Vyzkoušeli jsme Instagram pro Android. Zatím má dost nedodělků

Instagram na iPhonu funguje lépe. Uživatelské prostředí aplikace se více blíží logice systému iOS a je možná trochu škoda, že ho autoři pro Android více nepřizpůsobili tomu, nač jsou uživatelé platformy zvyklí. Například mohli přesunout záložky na horní okraj, aby se vespodu nepletly k virtuálním nebo senzorovým tlačítkům systému.

Co je to Instagram? Instagram je fotografická sociální síť. Uživatel si vytvoří skrze aplikaci účet, na který se pak následně nahrávají všechny jím zveřejněné fotografie.

Na druhou stranu, pokud přejdete z Instagramu na iOS k Instagramu na Androidu (schválně, kolik lidí to udělá), ihned se v aplikaci zorientujete. Rozdíl je v podstatě jediný, pravá ze čtveřice spodních záložek nevede k nastavení, jako je tomu u iPhonu, ale na přehled o uživatelském profilu. Zde jsou vidět náhledy sdílených fotek, jejich počet a počet lidí, které uživatel sleduje nebo kterými je sledován.

Nastavení je na Androidu dostupné z pravého horního rohu skrze trochu nenápadnou ikonu s trojicí čtvercových teček. To je ale logika, kterou programátoři víceméně přebrali z Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich, kde se takto umístěné menu objevuje stále častěji. Praktických rozdílů oproti iOS verzi je ale více. Na Androidu především prozatím chybí některé filtry, které majitelé iOS kousků důvěrně znají. Dalším rozdílem jsou například možnosti sdílení.

Fenomén Instagram Na rozdíl od běžné praxe se pomocí Instagramu vytváří čtvercové fotografie, což klade nové nároky na kompozici snímku. Na výsledný snímek navíc můžete (v podstatě musíte) aplikovat některý z filtrů, který aplikace nabízí. Filtr pak může dát snímku třeba starobylý nádech, může zdůraznit některé barvy a podobně. Filtrů je celá řada a pro každou příležitost se hodí jiný. Podobnou funkci nabízí řada fotoaparátů v chytrých mobilech už standardně. U Instagramu je ale hlavní aspekt sociální sítě, kde pořízený snímek okamžitě sdílíte s ostatními uživateli aplikace. Ti si vás mohou přidávat mezi sledované osoby, podobně jako si vás přidávají v ostatních sociálních sítích. Na oplátku i vy si můžete najít své oblíbené fotografy a sledovat jejich práci. Snímky z Instagramu pak můžete ještě velmi snadno sdílet na řadě dalších sociálních sítí tak, abyste se s nimi mohli pochlubit i svým přátelům, kteří aplikaci nemají. Snímky s Instagramem se vytváří tak, že buď v aplikaci spustíte fotoaparát, nebo si vyberete snímek z fotogalerie už pořízených.

Zatímco u iPhonu dostane uživatel po vytvoření fotografie možnost okamžitě ji sdílet přes spoustu různých kanálů, u Android verze je výběr omezený: je tu jen Twitter, Facebook, Foursquare a Tumlbr. Na ostatních místech lze fotografii sdílet až po jejím nahrání na servery Instagramu. V profilu stačí na fotku kliknout a vybrat možnosti sdílení. V tomto případě pak telefon nabídne standardní možnosti sdílení, které jsou přítomné v systému (a tedy závisí i na doinstalovaných aplikacích). Fotku (respektive odkaz na ni) tak lze odeslat e-mailem nebo například poslat přes Bluetooth.

Stabilita jen někde

Instagram na iOS funguje naprosto skvěle a zdá se, že vzhledem k jednoduchosti aplikace by neměl být problém s jejím fungováním na Androidu. Jenže ouha, opak je pravdou. Důvodem je pravděpodobně velká roztříštěnost platformy, ale také to, že programátoři zkrátka nestihli vše ještě ideálně odladit.

Největší potíže hlásí uživatelé telefonů s Androidem Ice Cream Sandwich. Především na Samsungu Galaxy Nexus program podle všeho často padá, na redakčním kousku jsme se s tímto problémem ale nesetkali. Například na HTC One X se stejným systémem nám ale Instagram nefunguje vůbec. V prvních verzích aplikace po pořízení snímku a snaze o aplikaci filtru přeskočila do zobrazení profilu, aniž by snímek uložila.

Po aktualizaci (mimochodem, za tři dny používání už byly minimálně dvě) už aplikace hlásí, že fotoaparát našeho zařízení není podporován. To by v podstatě tak nevadilo, kdyby aplikace nabídla alespoň přístup k fotogalerii pořízených snímků. Sice by pak práce s Instagramem byla složitější – nejprve bychom museli pustit obyčejný foťák a teprve potom Instagram a snímek vybrat z galerie. Ale alespoň by šla používat. Proč nelze použít JPEG z galerie, opravdu moc nechápeme.

Zajímavé je, že na telefonech se starší verzí systému nemá Instagram v podstatě jakékoli výraznější potíže. Funguje i na poměrně "exotických" telefonech, třeba na přístrojích Huawei, zkusili jsme ho nainstalovat i na Meizu M9 a také funguje. Proč si tedy neporadí s fotoaparátem HTC One X, nám není příliš jasné.

Zajímavá hračka

Aplikace Instagram je zajímavá hračka pro zpestření práce s chytrým telefonem. Snímkům dává zcela nový nádech a atmosféru. Nepoužitelným fotografiím často vdechne nový život. Ačkoli mnozí považují Instagram za "mrvítko" fotek, je to vcelku kreativní hračka. Pokud častěji používáte fotoaparát ve svém smartphonu, neváhejte aplikaci vyzkoušet.