Dva nejlepší z Číny. Test Huawei Mate S a Honor 7

Už vloni s modely P7 a Mate 7 Huawei ukázal, že umí udělat špičkový smartphone, letos se pak firma rozjela na plné obrátky. P8 se taktéž povedl a phablet Mate 7 dostal o trochu univerzálnějšího nástupce pojmenovaného Mate S. K tomu levnější značka Honor představila model 7 s podobně nadupanou výbavou. A třešničkou na dortu letošních top-telefonů čínského výrobce je pak nový Nexus 6P.

Plusy a mínusy Huawei Mate S Proč koupit? špičkové zpracování

výborná výbava

skvělý příjem signálu

praktická čtečka otisků

dobrý foťák s manuálním nastavením

velký displej

Proč nekoupit? vysoká cena

„jen“ Full HD displej

jen průměrná výdrž baterie Kdy? listopad 2015? Za kolik? 17 590 Kč

V redakčním testu se nám tentokrát sešly dva telefony, které se evropským zákazníkům představily na přelomu srpna a září. Honor 7 si evropskou premiéru odbyl 28. srpna v Londýně, Mate S pak 3. září v Berlíně. Zatímco Honor 7 si již můžete za cenu 9 990 korun koupit, Mate S s cenovkou 17 590 zatím stále na uvedení na náš trh čeká.

Výrazný cenový rozdíl mezi oběma testovanými kousky se nezdá být férový, může to vypadat, že Honor 7 bude hodně ochuzený. Jenže tomu tak v praxi není, výbava obou telefonů je téměř totožná, někdy má dokonce i mnohem levnější Honor navrch. Jenže zatímco Honor se zaměřuje na špičkový poměr výkon/cena, z Mate S vykouzlil Huawei prémiový smartphone se vším všudy, tak luxusní telefon ještě značka nevyrobila.

Pro koho jsou určeny?

Huawei Mate S a Honor 7 jsou dva špičkové smartphony, které mají ovšem zcela rozdílnou cílovou skupinu. Zatímco Honor 7 se snaží sebrat zákazníky mladým čínským značkám jako jsou Xiaomi či OnePlus a útočí tedy především cenou, Mate S je důkazem toho, že se Huawei jako takový posunuje do vyšších sfér.

Plusy a mínusy Honor 7 Proč koupit? výborná výbava

praktická čtečka otisků

dobrý fotoaparát

atraktivní cena

dobrá výdrž baterie

praktické detaily v ovládání

infraport

Proč nekoupit? jen 16 GB vnitřní paměti (slot na karty ale má)

chybí NFC

nevýrazný design Kdy? V prodeji Za kolik? 9 990 Kč

Je to tedy prémiový smartphone, který chce konkurovat top-modelům jako LG G4, Samsung Galaxy S6 nebo Sony Xperia Z5. Oba čínské modely toho mají hodně společného, výbava je opravdu velmi podobná. Na druhou stranu se hodně liší. Levnější Honor tedy zvolí ti, kdo touží po výborně vybaveném smartphonu a nechtějí utrácet hodně peněz. Zákazníci Mate S zase na peníze nedbají, chtějí atraktivní smartphone se špičkovým zpracováním a povedeným designem.

Co tedy mají společného?

Krom svého původu mají oba telefony procesor HiSilicon Kirin 935, který sice nedosahuje výkonu třeba Snapdragonu 810, ale výkonu má dostatek a telefony se i díky tomu nikde nezasekávají a nezadrhávají. Grafika je tu Mali-T628 MP4 a oba smartphony mají 3 GB RAM paměti. Čínské smartphony mají kompletní podporu LTE. Oba sourozenci také používají Android Lollipop a grafickou nadstavbu Emotion UI 3.1, v podstatě všechny softwarové funkce jsou tak v obou případech totožné. To například znamená, že Huawei i Honor dovolí detailně nastavit chování upozornění z jednotlivých aplikací, mají (neotravnou) aplikaci pro správu paměti nebo spotřeby energie, v témže správci lze nastavit i filtry hovorů a další užitečné funkce. Oba umožňují do ovládání zapojit gesta, mají režim pro ovládání jednou rukou nebo třeba chytré plovoucí tlačítko jako zkratku k některým funkcím. U obou telefonů najdeme třeba takový detail jako FM rádio. A společným prvkem je také praktická čtečka otisků prstů, kterou mají oba přístroje umístěné na zadní straně kousek pod (vystouplou) čočkou fotoaparátu. Díky tomu se telefon snadno odemyká už při vytahování z kapsy, stačí sem přiložit ukazováček, který si uživatel k odemčení nastaví. Ploška může také sloužit ke stažení notifikační lišty, ale jednotlivé funkce se také mohou lišit.

Čím se liší?

Začíná to drobnostmi, jako jsou například rozdílné možnosti ovládání skrze plošku čtečky otisků. U Honor 7 může sloužit čtečka i jako home tlačítko a tlačítko zpět – pro krok zpět stačí klepnout prstem, pro návrat na domovskou obrazovku prst přidržet. Tahem vzhůru lze zobrazit seznam spuštěných aplikací. Mate S tyto možnosti nemá, jsou tu jen klasické volby pro přijetí hovoru, listování ve fotoalbu nebo funkce spouště, která se hodí pří fotografování jednou rukou. Mate S ale pro změnu umožňuje duální režim zobrazení aplikací, jednoduše se na jednu obrazovku mohou vejít dvě.

Jaké jsou rozdíly kromě softwaru?

Částečně se liší i hardwarová výbava. Tak například displeje obou modelů sice mají rozlišení Full HD, tedy 1 920 x 1 080 pixelů, ale tím podobnosti končí. Honor 7 má úhlopříčku 5,2 palce a používá IPS-NEO technologii, Mate S má větší 5,5palcový displej s AMOLED technikou. Je to věc preferencí, oba displeje jsou špičkové a mají výbornou čitelnost i na přímém slunci. Jinak je to i s vnitřní pamětí. Honor 7 se prodává se 16 GB vnitřní paměti a má duální slot na SIM kartu.

Uživatel si tak může vybrat, jestli chce do druhého slotu dát SIM druhého operátora, nebo zda jej využije pro microSD paměťovou kartu. Mate S má standardně 32 GB paměti a také slot na karty, pro druhou SIM ale neposlouží. Navíc se tento telefon bude prodávat i ve verzích se 64 a 128 GB vnitřní paměti. Varianta s největší kapacitou by pak ještě měla mít technologii Force Touch, která umožňuje registrovat úroveň tlaku na displej. To umožní některé novinky v ovládání, zatím ale Huawei tuto verzi ladí a my ji zkoušet nemohli. Zatímco Mate S má NFC, Honor 7 podporu nemá, takže s ním například nepůjde platit namísto klasických karet. Zajímavým drobným rozdílem je i to, že Honor 7 dostal na levý bok ještě jedno mechanické tlačítko, kterému může uživatel naprogramovat funkci. A Honor má také infraport, lze jej tedy použít jako dálkové ovládání domácí elektroniky. Mate S takovou možnost nemá.

A samozřejmě se liší design...

Ano, design obou telefonů je hodně rozdílný. Mate S si zakládá na skvělém zpracování a elegantním vzhledu. Má celokovové tělo, které je pouze 7,2 mm tenké. Zpracování je opravdu perfektní, Huawei se v tomto ohledu dotáhl na špičku, kterou představuje například HTC. Drobné plastové pásky, které na zadní straně slouží k usnadnění prostupu signálu, jsou s kovovým tělem slícovány naprosto perfektně, v podstatě ctí takzvaný zero-gap design, jak své řešení označuje právě HTC. Boky telefonu jsou velmi úzké, celkové rozměry jsou 149,8 x 75,3 mm, přesto docela dobře padne do ruky. To Honor 7 tak precizní není.

Tělo je sice také převážně kovové, ale v horní a spodní části zad jsou plastové kusy, které mají stejný účel jako proužky u Mate S. Jejich slícování s kovem není tak precizní jako u sourozence, ale celkově je zpracování také výborné, jen je na tom Mate S o třídu lépe a působí mnohem luxusněji. Design Honor 7 je jednoduchý a není tak elegantní a rafinovaný jako u Mate S, na styl si jednoduše nepotrpí. Rozměry jsou 143,2 x 71,9 x 8,5 mm, Honor 7 působí vedle Mate S mnohem tlustším dojmem, než jaký je rozdíl na papíře. Zajímavé je, že Honor 7 je o gram těžší než Mate S, hmotnosti jsou 157 a 156 gramů.

Co výdrž baterie?

U Mate S nás upřímně trochu zklamala. Huawei dal totiž přednost designu před praktičností a do těla relativně velkého smartphonu se vešla baterie o kapacitě „jen“ 2 700 mAh. Na den perného používání to stačí, ale jen tak tak, na dva dny výdrže se dostanou jen méně náruživí uživatelé. To Honor 7 dostal akumulátor s kapacitou 3 100 mAh. Papírově se to nezdá být jako o hodně víc, jenže těch 15 % navíc v praxi znamená, že telefon přežije dva dny perného provozu mnohem snáz než sourozenec.

Stojí ještě nějaké funkce za zmínku?

U moderních smartphonů většinou neřešíme třeba kvalitu příjmu signálů, zdají si být hodně rovny. Ale některé kovové telefony mohou mít s příjmem problémy. Ne tak novinky Huawei. Oba telefony používají špičkové technologie pro vylepšení příjmu signálu a v praxi to funguje skvěle. Mate S i Honor 7 chytí signál i tam, kde mají mnozí soupeři problémy a hovory s nimi mají minimum ruchů. Tohle se Huawei hodně povedlo.

Jaké jsou fotoaparáty?

Překvapivě také odlišné a na první pohled se zdá, že navrch má levnější Honor 7. Ale realita je mnohem složitější. Mate S dostal třináctimegapixelový foťák s optickou stabilizací obrazu a duálním bleskem, Honor 7 má dvacetimegapixelový čip, ale bez stabilizace, duální blesk zůstává. Ovládací software je také v podstatě stejný, jenže Huawei Mate S v něm má plně manuální režim, který Honoru 7 chybí. Vlastně částečně, pro noční snímky lze totiž využít i u něj speciální noční režim, který dovolí nastavit to nejdůležitější – citlivost ISO a čas expozice (od čtvrtiny sekundy do 32 sekund).

Fotografie pořízené Honorem 7

V praxi oba fotoaparáty fotí hodně dobře a blíží se aktuální špičce. Mate S sice i kvůli nižšímu rozlišení ztrácí trochu v detailech, ale snímky mají vyvážené barvy a telefon si dobře poradí s kontrasty. Co nezvládne automatika, to zastane manuální režim, který dovolí vytvářet opravdu povedené snímky. U Honoru je potřeba se spolehnout na automatiku, ale zase umí poskytnout na snímcích trochu více detailů. Čelní fotoaparáty mají v obou případech rozlišení 8 megapixelů a oba telefony tu dostaly i přisvětlovací diodu, takže selfie snímky budou dobře osvětlené i v horších podmínkách.

Fotografie z Huawei Mate S

Jak si stojí v porovnání s konkurencí?

Honor 7 je jeden z nejlákavějších špičkových smartphonů z hlediska poměru výkon/cena. Vyšlápnout si může třeba i na vynikající OnePlus 2 a k snídani si dá cokoli od Meizu. Už jenom proto, že má kompletní podporu LTE a je snadno dostupný. Oproti lákavému Asusu Zenfone 2 má Honor 7 trochu lepší fotoaparát, ale chybí mu třeba NFC. Z racionálního hlediska je Honor 7 v kategorii „supertelefonů za rozumnou cenu“ v současnosti jednou z nejlepších voleb na trhu.

To Huawei Mate S má situaci o poznání složitější. Se značkou, kterou zákazníci doposud spojovali spíše s levnějšími telefony, se totiž snaží konkurovat těm nejlepším a jeho vlastní stájový kolega, který se technicky liší jen o málo, je výrazně levnější. Jenže Mate S míří na ty, kdo nemají předsudky vůči značkám a přitom chtějí luxusní smartphone. Oproti některým „nej“ soupeřům mu však chybí třeba displej s vyšším rozlišením nebo některé fitness senzory a silnější procesor. Takový Samsung Galaxy S6 nebo LG G4 mohou být stále v klidu z hlediska kvality fotek, jsou na tom lépe než Huawei. Jenže Mate S kontruje nejpraktičtější čtečkou otisků prstů na trhu, luxusním zpracováním a skvělým příjmem signálu, což jsou záležitosti, které na papíře možná nevypadají tak atraktivně, ale v praxi je uživatelé ocení o to víc.