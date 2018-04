Test Kodak Ektra: legendární značka útok na nejlepší fotomobil nedotáhla

Kodak je značka, která bývala legendou na poli fotografie, není tak divu, že se snaží svou trochu zašlou slávu obnovit mimo jiné i za pomoci moderního fotomobilu. Jenže cesta, kterou se vydala, je trochu kontroverzní. Hraje totiž hodně na nostalgickou notu, snaží se oslovit milovníky fotografie i tak trochu samoúčelným designem. Ten, stejně jako jméno, vychází z legendárního modelu 35mm fotoaparátu značky z roku 1941.

Možná i v rámci této retro vlny se tak zapomnělo na to, že pokud chce věhlasná fotografická značka odejít z pole chytrých telefonů jako vítěz mezi fotomobily, je potřeba vše dotáhnout opravdu k dokonalosti. Fotomobily se totiž v poslední době hodně zlepšují, a tak útok na vrcholné pozice není nikdy jednoduchý.

Plusy a minusy Proč koupit? solidní fotoaparát

líbivý retro design

solidní výbava

Proč nekoupit? vysoká cena

nepraktická konstrukce

nedotažené detaily Kdy? V prodeji Za kolik? 14 490 Kč

U Kodaku vzali dobré ingredience, ale moc toho k nim nepřidali. Výsledkem je zvláštní smartphone, který má nepraktickou konstrukci a který kvalitou snímků nepřevyšuje povedené soupeře ze své cenové kategorie. Cena 14 490 korun přitom nedává moc naději na to, že by tento kousek vzali uživatelé ve větší míře na milost, vůči konkurenci je jednoduše vysoká.

Ektra není první pokus Kodaku, ale model IM5 z roku 2015 zůstal většinou zapomenut. Ektra chce vystoupit z řady, ale je otázkou, zda to nedělá příliš okatě.

Je to foťák nebo mobil?

Takových pokusů už tu bylo několik, výrobci se snažili vytvořit jakousi ideální kombinaci chytrého telefonu a kompaktního fotoaparátu. Ale zatím se to nikdy nepovedlo ideálně. Asi nejznámějšími případy jsou modely Samsungu z let 2013 a 2014, které měly dokonce i optický zoom, ale kvalitou snímků tak úplně nepřesvědčily. Byl tu i Panasonic se svým modelem CM1, ten o zoom přišel. Se zoomovým objektivem v přídavné podobě to zkoušelo Sony, teď třeba v podobě modulů i Moto s foťákem Hasselblad. Nic z toho větší úspěch nezaznamenalo a přesto to zkouší Kodak v podstatě stejnou cestou. Ektra je tak smartphone, který ale vizuálně vypadá jako kompaktní fotoaparát. Ve skutečnosti je to ale jen takový nadprůměrný smartphone, který se jako foťák tváří.

Design Kodaku Ektra se snaží navodit dojem, že tohle je fotoaparát. Hraje na určitou retro vlnu, má jednoduchý a na první pohled elegantní design klasických fotoaparátů. Ale uvnitř se ve skutečnosti ukrývá v podstatě obyčejná technika chytrých telefonů. Je tu 21megapixelový snímač s klasickou mobilní velikostí i konstrukcí, Kodak mu alespoň přidal hodně pokročilou stabilizaci obrazu. Ale to je vše, žádná opravdová kouzla se tu nekonají, třeba optika je rovněž obyčejná mobilní, navzdory tomu, že se přístroj tváří, jako že má velkou čočku.

K čemu to?

Kodak se jednoduše lacině snaží zapůsobit na určitou fotografickou retro vlnu a zdá se, že o svém produktu moc jinak nepřemýšlel. Smartphone, co vypadá jako fotoaparát, ale pořád fotí jako smartphone, totiž není v dnešní době zrovna tím nejlepším nápadem.

Design je sice povedený a elegantní, ale nejsme si jisti, že takto musí vypadat smartphone. Jde o to, že Ektra je kvůli vzhledu se zvýrazněným gripem, vystouplou částí fotoaparátu a ovládacími prvky na boku hodně velký smartphone. Kodak mohl vymyslet spíše určité designové odkazy na tyto prvky, ne je hned kompletně používat, výsledek by byl z praktického hlediska lepší. Vždyť Ektra má displej s úhlopříčkou pět palců, ale v kapse zabere víc místa než řada 5,5palcových smartphonů.

Problémem je hlavně tloušťka, která se navíc na těle hodně mění a to je nepohodlné i z hlediska držení v ruce. Kvůli gripu ve spodní části telefon nesedne dobře do dlaně, obří okolí čočky foťáku zase komplikuje odložení prstů na zadní část telefonu. Navíc umístění tlačítek na pravé straně nahrává spíše držení přístroje v pravé ruce, kdo bude telefon držet v levé, má kvůli výstupkům stížený přístup k těmto ovládacím prvkům. Kodak k telefonu dokonce přidal i poutko, jaké bývá u fotoaparátů.

Alespoň zpracování vypadá luxusně...

To je další potíž – vypadá, ale je to další falešná naděje. Rám telefonu se tváří, jako by byl z kovu, ale je to obyčejný plast, záda zase na pohled imitují kůži, ale opět jde o plast. Netvrdíme, že je špatně, když je telefon vyroben z plastu, někdy to může být i trvanlivější a spolehlivější řešení. Jenže imitace v podání Kodaku působí trochu podivně a jen dokresluje nedomyšlenost celého konceptu.

Dobrá, jak se tedy používá jako smartphone?

Vlastně úplně normálně, až na zmiňovanou nepraktickou konstrukci, kvůli které se telefon špatně drží. Telefon dostal operační systém Android 6 v docela čisté podobě, jen s pár přidanými Kodak aplikacemi. Díky silnému procesoru Mediatek Helio X20 má smartphone dostatek výkonu i pro náročnější operace, jeho výkon odpovídá třeba Samsungu Galaxy S6 nebo iPhonu 6 Plus. A běžně funguje opravdu dobře, jen se nám během testu několikrát stalo, že smartphone nečekaně na moment zatuhl. Těžko říci, proč tomu tak bylo, jinak bylo vše bez větších problémů. Pětipalcový displej typu IPS také není špatný, jen v těle o velikosti 147,8 x 73,4 x 14 mm je trochu utopený.

Ve výbavě je vše, co běžně uživatel potřebuje, včetně špičkového LTE připojení, je tu i NFC a další vymoženosti. Vnitřní paměť s kapacitou 32 GB pojme dost aplikací i fotek, ale pravda, za danou cenu by to možná už chtělo i větší porci. Je tu naštěstí slot na microSD karty. Co nám chybí, je čtečka otisků prstů, která by usnadnila odemykání. Vyťukávání kódu nebo hesla na displeji není vzhledem k proporcím moc komfortní, i když zvyknout se dá. Za pozornost stojí přítomnost USB-C konektoru. Chybí nám lepší práce s podsvícením senzorových tlačítek, která jsou pod displejem – vždy svítí jen pár sekund a pak zhasnou, což z počátku komplikuje orientaci. Navíc nemají vibrační odezvu, stejně jako displej. Malichernosti, ale v tomto celku zamrzí.

Fajn. A co tedy ten fotoaparát?

Ten by měl být hlavní předností smartphonu a ve skutečnosti vlastně i je – nad velmi průměrným zbytkem doslova a do písmene vyčnívá. Ale ne už tak nad zbytkem smartphoního světa. Pod tou obří šarádou designu fotoaparátu se nachází klasický fotomodul od Sony s rozlišením 21 megapixelů. Světelnost optiky je f/2.0, telefon disponuje pokročilým phase-detection autofokusem. Čím nad soupeři přeci jen vyčnívá je šestiosá stabilizace obrazu, která mu pomáhá vyrábět lepší snímky v horších světelných podmínkách. I blesk je tu klasický diodový, alespoň duální.

To všechno nejsou špatné specifikace, ale až na stabilizaci je jasné, že soupeři některé věci zvládají i lépe. Výsledek se pak snadno ukáže – přes veškeré ambice pořizuje Kodak Ektra jen lehce nadprůměrné snímky, které snesou srovnání se staršími topmodely zavedených značek nebo některými levnějšími modely aktuální generace. Pravdou je, že optická stabilizace funguje dobře a některé snímky v nočních podmínkách jsou opravdu povedené, tady Ektra špičku dotahuje na dosah, ale rozhodně to neznamená, že by si mohla dělat nárok na titul krále fotomobilů. Navíc to ve scéně chce alespoň nějaké světelné zdroje, jen tmavá scéna bez světla přináší spoustu šumu. Tedy, fotoaparát je dobrý, ale soupeři mívají i lepší a přitom nemusí být zásadně dražší.

Fotoaparát má také řadu kreativních režimů a ovládání je tu vyvedeno ve stylu otočných přepínačů klasických foťáků. To není dle nás moc praktické, ale na druhou stranu má uživatel o režimech vždy přehled. Nechybí tu ani manuální režim focení. Někomu se může také líbit přítomnost mechanické spouště, což dnes není u smartphonů obvyklý prvek. Zaujmout může i čelní fotoaparát, ten má rozlišení 13 megapixelů a opět automatické ostření.

Mám si ho pořídit?

Upřímně, Kodak Ektra na nás příliš nezapůsobil. Jeho fotoaparát není vyloženě špatný, ale na špičku ztrácí a podobně výkonné fotomobily lze získat i za méně peněz. A v praktičtějším balení. Ektra je efektní retro smartphone, který upřednostňuje formu před obsahem a to je jeho největší chyba. Slavná značka i odkaz na slavný model jednoduše nejsou to, na čem by se dal dnes postavit opravdu špičkový smartphone. Kdyby Kodak kladl menší důraz na onen design bez praktického účelu a soustředil se na svůj cíl vytvořit opravdu povedený fotomobil, dopadlo by to mnohem lépe.

V principu Ektra není ani špatný smartphone – má dost výkonu, solidní a relativně moderní výbavu, jen s několika ústupky. Ale v daném těle je prostě používání toho všeho nepraktické a bez nějakého zásadního přínosu.

Kdo chce atraktivní fotomobil, hledá tradičně u Samsungu nebo Applu – tady stačí sáhnout po starších „šestkových“ modelech a uživatel dostane fotoaparát s lepšími schopnostmi než u Kodaku a univerzálnější smartphone navrch k tomu. Samsung Galaxy S6 se dá sehnat asi za 10 000 korun a S6 edge za třináct, což je pořád méně než 14 450 za Kodak. Levněji než Kodak vyjde třeba iPhone SE, ten stojí 13 000 korun. Z moderních kousků může zaujmout třeba Honor 8 nebo Huawei P9 a špatný výkon nepodává ani cenově dostupný Honor 6x – všechny tyto modely disponují dvojitým fotoaparátem.