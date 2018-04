Pokus Microsoftu o supermobil vychází jen napůl. Test Lumia 950 a 950 XL

Neschopnost Microsoftu uvést na trh hotový produkt je obzvlášť u chytrých telefonů do očí bijící. Už první Windows Phone 7 byl sice třeba z hlediska logiky ovládání naprosto geniální systém, kterému však chyběly základní funkce konkurence. Microsoft je postupně přidal, ale zároveň zradil zákazníky tím, že Windows Phone 8 potřebovaly nový hardware. A ani ty neměly vše, co bylo u konkurence obvyklé.

Windows 10 tohle měly změnit a nové smartphony Lumia 950 a 950 XL měly být jakýmisi majáky nové doby. Doby, kdy to konečně Microsoft rozjede i na mobilním poli naplno. Jenže zatímco funkcí přibyla celá spousta a některé i takové, které konkurence ani náhodou nemá, vynořil se jiný problém. Windows 10 se neustále vyvíjí. A to i v jejich PC verzi, ta ale působí celkem hotovým a dobře použitelným dojmem.

O mobilní verzi to však říci nelze, na trh se dostává systém s obrovským potenciálem, ale až neskutečným množstvím hloupých chyb. Nejde přitom o chyby v logice systému (byť i tady se nám sem tam něco nelíbí), jde o hloupé programátorské chyby, klasické „bugy“, které používání telefonů znepříjemňují. Nové lumie jsou jimi doslova protkány.

Zkoušené modely zapůjčené od distributora tak stejně v podstatě nemají finální systém a zákazníci budou muset čekat, než Microsoft vše vyladí a vydá opravy. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat. Je pravdou, že v Microsoftu teď programátoři hodně makají právě na mobilní verzi Windows 10. Ani tohle čekání by možná nemusel být problém, kdyby s ním neměli zákazníci celkově špatnou zkušenost. Na pořádná mobilní windows totiž čekáme déle než pět let. Windows 10 jsou pátou „velkou“ verzí (WP 7, 7.5, 8, 8.1 a Windows 10) a třetí, která zase mění filosofii.

Nové lumie tak měly být opravdovými supertelefony, které však v rozletu opět zbytečně brzdí operační systém. Systém s takovým potenciálem, který ještě mobilní OS od Microsoftu neměl. Ale pojďme to vzít od začátku.

Co jsou zač?

Microsoft Lumia 950 a 950 XL jsou první topmodely se značkou Microsoftu namísto Nokia a první smartphony, které na trh přicházejí s novými Windows 10. Po hardwarové stránce splňují vlastně vše, co se od současného špičkového smartphonu očekává – mají velké úchvatné displeje s QHD rozlišením

(1 440 x 2 560 pixelů, 5,2 nebo 5,7 palce), mnohajádrové procesory (šestijádro Snapdragon 808 u 950 a osmijádro Snapdragon 810 u 950 XL), špičkové fotoaparáty s 20 megapixely a stabilizací obrazu, kompletní možnosti konektivity a podobně.

Plusy a mínusy Proč koupit? vynikající displej

skvělý foťák

Continuum udělá z mobilu PC

špičková výbava

zajímavá cena

i v dualSIM verzi (bez příplatku)

Proč nekoupit? chyby v systému

nekonzistentní ovládání

příliš obyčejný design Kdy? V prodeji Za kolik? 16 490 Kč (Lumia 950), 18 990 (Lumia 950 XL)

K tomu přidávají různé technické vychytávky a novinky, které ani konkurence zatím nemá – třeba bezdrátové nabíjení stále v mobilech úplně nezdomácnělo, novinky mají USB-C konektor, novou funkci Windows Hello pro přihlašování nebo Continuum, které z mobilu umí udělat náhradu PC. Navíc nezapomínají na věci jako výměnná baterie, slot na microSD karty a dají se dokonce koupit v dualSIM verzi. Na papíře to tak všechno zní naprosto skvěle.

A kde je tedy problém?

Inu, v samotné realitě, samozřejmě. První, co trochu zamrzí, je už samotný vzhled telefonů. Ne, není ošklivý, lumie jsou samozřejmě hodně elegantní kousky. Jenže na topmodely působí až příliš obyčejně. Microsoft se drží zavedených designových kolejí a kromě docela zajímavě řešených ploch okolo fotoaparátu postrádá design jakoukoli invenci. Navíc je tu stále polykarbonátový kryt v době, kdy ostatní výrobci žonglují s prémiovými materiály jako kov, sklo, kůže nebo třeba i dřevo. Nebo alespoň zkouší nové povrchové úpravy (viz OnePlus One i 2 nebo nové LG V10). Jasně, Microsoft měl jiné starosti než řešení designu, řekneme si a mávneme nad tím rukou. Navíc v konzervativním firemním prostředí může být „obyčejný“ vzhled výhodou. Jenže malý důraz na estetiku už ledasco naznačuje. A telefonů jako lumie jsou na trhu desítky, možná stovky – kvalitně zpracovaných, ale bez emocí. Zatímco vlajkové lodě ostatních značek mají určitý „wow faktor“, lumie ho zcela jistě postrádají.

Na designu mi nezáleží, jak se používají?

Na první pohled velmi dobře. Relativně velké smartphony samozřejmě nemusí každému padnout do ruky ideálně, ale tvarovány jsou tak, aby se držely dobře. Vypínací tlačítko je hezky na boku. U modelu 950 XL je však trochu nešťastně umístěné mezi tlačítky pro regulaci hlasitosti, což chce trochu zvyku na jeho správnou lokalizaci poslepu. S rozměry telefonů 145 x 73,2 x 8,2 mm (Lumia 950) a 151,9 x 78,4 x 8,1 mm (Lumia 950 XL) nemáme potíže, na danou velikost úhlopříčky jsou zcela v normě. I hmotnost 150 a 165 gramů není nijak přehnaná.

Fajn, takže co ta Windows?

Windows 10 jsou asi největším lákadlem, ale zároveň největším problémem novinek. Kompletně přepracovaný systém sice nijak zásadně nemění logiku ovládání, ale uvnitř se změnilo prakticky vše, což znamená, že vše musí programátoři znovu ladit. A ne vždy se to povedlo. Začněme třeba u zajímavé technické novinky Windows Hello, která má uživatele pohodlně přihlásit do telefonu bez nutnosti zadávat heslo. U lumií má v podstatě nahradit čtečku otisků prstů, kterou mívají konkurenční telefony. A ano, v podstatě ji nahradit může, jenže to má několik zádrhelů.

U jednoho z testovacích telefonů fungovala funkce skvěle (Lumia 950), obličej uživatele rozpoznala vždy a za všech podmínek – v šeru, v nepříjemném protisvětlu i v úplné tmě, ve chvíli kdy byl uživatel v různém stádiu únavy, a tak podobně. Jen to vždy chvilku trvá. Upřímně, odemknout telefon a zadat čtyřmístný pin je rychlejší než přihlašování přes Windows Hello, o čtečce otisků nemluvě. Navíc je nutné mít telefon relativně blízko k obličeji. Tak do vzdálenosti 40 centimetrů, avšak lepší je tak 30 centimetrů, to pak rozpoznání funguje opravdu spolehlivě.

Jenže u druhého telefonu míval kolega s přihlášením pravidelně potíže a nakonec se mu Windows Hello definitivně zaseklo. Telefon vždy hledal obličej, svítil si k tomu červeným světlem na čelní straně, ale nikdy jej neidentifikoval. Přitom přihlášení nešlo ze systému odebrat, funkce nešla vypnout, pomohl jen reset do továrního nastavení. Ještě že lze Hello právě vždy obejít pomocí hesla. Je také možné, že u různých obličejů bude mít funkce různou úspěšnost rozpoznání, ale její zaseknutí je velká nepříjemnost. Takže, jedna velká inovace, jedno velké zklamání. Byť ano, jsou situace, kdy je komfortnější k přihlášení Hello využít, než lovit PIN či jiné heslo.

Dobře a co dál? Jak je to s ovládáním?

Ovládání samotného systému se příliš nezměnilo, stále tu je úvodní obrazovka s dlaždicemi, lze si vybrat, jestli těch středních mají být na obrazovce dva nebo tři sloupce. Úvodní obrazovka dává uživateli více možností přizpůsobení. Ta přihlašovací zase může zobrazovat notifikace, ikony událostí mohou být vidět v pohotovostním režimu, AMOLED displej umí třeba standardně v pohotovosti ukazovat čas. Výrazně se zlepšila struktura menu nastavení, které je teď namísto v nekonečném seznamu hezky řazené podle kategorií.

Windows 10 mají až překvapivě mnoho možností uživatelských nastavení, možná více než Android, systém přitom nevypadá, že by uživatele do něčeho nutil a není přeplácaný. To je nám velmi sympatické. Programátoři dokonce vylepšili některé drobnosti v ovládání, snad jedině notifikační lišta, která už je od dob Windows Phone 8.1 zkopírovaná od Androidu, nám leze na nervy. Nebýt jí, byl by i obří telefon snadno ovladatelný jednou rukou. Tedy, většinou, opět tu jsou detaily, které nejde pochopit.

Tak například nadále se dost divně chová vyhledávací tlačítko, které je jedním ze tří ovládacích v dolním virtuálním pásu tlačítek. Opět standardně otevírá stránku Bing, ale tentokrát už umí odtud rovnou vyhledávat i v obsahu telefonu. Dobře, stále sice nechápeme, proč by nemohlo tlačítko fungovat jako vyhledávací v daném kontextu, ale chování je lepší než doposud. Navíc u Bing obrazovky se programátoři chytili za nos a dali vyhledávací lištu do spodní části displeje, stále je však potřeba sem klepnout, aby se objevila klávesnice. Fajn. Ale proč stejně programátoři neuvažovali u seznamu aplikací, to neví asi ani Satya Nadella. Tady je totiž vyhledávací políčko „hezky“ nahoře, aby když si uživatel vzpomene, že ho nekonečné skrolování nebo skákání po písmenech nebaví, tak pro vyhledání musí vykloubit palec nebo použít druhou ruku. Stejně je tomu i v nastavení, kde se dá také vyhledávat. Vadí nám třeba i taková drobnost, jako že dlaždice Lidé na úvodní obrazovce zobrazuje kulaté náhledy fotografií lidí namísto hranatých, které se tu objevovaly doposud. Vypadá to strašně.

No dobře, ale Windows 10 mají i pozitiva, ne?

Ano, mají. Ale některá si u nás stále neužijeme – třeba Cortana a s ní související funkce stále v češtině nefungují. Ale chválit je i tak za co. Třeba nová vylepšená klávesnice Windows 10 je skvělá. Umí zadávání tahy a má takový hezký track-point, kterým se dá snadno pohybovat v napsaném textu. Ale proč se nedá zapnout vibrační odezva kláves při psaní vyťukáváním, to netušíme.

Výborně je i tady vyřešena práce s dvojicí SIM, dlaždice může být společná i oddělená, pro hovory a zprávy se dá vybrat odlišná konfigurace. Dá se nastavit, co která SIM má mít v základu na starosti, takže uživatel nebude neustále muset přemýšlet, kterou kartu pro co používá. Ano, Android to umí také, ale různými metodami a u Windows je prostě zacházení s dvojicí SIM vyřešeno lépe a k uživateli přátelštěji.

Součástí systému jsou nadále i mapy Here s možností stažení pro off-line použití. Ale tuhle výhodu už Android dohnal s novou verzí Google Maps. Výbornou funkcí pro některé uživatele bude Continuum, tedy možnost proměnit s dokovací stanicí smartphone v určitou náhradu PC. Jenže kostička, která to má umožnit, je nedostatkové zboží. Continuum jsme proto zatím nemohli otestovat.

Jak je na tom systém s aplikacemi?

Stále stejně, ale právě přítomnost Continuum a fakt, že univerzální aplikace by měly v podstatě fungovat jak na klasickém PC, tak na mobilu, by mohly přeci jen situaci změnit. Upřímně, na Windows 10 Mobile existuje dostatek aplikací, co se různých funkcí a služeb týče. Jistě, každý uživatel má jiné konkrétní nároky, ale z běžných aplikací, které používáme, nám tu nic nechybí. Nebo dovedeme snadno najít adekvátní náhradu. Horší je to u her, tady opravdu řada populárních titulů z ostatních platforem chybí. Opět nezbývá než čekat, jestli se situace nějak neobrátí. Plánovaná podpora androidích aplikací zatím ve Windows 10 Mobile nebude.

Co fotoaparát? Ten měly lumie vždy skvělý...

Ano, měly a i novinky to dodržují. Lumii 950 XL jsme zařadili i do našeho velkého slepého srovnávacího testu fotomobilů (více zde) a teď už to můžeme prozradit, právě ona je vítězem hlasování čtenářů (podrobnější článek již brzy). Zlé jazyky říkaly, že konkurence Microsoft v kvalitě fotoaparátu dohnala a možná i předehnala, lumie nepřináší žádné převratné fotonovinky. Jenže fotoaparát je prostě vyladěný, 950 a 950 XL mají asi první foťák s dvaceti megapixely, který nešumí vždy a všude. Ano, šum se objevuje, ale postupně s tím, jak ubývá světlo. Nebývale silný je fotoaparát při pořizování makro snímků a různých detailů, ale moc se mu třeba nelíbí kontrastní hrany, na nich se objevují modré okraje. I úroveň detailů není vždy ideální a konkurence dovede být místy v kresbě lepší, ale celkově fotí Lumia 950 i 950 XL opravdu skvěle.

Možná je to doopravdy nejlepší fotomobil současnosti, ale dobrý dojem zase kazí software. Testovací telefony například nezvládaly focení snímků v rychlém sledu za sebou, to pak začalo ukládání trvat. Z nějakého důvodu se zdálo, že telefon v některých případech ukládá takzvané živé fotografie, tedy fotku i s krátkým videem okolo momentu jejího pořízení, tuto funkci jsme však měli vypnutou. Někdy se zase telefony náhodně rozhodly neuložit snímek v námi nastaveném plném rozlišení. Kvůli funkcím jako HDR nebo Panorama nám také přijde naprosto zbytečné v dnešní době instalovat speciální aplikaci, tyhle základní věci by měly být v systémové fotoaplikaci. Ale filosofie dalších možností rozšíření funkcí foťáku pomocí fotoaplikací se nám jinak líbí.

Mám si lumii koupit?

Upřímně, na trhu je hodně mnohem vyváženějších špičkových telefonů, ale některé funkce vám poskytnou jenom lumie. Pokud po takových funkcích toužíte, mezi nimi třeba i po Continuum, určitě jsou novinky zajímavou volbou. Rychlé a výkonné smartphony splňují nároky moderní doby, jen řada soupeřů je splní ještě o něco lépe. Největším problémem lumií nejsou ani tak samotná nová Windows 10 jako nedoladěnost systému a chyby v něm.

Ceny Microsoft nastavil vůči konkurenci docela zajímavě. Menší Lumia 950 vyjde na 16 490 korun. Je soupeřem třeba pro Samsung Galaxy S6, který začíná s cenou na 16 790 korunách (a to má jen 32 GB nerozšiřitelné paměti). Takové Sony Xperia Z5 vyjde na 18 990 korun (dvousimková dokonce na 20 690) a přitom nemá ani QHD displej. Větší Lumia 950 XL stojí 18 990 korun, soupeři jako Galaxy S6 edge+ nebo Sony Xperia Z5 Premium jsou však mnohem dražší. Ceny startují na 22 590 korunách u Samsungu a 23 990 u Sony. Samozřejmě se najdou i rozumnější varianty, jako třeba 5,5palcové LG G4 začínající na 12 999 korunách a nové LG V10 se startovací cenou 16 999 korun.

Ceny lumií jsou tedy nastaveny docela dobře, ale u konkurence často dostane zákazník za víc peněz i o něco víc – více stylu či funkčnější systém. Bohužel, Microsoft má stále co vylepšovat. Ale Windows 10 Mobile mají potenciál. Takový, jaký zatím mobilní systém od Microsoftu neměl. Je však otázkou, zda nad ním zákazníci nezlomí definitivně hůl dříve, než vše zvládne Microsoft vyladit.