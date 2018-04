Test: mobil s největšími klávesami na trhu, který může zachránit život

Speciální mobily pro úzké skupiny uživatelů dnes nejsou příliš v módě. Malé děti, senioři nebo například postižení si v nabídkách tradičních výrobců mobilů vyberou jen stěží. V rukou seniorů pak většinou končí základní modely za několik málo tisíc nebo dostávají použité telefony od svých dětí nebo příbuzných. Jejich ovládání je ale pro ně příliš složité a i ten nejlevnější běžný mobilní telefon má pro seniora funkcí až příliš mnoho.

Aligator A300 a Emporia Life - dvojice telefonů mířících do rukou seniorů

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce

Klávesnice a ovládání

Displej a výdrž baterie

Telefonní seznam a zprávy

Funkce pro seniory

Závěr

Obsah prodejního balení:

Přístroj Aligator A300

Li-Ion baterie 1000 mAh

Nabíječka

Stereofonní headset

Jednoduchý návod a kompletní návod

Stručná charakteristika:

Aligator A300 je telefon českého výrobce určený speciálně seniorům. Díky velkým tlačítkům a dobře čitelnému displeji nebude jeho ovládání dělat problémy ani uživatelům se slabším zrakem. Výbava je pouze základní, ale najdeme v ní FM rádio.

Prvním běžně prodávaným mobilním telefonem pro seniory a postižené byla a je na našem trhu Emporia Life. Aligator A300 přichází se stejným konceptem, jde tedy o maximálně jednoduchý mobil, který ovšem nabídne i několik velmi zajímavých funkcí. Na rozdíl od Emporie se ale prodává za takřka poloviční cenu, což by mohla být jedna z jeho hlavních výhod.

Vzhled a konstrukce – tohle se nám líbí

Aligator A300 není sice žádný krasavec, na druhou stranu ale jeho jednoduché provedení působí neotřelým a zajímavým dojmem. Celočerné barevné provedení kontrastuje s velkými bílými číslicemi na klávesnici a na první pohled není ani těžké přehlédnout malý displej. Telefon totiž přichází se zcela opačným rozdělením přední plochy než u tradičních mobilů. Zatímco dnešní trend přeje stále větším displejům, kterým ustupují zmenšující se klávesnice, Aligator A300 na to jde přesně opačně.

Druhé straně mobilu dominuje výrazné oranžové tlačítko s nápisem SOS, které je jedním z hlavních lákadel této novinky. Telefon je celý z plastu, dílenské zpracování je ovšem na velmi vysoké úrovni. Nikde nic nevrže, dokonce ani kryt kolem baterie při silném stisku nevydává žádné nepříjemné zvuky. Telefon se může pochlubit kompaktními rozměry 103 × 49 × 15 mm a velmi nízkou hmotností 79 g.

Klávesnice a ovládání - tlačítka nepřehlédnete

Všechna tlačítka na klávesnici jsou z pryže a mají velmi jistý stisk, co ale starší uživatelé ocení nejvíc, jsou jejich rozměry. Každé tlačítko na alfanumerické klávesnici totiž zabírá plochu 13 x 13 mm, klávesy pro příjem a ukončení hovoru jsou pak ještě o nějaký ten milimetr větší. Velmi se nám líbí i velké bílé popisky, kde číslice mají na výšku prakticky jeden centimetr.

Hlavním ovládacím prvkem je prostřední tlačítko v kombinaci s klávesami pro příjem a odmítnutí hovoru. Středovému ovladači jsou pevně přiřazeny dvě základní funkce, při stisku šipky dolů se dostaneme do seznamu kontaktů, opačný směr nás pak přenese do velmi jednoduchého menu. To má jen čtyři základní položky doplněné grafickými ikonami: SMS, výpis volání, kontakty a nastavení. Díky tomu se v něm ale rychle zorientuje i méně zkušený uživatel. Další úrovně menu jsou již textové, pro lepší orientaci se ale v horní části displeje stále zobrazuje symbol kategorie, ve které se uživatel právě nachází.

Velmi jednoduchá je také pohotovostní obrazovka, která kromě času a aktuálního data zobrazuje jen stav signálu a úroveň nabití baterie. Samozřejmě nechybí ani případné oznámení o nepřijatém hovoru nebo doručené SMS. Líbí se nám také velké množství ovládacích prvků na boku telefonu, které jsou pro starší uživatele lépe použitelné, než když musí něco složitě nastavovat v menu. Jedním posunutím tlačítka lze tak nejen zamknout klávesnici, ale také aktivovat přisvětlení pomocí LED diody v horní části telefonu nebo zapnout FM rádio. Škoda jen dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti, která jsou až příliš sjednocena se svým okolím a jejich nahmatání během hovoru tak není nejjednodušší.

Displej a výdrž baterie – pro seniory ideální

Aligator A300 připomíná svým jednopalcovým displejem na první pohled spíš kalkulačku než mobilní telefon. Malá výška zobrazovacího panelu ale není rozhodně na úkor jeho přehlednosti, spíše naopak. Displej není barevný a jeho čitelnost je umocněna použitím oranžového podsvícení a kontrastního černého textu. Rozlišení 48 x 128 obrazových bodů sice může být běžnému uživateli k smíchu, věřte ale, že tento displej bude pro vaši babičku mnohem lepší než jakýkoliv jiný u běžného telefonu.

Baterie nabídne na takto malý telefon poměrně slušnou kapacitu 1 000 mAh, při běžném používání jsme se tak dostali na 3-4 dny používání na jedno nabití. Senioři ale telefon nemají zdaleka tak často v rukou, s občasným telefonátem nebo jednou esemeskou denně jim vydrží nabitý i jeden týden.

Telefonní seznam a zprávy – jen to základní, tak to má být

Do paměti přístroje se vejde až tisíc kontaktů. K jednotlivým záznamům lze přiřadit to nejdůležitější - jméno a telefonní číslo. V telefonním adresáři lze i velmi jednoduše vyhledávat a to je vše. Výrobce si totiž dobře uvědomuje, že jakákoliv funkce navíc by uživatele tohoto telefonu jen mátla. K telefonování samotnému nemáme co vytknout, hlasitost lze regulovat v osmi úrovních a nechybí ani možnost hlasitého odposlechu.

Stejně jednoduše je vytvořeno i menu zpráv, které nabízí jen práci s textovkami. Velmi se nám líbí jejich psaní, které je nejen díky velkým tlačítkům maximálně jednoduché. Při psaní jednotlivých písmen se zobrazí rámeček, který velmi usnadňuje zadání toho správného znaku. Telefon navíc nikam nespěchá, pro zadání například písmena C totiž můžete klávesu s číslem 2 třikrát zmáčknout ve výrazně delších intervalech než u klasického mobilu.

Funkce pro seniory - mohou i zachránit život

Nejvýraznějším prvkem na zadní straně telefonu je velké oranžové tlačítko s nápisem SOS, které slouží ke spuštění nouzového volání a sms. Tuto funkci je potřeba v menu aktivovat a provést základní nastavení. Není to ovšem nic složitého, je potřeba jen předvolit čtyři telefonní čísla, na kterých bude telefon v případě potřeby hledat pomoc.

Pokud je funkce nouzového volání aktivní a uživatel zmáčkne tlačítko SOS, telefon spustí zvukový alarm a začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla. Zároveň na tato čísla odešle i zprávu s přednastaveným textem. Aligator A300 se na každé číslo snaží dovolat několikrát za sebou, pokud se mu to nepodaří, začne volat na další číslo v pořadí. Jestliže není žádné číslo nastaveno, a přesto je režim nouzového volání aktivní, začne telefon vytáčet po stisku oranžového tlačítka linku 112. To samé se stane i v případě, nebude-li v telefonu vložena žádná SIM karta.

Když se telefon nedovolá ani na jedno z přednastavených čísel, setrvá po dobu jedné hodiny ve speciálním nouzovém režimu. V této době přijme automaticky každý příchozí hovor a zároveň aktivuje funkci hlasitého handsfree. Pokud se tak majiteli udělá například nevolno a stihne stisknout tlačítko, stačí na jeho telefon zavolat, a i když nebude schopen se k němu dostat, je možné na něj mluvit. K telefonu Aligator A300 je možné navíc dostat i Twist kartu od T-Mobile, která umožňuje lokalizovat polohu telefonu pomocí služby "Kde je..." a zobrazit ji přímo na webu, přes wap nebo pomocí SMS.

Kromě těchto speciálních funkcí nabízí Aligator A300 vestavěnou svítilnu s LED diodou a také FM rádio, které hraje dokonce i bez připojených sluchátek. I ty najdete ovšem v základním balení, díky standardnímu konektoru 3,5 mm navíc není problém připojit jakákoliv vlastní.

Co říci závěrem

Speciální mobilní telefon Aligator A300 na nás udělal velmi dobrý dojem. I když je to v tomto případě nedůležitá vlastnost, telefon se nám líbí i po vzhledové stránce. Hlavním tahákem jsou ale opravdu velká tlačítka v kombinaci s dobře čitelným displejem, jednoduchým ovládáním a především minimem funkcí.

Funkce nouzového volání a SMS funguje zcela bez problémů, oproti Emporii Life nás zaujaly i výrazně menší rozměry a také o mnoho lepší dílenské zpracování. Důležitým argumentem pro koupi je i relativně nízká cena kolem 2 400 korun, díky které by tato novinka mohla mít na našem trhu úspěch.