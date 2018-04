Dokonalý poměr výkonu a ceny, bohužel s pihou. Test Meizu MX5 a m2 note

Není tomu tak dávno, co jsme testovali modely Meizu MX4 Pro a m1 note a už je tu další dvojice čínských smartphonů s velikými displeji. Na první pohled se zdá, že jsou to nástupci dříve testovaných kusů, ale minimálně v případě MX5 je to tak napůl. Oproti MX4 Pro totiž u něj najdeme i několik ústupků. Každopádně jsou to lákavé smartphony, které mají na první pohled jen jednu chybu – bohužel stále nemají podporu českých LTE pásem. Jinak ale lákají například na parádní displeje, povedené fotoaparáty nebo čtečku otisků prstů.

Co jsou Meizu MX5 a m2 note zač?

Jsou to smartphony s velkým displejem a v podstatě kompletní moderní výbavou, ve které chybí jen záležitosti jako LTE nebo NFC. Zatímco m2 note je přímým nástupcem dříve testovaného typu m1 note a kromě novějšího Androidu přidává například i čtečku otisků prstů, typ MX5 stojí tak trochu mezi staršími modely MX4 a MX4 Pro. Větší úhlopříčka displeje odpovídá typu MX4 Pro, ale Full HD rozlišení zase značí, že MX5 nemíří na absolutní vrchol a je to spíš nástupce MX4. Model Pro měl totiž QHD displej. Opět ale platí, že má novinka novější Android.

Pro koho jsou určeny?

U levnějšího m2 note za 5 000 korun je to jasné. Pro zákazníky, kteří chtějí výkonný smartphone s velkým displejem a dobrou výbavou za rozumnou cenu. A zároveň pro ty, kdo oželí ono několikrát zmiňované LTE. U MX5 je situace trochu komplikovanější. Tento smartphone má ambice sbírat zákazníky zájemcům o ty nejlepší kousky na trhu, jenže těch zádrhelů a škobrtnutí je tu na náš vkus víc. V téhle třídě už by nemělo chybět ani NFC a i ten displej s vyšším rozlišením by si smartphone spíš z prestižních než praktických důvodů zasloužil. MX5 je totiž sice dost nadupaný kousek, ale nad konkurencí ničím nijak zvlášť nevyčnívá.

Vypadají skoro stejně...

Meizu už nějakou dobu drží jednotnou designovou linii a jeho modely jsou si podobné jako vejce vejci. Model m2 note se od svého předchůdce zdánlivě liší jen přítomností čtečky otisků pod displejem, MX5 přidává totéž vůči modelu MX4. Po designové stránce působí čistším a elegantnějším dojmem levnější m2 note. Je to dáno tím, že má jednolité plastové tělo, zatímco MX5 má tělo převážně z kovu, ale kvůli anténám jsou tu na horní a spodní straně zad menší plastové plochy. Jejich slícování s vybroušeným kovovým není zrovna příkladné a trochu to kazí jinak výborný dojem ze zpracování MX5. Jako velmi elegantní prvek se v praxi ukazuje broušená kovová hrana okolo displeje, ta dodává telefonu nádech luxusu.

Co je vlastně uvnitř?

Pro běžného uživatele se zdají být rozdíly ve výbavě obou smartphonů podružné. Zatímco m2 note pohání stejný hardware jako starší m1 note (tedy osmijádro MediaTek s taktem 1,3 GHz a 2 GB RAM), MX5 přichází s výkonným experimentem v podobě nového procesoru MediaTek Helio X10 a 3 GB RAM. V praxi rozdíl nepoznáte, ale samozřejmě třeba pro hraní náročných her bude MX5 vhodnějším kouskem. Oba modely jsou dvousimkové, zajímavý je tu ale přístup k rozšiřitelnosti paměti. Typ m2 note totiž umožňuje vložit microSD kartu do jednoho ze slotů pro SIM – uživatel si tedy musí vybrat, zda chce používat jednu simkartu a k tomu rozšířit paměť, nebo zda chce mít dvousimkový telefon, ale jen se základními 16 GB vnitřní paměti. To je dobrý kompromis. Je ale s podivem, že stejný kompromis nenabízí dvakrát dražší MX5. Přitom i tenhle kousek má sloty na SIM zdánlivě řešený stejně, paměťovku sem ale nedáte. A co hůř, i tento model se nabízí v provedení se 16 GB paměti. To je na smartphone, který má ambice zatopit těm nejlepším, dost trestuhodné.

Takže m2 note je lepší?

To říct nechceme, ale v běžných situacích často vyhoví lépe než MX5, i díky slotu na karty je univerzálnější a poloviční cena znamená, že je to mnohem výhodnější koupě. Ale MX5 má i své trumfy. Mnohým uživatelům se bude víc líbit jeho AMOLED displej, který má jasnější barvy a zářivější bílou, než m2 note. Jeho IGZO panel působí oproti MX5 trochu zašedlým dojmem. Ale jinak jsou oba displeje vynikající a jasně dokazují, že na dané úhlopříčce 5,5 palce je Full HD rozlišení dostačující. MX5 má také výrazně lepší fotoaparát, o tom za chvíli.

Co ta čtečka otisků prstů, jak funguje?

Jde o moderní variantu, kde stačí prst přiložit a otisk je rozpoznán. Model m2 note je mimochodem jedním z nejdostupnějších smartphonů s tímto komfortním řešením zabezpečení na našem trhu. Tlačítko se čtečkou je tu navíc využito i v ovládání telefonů. Je potřeba si na to trochu zvyknout, ale když to přejde do kůže, je ovládání těchto modelů Meizu velmi efektivní. Čtečka je totiž zároveň tlačítkem, které se dá normálně zmáčknout. V takovém případě má funkci home tlačítka. Když se však chce uživatel vrátit jen o krok zpět, stačí se čtečky dotknout jako klasického senzorového tlačítka.

Jaký to vlastně má operační systém?

Pod kabátem systému Flyme OS je tu Android 5.0, takže taková současná klasika. Systém Flyme má svá specifika, jako třeba podle nás trochu méně přehledné menu nastavení. Na druhou stranu nabízí možnost ovládání pomocí řady gest, která usnadní práci s velkým displejem. Gesta mohou fungovat jak na samotném displeji (například při zamknuté obrazovce lze tahem vpravo spustit vybranou aplikaci), tak mohou začínat na tlačítku se čtečkou. Jednotlivým tahům a ťuknutím z tlačítka lze přiřadit konkrétní akce, ale kdo se nechce gesta učit, může je jednoduše vypnout a fungovat v základním módu popsaném výše.

Co výdrž baterie?

Ta je v obou případech velmi dobrá, do velkých těl telefonů se vešly i solidní akumulátory. Levnější m2 note tak má baterii s kapacitou 3 100 mAh, MX5 má kapacitu o 50 mAh vyšší. V praxi to bohatě stačí na dva dny výdrže při rozumném provozu, určitě není třeba se nějak zásadně omezovat. Oba telefony navíc mají v menu možnosti snížit výkon či šetřit energii dalšími způsoby, takže si lze v případě potřeby výdrž prodloužit. Baterie není ani u jednoho z testovaných kusů vyměnitelná a rovněž bychom marně hledali třeba bezdrátové dobíjení. U typu MX5 alespoň Meizu slibuje rychlé nabíjení, 60 % kapacity baterie se má dobít za 40 minut.

Jak to fotí?

Výtečně, až na některé detaily. U předchozích modelů jsme si trochu stěžovali na horší schopnost ostření a také z nějakého důvodu mírně horší kvalitu snímků v automatickém režimu oproti tomu manuálnímu. U novinek došlo ke zlepšení, ale u m2 note jen částečnému. Občasné potíže s ostřením tu zůstávají. MX5 je ovšem řeší dokonale, a to i díky tomu, že má rychlé a přesné laserové ostření.

Fotografie pořízené Meizu m2 note

Jinak se mohou fotoaparáty chlubit velmi dobrým podáním barev a také třeba kvalitním HDR režimem, který je ale nutné zapínat ve volbách, není tu tak hezky po ruce. Předností obou telefonů je manuální režim, který dovolí nastavit jednotlivé parametry focení. S ním pořídí šikovní fotografové opravdu špičkové snímky. MX5 se tak kvalitou fotoaparátu opět o něco posouvá směrem k současné špičce a ztrácí na ni jen nepatrné minimum.

Fotografie pořízené Meizu MX5

Pro pořádek, fotoaparát m2 note je třináctimegapixelový, MX5 disponuje rozlišením 20 megapixelů. Čelní fotoaparáty mají shodně pět megapixelů.

Jaké mám alternativy?

Vezměme to popořadě. Levnější m2 note patří k telefonů s opravdu výtečným poměrem výkon/cena. Čtečka otisků, kvalitní foťák, dobrá výdrž, povedený displej a další drobnosti z něj dělají lákavou volbu. Nebýt absence LTE, byl by to jeden z našich horkých favoritů v této cenové kategorii. Jenže takhle se může náročným zákazníkům vyplatit přemýšlet o jiných alternativách. Pravda, třeba Honor 4X má jen HD rozlišení displeje, také mizernou podporu LTE a i některé další ústupky, jsou tu však i hvězdnější konkurenti. Za 4 977 korun například prodává Vodafone výtečný Smart ultra 6 se stejně atraktivní výbavou a kompletní podporou LTE.

Ostatní soupeři už budou mít jen HD rozlišení displeje, ale třeba Lenovo A7000 má opět v rukávu trumfy jako plnohodnotnou podporu LTE nebo rovněž kvalitní fotoaparát. Vyjde opět na 5 000 korun. Taková Lumia 640 XL už je dražší, s podporou LTE stojí asi 6 500 korun. Xiaomi Redmi Note 2 vyjde asi na 5 500 korun, ale opět má poloviční podporu LTE. Nakonec tedy z daných voleb nevychází m2 note vůbec špatně, třeba čtečku otisků jinde v této kategorii nedostanete.

To u MX5 je situace trochu horší. Na poli špičkových smartphonů je soupeřů hodně a mnozí z nich se perou právě atraktivní cenou. Třeba výtečné OnePlus 2 stojí v 64 GB verzi 11 099 korun a rozhodně se u něj o absenci LTE obávat nemusíte, je tu i čtečka a další moderní prvky. Kdo chce ušetřit, může se pídit po OnePlus One, vyjde na 8 199 korun. Asus prodává za 9 990 korun svůj Zenfone 2, MX5 se musí vypořádat i s výborným LG G3, které opět stojí asi deset tisíc. A čínský Honor má pro MX5 hned dva soupeře, buď starší model 6+ s duálním fotoaparátem, nebo moderní model 7 se čtečkou otisků a dvacetimegapixelovým foťákem.

Největším soupeřem pro MX5 je ovšem právě sourozenec m2 note, který je v mnohém stejný a většinu detailů, které MX5 posouvají dále, uživatelé oželí.