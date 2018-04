Slyšeli jste o značce Leagoo? Lead 1 je plácačka pod čtyři tisíce

Sortiment produktů Leagoo je vcelku přímočarý. Výrobce nabízí řadu Lead, která obsahuje pět modelů - Lead 1 až Lead 5. Rostoucí číslo za pojmenováním řady ale trochu překvapivě neznačí nárůst kvality, neboť právě Lead 1 je z této řady nejvýkonnějším zástupcem. Nad rámec těchto pěti telefonů se na trhu vyskytuje ještě model Lead 7 s velice podobnými parametry jako Lead 1 a Elite 2, který taktéž nepřináší výrazné změny oproti špičce řady Lead.

Dalo by se tedy říci, že Lead 1i je pomyslným reprezentantem značky. Snaží se zaujmout především zajímavým designem, velkým displejem a snímačem fotoaparátu s rozlišením 13 megapixelů. Za cenu pod čtyři tisíce se to zdá jako velice dobrá koupě. Tak kde to má háček?

Zaprvé máme několik výhrad k designu telefonu. Kvůli svému 5,5palcovému displeji je značně rozměrný, s čímž se ale u takto velkých mobilů počítá. Přesto se nám zdá, že by výrobce mohl trochu zkrátit rámečky nad a pod displejem. Jiné 5,5palcové modely se ještě jakž takž dají uchopit vzpříčeně mezi palcem a ostatními prsty na výšku, u Modelu Lead 1i už to činí opravdu značné potíže. Telefon je zkrátka obr, i když uznáváme, že pokud kupujete 5,5 palcový model, pak s tím budete zřejmě počítat.

Druhou výtku směřujeme k bočním klávesám. Ty kladou při zmáčknutí až překvapivě velký odpor zejména při zmáčknutí bříškem prstu. Nevíme, zda je to záměr, nebo se musí tlačítka zkrátka „ochodit“, každopádně je to věc, která nás při používání telefonu mírně obtěžovala.

Jinak je ale design telefonu v pořádku. Našlo se dokonce i místo pro kovový prvek, který pokrývá boky telefonu. Senzorová tlačítka pod displejem jsou řádně podsvícena a zadní kryt má zajímavě vroubkovanou texturu, i když se jinak jedná o obyčejný lesklý plast, na kterém zůstávají otisky prstů. Zadní kryt je odnímatelný, pod ním nalezneme vyměnitelnou baterii, dva sloty na SIM karty a jeden na paměťovou kartu.

Lead 1 a Lead 1i? Na trhu se vyskytují oba modely, je však mezi nimi nějaký rozdíl? Lead 1i má baterii s kapacitou 2500 mAh, zatímco Lead 1 pouze 2200 mAh. Paradoxně se Lead 1i prodává ještě o pár set korun levněji než model Lead 1, takže nevidíme důvod, proč mu dát před Lead 1i přednost.



K samotnému displeji nemáme výhrady. HD rozlišení (1280 × 720 pixelů) na 5,5 palcích je zcela dostatečné a technologie IPS zajišťuje příjemně barevný obraz a dobré pozorovací úhly. Full HD bychom v takovéto cenové kategorii snad ani nečekali a naopak jsme rádi, že výrobce zvolil právě HD a ne něco nižšího.

Výkon je vzhledem k cenovce telefonu zcela adekvátní. Model Lead 1i pohání čtyřjádrový procesor o taktu 1,3 GHz, doplněný 1 GB operační paměti. Vnitřní úložiště o velikosti 8 GB, v praxi něco málo přes 6, sice není nic chvályhodného, ale vzhledem k možnosti rozšíření o paměťovou kartu by měl tento prostor postačit.

Model Lead 1i disponuje baterií s kapacitou 2500 mAh, což je jediný rozdíl od modelu Lead 1 s baterií s kapacitou 2200 mAh. Obě by měly vydržet obvyklý den provozu při vyšší zátěži, potažmo dva až tři při skromnějším používání.

Uživatelské prostředí telefonu funguje na Androidu verze 4.4.2, je však překryté grafickou nástavbou Leagoo UI 3.0. Nenalezneme zde tak klasické menu aplikací, vše je dostupné z domácích ploch. Dvě z nich jsou speciálně vyhrazené pro přehrávač hudby a obrázkovou galerii. Výrobce telefon vybavil celou řadou aplikací, jako jsou mapy, diář, editor videa, spořič baterie nebo vlastní aplikační obchod. Dokonce tu najdeme i nástroj pro import dat z iPhonu.

Velký důraz je u tohoto modelu kladený na fotoaparát. Ten má rozlišení 13 Mpx, což se v cenové kategorii pod čtyři tisíce stále moc často nevidí. Naše dojmy z výkonů tohoto fotoaparátu jsou však rozpačité. Výsledné snímky sice nabídnou živé barvy, ale poměrně nevýrazný kontrast a ostrost taktéž pokulhává. Na pořizování momentek či dokumentování dovolené by to však mohlo stačit. Stále však hájíme fakt, že průměrný kompaktní fotoaparát tuto práci zvládne lépe.

Naše dojmy z telefonu jsou však převážně pozitivní. Jak už jsme psali, jedná se o skutečně rozměrný model, tlačítka sem tam mohou vyvíjet až překvapivý odpor a telefon trochu trpí až přehnanou výbavou od výrobce, hromadou vcelku nepotřebných aplikací počínaje a dvěma vedlejšími domácími plochami s funkcemi, které se nedají nijak odstranit, konče. Příznivce rychlých dat může odradit absence LTE. V poslední řadě také upozorníme na místy neúplnou českou lokalizaci prostředí, kde se setkáváme s útržky textů v angličtině.

Naopak pochválit můžeme příjemně barevný a dostatečně jemný displej, standardní porci výkonu a v rámci možností dostatečný fotoaparát. Design necháváme v pomyslné šedé oblasti, neboť se nám některé prvky líbí (kovové boky, vroubkovaný zadní kryt) a jiné naopak ne (matný plast a výše zmíněná tuhá tlačítka). Finálním kladem je pak cena modelu, která se pohybuje u modelu Lead 1i pod čtyřmi tisíci korun.