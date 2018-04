Test ICQ klientů pro palmy a jak na kancelář v kapse

pondělí

Vyčistěte si PDA od balastu nebo stahujte zdarma průvodce Paříží

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. UI Tweaker je kolekce čtyř utilitek pro uzpůsobení vašeho PDA. ClearTemp vyčistí kapesní počítač od dočasných souborů, Paris Travel Guide je zase povedený kapesní průvodce Paříží.



úterý

Jak na synchronizaci Google kalendáře s kapesním počítačem

Pokud nemůžete nebo nechcete využívat k synchronizaci úkolů či událostí Outlook, možná řešíte problém, jak dostat údaje z Google kalendáře do svého PDA. Naštěstí existuje program GooSync, který si se synchronizací dat poradí a to zcela zdarma.

středa

ICQ a ti druzí - přehled instant messenger klientů pro palmy

Mezi nejrozšířenější internetové komunikační programy u nás patří bezesporu ICQ. A právě IM klientům se budeme zabývat v dnešním článku, ve kterém si představíme několik programů určených pro platformu PalmOS.

čtvrtek

Kancelář v kapse - Vodafone Business e-mail plus

Vodafone byl posledním operátorem, který doposud nenabízel mobilní e-mailové řešení. To se však v srpnu změnilo a operátor představil řešení Business e-mail plus založené na řešení Visto mail. Co Business e-mail plus umí, pro koho je určen a kolik stojí?

pátek

Zachraňte atomovou elektrárnu před výbuchem ve hře Meltdown

Hra Meltdown je kombinací akční arkády a logického rychlíku. V celkem 90 levelech musíte zachránit reaktory před vybuchnutím, což vám budou mimo jiné ztěžovat radioaktivní mutanti. To vše za doprovodu výborné hudby a se skvělými grafickými efekty.