Test nejlepších kancelářských balíků: proměňte iPhone v kapesní kancelář

Téměř každý, kdo používá svůj telefon pracovně, musel nejednou řešit problém s prohlížením kancelářských dokumentů. V terénu, bez notebooku, odkázaný jen na schopnosti a funkce svého telefonu.

Apple iPhone by si s tímto úkolem ani rok po svém uvedení neporadil. Dnes, takřka tři roky po uvedení první generace a několik měsíců před představením verze čtvrté je ale situace o mnoho příznivější.

Dobrým lékem se ukázal oficiální aplikační portál, kde se nedlouho po jeho spuštění objevila i první aplikace pro čtení kancelářských dokumentů. Srovnali jsme dva hlavní rivaly v této oblasti a sice balík QuickOffice (dříve Mobile Files Pro) a Documents to Go.

QuickOffice zaujal uživatelskou přívětivostí a snazším přehráváním dokumentů do/z telefonu. Boduje také širokou paletou podporovaných souborů, kde kancelářské dokumenty doplňují multimédia. Přes stejnou pořizovací cenu tak podle nás vítězí nad Documents to go.

Jak jsme testovali? Není lepší zatěžkávací zkoušky pro testované aplikace, než je nechat zobrazit dokumenty bohaté na různé styly formátování, různé druhy písma nestejné velikosti, barvy i podkladu. V případě .xls dokumentů nechyběly složité matematické funkce a opět rozličné formátování tabulek.

Sledovali jsme: Věrnost zobrazení dokumentu na telefonu (žádoucí byla podoba co možná nejbližší zobrazení na desktopu)

Jaké soubory je daná aplikace schopna přečíst

Možnosti tvorby/editace jednotlivých typů dokumentů

Přívětivost uživatelského prostředí

Documents To Go

Licence: komerční, 9.99 USD

Ovládání aplikace je velmi jednoduché a intuitivní, veškeré důležité úkony přitom provádíte pomocí spodní nástrojové lišty. Tam lze jedním klepnutím provést synchronizaci vybraných složek s PC, prohledávat dokumenty nebo jejich seznam třídit podle několika faktorů (název, naposled změněný, velikost). Stejně tak lze přejít k tvorbě nového dokumentu. Tím může být dokument, tabulka, prezentace nebo nový email s přílohou.



Samotným úpravám dokumentů v telefonu logicky předchází jejich přenos z počítače do iPhonu. V případě Documents to Go je nutné si pro tento účel přizvat PC aplikaci Documents to Go Desktop. (ke stažení zde, pro PC i Mac)



Přenos dokumentů z PC do telefonu:

1. Připojte iPhone ke stejnému AP jako je váš desktop (připojení/přenos souborů přes USB není podporováno).

2. Spusťte nainstalovaný DocsToGo Desktop.

3. Z nabídky dostupných zařízení zvolte (pokud v nabídce vaše zařízení nefiguruje, zkontrolujte wi-fi připojení).

4. Spusťte aplikaci na telefonu a na úvodní obrazovce klepněte na možnosti nastavení a z následné nabídky zvolte možnost "Add new desktop..".

5. Na obrazovce iPhonu se objeví bezpečností čtyřmístné heslo, které je nutno zadat do připraveného formuláře v desktopové aplikaci.

6. Po úspěšném zadání kódu je již možné přesouvat soubory a to oboustranně, tedy jak z tak i do telefonu.

Můžete přitom přidat libovolné soubory z libovolného adresáře, případně z programem vytvořené složky My DocsToGo v adresáři Documents.

Výběr souborů a jeho následný transfer je velmi intuitivní a není třeba podrobnějšího popisu, takže jen ve zkratce: přes ikonky vybrat dané adresáře, v nich vybrat libovolné soubory (je-li jich čitelných více) a pak v horní nabídce okna DocsToGo desktop zvolit ikonku synchronizace).

Tip Ačkoli není možné pomocí USB kabelu do telefonu přesouvat soubory, rozhodně je pohodlnější jej k PC připojit. Telefon totiž, není-li připojen (a nabíjen) z PC nebo přímo z nabíječky, po asi půl minutě přechází do úsporného režimu, v rámci kterého deaktivuje wi-fi připojení.

Po úspěšné synchronizaci vybraných kancelářských dokumentů můžete v DocsToGo na telefonu opustit obrazovku nastavení, a z hlavní obrazovky zvolit Desktop Files. Následně se zobrazí nabídka z PC zkopírovaných dokumentů.

Prohlížení, editace a tvorba MS Word dokumentů (.doc, .docx)

První dokument – prostý texty s různými styly formátování (písmo, odstavce, sloupky) – zobrazila aplikace shodně až na méně častý typ fontu (psané písmo) a řazení textu na jedné straně do sloupců, které DocsToGo zcela ignorovaly.





V druhém dokumentu s rozlišným obsahem (tabulky, vzorci a obrázky) se testovaný balík nepopasoval se složitějšími vzorci ve tvaru lomených výrazů. Veškeré další objekty, tedy tabulky, schémata nebo fotografie byly zobrazeny korektně.

Podporované funkce/úpravy:

Technologie InTact, která i při editaci stále zachovává původní styl formátování

Dokumenty lze šifrovat

Copy/paste, formátování textu: font (velikost, tučný, kurzíva, podtržený, barva textu a pozadí), zarovnání (vlevo/vpravo/na střed)

Celoobrazovkový režim

Několik kroků zpět/vpřed

Prohlížení, editace (jen Premium) a tvorba Power Point prezentací:

Základní verze balíku umí prezentace pouze prohlížet; jejich tvorbu či editaci dovoluje až vyšší edice. Ovšem i zde platí, že vytvářet celý dokument na displeji telefonu je čirý masochismus. Menší úpravy v dokumentu ale samozřejmě provést lze.

Podporované funkce/úpravy:

Poslech/editace mluveného komentáře u prezentace

Vkládání textových poznámek

Automatické prohlížení prezentace (slideshow)

Vyhledávání, přejít na stránku

Vkládání/mazání/přeskupování stránek





Prohlížení, editace a tvorba MS Excel dokumentů (.xls, .xlsx)

U testovaného xls dokumentu, který obsahoval spousty matematických vzorců se vyskytovala i nepodporované funkce, což aplikace při jeho otevírání oznámí. Takové dokumenty aplikace zobrazí, chybí ale možnost jejich editace. U jednodušší tabulky pak bylo vše v pořádku.

Podporované funkce/úpravy:

Možnost zmrazit buňky i celé sloupce či řádky

Podpora 111 funkcí

Několik formátů buněk: číslo, vědecké, měna, procenta, text, čas a datum

Vkládání/mazání řádků či sloupců nebo celých sešitů (ty lze i přejmenovat)

+ funkce uvedené u možností editace souborů MS Word





Další podporované formáty:

• PDF – delší doba načítání, listování pouze pomocí tlačítka z nástrojové lišty (ne dotykovým gestem)

• Text (.txt) - možná editace souboru (nelze však měnit formátování písma), možno zaslat emailem,

• Rich Text Format (.rtf) - aplikace testovaný .rtf nerozpoznala

• HTML (.html, .htm ) – jen prohlížení, lze snadno poslat mailem, delší doba načítání

• obrázky (.bmp, .jpeg, .gif, .tif, .svg, .png)





QuickOffice



Cena: verze Mobile suite 9.99 USD, verze Connect Mobile suite 14.99 USD (sleva, běžně 19.99 USD)

Úvodní strana a vůbec celá základní filozofie ovládání se nijak zvlášť neodlišuje od DocsToGo. Ze základního spodního menu lze vytvořit nový dokument (.xls, .doc,. txt), tvořit adresáře a jednotlivé dokumenty následně přesouvat z jedné do druhé složky. Tytéž objekty, tedy soubory i složky, lze samozřejmě i mazat. Další tlačítko ze spodní lišty slouží k zaslání dokumentu emailem, což DocsToGo nabízejí přímo u každého otevřeného dokumentu.

Jak dostat dokumenty z PC do telefonu:

1. Spusťte aplikaci QuickOffice na iPhonu a opište si IP ve spodní části obrazovky

2. Na PC/Macu spusťte webový prohlížeč a do URL kolonky vepište IP

3. V okně prohlížeče se zobrazí uživatelsky přívětivé rozhraní pro upload souborů do telefonu





4. V pravém horním rohu tedy klepněte na Upload files a následně na Add files

5. Přes nově zobrazené okno vyberte kýžené dokumenty (bohužel nelze označit a přidat více najednou, nutné dělat jednotlivě).

6. Jakmile je výběr souborů hotov, klepněte na upload

Nyní už můžete přejít k prohlížení/úpravám/tvorbě dokumentů přímo v telefonu

Pro vyšší bezpečnost je možné přidat heslo, bez kterého se ve zvoleném prohlížeči nezobrazí prostředí k přenosu souborů.

Aplikace si poradí i s přílohami emailů. Dokumenty v ní obsažené je nejprve nutné přeposlat na servery QuickOffice a odtud teprve otevřít. Trochu krkolomné, ale funguje to.

Možnosti prohlížení/editace podporovaných dokumentů: Seznam podporovaných úprav a funkcí je u .doc a .xls souborů téměř shodný (QuickOffice ale podporuje více funkcí u tabulek). Zásadním rozdílem v tomto ohledu je tak nemožnost tvorby a editace prezentací u QuickOffice. Přesto, že autoři neuvádějí žádnou technologii zaručující věrné zobrazení dokumentu v kvalitě blízké zobrazení na PC, nepozorovali jsme mezi aplikacemi žádné rozdíly.

Dokumenty vytvořené v MS Word

Psaný font písma a sloupce se ukázaly být problémové i pro druhou testovanou sadu. Ta ale narazila i s písmeny řecké abecedy, kterými byl druhý testovaný dokument bohatě vysázen. Jednodušší vzorce z MS Equation byly zobrazeny správně, zlomky ale dělaly neplechu i zde.



Trochu jiné je ovládání, QuickOffice reagují na delší stisk displeje přiblížením a následným oddálením textu, u druhé testované sady se zobrazí standardně lupa. Práce s textovou schránkou pak probíhá u obou nástrojů stejně (dvojitý stisk – definice oblasti kotvičkami - cut/copy/paste).

Dokumenty vytvořené v MS Excel

Díky širší podpoře funkcí nabídla aplikace u prvního dokumentu s mnoha funkcemi i editaci, zatímco DocsToGo zůstalo jen u prohlížení tabulky.



Uživatelsky přívětivější je také provádění změn, tedy vypisování buněk, změna barvy písma či podkladu nebo vkládání některé z široké palety funkcí (QuickOffice podporuje 121 výpočetních funkcí).





Dokumenty vytvořené v MS Powerpoint (prezentace)

QuickOffice opět trochu boduje rychlostí; svižnější je jak otevření souboru tak následné listování mezi jednotlivými slidy. Kde naopak ztrácí, je nemožnost provádět jakékoli úpravy prezentací.

Dokumenty Adobe Acrobat

Z pohledu schopností pracovat s PDF soubory jsou na tom oba kancelářské balíky podobně. V obou případech je lze pouze prohlížet, bez možnosti text jakkoli editovat nebo nové dokumenty rovnou tvořit. Liší se tak prakticky jen způsob listování dokumentem, který u DocsToGo probíhá přes tlačítko v nástrojové liště, u QuickOffice lze pak tahy ve vertikálním směru dokumentem plynule rolovat.

Trochu odlišný je i způsob zoomování dokumentu, u DocsToGo lze opakovaně dvojitým klepnutím text přiblížit, u QuickOffice to jde pouze jedenkrát, což ale na pohodlné přečtení textu běžné velikosti (12 pt) zdaleka nestačí.

V obou případech je ale v záloze zoom pomocí multidotykového gesta. QuickOffice nenabízí u prohlížení PDF souborů žádnou nástrojovou lištu, a automaticky se tedy přechází do celoobrazovkového režimu.

Další podporované formáty:

• Text (.txt) – aplikace při pokusu o načítání dokumentu opakovaně padala (vracela se na springboard)

• HTML (.html, .htm ) – jen prohlížení, delší doba načítání

• Obrázky (.bmp, .jpeg, .gif, .tif, .svg, .png)

• MP3

• Mov