Levné byly nejlepší, teď se náskok vytratil. Test Microsoft Lumia 550

Levné smartphony s operačním systémem Windows Phone byly dlouho v daných cenových kategoriích etalonem. Lumia 520 je dnes v podstatě už legendou, v dobách, kdy levné androidí smartphony prostě nefungovaly a byly jen k vzteku, tento chytrý telefon s Windows školil konkurenci z hlediska plynulosti běhu systému, reakci na uživatelské pokyny a celkovou přívětivostí. Byl to ideální smartphone pro nenáročné uživatele a začátečníky.

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cena

dobrý displej

široké možnosti nastavení

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? nedoladěný systém

až příliš obyčejný design

chybí některá lákadla Windows 10 Kdy? V prodeji Za kolik? 3 490 Kč

S příchodem Windows 10 Mobile sice Microsoft původně avizoval, že se na levné modely soustředit nebude, ale nakonec hned se začátkem kariéry přišlo překvapení v podobě modelu Lumia 550. Ten sice není pravověrným low-endem, ale rozhodně patří mezi cenově dostupné smartphony. Stojí necelé 3 500 korun a zákazníkům za to nabídne docela solidní výbavu, které vévodí 4,7palcový HD displej a překvapivě kvalitní fotoaparát.

Lumia 550 zároveň ukazuje škálovatelnost systému Windows 10, byť za cenu toho, že tu chybí některé funkce. Na Continuum nebo odemykání oční duhovkou tak můžeme zapomenout, ale to určitě méně nároční uživatelé oželí. Vždyť třeba Vodafone Smart Prime 6, etalon mezi levnými telefony s podobnou výbavou i cenou jako lumia, také žádné podobné ultra-moderní funkce nemá. Jenže i tentokrát telefon v rozletu trochu brzdí nová Windows 10 Mobile, která prostě nejsou tak dobře vyladěná, jako předchozí verze systému. Ale po pravdě, potíží je tu méně, než u nedávno testovaných top modelů Lumia 950 a 950 XL.

Co je to zač?

Lumia 550 je moderní cenově dostupný chytrý telefon. Ve výbavě klade důraz na to nejdůležitější, co bude imponovat širokému publiku zákazníků – má povedený 4,7 palcový HD displej, solidní hardware (Snapdragon 210, grafiku Adreno 304 a 1 GB RAM), dobré možnosti práce s pamětí (8 GB vnitřní a slot na microSD karty), plnohodnotnou podporu LTE a překvapivě dobrý fotoaparát, jehož papírové parametry především v podobě rozlišení 5 megapixelů moc neslibují. Cena necelých 3 500 korun je více než konkurenceschopná, zákazníci v dané cenové kategorii také většinou ocení poměrně konzervativní design, který nijak nevybočuje z řady toho, co Microsoft a před ním Nokia předváděli až doposud. Prostě jednoduchý, elegantní a na první pohled funkční smartphone pro široké publikum. Vypadá to ideálně.

Je tak dobrá jako starší lumie?

Začněme obšírněji. Lumia 550 si vůči konkurenci vede lépe než její mnohem dražší stájoví sourozenci z řady 950. To je dobré znamení. Jenže. Androidí chytré telefony udělaly především v nižších cenových hladinách v posledním roce velký pokrok a už to nejsou pomalé kousky trpící věčným nedostatkem paměti, jako v minulosti. Zlepšily se natolik, že překonaly přednosti chytrých telefonů s Windows v dané cenové hladině.

A ačkoli je Lumia 550 z hlediska výbavy mnohem lepší než předchozí levné windows smartphony, ne vždy to na moderní androidí konkurenci stačí. Chyby přitom nelze hledat ve výbavě, ta je zcela odpovídající, ale potíží je software. Windows 10 Mobile prostě nejsou zdaleka tak odladěný systém, jako třeba Windows Phone 8.1. Plynulost není taková jako dříve, ale je vidět, že se Microsoft snaží, s jednou aktualizací, kterou telefon během našeho testu obdržel, se plynulost systému viditelně vylepšila. I tak tu ale stále některé úkony trvají trochu déle, než u androidí konkurence.

Má proti Androidu nějaké výhody?

To je asi hodně individuální, záleží na potřebách každého uživatele. Windows 10 jsou systém, který dostal téměř nepřebernou řadu různých uživatelských nastavení, přitom ale k jejich využití systém uživatele přímo nijak nenutí. Některým uživatelům určitě bude vyhovovat uživatelské prostředí s dlaždicemi, které je u Windows 10 opět o něco vylepšeno. Na druhou stranu dle nás u této verze Windows Microsoft zbytečně pokračuje v přebírání některých funkcí od konkurenčních systémů, jejich logika se sem přitom nehodí – na mysli máme třeba notifikační lištu, novou grafiku dlaždice lidé a některé další drobnosti.

Pořádnou logiku konečně dostalo menu nastavení, ve kterém se dá i vyhledávat – bohužel jen v jeho jednotlivých podpoložkách, nikoli v samotných koncových nastaveních, to by měl ještě Microsoft vylepšit. Na menším displeji nám ani tak výrazně nevadí, že nově umístěné políčko pro vyhledávání tu programátoři Microsoftu nacpali k hornímu okraji obrazovky. Dá se říci, že mobilní Windows jsou v mnohém přímočařejší než Android, přitom nikoli funkčně chudší. Líbí se nám také systémová klávesnice, která je velmi pohodlná. Stejně dobře funguje pohotovostní obrazovka zobrazující čas a notifikace na události. Když už jsme u displeje, jeho čitelnost na slunci je parádní a celkově je panel s rozlišením 1 280 x 720 pixelů velmi povedený.

A co může uživatele štvát?

Kromě občas letargičtějších reakcí systému toho nemusí být zas tak moc, ale záleží na tom, jak a na co je uživatel zvyklý. Kdo přejde z Androidu, bude tápat a především mu mohou chybět některé oblíbené aplikace. Na druhou stranu pro většinu oblíbených aplikací existuje na Windows 10 alternativa, horší je to s hrami. Ale začínajícím uživatelům to vadit nemusí, byť na druhou stranu Microsoft by opravdu měl s danou situací něco dělat. Už dlouho je totiž deficit Windows z tohoto hlediska vlastně stejný. Totéž platí o absenci některých Google služeb, ale i pro ně existují odpovídající alternativy. Mnohé chytré funkce také začínající uživatele tolik nelákají, takže tady nevadí, že v češtině stále nefunguje asistentka Cortana a některé s ní související funkce. Na druhou stranu třeba systémová integrace vyhledávače Bing je dost otravná a zatím se v podstatě nedá nijak obejít. Jen v prohlížeči Edge lze vyměnit vyhledávač za jiný, ale systémové vyhledávání, které se objeví vždy po stisku vyhledávacího tlačítka v navigačním panelu, bude vždy hledat v Bingu.

Co výdrž baterie?

Ta je překvapivě docela dobrá. Zatímco u špičkových modelů s QHD displeji jsme se potýkali s rychlým vybíjením baterie, tady se nic takového nekoná. Je to opět další z důkazů toho, že systém jen není dobře vyladěn, protože drahé modely moc na jedno nabití nevydrží, ale Lumia 550 se slabším hardwarem nemá s výdrží problém.

Přitom by se dalo čekat, že slabší hardware bude mít s modernějším systémem víc práce, což by mohlo výdrž ovlivnit. Neovlivňuje, Lumia 550 úplně v pohodě vydrží dva dny na jedno nabití a při troše snahy a šetření energií se dostane i na tři dny. To rozhodně není špatný výkon, podobně levné androidí smartphony na tom budou o trochu hůře. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že procesor Snapdragon 210 není kdovíjaký silák, konkurence na tom bude z tohoto hlediska trochu lépe. Pro pořádek dodejme, že kapacita baterie je 2 100 mAh, což je veskrze průměrná hodnota. Baterie je výměnná.

Chybí tu něco podstatného?

Podstatného vlastně ani ne. LTE tu je, dobrá výbava také. Nejmodernější funkce jako Continuum nebo Windows Hello nám u cenově dostupného kousku nijak nechybí, byť uznáváme, že by byly zajímavou konkurenční výhodou. Možná právě nějaká ta zásadní konkurenční výhoda je to, co u Lumie 550 postrádáme, je to vcelku normální smartphone, spíš s některými nedostatky.

Co říkáte na design?

Ten asi moc komentářů nepotřebuje. Je jednoduchý, telefon je k dispozici v konzervativních barvách – černé a bílé – a tvary nijak zásadně nezaujmou. Zpracování je velmi solidní, ale Lumia 550 se rozhodně nesnaží vypadat jako luxusnější kousek. Naopak, plast působí možná až příliš obyčejným dojmem.

Jak to fotí?

Fotoaparát je příjemným překvapením Lumie 550. Tentokrát nás i samotná aplikace zlobila méně než u drahých modelů, funguje docela spolehlivě. Telefonu chybí mechanické tlačítko spouště, ale na to si v této kategorii moc uživatelé nepotrpí. Důležité jsou ale samotné výsledky. Fotoaparát má rozlišení „jen“ 5 megapixelů, automatické ostření a klasickou přisvětlovací diodu, což moc úžasné snímky neslibuje. Dokonce i světelnost objektivu f/2,4 nevypadá jako důvod k optimismu.

Jenže celek tak nějak funguje. Jasně, detailů není tolik jako u mnohem dražších modelů, ale kresba je tu překvapivě dobrá. Snímky netrpí velkými vadami, výrazná je především chromatická aberace. A šum se tu dostavuje při zhoršených světelných podmínkách rychleji než u dražších telefonů, ale je stále snesitelný. Pokud to jde, tak je ideální si pomoci bleskem, ve špatném světle je šumu opravdu hodně a detaily to kazí. Ale celkově jsou fotky povedené, především ve slušných podmínkách, na první pohled pak není proti mnohem dražším kouskům poznat zásadní rozdíl. K tomu všemu můžeme přidat možnost ručního nastavení parametrů, která pomůže snímky v horších podmínkách vylepšit.

Mám si ho pořídit?

Lumia 550 je ve srovnání s konkurencí určitě lepší smartphone než drahé modely s Windows 10. Ne, systém ani tady není ideální a design je možná až příliš obyčejný, ale celek funguje mnohem lépe. Na druhou stranu Android se polepšil a cenově dostupné modely s tímto systémem už jsou mnohem lépe použitelné, takže Windows ztratily svůj někdejší náskok. Lumia 550 vyjde na necelé 3 500 korun, což rozhodně není špatná cena.

Nabízí v podstatě totéž, akorát s jiným operačním systémem, jako třeba Vodafone Smart Prime 6, který stojí 3 277 korun. Značkové smartphony většinou výbavou Nokii nestíhají, třeba Sony Xperia E4 za 3 290 korun má pětipalcový displej s rozlišením 960 x 540 pixelů, nemá LTE a má starý Android 4.4. Samsung vlastně nemá odpovídajícího soupeře, model J1 je akorát pro smích, totéž platí pro levná HTC. Hezké a dobře vybavené LG Spirit s HD displejem a osmimegapixelovým foťákem je o 500 korun dražší než lumia.

Jenže agresivní nová konkurence má v rukávu více soupeřů. I pokud budeme brát jen soupeře s LTE, HD displejem a minimálně čtyřjádrem, je jich dost. Třeba Lenovo A6000 s podporou dvou SIM a solidním osmimegapixelovým foťákem. Stojí bez koruny čtyři tisíce. Stejně, jako Meizu M2 s mnohem výkonnějším hardwarem, ale jen polovičatou podporou LTE. Acer Liquid Z530 v základní verzi s 8 GB paměti stojí 3 790 korun. Nikdo s podobnou výbavou ale není levnější než Lumia, tady drží prim jen vodafoní model.