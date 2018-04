Černý kůň Lenova. Model P90 má obří porci výdrže i výkonu

Lenovo v posledních letech dokazuje, že se konkurence nezalekne. Umí vyrobit poměrně zajímavé modely a pak je prodávat o poznání levněji než značkoví soupeři. U jiných čínských výrobců by následovalo tučné „ale“, jenže v tomto případě se tomu tak neděje. Lenovo skutečně nabízí telefony, které lze bez váhání zákazníkovi doporučit. A stejně tomu je i v případě modelu P90, který sice nepatří do sortimentu levnějších mobilů, zato však za vaše peníze dostanete parádní mobil, který překvapí snad po všech stránkách.

Co je Lenovo P90 zač?

Lenovo P90 spadá do vyšší střední třídy, a vně značky Lenovo se jedná o model těsně pod špičkou toho nejlepšího, co výrobce nabízí. Nabídne veliký 5,5palcový displej s rozlišením Full HD, který nabídne výborné podání obrazu. Díky čtyřjádrovému procesoru Intel Atom o taktu 1,8 GHz a 2 GB operační paměti se telefon nezalekne ani náročných aplikací a her. Paměťové karty sice telefon nepodporuje, v základu však nabídne 32 GB vnitřní paměti, což je vcelku dostačující kapacita. Ačkoliv výrobce sliboval přechod na Android 5.0. už na konci června, tento model stále pracuje s verzí 4.4.4. Grafickou nástavbu zajišťuje Vibe UI, kterou najdeme i ve spoustě dalších modelů Lenovo. Prodejci e-shopů telefon zpravidla nabízejí za 8 až 9 tisíc korun.

Není telefon až přehnaně velký?

Pět a půl palce je už kategorie přerostlých telefonů, jinak řečeno phabletů. Lenovo P90 rozhodně není žádný drobeček, přesto si dali výrobci záležet, aby zredukovali rámečky okolo displeje. Ačkoliv jsme viděli i tenčí, zejména nad displejem je skutečně jen malý prostor a pod displejem tak akorát na senzorové klávesy. Ty vždy vidíme rádi, když se výrobce rozhodne neukrajovat místo ze samotného displeje.

Jak je na tom Lenovo P90 zpracováním a designem?

Telefon je bohužel celý z plastu, kovový prvek na něm nehledejte. Jelikož se jedná o unibody konstrukci (baterii nevyměníte a ani se nijak jinak nedostanete pod zadní kryt), design zadní strany působí celistvě. Záda jsou mírně prohnutá a čočka fotoaparátu z nich lehce vyčnívá.

Co se konektorů a ovládacích prvků týče, žádné převratné změny se nekonají. Trojici senzorových kláves pod displejem doplňuje ovládací tlačítko hlasitosti společně s vypínáním displeje na levé straně (praváci tedy k ničemu nevyužijí palec). MicroUSB konektor se nachází vespod rámu telefonu, sluchátkový jack nahoře. Na zadní straně je vedle čočky fotoaparátu a poměrně velkého reproduktoru také LED dioda.

Matný plast na celém zadním krytu je jeden z těch, na kterém sice zůstávají otisky prstů, ale nijak výrazně. Rozhodně většinou nepůsobí příliš upatlaně. Celkově je telefon provedený v celkem strohém stylu, žádné výraznější prvky na něm nenajdeme, naopak je zde hodně klasiky.

Je skutečně tak výkonný?

Čtyřjádrový Intel byla rozhodně dobrá volba. Benchmark AnTuTu naměřil velice slušných 45 500 bodů, což telefon řadí po bok modelů OnePlus One, Asus Zenfone 2 či HTC One M8. Lenovo P90 je velice svižné, nezalekne se ani práce s více aplikacemi naráz, jen po čase začne být paměť RAM sem tam přeplněná a reakce telefonu se zpomalí. Což je ale všeobecný neduh Androidu. Vyčištění paměti či restart telefonu uvede vše do normálu.

Výsledek grafického benchmarku Epic Citadel telefonu Lenovo P90

Jak je na tom výdrž baterie?

Jeden z důvodů, proč jít právě do modelu P90, je vysoká kapacita baterie. 4000 mAh zaručí, že zatímco jiné modely budou už prosit o připojení k nabíječce, Lenovu P90 bude pořád zbývat poměrně velká zásoba. Telefon se nám prakticky nikdy nevybil po dni používání a i při poměrně intenzivním využívání všech možných funkcí a aplikací zbylo ještě aspoň 20 % na druhý den. Pokud telefon používáte spíše skromně, nebude problém se dostat i na tři až čtyři dny výdrže. V tomto aspektu je zkrátka znát, že Lenovo P90 má veliký náskok před konkurencí.

Jak dobré fotky telefon umí?

Ani v oblasti kvality fotografií není Lenovo úplný outsider. Skoro nás až překvapilo, že telefon umí vyfotit vcelku povedené snímky, za které by se nemusel stydět ani nějaký levnější kompakt. Podání barev je celkem v pořádku, hladiny ostrosti i množství šumu jsou v přijatelných mezích. Rozhodně se nejedná o špičku mezi fotomobily, přesto můžeme říci, že nadšence do focení momentek mobil Lenovo P90 jistě potěší.

Zkušební fotografie telefonem Lenovo P90

Zadní snímač má rozlišení 13 megapixelů, samozřejmě nechybí ani LED dioda pro přisvícení tmavých objektů. Přední kamera má rozlišení 5 megapixelů. O pořizování snímků se stará celkem jednoduchá aplikace od Lenova, která nabídne veškeré základní funkce, tedy několik režimů, nastavení ISO, dále panorama a HDR režimy a také několik fotografických filtrů.

Co je dál vhodné zmínit?

Především podpora LTE, která u mnoha modelů dnes stále ještě chybí. Naopak podpory NFC se zde nedočkáme. Mimo základního software od Googlu naleznete v telefonu i několik aplikací v režii Lenova, mimo jiné hlavně nástroj Security, kterého se v případě nezájmu jen tak nezbavíte. S nástupem verze systému 5.0 tento nástroj u modelů značky Lenovo mizí, takže se snad dočkáme i v tomto případě.

Co si koupit místo něj?

Pokud si připlatíte zhruba tisíc korun, nabízí se loňský vlajkový model značky LG G3. Oproti konkurentovi od Lenova nabídne větší operační paměť, Quad HD displej se stejnou úhlopříčkou i vyšší takt procesoru. Naopak má menší baterii. Ještě více paměti RAM (4 GB) nabídne při jinak celkem podobných specifikacích i ceně telefon Asus Zenfone 2. Naopak s trochu horším displejem (rozlišení HD ready) a menší baterií je za výrazně levnější cenu (šest tisíc korun) k dispozici Huawei G7.

Závěr

Připouštíme, že Lenovo P90 na první pohled moc nezaujme. Strohý, klasický design, žádné zajímavé prvky jak po stránce použitých materiálů i ovládacích prvků, tak po softwarové, kdy dostáváme další z modelů vybavených stejnou grafickou nástavbou od daného výrobce. Přesto má ale telefon potenciál zaujmout hlavně výkonem a výdrží, za kterou by se nemusel stydět i kdejaký dražší model. Full HD displej na velké úhlopříčce z telefonu činí výborného multimediálního společníka. A fotografie pořízené Lenovem P90 vám určitě neutrhnou ostudu. Zkrátka pokud chcete do telefonu investovat okolo osmi tisíc korun, je Lenovo určitě dobrou volbou.