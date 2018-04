Velká Windows za dobrou cenu. Recenze Microsoft Lumia 640 XL

Při představení v Barceloně jsme smysl modelů Lumia 640 a 640 XL trochu nepochopili, zdánlivě vyplňovaly nepříliš velké mezery v nabídce. Jenže teď, když jsme si mohli vyzkoušet větší z novinek, provedení XL, si dovolíme tvrdit, že by se právě tyto kousky mohly stát určitým pilířem nabídky Microsoftu.

Smartphony řady 640 se totiž začaly prodávat za docela zajímavé ceny, menší 640 začíná na 4 290 korunách za dual-sim provedení, LTE verze vyjde na 4 790 korun, provedení XL startuje na 5 690 korunách za námi testované dvousimkové provedení, za LTE se připlácí osm stovek. Dostupné smartphony s velkými displeji přitom v aktuální nabídce trochu chybí, model 640 XL vlastně může zastoupit i už přeci jenom trochu starší phablet Lumia 1320, který má jen o tři desetiny palce větší displej a třeba výrazně obyčejnější fotoaparát.

Velké displeje jsou dnes moderní a tak mají pětipalcové modely 640 a 5,7palcové 640 XL šanci u zákazníků uspět. Tím spíš, že jsme u nich nenašli zásadní nedostatky. Zdá se, že se Microsoft poučil z místy trochu zbytečně lacině působícího modelu 535 a typ 640 XL je solidní smartphone se vším všudy.

Vzhled a konstrukce: začíná to být nuda

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

rozumná cena

solidní fotoaparát

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? okoukaný design

vrzání konstrukce Kdy? V prodeji Za kolik? 5 690 Kč (DualSIM), 6 490 Kč (LTE)

Microsoft a jeho Lumie se už dlouho drží v poměrně jasně zajetých kolejích v oblasti designu. Model XL patří mezi přístroje, které používají jednoduché řešení s plastovým tělem, jež zároveň slouží jako kryt baterie. Lumia 640 XL je tak na první pohled relativně konzervativní smartphone, uživatelům více stylu přinese případná možnost volby veselejších barevných provedení. Jenže u nás je zatím dvojice modelů k dispozici jen v konzervativnějších bílých a černých provedeních.

Kryt 640 XL je vyroben z relativně pevného matného plastu, tělo působí docela bytelným dojmem, trochu tedy zamrzí, že při promačkání v ruce se zpod krytu ozývá slabé skřípění. Jako by na svém místě neseděl úplně perfektně. Jenže na vině není kryt, jak jsme zjistili, ve svém uložení v obřím těle trochu vrže baterie, což je trochu nečekané. Celkové zpracování tady působí lepším dojmem než u modelu 535, kde byl kryt hodně tenoučký, ale ani s mohutnějším materiálem to není ono.

Jelikož je novinka od Microsoftu v podstatě phablet, těžko jí můžeme vyčítat rozměry. Je to opravdu pořádný kus telefonu, který si ovšem půjdou koupit jen ti, kteří po takovém modelu touží. Na poměry dané cenové kategorie je to v podstatě standardní kus, je vidět, že minimalizace rámečků tu nebyla prioritou. Rozměry jsou tedy pořádné – 157,9 × 81,5 × 9 mm, hmotnost vyšších 171 gramů. V ruce je tedy Lumia 640 XL výrazně znát, ale není to nic, na co bychom nebyli z dané kategorie telefonů zvyklí.

Líbí se nám dobré umístění vypínacího tlačítka, které je v podstatě uprostřed pravého boku telefonu, takže je hezky po ruce. Navíc je jeho stisk velmi precizní, totéž platí i pro tlačítka pro regulaci hlasitosti jen o kousek výše. Tady máme dojem jako z mnohem dražšího telefonu.

Displej a ovládání: HD stačí

Jelikož je Lumia 640 XL cenově dostupný kousek, těžko můžeme čekat displej s kdovíjak vysokým rozlišením. IPS panel s 1 280 × 720 pixely bude většině uživatelů bohatě stačit. Rekordy v jemnosti trhat nebude, ale jeho obraz je velmi kvalitní. Navíc systém Windows Phone 8.1 je vůči nižším rozlišením docela shovívavý, takže rozdíly poznáme spíše v některých aplikacích nebo třeba při prohlížení webu. Panel zvládá funkci glance screen, probuzení poťukáním na něj, tedy to, co známe i z mnohem dražších smartphonů.

Microsoft tentokrát zvolil z hlediska ovládání novější řešení s virtuální navigační lištou ve spodním pruhu displeje, telefon tedy nemá třeba senzorová ovládací tlačítka. Vzhledem k velikosti úhlopříčky je to rozumná volba, lišta se dá v případě potřeby schovat, takže na displeji nezabírá místo. Co se hardwaru týče, i ten nám přijde zcela dostatečný, čtyřjádro Snapdragon 400 samozřejmě není žádný výkonový rekordman, totéž platí pro porci 1 GB RAM. Ale pro chod Windows Phone 8.1 tato sestava bohatě stačí a u modelu 640 XL jsme se nesetkali s jakýmkoli zadrháváním.

Lumia 640 XL je jedním z prvních telefonů, které dostávají Windows Phone 8.1 Update 2, jenž přináší některá drobná vylepšení. Například systém vyslyšel nářky na špatnou orientaci v menu nastavení a tak tu jsou alespoň jakési záložky. Položky v nastavení třídí do devíti základních kategorií, na něž lze po klepnutí na kteroukoli z nich rychle přeskočit. Přesto zásadní vylepšení v této oblasti přinesou až Windows 10. V nastavení se dá také vyhledávat. Položky nastavení lze i připnout jako dlaždici na úvodní obrazovku, stačí tu podržet prst, stejně jako třeba u aplikace v menu. Jednou z dalších novinek je lepší zabezpečení proti odcizení, pro resetování telefonu do továrního nastavení je nutné zadat heslo k Microsoft účtu.

Baterie: slušná výdrž

Velký telefon pojme poměrně snadno velkou baterii. V tomto případě má opravdu slušnou kapacitu 3 000 mAh. Opět platí, že to není v dané velikostní kategorii žádný rekord, ale vzhledem k docela střídmým nárokům na energii jak ze strany hardwaru, tak samotného systému je výdrž baterie opravdu dobrá. Běžně jsme se dostávali na dva dny výdrže na jedno nabití a to i při perném provozu, tři dny by neměly být pro méně náročné uživatele nějakým zásadním problémem. Baterie je výměnná.

Běžné funkce: možnosti na výběr

Modely řady 640 se prodávají v několika provedeních – dual SIM, jednosimkovém s podporou LTE a dokonce s dvojicí SIM a LTE zároveň. Poslední model ale není na našem trhu dostupný, uživatelé tedy mají na výběr, zda chtějí dvě simky nebo jestli preferují rychlá data. Mimochodem, součástí použitého systému je nově i podpora technologie VoLTE pro telefonování v LTE sítích, až ji tedy naši operátoři spustí, takže Lumia 640 XL LTE bude jedním ze zařízení, který bude tento moderní způsob volání podporovat.

Funkční sestava je jinak pro Windows Phone telefony střední třídy obvyklá. Nechybí tu například podpora NFC, Lumia 640 XL je prostě veskrze moderní smartphone. Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB a samozřejmě tu nechybí slot na karty microSD, ty mohou mít kapacitu až 128 GB. Najdeme tu i další běžné prvky jako FM rádio, Bluetooth 4.0 a další.

Opět platí, že u dvousimkové varianty si lze snadno vybrat, jak bude fungovat ovládání zpráv a hovorů – buď lze mít dlaždice pro jednotlivé SIM rozdělené, nebo jde vše spojit pod jednu ikonu a mezi kartami přepínat už přímo v aplikaci. Naopak ani nová verze Windows Phone 8.1 nepřinesla možnost psaní tahy v českém jazyce nebo fungování Cortany v našich končinách. S tím souvisí i absence některých funkcí jako třeba aktivních vyzváněcích profilů.

Lumie tradičně nabízí bohatou sestavu Microsoft aplikací včetně plnohodnotného balíku Office nebo místo v cloudovém úložišti OneDrive, kde uživatel získá 30 GB na dva roky zdarma. Jednou z novinek posledních lumií je třeba i aplikace Zdraví a fitness, která umožňuje lepší spolupráci nejen s nositelným příslušenstvím, ale dovede sama základní údaje jako kroky a spálené kalorie počítat.

Fotoaparát má třináctimegapixelový potenciál

Kompromisy u fotoaparátu bývají nejčastější slabinou smartphonů střední třídy za rozumné peníze. Smartphony Lumia ovšem mají dobrou tradici v oblasti fotoaparátů a Microsoft se jí ani tentokrát naštěstí nevzdává. Není to sice žádný PureView snímač, ale třináctimegapixelový foťák s optikou Carl Zeiss je v této kategorii hodně nadprůměrná výbava. Čelní foťák má také solidní rozlišení 5 megapixelů.

Mezi cenově dostupnými modely je tak model 640 XL příjemným překvapením. Jeho foťák pořizuje povedené snímky v širokém spektru podmínek. Samozřejmě na absolutní špičku nemá, ale výsledky jsou překvapivě dobré. Šum se v horším osvětlení dostavuje hodně výrazně, ale focením v manuálním režimu a volbou nízkého ISO (třeba s malým mobilním stativem) lze šum omezit – samozřejmě při focení statických scén. Ruční ovládání dovoluje kreativní práci a tu podporuje i další sada fotoaplikací, které se dají do telefonu nainstalovat.

Foťák nepatří k nejrychlejším a nejpohotovějším, ostření může občas chvilku trvat, ale opět nejde o nic, co by nebylo v dané kategorii obvyklé. Kreativními možnostmi jednoduše Lumia 640 XL převyšuje drtivou většinu soupeřů.

Shrnutí: hodně telefonu za relativně málo peněz

Lumia 640 XL je velkým lákadlem pro ty uživatele, kteří chtějí velký displej a nehodlají přitom utrácet nesmyslné částky. Cena 5 690 korun za dvousimkovou verzi a 6 490 korun za LTE provedení jsou docela přijatelné hodnoty. Dobře vybavených velkých smartphonů za solidní peníze stále není na trhu příliš moc. U HTC například dostanete trochu starší Desire 816 s podobnou výbavou a o dvě desetiny palce menším displejem za 6 890 korun. Sony nabídne v podstatě výprodejovou Xperii T3 za 5 790 korun, ale to jde o vyloženě výprodejový model s ještě menším 5,3palcovým displejem.

Konkurenti se tak mohou spíš rekrutovat z řad atraktivních čínských modelů. Třeba v podobě Xiaomi Redmi Note, které vyjde asi na 5 000 korun a má opět hodně podobnou výbavu jako Lumia. Podporuje i dvě SIM a LTE, jenže rychlá data tu jsou poloviční, smartphone zvládá jen vyšší frekvence. Podobně láká třeba Meizu m1 note s 5,5 palcovým Full HD panelem a osmijádrem, ale bez NFC a opět plnohodnotného LTE. To vše za 6 000 korun.

Jsou tedy smartphony, které toho v dílčích ohledech nabídnou i více za trochu méně peněz, ale Lumia 640 XL je vyváženou kombinací moderních funkcí. Menší typ 640 na tom bude stejně (jen s fotoaparátem s nižším rozlišením), ale v kategorii smartphonů s pětipalcovou úhlopříčkou displeje je už trochu víc nacpáno a tady bude spíš volbou pro fanoušky systému Windows Phone.