací obrazovce.

E-maily na nespočet způsobů

Předností operačního systému BlackBerry vždy byla propracovaná práce s e-maily. Určitou nevýhodou však bylo, že pro plnohodnotné fungování služeb tak, jak je v Kanadě vymysleli, bylo nutné mít speciální datový tarif. To už u BlackBerry 10 neplatí. Telefon lze používat s jakýmkoli tarifem, všechny speciální BlackBerry funkce už nevyžadují speciální APN operátora a běží přes klasické internetové připojení.

To uživatelům zjednodušuje život v případě, že BlackBerry nechtějí zapojit do firemní infrastruktury a budou telefon používat jen jako soukromý. Vše zde funguje naprosto přirozeně jako u ostatních smartphonů.

Systém umožňuje přidat si e-mailovou schránku různými způsoby. Většinou bude stačit ten základní s automatickým nastavením. BlackBerry se po zadání e-mailové adresy snaží odhalit typ účtu a pokusí se potřebná nastavení získat samo, uživateli stačí jen zadat heslo. Ručně lze zadat firemní BlackBerry účet, Exhcange účet, Gmail, Hotmail, Yahoo nebo IMAP a POP účet. Pro synchronizaci kontaktů a kalendáře lze ručně zadat ještě CalDAV a CardDAV údaje. Třeba při zadání Gmailu se tyto účty nastaví automaticky.

Práce s e-maily je jednoduchá a intuitivní, ale přesto tu pár much najdeme. Trochu otravné je vícenásobné potvrzování mazání e-mailu, komplikovanější je volba označení více položek a také se nám nelíbí, že třeba ve schránce Gmailu neumí systém vyhledávat ve zprávách na serveru. U BlackBerry ani Exchange účtu to pochopitelně problém není. Celkově však oceňujeme velmi rychlé, přímočaré a přehledné prostředí pro práci s e-maily. Jen ty pokročilejší volby jsou trochu vzdálenější.

Perfektní zadávání textu

Radost z práce se zprávami činí způsob zadávání textu. U dotykového modelu Z10 je to pochopitelně virtuální klávesnice, která se však stává obrovským trumfem BlackBerry. Kdo je zvyklý na Swype a podobné psaní tahy, možná na chuť zadávání textu u BlackBerry přijít nemusí, ovšem rozhodně doporučujeme jej vyzkoušet.

Trochu nevýhodou je, že krátká zkouška není úplně vypovídající. Základem zadávání textu je totiž pokročilá predikce, která se postupem času od uživatele opravdu intenzivně učí. To, že telefon se vám při psaní přizpůsobuje, je časem opravdu hodně poznat, rozhodně daleko více než u konkurence.

Při psaní systém napovídá další slova, která byste mohli chtít napsat. Namísto toho, aby je zobrazoval kdesi v poli nad klávesnicí, se však slova objevují nad písmenem, které bezprostředně v tomto slově následuje. Funguje to asi tak, že když napíšete na začátku písmeno A, nad písmenem H se okamžitě objeví slovo Ahoj, zatímco nad písmenem L se objeví Ale a nad S třeba Asi. Telefon pak postupně nabízí přesnější a přesnější odhady toho, co budete psát.

Slovo pak potvrdíte jakýmsi jeho hozením do textu. Funguje to opravdu skvěle a doporučujeme ze začátku maximálně systém učit a používat při tom diakritiku, která se hodí při psaní e-mailů. V SMS umí telefon (po příslušném nastavení v menu) totiž diakritiku ořezat, takže i zprávy můžete v klidu psát s háčky a čárkami a textovky přitom nebudou zkracovány.

Kontakty trochu narychlo

Naopak trochu lepší a konzistentnější by mohla být práce s kontakty. BlackBerry 10 neumí například v kontaktech vyhledávat pomocí číselníku a slovníku T9 v telefonní aplikaci a přístup ke kontaktům je také trochu nejednotný. Pokud do nich uživatel vstoupí přes záložku v telefonní aplikaci, lze tu hledat pomocí vyhledávacího pole, nebo rychlým tahem po pruhu písmen v pravém sloupci.

Kontakt však nelze jednoduchým ťuknutím otevřít, pouze se po klepnutí na něj objeví příslušná telefonní čísla a dalším klepnutím lze číslo vytočit. Do detailů kontaktu se uživatel dostane jen delším podržením prstu na jménu a následném výběru (jediné) možnosti v kontextovém menu.

Přitom pokud do kontaktů vstoupíte ikonou do aplikace Kontakty, dostanete se do stejného uživatelského prostředí, ale klepnutím na jméno se rovnou otevře detail kontaktu a odtud jsou pak dostupné možnosti, jak s danou osobou komunikovat. Pěkně přehledně jsou tu volby odeslat SMS nebo volat na jednotlivá čísla, možnost odeslání e-mailu nebo třeba zprávy přes BlackBerry Messenger. Ten také funguje bez zapojení do firemní infrastruktury, takže ho může používat kdokoli.

U kontaktu lze zjistit i další záležitosti, například aktivitu na sociálních sítích nebo poslední způsoby interakce s kontaktem. Obojí je dnes žádoucí a moderní řešení, ale u aktualizací ze sociálních sítí by BlackBerry mohlo zajít přece jen o něco dál, protože vidět je tu jen poslední stav uživatele. Mimochodem, systém umožňuje také synchronizaci kontaktů ze sítě Linkedin.

Vyvážený osobní a pracovní život

BlackBerry dbá u nového systému hodně na bezpečnost a možnost ovlivňovat funkce a fungování telefonu pomocí firemní infrastruktury a jejích administrátorů. Popis firemních funkcí a možností správy a implementace BlackBerry 10 do firem by vydal na samostatný článek, který také v budoucnu připravíme. Jisté je, že trend používání vlastních mobilních telefonů ve firmách je na vzestupu a nový systém BlackBerry z tohoto hlediska nabízí ze všech konkurentů zdaleka největší svobodu a přitom dává administrátorům detailní kontrolu nad firemními oblastmi fungování.

Z uživatelského hlediska je základem pro fungování v soukromém i firemním režimu funkce BlackBerry Balance. Ve zjednodušeném pohledu jde o dvě identická uživatelská prostředí, mezi kterými lze přepínat a v každém může být telefon trochu jinak nastaven a může používat jiné aplikace. Něco podobného umožňovaly už chytré symbianové Nokie řady E před mnoha lety, jenže oddělení firemní a soukromé sféry a rozdílné možnosti jejich správy tu nebyly tak výrazné.

Balance se automaticky aktivuje v případě, že uživatel připojí telefon k firemnímu BlackBerry serveru. Na obrazovce s aplikacemi pak lze jednoduchým tahem dvěma prsty dolů zobrazit přepínač mezi osobním a pracovním prostředím. Zatímco u symbianových nokií přepnutí nějakou dobu trvalo, tady jde o okamžitou akci. Fungování v jednom, nebo druhém prostředí nijak neovlivňuje rychlost a reakce telefonu.

Přitom platí, že firemní správce například nevidí data, která má uživatel uložena v soukromé části (nedostane se k soukromým e-mailům, kontaktům, aplikacím ani dalším datům), přitom má možnost fungování ve firemní části kontrolovat velmi přísně. Lze tu například úplně vypnout přístup k aplikacím z BlackBerry World a určit jen některé programy, které smí být ve firemní části nainstalovány a používány. Různými pravidly lze například určit, že nejde mezi firemní a osobní části kopírovat data a extrémem mohou být například pravidla pro přeposílání e-mailů.

Vše je tedy připraveno k tomu, aby uživatelé při správném nastavení nemohli za pomoci chytrého telefonu vynést citlivá firemní data a přitom mohou telefon používat i v soukromí jako každý jiný smartphone. Funguje to opravdu výborně a konkurence nic podobného nemá.

Chytře na aplikace

Zatímco ve firemní části může instalaci aplikací omezovat správce, v soukromém oddílu je jediným omezením nabídka BlackBerry World. S aplikačním obchodem je nutné se také trochu seznámit. Na hlavní obrazovce například objevíme jen odkazy na vybrané aplikace a pokud chceme procházet jednotlivé kategorie, slouží k tomu záložka dole, kde je i vyhledávací tlačítko.

Tahem zleva doprava se z úvodní obrazovky lze dostat opět k strukturované nabídce aplikací a navíc je tu schován přehled již nainstalovaných programů. World je navíc jednou z aplikací, která má určitou část kontextové nabídky schovanou za vrchním okrajem obrazovky. Je tu přehled právě stahovaných aplikací, možnost načíst QR kód k instalaci programu nebo nastavení, kde lze například filtrovat přístup k obsahu, volit možnosti platby nebo nastavit, že aplikace větší než 50 MB se budou stahovat jen přes wi-fi.

Co se aplikací týče, nabídka není vůbec chudá. Při uvedení systému se BlackBerry chlubilo více než 70 tisíci dostupných programů, což je rozhodně zdaleka nejvíce ze všech nových operačních systémů v době jejich příchodu na trh. Je to důkaz, že firma velmi dobře chápe souvislost úspěchu platformy s nabídkou programů.

Vysokého čísla se podařilo dosáhnout v podstatě kombinací dvou cest. Tou jednou je podpora vývojářů, druhou pak možnost na BlackBerry spouštět androidí aplikace. Systém je totiž vybaven runtime (prostředím nutným pro běh) Android 2.3.3 Ginger Bread (upgrade na 4.1 Jelly Bean se chystá), takže lze spustit velké množství programů z konkurenčního operačního systému.

Sázka na androidí cestu se BlackBerry vyplácí, protože je dostupné velké množství programů a uživatelé na BlackBerry najdou řadu aplikací, na které jsou zvyklí z ostatních platforem. BlackBerry však vývojáře vede k tomu, aby pro systém vyvíjeli především nativní aplikace.

Koncem března tak firma ohlásila, že pro systém je dostupných už více než 100 tisíc aplikací. A zatímco při spuštění bylo androidích programů v obchodě asi 40 procent (tedy asi 28 tisíc), teď to má být 20 procent, tedy asi 20 tisíc aplikací.

To znamená, že řada vývojářů své snahy s androidími programy vzdala, nebo je předělala do nativního kódu. Ten totiž přeci jen dává vývojářům lepší možnosti. Uživatel ve většině případů nemusí androidí program poznat, občas se to však projeví. Někdy například androidí programy nereagují na gesto pro opuštění aplikace a je nejprve nutné vyvolat menu a opustit program pomocí něj, nebo teprve potom začne telefon na tah zpod displeje korektně reagovat. Podobných zaškobrtnutí může být u androidích aplikací více, ale většinou nešlo o nic zásadního.

Nabídka však není naprosto kompletní a spousta aplikací bude uživatelům chybět. Chybí Skype nebo Viber, ale třeba Whatsapp tu je. Nabídka her od firmy Rovio čítá jen Angry Birds Star Wars a i ostatní herní tituly se na platformu dostávají postupně. Podobně třeba chybí napojení na řadu cloudových služeb.

Systémová nabídka programů je pro začátek určitě více než dostatečná. Aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty, Facebook, Linkedin, Twitter, poznámky, Youtube, kalkulačka, správce souborů a další záležitosti jsou standardem. Tragická je však nabídka v mapové a navigační oblasti. Standardní BlackBerry Mapy totiž nemají na našem území vůbec žádné pokrytí (snad se chystá). Z navigačních řešení třetích stran je dostupný zatím jen placený Wisepilot.

Internet na jedničku

Naopak skvělý je internetový prohlížeč, který vykresluje stránky velmi rychle a v desktopovém provedení velmi věrně. Jako jádro používá v mobilní branži obvyklý Webkit, známý z androidího prohlížeče nebo ze Safari. V detailech je však ve vykreslování stránek prohlížeč BlackBerry mírně lepší než konkurence a vyniká skvělou rychlostí, kterou se například na Androidu nemůže pochlubit snad žádný smartphone.

Na druhou stranu prohlížeč nemusí internetové stránky korektně rozeznat, a tak v závislosti na tom, zda preferujete mobilní, nebo plnohodnotnou verzi webu, nemusíte dostat obsah v té podobě, v jaké je pro vás ideální. Prohlížeč konkurenci překonává také například v oblasti podpory HTML5.

Vcelku chytře je vyřešeno i vyhledávání. Na domovské obrazovce je dole vždy tlačítko hledání, jehož funkce prohledává jak obsah telefonu, tak nabízí přístup k výsledkům z různých internetových zdrojů. Standardně lze vyhledávat v nápovědě, mapách, BlackBerry Worldu, Foursquare, Bingu, Googlu nebo Yahoo.

Podobně snadno je přístupný i fotoaparát, ke kterému se lze opět dostat ze spodního řádku úvodní obrazovky, nebo také ze zamykací obrazovky. Prostředí fotoaparátu je však velmi základní a jednoduché a možnosti minimální. Je tu však i chytrý systém snímání, který umožní vybrat nejlepší snímek, ideální úsměv tváří nebo vymazat nechtěný pohybující se objekt. Navíc má systém bohaté možnosti editace pořízených snímků a videí.

Systémová nastavení

Nastavení systému jsou tradičně bohatá a většinu z nich systém přebírá od svých starších verzí. Vybrat si tak můžeme třeba font, jeho velikost, nastavit se dá třeba dvouřádkový text, který se bude zobrazovat na odemykací obrazovce.

Velmi detailně si lze nastavovat upozornění na různé události a z různých aplikací. Ke každé z mnoha systémových aplikací lze vybírat například zvlášť tón upozornění, zapnout vibrace nebo upozornění LED diodou. Bohužel, úroveň hlasitosti vyzvánění je jen jedna společná pro všechny případy.

Dále tu najdeme například nastavení služby BlackBerry Protect pro vyhledání a vzdálené vymazání telefonu. Samozřejmostí jsou i pokročilá nastavení zabezpečení, například lze zapnout šifrování dat ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě.

Moderní systém s dobrou budoucností

BlackBerry 10 je moderní operační systém, který přináší skvělé ovládání, bohaté možnosti práce s e-maily, pokročilou úroveň zabezpečení a integrace do firemní struktury nebo skvělý internetový prohlížeč. Nevýhodou jsou určité nedodělky a tu a tam nelogičnosti v ovládání. Nedostatků a nevýhod je sice celá řada, ale většinou jsou drobnějšího charakteru.

Za několik týdnů používání jsme si na BlackBerry 10 velmi dobře zvykli a pozitiva výrazně převážila nad negativy. Především práce s e-maily a internetem je u BlackBerry 10 opravdu vynikající a velmi pohodlná a na těch několik zádrhelů v této oblasti jsme si rychle zvykli. BlackBerry 10 je určitě další zajímavou alternativou na poli mobilních operačních systémů. Pro firmu je to důležitý krok správným směrem, který ovšem pochopitelně vyžaduje ještě mnoho práce.

Ale zákazníci se novinky rozhodně obávat nemusí. V takovém stavu, v jakém je BlackBerry 10 dnes, se systémy Android, iOS ani Windows Phone nenacházely ještě hodně dlouho po uvedení na trh. To nám dává naději, že časem dojde ještě k mnoha zlepšením.