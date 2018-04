Test obrazového vyhledávání Google Goggles: vyfotit, analyzovat, najít

Teorie je jednoduchá - namíříte fotoaparát telefonu na vybraný předmět nebo třeba čárový kód, program pořídí snímek, ten analyzuje a pokusí se předmět na obrázku rozeznat. Poté vyhledá na internetu odkazy, které s tímto předmětem souvisejí.

Praxe je trochu jiná, funkce rozpoznávání obrazu totiž zatím není příliš spolehlivá. Google sám tvrdí, že dobře může fungovat u rozeznávání logotypů, význačných budov nebo přírodních úkazů, knih a DVD, kontaktů z vizitky, známých obrazů, čárových kódů či některých produktů.

Sami jsme vyzkoušeli, že rozeznávání dovede být často velmi ošemetné. Běžné věci denní potřeby Google Goggles většinou nerozeznají. Očekávali bychom, že třeba při vyfotografování šálku na kávu by Google mohl nabídnout alespoň fotografie šálků nebo například odkaz na obchod, kde lze nějaký ten hrníček koupit.

Funkce si překvapivě poradí s velmi komplexními věcmi, které jsou ovšem zároveň velmi příznačné. Goggles rozeznají kupříkladu filmové plakáty a nabídnou odkaz na daný film třeba v databázi IMDB.com. Stejně dobře funguje vyhledávání známých děl světových malířů nebo třeba rozpoznávání architektonicky typických budov.

Goggles také dobře rozeznávají známé značky. Aplikace bez problémů pozná lahev "plzeňského", s lahvemi od méně známých pivovarů ale už má problém.

Google Goggles při vyhledávání používají GPS čip v telefonu. Podle pozice tak poznají právě ony architektonické skvosty. Aplikace ale také standardně nabídne podobný seznam podniků v okolí, jako to dělá nedávno testovaný Layar. - čtěte: Revoluční vyhledávač pro mobily ukáže výsledky v reálném pohledu. Zdarma

Layar ale umožňuje třídění dle vrstev, Google Goggles jednoduše při namíření telefonu daným směrem ukáží to, co má Google v mapách v databázi, ať už jde o obchod, restauraci či sídlo firmy.

Praktické využití této funkce je prozatím docela malé. Úspěšnost vyhledávání zhruba 50 % znamená, že je zatím stále jednodušší zadat vyhledávání do prohlížeče ručně. Celý proces rozpoznávání také něco zabere. Někdy dává tento způsob vyhledávání překvapivě dobré výsledky, jindy zcela zklame. Na to, že je tato technologie teprve na začátku svého rozvoje, je to ovšem úctyhodný výsledek. S tím, jak se bude tato funkce zdokonalovat, bude její užitečnost stoupat.

Dovedeme si kupříkladu představit Google Goggles jako pomocníka při cestování. Telefon jednoduše namíříte na místní architektonickou památku a Google vám okamžitě poskytne odkaz na wikipedii, kde bude popsána její historie. Stejně dobře by se daly nakupovat lístky do kina - jednoduše vyfotíte filmový plakát, Goggles pomocí GPS určí, ve kterém jste městě a nabídne odkaz na nejbližší kina s možností okamžitého zakoupení vstupenky. Nakonec by tento způsob vyhledávání mohl překonat i QR kódy, kterým se stále nepodařilo zcela prorazit.

Google Goggles vyžadují pro svůj běh Android 1.6 nebo novější. Pokud tedy patříte mezi šťastné majitele takto vybaveného stroje, můžete nový způsob vyhledávání vyzkoušet a používat zcela zdarma. Musíme však připomenout, že při vyhledávání se přenáší data. A byť Goggles nikam nenahrávají celou fotku v plném rozlišení, přenesených dat může být při častém využívání vcelku dost, takže datový paušál pro internet v mobilu je povinností.