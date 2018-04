Smartphony od čínské jedničky. Test Lenovo Vibe Z, Vibe X a Vibe X mini

U čínského Lenova momentálně tvoří páteř nabídky nové modely řady Vibe, které jsme si mohli poprvé prohlédnout v lednu na veletrhu CES v Las Vegas. Nedávno se celá tato modelová řada prostřednictvím distributorů objevila i na českém trhu a tak jsme neváhali a novinky otestovali.

Mimochodem, ačkoliv Lenovo zatím teprve připravuje vstup na evropské trhy, tak na domácím čínském je jednička mezi čínskými výrobci. Až za ním je například Huawei, celkově je v Číně nejsilnější Samsung, Lenovo je druhé. I to ukazuje, že Lenovo není v oboru smartphonů žádné ořezávátko.

V případě typů Lenovo Vibe Z, Lenovo Vibe X a Vibe X mini (také někdy označovaný jako S650) můžete vhodný smartphone volit doslova podle velikosti své kapsy. A to jak samotné fyzické velikosti, tak stavu konta. Cenově jsou totiž testované novinky odstupňovány hezky od střední třídy až ke třídě nejvyšší. Nejlevnější Vibe X mini stojí zhruba 5 000 korun, atraktivní Vibe X vyjde na něco přes 8 000 korun a doposud nejvybavenější telefon značky, typ Vibe Z, vyjde na něco více než 11 500 korun; výbavou se přitom může měřit s těmi nejlepšími.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

atraktivní ceny

kvalitní konstrukce

široké možnosti nastavení

podpora dvou SIM (Vibe X mini a Vibe Z)

Proč nekoupit? nižší rozlišení displeje (Vibe X mini)

rozptyl v bareném podání displejů

starší verze androidu

chybí paměťové karty (Vibe X a Vibe Z) Kdy? V prodeji Za kolik? Vibe X mini - 5 000 Kč Vibe X - 8 000 Kč Vibe Z - 11 000 Kč

Co se fyzických rozměrů týče, sou telefony odstupňovány podobně. Vibe X mini se 4,7 palcovým displejem je nejmenší, následuje typ Vibe X s pětipalcovým panelem a vše končí u špičkového Vibe Z, který se s úhlopříčkou 5,5 palce už řadí na pomezí klasických smartphonů a phabletů. Ačkoli se telefony liší rozměry i výbavou, na první pohled dostává uživatel v mnoha případech to samé.

Novinky mají nejen společné uživatelské prostředí, ale také společný designový jazyk. Navíc výbava levnějších modelů není zbytečně ochuzovaná, nejde o zbytečné kompromisy. Všem telefonům jsou společné také široké možnosti individuálního nastavení celé řady funkcí.

Vzhled a konstrukce: zdařilá imitace kovu

Na nových modelech Lenovo se povedl už design. Výrobce tu zvolil provedení hned nadvakrát imitující kov, přitom ani v jenom případě nejde o lacinou imitaci, kterou bychom mohli telefonům vyčítat. Základem vzhledu přístroje je tak lesklý stříbrný rámeček, který obepíná displej na bocích a ve spodní části přechází na zadní stranu telefonu do širšího pruhu. Ten tu hezky kontrastuje s jednolitým krytem, který namísto chromu imituje broušený kov.

V obou případech je to imitace více než zdařilá. Teprve když telefony vezmete do ruky, překvapí nízkou hmotností a typicky teplejším chováním plastového těla. Upřímně, většinou se nám různé imitace materiálů moc nezamlouvají, ale tady se podařilo skloubit estetické výhody kovů a praktické výhody plastového provedení. Všechny typy řady Vibe jsou tak jasným důkazem toho, že i přístroje z obyčejných materiálů mohou vypadat hodně prémiově. Vibe X, X mini i Vibe Z tak působí mnohem dražším dojmem než kolik ve skutečnosti stojí.

I přes použití plastů si přitom pochvalu zaslouží i kvalita konstrukce. Vše perfektně lícuje, nikde nic nevrže, materiály se zdají být dostatečně odolné. Broušení na zádech snadno kryje i větší škrábance a navíc není vůbec náchylné na zachytávání otisků prstů a dalších nečistot. Dva větší a dražší modely nemají zadní kryt odnímatelný, u nejlevnějšího Vibe X mini jde kryt sejmout. Přitom na první pohled to na konstrukci telefonu není ani po estetické a ni po kvalitativní stránce vůbec znát.

Co se rozměrů týče, nejlépe padne do ruky samozřejmě nejmenší typ Vibe X mini, původně označovaný pouze jako S650. Rozměry 138 x 69,8 mm jsou tak akorát, tloušťka 8,8 mm není nijak rekordní, ale telefon se díky zaoblení boků a přechodu do zad zdá být tenčí. Ani hmotnost 126 gramů není nijak výjimečná. Zajímavostí je, že větší Vibe X je o trochu lehčí – přesně o 5 gramů. Podepisuje se na tom především opravdu tenká konstrukce, tloušťka 6,9 mm patří ke špičce. Půdorysné rozměry 144 x 74 mm opět nejsou na pětipalcový smarpthone nijak rekordní, ale jde o solidní průměr. Typ Vibe Z pak přináší další lineární nárůst rozměrů – 149,1 x 77 mm nejsou na danou úhlopříčku špatné hodnoty, stejně jako tloušťka 7,9 mm. Ovšem na druhou stranu už jde o opravdu přerostlý smartphone, který se pohybuje na nejasné hranici mezi smartphony a phablety. Hmotnost činí 145,2 gramu.

Displej a ovládání: spousta voleb podle lenova

Úhlopříčky 4,7, 5 a 5,5 palce nejsou samozřejmě jedinými rozdíly mezi zobrazovači smartphonů Lenovo Vibe. Nejelpší typ Vibe Z má pochopitelně Full HD displej, tedy rozlišení 1 920 x 1 080 pixelů. I Vibe X s pětipalcovou úhlopříčkou toto rozlišení zachovává, díky tomu tak patří k nejlevnějším Full HD smarpthonům. U modelu Vibe X mini pak došlo k trochu neočekávanému pádu rozlišení. Na úhlopříčce 4,7 palce totiž disponuje rozlišením 960 x 540 pixelů, což není rozhodně mnoho. Displej není z hlediska jemnosti zobrazení špatný, ovšem HD rozlišení by mu slušelo mnohem více.

Ve všech případech jde o solidní IPS panely, které ovšem překvapí rozdíly v barevném podání. Zatímco displej testovaného Vibe Z mírně utíkal k zelené barvě, Vibe X měl tendenci bílou posouvat k narůžovělé a nejmenší Vibe X mini má asi nejneutrálnější podání. Jenže, jak jsme se sami přesvědčili, kvalita displeje se může lišit telefon od telefonu, rozptyl tu je docela značný, takže samotné odchylky testovaných kousků nehrají příliš velkou roli. Je trochu škoda, že lze narazit na kus s lepším a horším displejem, nicméně rozdíly nejsou v praxi tak dramatické, aby bylo nutné je řešit. Je docela zvláštní, že i přes množství voleb, které Lenovo v systému jinak uživateli dává, nejde barevné spektrum displeje ručně upravit.

Všechny námi testované kousky používají jako operační systém Android 4.2.2 – jde o trochu starší verzi, která se však oproti novějším neliší nijak dramaticky. Lenovo navíc používá svou vlastní grafickou nadstavbu, která přináší pro mnoho čínských výrobců typický launcher bez samostatného menu s aplikacemi. Vše se jednoduše řadí na úvodních obrazovkách, míchají se tu widgety, ikony aplikací nebo složky s nimi. Samotná ROM je pro potřeby českého trhu upravována, v našem případě měly modely kompletně lokalizovaný software od Lenovomobile.cz.

Na čínské pozůstatky tu tak téměř nenarazíte, ROM je kompletně vybavena jak podporou našeho jazyka, tak všemi obvyklými službami Google – ty totiž standardně u čínských telefonů chybí a jsou do systému znovu dodány pro účely prodeje na našem trhu. Systém telefonů nás také překvapil dobrým odladěním a celkově velmi dobrou svižností reakcí na uživatelské pokyny.

Lenovo se snaží uživatele zaujmout i celou řadou chytrých funkcí. Ne všechny fungují ideálně, ovšem některé příjemně překvapí. Potěší klasika jako zvýšení hlasitosti zvonění v kapse, ztlumení po uchopení telefonu do ruky, možnost zvednout hovor gestem. Tyto možnosti jsou společné pro všechny testované modely.

Další možnosti se už liší, což je trochu škoda, protože jde především o možnosti odemykání telefonu. A to proto, že každý z kousků má jinak umístěné vypínací tlačítko, přitom je pozice vždy špatně. Nejmenší Vibe X mini má tlačítko nahoře uprostřed a prst to sem už má docela daleko, Vibe X má tlačítko na levém boku, ovšem nepřirozeně vysoko. Největší Vibe Z pak tlačítko přemisťuje nepochopitelně opět na horní okraj, tentokrát doprava.

Naštěstí nebude tlačítko při používání tolik potřeba. U mini modelu se dá nastavit alespoň probuzení bočními tlačítky hlasitosti, které jsou více po ruce. U typu Vibe X tuto možnost doplňuje i gesto tahem ve spodní části zhasnutého displeje. Pokud chcete, dá se telefon odemknout i úsměvem – není to typ zabezpečení, jednoduše po probuzení telefonu tlačítkem namísto tahu prstem na displeji telefon odemknete tím, že se na něj zasmějete. Vibe Z tuto možnost nemá, ale telefon lze odemknout i tak, že jej vezmete do ruky a podíváte se na něj. Tuto možnost ovšem nelze kombinovat se zámkem klávesnice. Zhasnout může displej Vibe Z po položení telefonu na stůl – tahle funkce by také ještě chtěla doladit, pokud se na displej díváte, zamykat by se neměl, tady k tomu ovšem dojde. Všechny tři telefony se dají zamknout zatřesením, takže vypínací tlačítko opravdu potřeba není.

Největší Vibe Z pak k těmto chytrým funkcím přidává i phabletové plovoucí tlačítko pro otevření některé z miniaplikací nebo okénko WideTouch, které umožní kdekoli na displeji zobrazit ovládací tlačítka, která jsou jinak ve formě senzorových kláves umístěna pod displejem. Tlačítka jsou u WideTouch čtyři a dají se nastavit, tudíž tu můžete mít i některé méně obvyklé zkratky.

Zmínku si ještě zaslouží samotný hardware telefonů. Nejvýkonnější typ Vibe Z má čtyřjádro Snapdragon 800 a 2 GB RAM, takže má výkonu dostatek, na úrovni aktuálních i loňských vlajkových modelů. Vibe X už dostal levnější čtyřjáro MediaTek a rovněž 2 GB RAM, takže rekordy trhat nebude, ovšem stále jde o solidně výkonný smarpthone. Model mini pak má stejné čtyřjádro, jen s trochu nižším taktem a množství RAM kleslo na 1 GB.

Baterie: rozdíly existují

Tři různě velké smartphony by logicky mohly mít různě velké akumulátory. Jenže rozdílnou kapacitou disponuje jen největší Vibe Z – jeho 3 000 mAh je slušná porce. Nikoli rekordní, ale určitě dostatečná, v praxi jsme neměli problém s telefonem vydržet dva dny na jedno nabití. Zbývající dva modely disponují akumulátorem s kapacitou 2 000 mAh – u Vibe X je to daň za jeho tenkou konstrukci. Typ Vibe X mini se pak může pochlubit tím, že jako u jediného u něj lze akumulátor snadno vyměnit po sejmutí zadního krytu.

Výdrž obou telefonů se ovšem v praxi liší – Vibe X mini opět nemá potíže s dvoudenní výdrží na jedno nabití, vděčí tomu především displeji s nižším rozlišením. Pro Full HD displej a čtyřjádro MediaTek je už pak porce 2 000 mAh trochu méně, než by bylo ideální. Den sice s tímto smarpthonem opět přežijete bez problémů i při náročném provozu, ovšem dva dny už budou vyhrazeny jen méně náročným uživatelům.

Všechny tři modely také disponují podrobným nastavením řízení spotřeby a automatickými úspornými režimy. Uživatel má opravdu hodně široké možnosti nastavení, takže v případě potřeby lze telefony přepnout do režimu minimální spotřeby a přečkat s ním na zbývajících 10 % baterie klidně celý den na příjmu, ovšem bez zapnutých dat a bezdrátových funkcí, bez synchronizace mailů a řady dalších záležitostí. Nastavení jsou však hodně podrobná, takže to nejdůležitější si lze ručně pustit, spotřeba se pak pochopitelně zvýší.

Telefonování a zprávy: u jednoho nezbylo na dvě SIM místo

Jen u jednoho z testované trojice telefonů nezbylo v těle místo na dvě SIM. Překvapivě to není nejmenší kousek, ale ten prostřední – nejspíš kvůli tenké konstrukci pojme jen jednu SIM, ostatní sourozenci pak dvě. U mini modelu se SIM vkládají klasicky pod kryt baterie hezky vedle sebe, navíc jde o klasickou velikost SIM. Vibe X a Vibe Z mají šuplíček na microSIM, i dvousimkový model Vibe Z má šuplíček jen jeden – vejdou se do něj obě SIM za sebe, ta primární se vkládá dále do těla telefonu.

Ovládání chování obou SIM je vcelku standardní, uživatel si může zvolit, která bude primárně datovat a která bude sloužit pro hovory a která pro SMS. Nebo se může telefon při hovorech a SMS ptát, kterou kartu použít. Pak jsou v telefonní aplikaci i v editoru SMS k dispozici hned dvě tlačítka pro odeslání. SIM si lze ručně pojmenovat a přiřadit k nim telefonní číslo, takže budou v systému lépe identifikovatelné. Pro data je nutné určit jednu primární SIM.

Pro psaní zpráv používají telefony klasickou čistou androidí klávesnici se širokým mezerníkem a možností si vedle něj umístit i čárku a možností psaní tahy. Tedy, platí to pro oba levnější typy Vibe X, nejvybavenější Vibe Z je v tomto případě ochuzen jak o uživatelské nastavení rozložení klávesnice tak právě i o možnost psaní tahy.

Organizace a data: paměť jen u nejlevnějšího

Z trojice testovaných elegantních smartphonů lenovo má jen jeden slot na paměťové karty – a to nejlevnější typ Vibe X mini. Vnitřní paměť tohoto kousku má jinak kapacitu 8 GB. Větší typ Vibe X už si musí vystačit s napevno zabudovanou pamětí, v našem případě se 16 GB. To může být pro řadu uživatelů omezující, na druhou stranu pro běžné používání to bude stačit. Za nedostačující však můžeme stejnou kapacitu považovat u špičkového modelu Vibe Z.

Co se datových funkcí týče, nemůžeme ani u jednoho z telefonů čekat zázraky. Standardem je Bluetooth ve verzi 3.0 a wi-fi, typ Vibe Z má dokonce nejnovější wi-fi standardu ac a Bluetooth 4.0. Teoreticky také disponuje podporou LTE sítí, jenže vzhledem k tomu, že model podporuje frekvence 850, 1 800 a 2 100 MHz, v našich končinách si s tím moc neužijeme.

Co se softwarové výbavy týče, ta je v podstatě základní, takže si mohou uživatelé zcela libovolně zvolit, jaké programy chtějí používat. Vzhledem k omezené kapacitě paměti je to jedině dobře.

Zábava: 13 nebo 8

U fotoaparátů svých zařízení zvolilo lenovo docela solidní rozlišení fotoaparátů. Oba vyšší modely mají snímač s rozlišením 13 megapixelů, levnější typ si pak trochu pohoršil na stále slušných 8 megapixelů. Navíc jeho fotoaparát má trochu jiné uživatelské prostředí a překvapivě mírně širší možnosti některých nastavení.

Fotografie pořízené Lenovem Vibe X mini. Druhý snímek je pořízen s funkcí HDR

Vibe X mini například umožňuje rovnou z jedné obrazovky buď nahrávat video nebo fotit, u dražších typů je potřeba mezi kamerou a foťákem přepínat. Mezi režimy focení tu například najdeme HDR, ručně se v menu dají nastavovat kompenzace expozice, vyvážení expozice nebo několik scénických režimů. Tato nastavení jsou ovšem trochu moc skryta. U Vibe X a Vibe Z se režimy focení mění snáze, ale ani tady není ovládání úplně ideální.

Fotografie pořízené Lenovem Vibe X. Druhý snímek je pořízen s funkcí HDR

Všechny fotoaparáty mají automatické ostření a přisvětlovací diodu. V praxi fungují hodně podobně, u typu Vibe X mini je fotoaparát nejrychlejší a nejpohotovější, následuje Vibe Z a pak prostřední typ Vibe X. Kvalitou jsou si všechny snímky velice podobné, nejlevnější typ tedy na dražší sourozence výrazně neztrácí. Snímky v horších světelných podmínkách však mají výrazně více šumu a telefon má v takovém případě i více potíží s ostřením. Tedy, ne že by Vibe X a Vibe Z ostřily v horším světle bez problémů, ovšem mini model je na tom o trochu hůře. U Vibe Z jsme zaznamenali problém při použití přisvětlovací diody – snímky pak mají růžový nádech.

Fotografie pořízená Lenovem Vibe Z. Druhý snímek je pořízen s funkcí HDR

Za dobrého světla jsou snímky vcelku solidní, čím dražší model, tím lépe zvládá jeho fotoaparát kontrasty ve scéně a je méně náchylný k přepalům. Víbe Z si k líbivějším fotkám pomáhá trochu sytějšími barvami. Celkově snímky rozhodně nepatří na vrchol fotomobilního světa, na druhou stranu určitě neurazí.

Shrnutí: povedená trojice

Smartphony Lenovo řady Vibe jsou povedené kousky – žádný z nich nemá nepřekousnutelné nedostatky a ve své třídě se mohou pochlubit velmi dobrou výbavou. Nejvíce však potěší design a provedení telefonů. Pokud máme najít větší potíže, tak je to především omezené množství paměti u obou dražších modelů.

Konkurence je v případě všech tří modelů více než dost, na druhou stranu si dovedlo Lenovo najít zajímavé skuliny na trhu. Třeba Vibe X mini má sice nižší rozlišení displeje než třeba konkurenční Xiaomi Red Rice, Motorola Moto G nebo Sencor Element P500, ovšem láká opravdu povedeným designem a celkově hodně univerzálním provedením. Vibe X s je v současnosti nejspíš nejdostupnějším Full HD pětipalcovým modelem na našem trhu – tedy alespoň z těch trochu výraznějších modelů.

Největší typ Vibe Z si pak chce vyšlápnout především na loňské top-modely, oproti kterým přináší větší úhlopříčku a platí daň v podobě jen 16 GB paměti. Z různých modelů na pomezí smartphonů a phabletů může být soupeřem třeba více než rok starý Samsung Galaxy Note II s HD rozlišením a stejnou úhlopřičkou nebo podobně vybavené HTC Desire 816.