Levný a levnější, dva prodejní hity. Test Huawei P9 Lite a Honor 7 Lite

Strategie Huawei, kdy pod dvojicí značek nabízí prakticky stejný smartphone jen s trochu jiným designem a odlišnou cenovkou, na první pohled nevypadá moc logicky. Honor 7 Lite coby levnější model střední třídy je s cenou 6 000 korun na první pohled logickou volbou každého, kdo hledá kvalitní smartphone s dobrým poměrem výkon/cena. Huawei P9 Lite, který stojí 7 500 korun, pak vedle něj může na první pohled vypadat jako zbytečná snaha.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

příznivá cena

kvalitní fotoaparát

kvalitní zpracování (hlavně P9 Lite)

Proč nekoupit? chybí NFC (jen u Honor 7 Lite)

Honor 7 Lite má obyčejnější displej Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč (Honor 7 Lite), 7 500 Kč (Huawei P9 Lite)

Jenže ačkoli si jsou oba čínští sourozenci hodně blízcí, přeci jen mezi nimi rozdíly najdeme a Huawei po právu hraje roli „značkového“ kousku, zatímco Honor je smartphonem, kterým Huawei bojuje proti mladým agresivním čínským značkám.

Co jsou to zač?

Huawei P9 Lite i Honor 7 Lite jsou typické smartphony střední třídy, které budou vyhovovat i náročnějším uživatelům. Výbava totiž není v žádném případě ošizena, jen se tu prostě trochu šetřilo na výkonu a výrobce smartphony nenacpal úplně vším, co dnes jde. Během testu jsme zjistili, že to je někdy až osvobozující kombinace. Dobrá výbava znamená, že nám nic nechybělo a to, že nejsou tyto modely nacpány k prasknutí znamená, že v praxi fungují skvěle a jejich používání je příjemné. V praxi jsou to téměř stejné telefony, které se ale liší v určitých drobnostech, liší. Ty drobnosti ale mohou hrát v rozhodování značnou roli.

Říkáte, že jsou stejné? Nevypadají tak.

Ano, nevypadají, design je totiž to zásadní, čím se oba modely odlišují. Z čelního pohledu tu sice rozdílů moc není, ale úplně stejné určitě nejsou. Z boku a vzadu je tomu pak úplně jinak. Huawei P9 Lite má kovový rám a plastový zadní kryt, u Honor 7 Lite je tomu přesně naopak. Honor trochu ve své kampani „kecá“, když o telefonu říká, že má celokovovou unibody konstrukci. Kovová jsou opravdu jen záda, boky jsou z plastu. Tělo není rozebíratelné a baterie je tak uvnitř napevno, to platí pro oba modely.

Který se vám víc líbí?

Není jednoduché se rozhodnout, každému může vyhovovat design jiného modelu z této dvojice. Ale Huawei P9 Lite velmi těží z odkazu na větší a dvakrát dražší model P9. Ti, kdo se ve smartphonech příliš nevyznají, si jej snadno s P9 spletou, což mu dodává na prestiži. Poznávacím znamením jsou samozřejmě plastová záda oproti kovovým a chybějící dvojitý fotoaparát, ale to při běžném držení v ruce poznat není.

P9 Lite tak vypadá hodnotněji a luxusněji, než Honor 7 Lite. Jeho design je pro změnu svěžejší a kovová záda vypadají opravdu hezky, jejich slícování s plastovými boky má ale určité rezervy. To u P9 je lícování špičkové. Zpracování obou telefonů je perfektní, těla působí velmi pevně a kvalitně. Ale pokud bychom si měli vybrat, zvolili bychom dražší P9 Lite oproti Honoru 7 Lite.

Jsou mezi nimi ještě jiné rozdíly?

Inu, při pohledu do specifikací tam vidět nejsou. Honor 7 Lite je totiž specifický český model. Jinde se tentýž telefon prodává coby Honor 5c a oproti Huawei P9 Lite mu chybí čtečka otisků prstů. Sedmička Lite ji ale má a stejná je i další výbava v podobě procesoru Kirin 950 nebo 2 GB RAM. Dle specifikací se neliší ani displeje, parametry říkají, že mají úhlopříčku 5,2 palce, Full HD rozlišení a IPS technologii. Jenže v praxi se alespoň u námi testovaných kusů displeje docela liší. Displej Huawei je světlejší a má přirozenější barvy, u Honoru jsou barvy možná až trochu moc teplé, přitom zároveň displej působí pobledlejším dojmem. Otázkou je, zda nejde o konkrétní rozdíl testovaných kusů, ale pokud tomu tak je i běžně v praxi, je displej další výhodou Huawei oproti Honoru. Rozdílem je i absence NFC u Honoru, což by měli vzít v potaz uživatelé, kteří chtějí například platit mobilem. Huawei P9 Lite jim to umožní, Honor 7 Lite nikoli. Naopak třeba u fotoaparátu jsme rozdíly nezaznamenali a to i přesto, že je každý zcela jinak umístěn a u Honoru je dokonce mírně vystouplý.

Když zmiňujete foťák, jak fotí?

Není to samozřejmě absolutní špička, ale fotoaparát Huawei P9 Lite i Honoru 7 Lite je povedený. Jeho rozlišení je třináct megapixelů a světelnost má solidní hodnotu f/2.0. Foťáky mají shodné uživatelské prostředí se snadným ovládáním.

Fotografie z Huawei P9 Lite

U volby režimů focení nám trochu chybí automatické HDR, to je potřeba ručně zapínat. Foťák je pohotový a snímky jsou docela kvalitní, mají přirozené barvy, solidní detaily a dobře interpretují i kontrasty. Barevné podání obou fotoaparátů se v jednotlivých případech mírně liší, ale v zásadě nejde o nic, co by bylo nutné řešit.

Fotografie z Honor 7 Lite

Mají nějaké zajímavostí ve výbavě?

Vlastně ani ne, psali jsme, že speciální výbavu tyto modely nemají, jsou to prostě normální smartphony. Telefony mají Android 6.0 Marsmallow, přední foťák má relativně vysoké rozlišení 8 megapixelů, vnitřní paměť má kapacitu 16 GB. Oba se prodávají ve dvousimkových variantách, P9 Lite takto koupíte třeba i v nabídce operátora O2, ale třeba T-Mobile u své varianty píše, že dvousimková není. Tak pozor na to. Praktickou součástí výbavy je čtečka otisků na zadní straně, v obou případech funguje rychle a spolehlivě.

Co výdrž baterie?

Oba modely mají akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, což je na kousek střední třídy docela solidní hodnota. Vzhledem k tomu,že hardware tu není nijak náročný, spotřeba energie není nijak extrémní a běžně jsme se tak z hlediska výdrže pohybovali na úrovni dvou dnů na jedno nabití, s trochou uskromnění by se dalo dosáhnout i na tři dny. Telefony mají i úsporné funkce, které pomohou výdrž prodloužit.

Vadí vám na nich něco?

Může to znít velmi překvapivě, ale vlastně ani ne. Huawei P9 Lite a Honor 7 Lite jsou příjemné smartphony, které se příjemně používají a nenarazili jsme u nich na větší problém. Někomu nemusí vyhovovat uživatelské prostředí Emotion UI, které Huawei u svých modelů používá, aby zakryl čistý Android. Ale moc objektivních důvodů ke kritice tu není.

Který si mám pořídit?

Rozdíly ve výbavě obou modelů nejsou velké, Huawei vyjde na necelých 7 500 a Honor na 6 000 korun. Otázkou je, zda má smysl připlácet za dražší model Huawei nebo si vystačit s Honorem. Nám nakonec byl model od Huawei přeci jen sympatičtější, třeba kvůli lepšímu displeji a podpoře NFC, ale i trochu hodnotnějšímu designu, byť tohle je velmi subjektivní záležitost.

Rozhodně to ale není tak, že by Honor 7 Lite v podstatě měl „zabít“ prodeje Huawei P9 Lite. I když jsou rozdíly drobné, jsou v praxi znát a každý z modelů má svůj smysl. P9 Lite má vyšší prestiž a přeci jen pár drobností navíc, Honor 7 Lite je zase skvělý z hlediska poměru výkon/cena.

A co konkurence?

Té mají oba modely víc než dost, ale z porovnání vychází docela dobře. Třeba podobně vybavený Samsung Galaxy A5 (2016) vyjde na deset tisíc korun, elegantní Sony Xperia XA má zase menší displej jen s HD rozlišením namísto Full HD. Podobné parametry jako Huawei a Honor má i Alcatel Idol 4, který se prodává s virtuální realitou v balení a to za stejnou cenu, jako model od Huawei. Je to jeden z nejvážnějších soupeřů.