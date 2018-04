Nejlepší poměr ceny a výkonu? Jen naoko. Rychlý test LeEco Le 2

Se značkou LeEco se na českém trhu setkáváme z oficiální distribuce čerstvě, ačkoliv už si ve světě nějaký ten rok jméno buduje. Populární je vedle domácí Číny také například v Rusku. Navíc dlouhodobě figuruje na předních příčkách ve výkonnostním testu AnTuTu, její výkonné modely pravidelně dostávají výborné ohodnocení.

Model Le 2 není žádnou novinkou, na trhu už je od minulého roku, ovšem u nás byl donedávna sehnatelný pouze z neoficiální distribuce či přímo z některého z čínských e-shopů. Nyní už je možné jej zakoupit z oficiální distribuce. Podepsal se časový odstup na tomto modelu, nebo mu naopak pomohl dostat se na lepší cenovku? To zjistíme v naší krátké recenzi.

Hned zkraje musíme zmínit nesporné výhody telefonu, kterými jsou displej, design, výkon a v neposlední řadě také cena. Teď ovšem pěkně popořadě. Telefon má 5,5palcový IPS displej s rozlišením Full HD. K němu prakticky nelze mít žádné výtky, naopak se běžně v této cenové kategorii setkáváme i s modely s nižšími rozlišeními.

Design uvádíme jako přednost z prostého důvodu – není to obyčejný „plasťák“, ale telefon s celokovovým tělem a tvrzeným sklem na celé přední části. Jistě, rámečky okolo displeje by mohly být tenčí, ale celkově telefon působí s velkou čočkou fotoaparátu, čtečkou otisků prstů pokrytou lesklým povrchem (ten může být, pokud hodně natáhnete ruku od sebe, použitý jako zrcátko) docela odlišně, není to jen další klon iPhonu. V balení navíc najdete silikonový kryt, který docela dobře ochrání proti menším oděrkám.



Dále je to výkon, kterým se LeEco Le 2 řadí po bok vybavenějších konkurentů. Ovšem hned zkraje máme jednu drobnou výhradu k tomu, že výrobce z nepochopitelných důvodů píše v sekci „informace o telefonu“ v menu nastavení, že telefon je vybaven procesorem Snapdragon 820. A to není pravda. Pohání ho pouze Snapdragon 652, což také není vyloženě slabý procesor, ovšem do výkonné 820 má celkem daleko. Proč výrobce takto klame, netušíme.

Procesoru sekundují 3 GB operační paměti a 32 GB vnitřního úložiště. Telefon si ve výkonnostním testu AnTuTu vysloužil 78 tisíc bodů, což je výsledek, který je u telefonů v této cenové kategorii stále spíše méně obvyklý (ovšem ne zcela ojedinělý). LeEco Le 2 tak má šanci nadchnout mobilní geeky (koneckonců na ně je tento výrobce zaměřený), kteří do telefonu nechtějí investovat hodně peněz.

Ještě se vrátíme k vnitřnímu úložišti – 32 GB je dnes přijatelná hodnota, stále pouze pár výrobců má jako standard 64, většina se drží právě 32 GB. Ovšem prakticky všude ještě do telefonu přidáte paměťovou kartu, ovšem u Le 2 máte smůlu, paměťovky neumí. To je ten první pořádný kompromis.

A zmíníme hned i ten druhý a tím je absence sluchátkového jacku. Chápeme, že poslední iPhone se jej zbavil kvůli tomu, aby si zachoval tenké tělo, ale jde zcela mimo nás, proč jej vynechalo poměrně robustní Le 2. Zkrátka se bez redukce (naštěstí v balení) či speciálních sluchátek neobejdete.

Kapacita baterie není špatná, celých 3 000 mAh zaručí celkem běžný den až dva dny provozu. Model Le 2 navíc disponuje rychlým nabíjením Quick Charge 3. Další výbava zahrnuje vedle čtečky otisků prstů a slotu na dvě SIM karty také infraport – s předinstalovanou aplikací můžete tak telefonem ovládat prakticky cokoliv, od televize až po projektor nebo klimatizaci.

Zadní fotoaparát s rozlišením 16 MPix a světelností f/2.0 si vede dobře v rámci možností. Žádný zázračný fotomobil z LeEca Le 2 nedělá, ovšem viděli jsme za podobné peníze i horší. Telefon má problémy s ostrostí a trochu vybledlejšími barvami, ale celkově je fotoaparát dostatečný. Přední fotoaparát má rozlišení 8 MPix a telefon umí natáčet video až v rozlišení UHD.

Uživatelské prostředí je, pokud jste zvyklí na čistý Android (v telefonu je verze 6.0), prakticky vzhůru nohama. LeEco si upravilo podle svého celý vzhled systému včetně notifikační roletky a centra rychlých nastavení. Zde tedy po potažení od horního okraje displeje najdete jen notifikace, nic jiného. Pokud hledáte třeba rychlé vypnutí/zapnutí wi-fi, režim letadlo a podobně, najdete je po stisknutí tlačítka pro přepínání aplikací. Telefon nemá žádné menu aplikací, všechny se ukládají na hlavní a vedlejší domovské plochy.

Jde to i hodně levněji Pokud nepotřebujete rychlé datové připojení LTE a nevadí vám prokousávat se cizojazyčnou lokalizací, LeEco Le 2 se dá sehnat za prakticky poloviční cenu z čínských e-shopů. Našli jsme nabídky i za méně než tři tisíce korun.

Telefon je samozřejmě v kompletní české lokalizaci. Najdete v něm, jak už je u podobných výrobců zvykem, celou řadu aplikací navíc a také vlastní nástroje pro volání, SMS, galerii a podobně. Ovšem skutečně nechápeme přítomnost tří aplikací, které na vás hned po spuštění mluví pouze rusky. Naopak oceňujeme přítomnost aplikace pro dálkové ovládání pomocí infraportu.

Telefon se v současnosti prodává za 5,5 tisíce korun. Za tyto peníze jde i po poměrně dlouhé době od uvedení na trh o celkem zajímavou koupi, u které se však musíte skutečně zamyslet, zda vám nebude sluchátkový jack či paměťová karta chybět. Výkonu má telefon jinak prakticky na rozdávání a k tomu parádní displej či bonus ve formě infraportu. Mobilní geekové by zkrátka měli být relativně spokojení, příznivci stylového designu či všestrannější výbavy by se měli porozhlédnout jinde, třeba po Nokii 5 nebo Moto G5.