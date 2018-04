Povedený mobil, co s moduly umí víc než ostatní. Test Moto Z

Od doby, kdy výrobce Motorola koupilo čínské Lenovo, se modely této značky, respektive pod novým označením Moto, zaměřují s několika výjimkami na segment střední třídy.

Nejnovější přírůstek do rodiny smartphonů Moto a zároveň nový topmodel bere unikátnost na zcela novou úroveň.

Telefon je sám o sobě zajímavý a dobře vybavený, plný potenciál však rozvíjí řada modulů, které se dají na jeho záda jednoduše připevnit pomocí magnetu. Moduly se musí k mobilu samostatně dokupovat, a pokud byste chtěli všechny, cenu telefonu více než zdvojnásobí.

Lenovo není první výrobce, který se o modulární design pokusil. Letos na jaře představilo LG ke svému topmodelu G5 několik přídavných modulů, které se do těla zasouvaly k baterii, jeho pojetí se však příliš neuchytilo. Novinka v podobě Moto Z na to jde však jinak a o poznání lépe. Vyzkoušeli jsme, jak si telefon vede sám o sobě a také jednotlivé moduly.

Čím je design Moto Z zajímavý?

Skutečně tenké mobily se v posledních několika letech začaly lehce vytrácet, a ačkoliv spousta výrobců nadále ztenčuje těla svých topmodelů, ty skutečně hodně tenké smartphony se hledají hůř. Aby také ne, od určité tloušťky těla zkrátka přestává být jejich držení v ruce pohodlné. Moto Z se ale vrací k trendu skutečných „žiletek“ tak, jak je známe ještě z doby véček řady Razr od tehdy ještě samostatné Motoroly.

Tělo telefonu má tloušťku 5,2 milimetru, což je skutečně velmi úctyhodná hodnota. Optika fotoaparátu ale poměrně výrazně vystupuje nad povrch zad a na spodní straně se nachází odhalené konektory pro připojení modulů. Záda proto působí spíše tak, jako kdyby na nich chyběl ještě nějaký kryt. Což je ale v podstatě pravda, v balení s telefonem naleznete ještě kryt z plastu a látky, který zarovná tělo s vystouplým fotoaparátem a zakryje konektory. Najednou je z Moto Z jen „poměrně tenký“ telefon.

Tenké tělo má však i svoje nevýhody. Jednak se trochu dalo čekat, že bez krytu nebude ovládání telefonu příliš pohodlné, a je tomu skutečně tak. Zadní hrany rámečku jsou poměrně hodně ostré a telefon nám kvůli častému přehmatávání v takovém případě mnohokrát málem vypadl z ruky. Rozhodně jej doporučujeme používat s přibaleným krytem, který má příjemný látkový povrch a zadní stranu hezky zaoblí.

Druhá nevýhoda je ten samý osud, který potkal nové iPhony – absence sluchátkového jacku. Ano, pokud chcete pomocí Moto Z poslouchat hudbu do běžných sluchátek, připravte se, že budete muset všude s sebou nosit ještě redukci na USB-C. Ta je naštěstí v balení telefonu. I tak jde ale o přítěž, o které jsme už mnohokrát s nelibostí mluvili právě v souvislosti s novými iPhony. To samé tedy platí i pro Moto Z.

Zbytek provedení těla je na vysoké úrovni. Obepíná jej kovový rámeček, (odhalená) zadní i přední strana je pokryta tvrzeným sklem. K přední straně bychom měli jednu připomínku, a sice, že pokud z logiky věci nemohl výrobce umístit senzor otisku prstu na záda (kvůli modulům, které se na ně magneticky připojují), alespoň jej mohl integrovat do plnohodnotného středového tlačítka. Moto Z má ovšem trojici hlavních ovládacích kláves systémovou (na displeji) a otisk prstů tak nedělá kromě probouzení a zhasínání displeje nic jiného. Marně jsme jej ze zvyku od jiných výrobců snažili mačkat, ale vždy jsme si akorát omylem vypnuli displej. Škoda.

Jaké jsou přednosti displeje Moto Z?

V první řadě je nutné si ujasnit, že mluvíme o 5,5palcovém AMOLED panelu s QHD rozlišením (2 560 x 1 440 pixelů). Jsme rádi, že více výrobců se pouští právě do používání AMOLED panelů, které mají zejména výbornou černou barvu a jsou obecně barevně živější. Displej je samozřejmě parádně jemný a nemáme k němu prakticky žádnou výhradu. Rámečky, které ho obepínají, jsou příjemně tenké, tedy až na spodní stranu, která je kvůli snímači otisků prstů o trochu větší, ale stále v rozumné míře.

Moto Z (vpravo) a jeho levnější alternativa Moto Z Play

Co nás ovšem na displeji zaujalo asi nejvíc, je jeho částečné probouzení pomocí pohybu ruky nad ním, nebo zkrátka jen vytažení z kapsy či naklonění ve chvíli, kdy je položený na stole. V takovém případě se objeví základní informace, jako čas a datum, ale zároveň si můžete v rychlém náhledu (poklepáním na vybranou ikonku) zobrazit příchozí notifikace. Probouzení displeje pohybem ruky nás však bavilo asi nejvíc – telefon jej registruje z poměrně velké vzdálenosti, v podstatě tak stačí jen nahodile mávnout rukou směrem k telefonu a hned vidíte, kolik je hodin nebo jestli vám náhodou někdo nenapsal zprávu. Tohle se Lenovu skutečně povedlo.

Co mám u Moto Z čekat v oblasti hardwaru a systému?

Co by to byl za topmodel, kdyby neobsahoval to nejlepší, co v danou chvíli měl výrobce k dispozici? Moto Z je vcelku vzorným příkladem – ve výbavě najdeme výkonný procesor Snapdragon 820, 4 GB operační paměti. V telefonu je k dispozici 32 GB prostoru pro vaše data, která dále můžete rozšířit paměťovou kartou. Budete si muset ale kvůli hybridnímu slotu vybrat, jestli dáte přednost větší paměti nebo dvěma SIM. Každopádně topmodel s podporou dvou SIM je něco, na co přední výrobci pořád ještě (tedy hlavně na českém trhu) spíše zapomínají.

Pokud se obáváte, že by telefon neměl dostatek výkonu, výsledek přes 132 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu by vás měl uklidnit. Je to srovnatelná hodnota jako například u Samsungu Galaxy S7. S náročnými 3D hrami nebo více aktivními aplikacemi si telefon hravě poradí.

Kvůli tenkému provedení se do těla vešla jen 2 600 mAh baterie, která telefon udrží v provozu den, když jej budete šetřit, tak možná i dva. Výrobce nejspíše počítal s tím, že příznivci vyšší výdrže si k telefonu přikoupí modul s druhou baterií a tím je celá situace vyřešena. Nižší výdrž je ale vzhledem k tak nízké tloušťce těla zkrátka něco, s čím se musí počítat.

Ohledně samotného systému Android není mnoho co říci. Jedná se totiž o naprosto čistou verzi 6.0 bez jakýchkoliv grafických úprav. Vyjma třech speciálních aplikací nápovědy a nástrojů pro přídavné moduly nenajdete v softwarové výbavě nic víc, než co je onen skutečný androidí standard – aplikace Googlu a základní nástroje. A to je dobře, protože si o to lépe můžete telefon přizpůsobit k obrazu svému.

Baterie, reproduktor, projektor – jsou tyto moduly zajímavé?

Jsme u toho, co nás na mobilu zajímalo asi nejvíc, a tím jsou ony přídavné moduly. V první řadě asi každého napadne – jak se k tělu vlastně přichytávají? K telefonu se přikládají na zadní stranu a drží je zde vcelku silný magnet. Rozhodně se nestane, že by libovolný modul jen tak upadl, kolikrát se nám naopak stalo, že jsme za něj silou tahali, ale on držel jako přibitý. Na druhou stranu každý modul se na těle velice nepatrně (o zlomek milimetru) hýbe, není to tak, že by byl na svém místě úplně přilepený. Každopádně dojem, že sám od sebe určitě neupadne, v nás nechal poměrně silný.

Reproduktor JBL (vlevo) a baterie Incipio

Přesuňme se ale už k jednotlivým modulům. Prvním, a asi tím zcela nejvíce základním, je rozšíření baterie vyrobené ve spolupráci se značkou Incipio. Telefonu přidá dalších 2220 mAh výdrže, tedy téměř jednou tolik, kolik má samotná Moto Z. S ohledem na tloušťku tohoto modulu bychom čekali o trochu větší kapacitu, ale i tak je prakticky zdvojnásobení výdrže více než dobrý důvod nad modulem uvažovat. Zakoupíte jej za 2 200 korun.

Druhým dostupným modulem je reproduktor značky JBL. Modul má vlastní baterii, kterou je nutné zvlášť nabíjet. Bohužel se její konektor ukrývá na straně, která je při používání přitisknuta k zádům telefonu, takže modul během používání nenabijete. K dispozici je také praktický stojánek. Zvuk produkovaný tímto reproduktorem zdaleka převyšuje běžnou kvalitu těch zabudovaných v telefonech, oproti běžným samostatným reproduktorům se nám ovšem zdá, že by kvalita mohla být lepší. Jeho výhoda v porobě faktu, že jej stačí jen přiložit k tělu telefonu a o víc se nestarat, však leccos vynahradí. Cena činí přibližně 3 000 korun.

Insta-share projektor

Velmi zajímavým překvapením je modul s projektorem Insta-share. Ten Moto Z promění v přenosné kino a skutečně musíme pochválit, že obraz promítaný za příznivých světelných podmínek (tedy šeru nebo tmě) je až překvapivě použitelný. Na klasické projektory samozřejmě nemá, ale na příležitostné sledování filmů je více než dostačující. Modul obraz dokáže bez ztráty kvality roztáhnout až na úhlopříčku necelých 180 centimetrů.

Baterie modulu vydrží sama o sobě zhruba 40 minut až hodinu a pro delší sledování je potřeba připojit ideálně už na začátku nabíječku. Konektor je naštěstí umístěn na boku, nikoliv na vnitřní části, jako je tomu u modulu s reproduktory. Insta-share projektor má ve výbavě jak ostřící kolečko, tak stojánek a samozřejmě i systém chlazení, který není nijak závratně hlasitý. Bohužel ovšem nejde o levnou záležitost. Tento modul totiž stojí přibližně 8,5 tisíce korun.

Fotoaparát – s Hasselbladem, nebo bez?

Čtvrtý modul, který si zaslouží vlastní kapitolu, je fotoaparát proslulé značky Hasselblad. Ten při nasazení na záda telefonu překryje zabudovanou optiku a nahradí ji vlastní, a to včetně snímače a ovládacích prvků. Z telefonu se tak najednou prakticky stane kompaktní fotoaparát. Vlastní parametry tohoto modulu zahrnují 12Mpx snímač, optickou stabilizaci, 10násobný optický zoom (kinofilmový ekvivalent 25 – 250mm) a světelnost f/3,5 – 6,5. Jak je na tom ale fotoaparát v porovnání s tím základním u Moto Z?

Fotografie pořízené telefonem Moto Z Fotografie pořízené telefonem Moto Z s modulem Hasselblad

Obrazová kvalita modulu od Hasselbladu je nadprůměrná a rozhodně nesouhlasíme s tvrzeními, že by modul fotil srovnatelně nebo dokonce hůř než základní snímač mobilu. Jeho přednost však není tolik v širokoúhlém focení na nejširší ohnisko (kde, uznáváme, se snímači Moto Z v lecčem podobá), ale spíše v onom optickém zoomu. Desetinásobné přiblížení a obecně možnost si libovolně focený objekt přibližovat v daném ohniskovém rozsahu je zkrátka něco, co jinde nenajdete a občas přijde opravdu vhod. Vedle toho jsme měli pocit, že ačkoliv světelnost objektivu není zrovna vysoká (f/3,5 na nejširším ohnisku), docela dobře si modul poradí i se snímky za šera. Drobnou výtku bychom měli k zoom mechanismu modulu – je totiž až překvapivě hodně hlučný, což může vadit zejména při natáčení videí.

Fotografie s 10x zoomem (vlevo) a snímek za horších světelných podmínek modulem Hasselblad

Modul má samozřejmě i vlastní ovládací prvky – zapínací tlačítko, spoušť a ovládání zoomu. Pro lepší držení je zde přítomný na spodní straně vystouplý grip. Nezapomnělo se ani na xenonový blesk. Překvapením je, že modul nemá vlastní baterii – bere si energii přímo z telefonu. To je na jednu stranu pohodlné, na druhou ale musíte počítat, že se už tak malá baterie telefonu bude vybíjet při používání modulu ještě rychleji. A co cena? Stejně jako u projektoru si budete muset za fotoaparát Hasselblad připlatit dalších 8,5 tisíce korun.

Základní fotoaparát v Moto Z samozřejmě také má co nabídnout. Jedná se totiž o 13Mpx snímač se světelností f/1,8. Musíme připustit, že kvalita snímků pořízených tímto telefonem je překvapivě dobrá a skutečně se na onom nejširším ohnisku modulu od Hasselbladu prakticky vyrovná, byť máme pocit že oproti němu má lehce vybledlejší barvy. Co se ostrosti a šumu týče, však nemáme příliš výtek. Myslíme si, že Moto Z má rozhodně potenciál i pro zákazníky, kteří chtějí víc fotit, ale modul navíc pořizovat nechtějí.

Telefon zvládá natáčet video až v rozlišení 4K a nebo Full HD při snímkovací frekvenci 60 fps. Přední snímač má rozlišení 5 MPx a příjemným překvapením je i LED dioda jak na zadní straně, tak vepředu.

Povedla se Moto Z, mám si ji koupit?

Zcela nepochybně je nejnovější počin Lenova v podobě Moto Z skutečným unikátem, dalo by se říci i jedním z nejzajímavějších modelů letošního roku. To, co se LG u modelu G5 příliš nepovedlo, dotáhlo Lenovo do podstatně zdárnější podoby, byť se ještě trochu obáváme říci dokonalosti. Do té Moto Z chybí zejména větší nabídka modulů, nicméně už teď víme, že se chystá několik dalších. Jejich ceny by rovněž mohly být o něco příznivější.

Samotný telefon je velmi povedený, ale chybky se samozřejmě najdou – chybějící jack, nepohodlné ovládání bez zadního krytu, méně praktický snímač otisků prstů. Lenovo si možná schovává potenciál pro nějaký další model, kdo ví. I tak ale můžeme říci, že Moto Z je zdárným příkladem toho, jak mají experimenty vypadat. Máme radost, že tento se skutečně povedl. Výkon telefonu je výborný, stejně tak displej. Tenké tělo upoutá, moduly mají zejména v případě projektoru a fotoaparátu skoro až „wow“ efekt.

Hasselblad modul (vlevo) a Moto Z

Cena samozřejmě není nejnižší. Připravte si 17 tisíc korun, plus některou z výše uvedených částek. Pokud byste chtěli telefon koupit jako set se všemi jeho rozšiřujícími doplňky, jedná se až o 40 tisíc korun. A to už zní opravdu hodně přehnaně.

Skutečného konkurenta, tedy telefon s moduly, na našem trhu nenajdete. Nepočítáme LG G5, které se ukázalo jako výrazný propadák a hlavně se na našem trhu nedá ani jinak než z šedého dovozu sehnat. Z klasických smartphonů bychom zmínili třeba OnePlus 3, které je na tom výkonově ještě o něco lépe, je levnější, ale zase má horší rozlišení displeje. Nejenom pro nadšence do fotografie a zajímavého designu se nabízí také třeba levnější Huawei P9 a nebo naopak dražší Samsung Galaxy S7.