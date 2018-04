Zákazník by měl vědět, do čeho jde. Test Nubie Z17 mini

Loňský model Nubia Z11 miniS jsme ohodnotili jako smartphone s několika zajímavými parametry, který má nad konkurencí v dané cenové kategorii jasně navrch. Byl to telefon s pár (většinou softwarovými) neduhy, které však vyvážilo celkové dobré provedení a hlavně právě ona štědrá výbava.

Když jsme si vzali do ruky letošní Nubii Z17 mini, chvíli jsme přemýšleli, jestli nám do redakce omylem nedorazila znovu Z11 miniS. A nebýt dvojitého fotoaparátu na zádech, asi bychom si to mysleli ještě minimálně dalších pár dní. Tyto telefony se totiž kromě zásadní změny v provedení fotoaparátu liší jen v drobnostech a také skoro stejně vypadají.

Otázka ovšem zůstává stejná. Dokázal čínský výrobce tento telefon nějak znatelně vylepšit? Je Nubia Z17 mini telefon, o kterém má smysl uvažovat při výběru nového smartphonu okolo 10 tisíc korun? A vzhledem k podobnosti s modelem Z11 miniS nás ještě zajímá, zda se vůbec vyplatí sáhnout po novějším, o tisícikorunu dražším nástupci, či naopak s chladnou hlavou ušetřit.

Jak je na tom Z17 mini po designové stránce?

Nejjednodušší by asi bylo slovo od slova zopakovat to, co už jsme napsali v testu Nubia Z11 miniS, protože jak už jsme výše zmínili, telefony jsou prakticky identické. Pouze na zádech se dají zpozorovat rozdíly – místo jedné čočky fotoaparátu jsou zde dvě vedle sebe a plastové proužky pro anténu nyní nevedou podél horního a dolního rámečku, nýbrž se táhnou u okrajů přes zadní kryt.

Jinak jde opět o designově vcelku povedený model, který si půjčil pár prvků od ostatních výrobců a sjednotil design do podoby, která neurazí. Zde tak slovo od slova platí náš verdikt od předchůdce: Celokovové unibody provedení telefonu sluší a model se zkrátka drží poměrně klasického „vpředu sklo, vzadu kov“ vzhledu a tomu není moc co vytknout.

Designovým standardem pro Nubii se stalo červené kolečko pod displejem, které slouží jako středové tlačítko pro návrat na domácí obrazovku. Dvojici dalších senzorových kláves najdete standardně po stranách středového tlačítka a jsou označeny pouze svítícími tečkami.

Už od předchozího modelu známý neduh, právě v podobě svítících tlačítek, je zde opět přítomný. Poměrně jasně červeně svítící senzorové klávesy jsou při používání telefonu rušivé a radši jsme toto podsvícení zcela vypnuli. V tu chvíli se ovšem do postranních tlačítek trefujete naslepo, protože v případě, že jsou zhaslá, nejsou vidět.

Když už jsme u kláves – výhradu máme k funkci přepínání aplikací, kterou vyvoláte dlouhým stiskem tlačítka zpět. Pokud ho totiž nestisknete zcela správně nebo jej podržíte kratší dobu, tak místo přepnutí aplikací vyskočíte z toho, co jste právě dělali.

Jak se povedl displej telefonu?

K použité 5,2palcové obrazovce s rozlišením Full HD nemáme výhrady, jde zkrátka o něco, co bychom u takového telefonu předem čekali. Použití technologie IPS je taktéž naprosto v pořádku, podání barev tohoto panelu je zcela vyhovující. Samozřejmostí je také nastavení tepelných odstínů displeje. Oceňujeme také fakt, že klávesy pro ovládání jsou pod displejem a nikoliv jeho součástí.

I u tohoto modelu zde jsou přítomny tzv. „okrajová gesta“, tedy ovládání telefonu pomocí okrajů displeje. Můžete si tak nastavit třeba přepínání mezi aplikacemi, ovládat jas displeje nebo se vrátit o krok zpět právě pomocí speciálních gest – potažením oběma prsty nahoru a dolu po okrajích, přejetí od spodního rohu k hornímu a podobně. Funkce se dají samozřejmě libovolně vypínat a zapínat.

Jaké zajímavosti najdete ve výbavě telefonu?

Nubia své vyšší střední třídě už obvykle dává poměrně štědrý standard – 4 GB operační paměti a 64 GB úložného prostoru. To je něco, co se v cenové kategorii těsně pod 10 tisíc korun vidíme rádi – je to známka toho, že výrobce nechce uživatele omezovat. Datové úložiště navíc ještě můžete rozšířit paměťovou kartou, i když si bohužel budete muset vybrat, jestli mít v telefonu dvě SIM, či paměťovku a pouze jednu SIM.

Vylepšení se oproti modelu Z11 miniS dočkal procesor, nově jej pohání osmijádrový Snapdragon 652. Oproti předchozímu modelu je to celkem výrazné zlepšení, ve výkonnostním testu AnTuTu telefon obdržel skoro 83 tisíc bodů, což je o 20 tisíc více než kolik získala Z11 miniS. Telefon je tak zase o něco lépe připravený poradit si s náročnými aplikacemi a multimédii. Mezi další výbavu patří také spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů, USB-C konektor či NFC.

Model Nubia Z17 mini má bohužel něco, co jsme vyčítali právě i předchůdci – pouze Android 6.0.1 Marshmallow. Je otázkou, jak rychle a zda vůbec přijde aktualizace na nejnovější 7.0 Nougat. Celý telefon je také už standardně graficky poupraven nástavbou Nubia UI 4.0, která odstraňuje klasické menu aplikací a umisťuje je všechny na hlavní a vedlejší plochy, po vzoru iPhonu. Změněná je také vizuální podoba notifikační lišty, nastavení a dalších funkcí (ty se dají dále uživatelsky přizpůsobit) – zde skutečně Nubia nenechala kámen na kameni.

Přítomná je opět i řada předinstalovaných aplikací a nástrojů navíc, jmenovitě třeba rádio, svítilna, záloha dat, zpravodajská aplikace, alternativní klávesnice, poznámkový blok či návod k použití. Opakovaně připomínáme, že pokud pro aplikace nenajdete využití, jde o typický balast, který vám jen přidává práci s následným odstraňováním.

Baterie telefonu má kapacitu 2950 mAh, což se na první pohled zdá jako průměrná hodnota, ovšem nubie už jsou celkem tradičně poměrně dobré „držáky“ a povětšinou nemají problém s dvěma dny v provozu na jedno nabití. Den a půl zvládne i při vyšší zátěži nebo i klidně přes tři dny při mírné.

Jak fotí dvojitý fotoaparát?

Zde se konečně dostáváme do oblasti, ve které se nová Z17 mini rapidně liší od svého předchůdce. V dnešní době jsou duální fotoaparáty zkrátka „v módě“ a proto zde najdete dva 13MPix snímače se světelností f/2.2. Stejně jako to známe například u modelů Huawei a Honor, i Nubia vsadila na kombinaci barevného a černobílého snímače, která zajistí lepší práci se světlem a rychlejší ostření.

Ze subjektivního pohledu není znát mnoho rozdílů mezi tímto duálním fotoaparátem a třeba běžným jedním snímačem, který používal jeho předchůdce. Nubia stále fotí vcelku nadprůměrně dobře, ale stále se nedá nazvat jako jeden z těch opravdu nejlepších fotomobilů. Pravdou ovšem zůstává, že fotografie jsou příjemně barevné, ostrost mají dostačující a šum se vyskytuje v množství pro smartphony běžném.

Pozornost si zaslouží i samotná aplikace fotoaparátu, která nabídne celou řadou funkcí navíc. Vedle automatického a manuálního režimu si můžete zvolit i režimy jako panorama, makro, malování světlem, vícenásobnou expozici, pomalou závěrku, režim pro focení hvězd a také několik režimů videa. Telefon rozhodně má potenciál zaujmout nadšence do focení, kteří u telefonu najdou celou řadu drobností navíc.

Výbava potěší i příznivce selfie fotografií, telefon má totiž nově přední fotoaparát s rozlišením 16 MPix a světelností f/2.0. Video dovede natáčet až v rozlišení 4K.

Vyplatí se pořídit si Nubii Z17 mini?

Je zásadní se na tento smartphone podívat ze dvou úhlů pohledu. První je ten, kdy hodnotíme telefon jako takový, v porovnání s jinou dostupnou konkurencí. V takovém případě jde o poměrně povedený model, který sice cenovku nasadil poněkud výš, než by člověk u takto stále ne příliš zažité značky čekal, ale celkem sebevědomě si ji umí obhájit.

Nubia Z17 mini má parádní displej, nadstandardní datové úložiště a operační paměť, dostatečný výkon, hezky fotí a jeho designové provedení je stylové a příjemné. Model ale není bez chyb, sem tam třeba zápasí s notifikacemi – „pípne“ i když se nic neděje nebo naopak něco zapomene oznámit a má podle nás trochu zmatené ovládání (viz o klávese zpět výše). Hudební aplikace Soundcloud na tomto i předchozím modelu z neznámého důvodu prakticky nefunguje – odmítá streamovat hudbu. Tyto chyby by se daly s nižší cenovkou lépe odpustit, ovšem za 9 890 korun už by měl zákazník vědět, do čeho jde.

LTE Nubia Z17 mini Model čínského výrobce Nubia s dvojitým fotoaparátem, vyšší střední třída pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Se srovnatelnými rivaly se telefon poprat umí, jeho výhodou je právě těch pár nadstandardních vlastností, které ho činí konkurenceschopným. Přesto se ale najdou smartphony, které se nám za cenu těsně pod 10 tisíc líbí víc, třeba Honor 8. Nubia Z17 mini se ale ani tak nedá označit jako špatná volba.

Druhý úhel pohledu je ve srovnání s o tisícikorunu levnější Nubií Z11 miniS. V takovém případě totiž máme pocit, že je vlastně vcelku jedno, po kterém telefonu sáhnete. Novější model fotí subjektivně trochu lépe, i když v nižším rozlišení, ve výkonu je asi čtvrtinový rozdíl, ale jinak jde o prakticky totožný mobil. Volba je jen na vás.