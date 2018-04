Povedené Lenovo pro fotografy má výkonu dost. Test Lenovo Vibe Shot

Lenovo, dnes už známý hráč střední třídy, se v poslední době nebojí nasadit ani modely, jejichž cenovka rozhodně střední třídě neodpovídá. Zároveň však dokáže přidat patřičnou výbavu, která se u vyšší cenovky očekává. Zdárným příkladem je například model Vibe Z2 Pro. Obr s šestipalcovým displejem nabídne za cenu okolo deseti tisíc korun skutečně špičkové parametry.

Stejně prémiovému nádechu se nyní dostalo i modelu Vibe Shot, který se soustředí na fotoaparát a jeho funkce. Ačkoliv má podobnou cenovku jako model Vibe Z2 Pro, každý z nich cílí na odlišného uživatele.

Telefon Lenovo Vibe Shot by měl zaujmout zejména ty, kteří očekávají od fotoaparátu telefonu nejen schopnost pořizovat kvalitní momentky, ale také by si rádi vyzkoušeli některé pokročilejší funkce. Telefon zároveň díky rozložení ovládacích prvků skutečně supluje kompaktní fotoaparát. V redakčním testu jsme se pokusili zjistit, zda jej skutečně dokáže nahradit.

Jaké nabídne Vibe Shot parametry?

Do poměrně kompaktního těla se vešla příjemně nadstandardní výbava. Pětipalcový IPS displej je osazen rozlišením Full HD, což mu dává výbornou jemnost 441 pixelů na palec. Telefon pohání osmijádrový Snapdragon 615 doplněný 3 GB operační paměti. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by telefon nestačil ani na náročné aplikace nebo hry. Vnitřní datové úložiště činí 32 GB, což se zejména na fotografie pořízené telefonem bude hodit. Rozšířit jde navíc paměťovými kartami až do velikosti 128 GB. Potěší i podpora dvou karet micro SIM společně s technologií LTE.

Má tento fotomobil nějaké designové zvláštnosti?

Ano, dokonce celou řadu. Lenovo se pokusilo imitovat vzhled kompaktního fotoaparátu, což se mu vcelku povedlo. Zadní stranu těla výrobce pokryl tvrzeným sklem a rozdělil na dvě části. Zatímco ta větší je černá a žádný zajímavý prvek se na ní nenachází, veškeré nápisy, senzory a LED blesk jsou umístěné ve stříbrném pruhu na kraji.



Dalším prvkem, který je zde navíc právě kvůli fotografickým funkcím, je dvojice tlačítek, které slouží jedno jako dvoupolohová spoušť a druhé pro přepínání režimů fotoaparátu. Celkem se tak vedle klasického zapínání a vypínání displeje a ovládání hlasitosti na boku telefonu nachází hned 4 ovládací prvky. Aby toho nebylo málo, v rohu telefonu je i otvor pro navléknutí pásku na ruku.

Telefon sám o sobě působí vcelku kompaktním dojmem, byť musíme uznat, že by rámečky nad a pod displejem mohly být menší. Do ruky ale padne vcelku pohodlně. Zepředu i zezadu je celá plocha těla pokrytá tvrzeným sklem, takže uživatel musí počítat s tím, že telefon bude po chvíli používání působit hodně upatlaně. Na bocích nalezneme broušený hliník, který dává telefonu špetku prémiového pocitu při držení v ruce.

Co neduhy telefonu, má nějaké?

Ano, ale jsou to spíše maličkosti. Asi nejvíce nám vadilo použití notifikační diody, která ale neslouží k ničemu jinému, než k indikaci toho, jestli se telefon nabíjí či nikoliv. Upozornění na zprávy, zameškané hovory či upozornění z aplikací se zkrátka nedočkáte, dioda svítí, když se telefon nabíjí, což je vcelku zbytečná funkce.

Telefon má vcelku ostré hrany, a občas může do dlaně trochu více tlačit. To je podpořeno i váhou telefonu, která činí 145 gramů.

Chybí také technologie NFC, kterou lze dnes už vnímat jako standard i u daleko levnějších telefonu. Musíme rovněž konstatovat, že baterie o kapacitě 3000 mAh neodvádí zrovna dvakrát dobrou práci. Telefon se při náročnějším používání vybije za jeden den a pro dvoudenní používání už budete muset dělat určitě kompromisy ve vytěžování telefonu.

Co softwarová výbava?

V telefonu nalezneme verzi Androidu 5.1, společně s grafickou nástavbou od Lenova v podobě Lenovo Launcheru. Ten zcela ruší menu aplikací a všechny je umisťuje na domácí plochy, stejně jako tomu je například u iOS. Jinak ale samotné prostředí příliš nemění, veškeré nabídky či lišty už mají vzhled jako neupravené verze Androidu.

Jako malý bonus nás zaujala i funkce dvojitého poklepání na zamčený displej, která jej aktivuje. Co nám naopak spíše vadilo, byla v základu zapnutá funkce zabránění vytáčení v kapse, která zablokuje displej v případě zakrytí senzorů nad displejem. Ta se naštěstí dá vypnout.

Obstál Vibe Shot jako fotomobil?

Jak už jsme v úvodu naznačili, Vibe Shot je koncipován jako fotomobil. Nabízí fyzické tlačítko přepínání dvou režimu focení - plná automatika či manuální nastavení všech hodnot. V případě automatického režimu se fotoaparát chová jako každý jiný mobil a zkrátka pouze vybíráte, na co zaostřit, a mačkáte spoušť. Naopak pokud se vydáte do manuálního režimu, dočkáte se veliké porce funkcí navíc.

Jednak zde lze hýbat i například hodnotami jako vyvážení expozice, ISO či dokonce délka závěrky. Velice užitečná je i funkce manuálního ostření. Vedle toho také nalezneme v rozhraní fotoaparátu i funkce, které využívají dlouhých časů závěrky, tedy například kreslení obrazců světly nebo stopy hvězd. Vedle toho se zde nachází i celá řada foto filtrů, HDR, panorama či makro režimy.

Tlačítko spouště navíc slouží pro rychlé vyvolání aplikace fotoaparátu, buď jeho dlouhým podržením, nebo dvojitým zmáčknutím. Podle nás je ale dlouhé podržení až příliš dlouhé a naopak dvojité zmáčknutí zase fotí ihned bez rozsvícení obrazovky, takže často ani nevidíte, co vlastně fotíte. Na druhou stranu se však takový proces u pohotových fotografií dá víceméně očekávat.

Ačkoliv Lenovo odvedlo pořádný kus práce v rozhraní „profesionálního“ režimu fotoaparátu, nemůžeme se zbavit pocitu, že by fotografie mohly vypadat lépe. Aby však bylo jasno, Lenovo Vibe Shot rozhodně nabídne velice nadprůměrnou kvalitu fotografií, která předčí fotoaparáty jiných mobilů ve stejné cenové kategorii.

Chválíme nízké hladiny šumu i při nočních fotografiích, ceníme si relativně slušné ostrosti snímků a velice se nám líbí rozostření pozadí, které skutečně Lenovo Vibe Shot zvládá podobně jako kdejaký kompakt či levná zrcadlovka. Přesto jsme ale možná trochu naivně čekali, že ony kompakty či levné zrcadlovky Vibe Shot skutečně dožene v daleko více ohledech, což se nestalo. Při bližším zkoumání fotek stále jde velice zřetelně poznat, že šlo o mobil, a stále máme pocit, že hned několik prémiových modelů známých výrobců umí fotit ještě lépe.

Pro koho je Vibe Shot určený?

Vcelku logicky tento telefon ocení každý, kdo chce telefonem třeba vyfotit i nějaký hezký snímek z dovolené, nebo si rád hraje s různými foto funkcemi a filtry. Už se nedá říci, že by fotoaparát byl jen do počtu, tady má telefon skutečně potenciál zaujmout i méně náročné foto nadšence. Ti musí ale zároveň počítat s tím, že za telefon zaplatí poměrně hodně peněz. Jinak se samozřejmě dá Vibe Shot považovat i za stylového společníka, zejména díky svému hliníkovému rámu.

Vyplatí se do Vibe Shot jít?

Jsou v podstatě dvě roviny, jak na mobil nahlížet. Jestli sháníte prémiový a relativně kompaktní mobil za rozumnou cenu, pak je Vibe Shot velice dobrou volbou. Parametry má vskutku nadstandardní, byť za cenu okolo deseti tisíc korun je podstatně levnější než spousta prémiových konkurentů. Rozhodně se dá považovat za elegantní kousek, takže jako stylový společník jistě také ostudu neudělá.



Pak se také můžete na Vibe Shot dívat jako na potenciálního zástupce svého digitálního kompaktu. Ano, Lenovo Vibe Shot fotí skvěle, a každému, kdo se příliš nezabývá detaily pořízených fotografií, udělá svou kvalitou fotek vcelku radost. Opět ale musíme zopakovat, že nejen Vibe Shot, ale mobily obecně, mají na kompakty a zrcadlovky co dohánět.

Co konkurence?

Za velice podobnou cenu pořídíte například Sony Xperia Z3 Compact, který nejenom že má podobně výbornou výbavu, ale také svým 20,7MPx snímačem zaujímá pozici jednoho z předních fotomobilů. Ještě levněji se dá sehnat loňská vlajková loď Samsungu Galaxy S5 či jeho vylepšený nástupce S5 Neo. Oba modely se pyšní jak nadstandardní výbavou, tak slušným fotoaparátem. Do třetice se do prémiových mobilů s nadstandardními foto funkcemi dá zmínit Nokia Lumia 930. I ta vychází o něco málo levněji než model Vibe Shot.