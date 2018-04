Třikrát levně, dvakrát s LTE. Test Huawei Ascend Y330, Y550 a G620s

Nejdražší z cenově dostupné trojice modelů Huaweie, typ G620s, stojí lehce přes pět tisíc korun a míří do kategorie, v níž začíná být v poslední době hodně nacpáno. Pětipalcový HD IPS displej zaujme i docela náročné uživatele. Prostřední model Y550 je dnes v podstatě nejlevnějším LTE smartphonem na našem trhu, stojí lákavých 3 590 korun. Výbava už nijak neohromí, ale na druhou stranu je docela solidní. To nejlevnější model Y330 je bezpochyby prodejním hitem, ale jen kvůli ceně. Nic zvláštního totiž za necelé dva tisíce korun nedostanete.

Nicméně tyto modely jasně ukazují, jak ucelenou řadu v nižších třídách Huawei nabízí a že si u něj může vybrat opravdu každý. Telefony se nesnaží lákat designem či kdovíjakými novinkami. Jde o solidní přístroje, kterými se majitelé nejspíš nebudou vychloubat, ale budou je používat jako spolehlivé sluhy. U konkurence najdeme pro každého z testované trojice možná designově nebo cenově atraktivnější soupeře, ale Huawei nabízí velmi vyvážené modely.

Vzhled a konstrukce: design není to hlavní

Cenově dostupné modely Huaweie nikdy nepatřily mezi kdovíjaké krasavce a testovaná trojice to v podstatě potvrzuje. Design má u všech modelů podobné rysy, ale každý je trochu jiný. Dá se říci, že čím jednodušší model, tím jednodušší linky. Ty u Y330 jsou absolutně jednoduché a minimalistické, tělo z lesklého a tvrdého plastu nenechává nikoho na pochybách, že je to levný smartphone, což potvrzují i velké rámečky okolo displeje.

Model Y550 je typu Y330 podobný hlavně zepředu, v podstatě vypadá, jako by jen trochu narostl. I rámečky okolo displeje tu zůstávají hodně výrazné, stejně tak je tu lesklá plocha krycího skla, která je magnetem na otisky prstů. Telefon má ovšem tenčí profil a zadní kryt je matný, byť stále z tvrdého plastu. Pocitově však materiál působí lépe a i přes větší rozměry než u Y330 padne tento kousek stále velmi dobře do ruky, rohy a hrany jsou kvůli tomu příjemně zaobleny. Drží se nám vlastně lépe než Y330, ten kvůli lesklému plastu hodně klouže z ruky.

Huawei Ascend G620s

Typ G620s už je přece jen větší elegán, ale kryt z tvrdého plastu v imitaci struktury kůže se nemusí zamlouvat každému. Čelní plocha je orámována stříbrným rámečkem, což je další detail navíc. G620s už vypadá alespoň na svou cenu, možná o trochu lépe. Levnější modely nejsou ničím pro zájemce, kteří si potrpí na vytříbenou estetiku. Ale ostudu neudělají, design je jednoduchý a ne přeplácaný.

Displej a ovládání: postupný růst

Všechny testované levné huaweie mají operační systém Android. Nejlevnější model si vystačí s verzí 4.2.2, oba dražší pak dostaly novější 4.4.4. Verzi systému odpovídá i verze grafické nadstavby Emotion UI. Model Y330 má starší provedení 2.0, typy Y550 a G620s mají novější a trochu dotaženější verzi 2.3.

Logika je však ve všech případech stejná. Systém nemá menu s aplikacemi, ikony se tu mísí s widgety na hlavních obrazovkách. Pod displejem najdeme shodnou sestavu ovládacích tlačítek zpět, home a menu. Fungují ve všech případech stejně. Levný typ Y330 má jednu jedinou odlišnost v ovládání: vypínací tlačítko je na horní straně, u dražších modelů je vpravo pod tlačítky pro regulaci hlasitosti. Ty má Y330 na levém boku a trochu hůře se tu nahmatávají.

Displej základního modelu má úhlopříčku čtyři palce a rozlišení 480 × 854 pixelů. Je to klasický LCD panel, který má sice docela povedené barvy, ale mizerné pozorovací úhly. Jde o opravdu základní displej, který nijak výrazně nepřekvapí. To u modelu Y550 narostla úhlopříčka na 4,5 palce, rozlišení bylo zachováno, ale displej už povýšil na IPS technologii, takže se na něj mnohem lépe dívá. Barvy i pozorovací úhly jsou velmi dobré a nenáročným uživatelům bude rozlišení stačit.

Nejlépe je na tom ovšem samozřejmě nejdražší model. Ten totiž dostal pětipalcový panel s fajnovým HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů). Opět jde o IPS typ, pozorovací úhly jsou dobré. Ale podobně jako u Y550 je trochu kazí krycí sklo, pod kterým je displej docela výrazně zapuštěn. V cenové kategorii telefonů okolo pěti tisíc korun najdeme soupeře s mnohem lépe působícími panely. Jedině tento displej lze ovládat i v rukavicích.

Huawei Ascend Y330

Podle ceny se u telefonů liší i základní hardwarová výbava. Y330 má jen dvoujádro MediaTek s taktem 1,3 GHz a 512 MB RAM, Y550 dostal čtyřjádro Snapdragon s taktem 1,2 GHz a 1 GB RAM, stejnou sestavu pak najdeme i u typu G620s. Trochu jsme se tedy obávali, zda bude nejdražší model schopen plynulého fungování. Telefon jsme sice v praxi příliš netrápili, ale známky výrazného zpomalování jsme tu i přes vyšší rozlišení displeje než u Y550 nezaznamenali.

Z hlediska pocitu rychlosti je na tom ovšem levnější typ přece jen mírně lépe, díky jemnějšímu displeji ovšem působí prostředí na G620s plynulejším dojmem. To levný Y330 vůbec žádný rychlík není. Reakce systému jsou trochu zpožděné a trhané, a to i u relativně čistého telefonu. Je jasné, že Y330 je opravdu základním kouskem.

Běžné funkce: těšte se na LTE

V klasické funkční výbavě najdeme mezi jednotlivými modely menší rozdíly, než by se možná mohlo podle cenovek zdát. Volat a psát SMS umí všechny tyto modely stejně, jen platí, že čím větší úhlopříčka, tím pohodlnější může být pro uživatele psaní na klávesnici. Daná sestava modelů nenabízí dualSIM, naopak sloty na microSD karty samozřejmě nechybí nikde.

Huawei Ascend Y550

Levný model si vystačí jen se 4 GB paměti. Pro uživatele je tu k dispozici něco těsně pod 2 GB prostoru, což je pro začínající rozumná kapacita postačující na provozování řady aplikací. I dražší typ Y550 je na tom podobně, má 5 GB paměti, ale volného místa je tu v základu méně, jen asi 1,3 GB. To opravdu není mnoho. Trochu náročnější uživatelé tak brzy dosáhnou limitu a budou muset aplikace přesouvat na paměťovou kartu.

Teprve Ascend G620s je na tom lépe, dostal totiž 8 GB paměti a pro uživatele je tu k dispozici něco okolo 4 GB. Oba dražší typy také lákají na podporu LTE. Ascend Y550 je nejspíš nejlevnějším LTE telefonem na našem trhu. A i G620s má díky podpoře LTE nad většinou konkurentů ve své kategorii navrch. U ultralevného modelu se musí zájemci spokojit s 3G, to dá docela rozum.

Zábava: foťáky často do počtu

Podle ceny jsou u testovaných modelů Huaweie odstupňovány i fotoaparáty. Ten u základního modelu Y330 je tu jen do počtu, má rozlišení pouhé tři megapixely a postrádá ostření i blesk.

Fotografie pořízené Huawei Ascend Y330

Y550 dostal pětimegapixelový foťák s diodou i autofocusem a také je tu čelní foťák (ten u levnějšího typu chybí) s rozlišením dva megapixely. Nejlepší G620s se pak chlubí rozlišením 8 megapixelů a samozřejmě diodou i ostřením. Čelní foťák je opět dvoumegapixelový.

Fotografie pořízené Huawei Ascend Y550

Kvalita snímků z Y330 je opravdu nevalná, očekávat od velmi levného smartphonu fotomobilní funkce moc nelze. Výsledky Y550 také nejsou na medaili, ale už se řadí do použitelného průměru. Fotoaparát nemá kdovíjakou úroveň detailů, což je dáno trochu vyšším šumem i kompresí, a nezvládá výrazné světelné kontrasty ve scénách.

Fotografie pořízené Huawei Ascend G620s

Ale v zásadě už poslouží dobře. Samozřejmě fotoaparát z G620s je na tom nejlépe. Ale ani ten se neřadí mezi kdovíjaké fotomobily, i v této třídě najdeme mnohem lépe fotící modely.

Shrnutí: čím víc, tím víc

Cenově dostupné smartphony od Huaweie jasně ukazují, že vybavenější a dražší telefon dává uživatelům širší možnosti. Levný typ Y330 je opravdu jen základním telefonem, který toho moc neumí. Uspokojí jen ty nejméně náročné uživatele a může být třeba prvním smartphonem v rukou dětí. Vzhledem k jeho ceně nebude tolik vadit, když jej případně rozbijí.

To Ascend Y550 už toho umí mnohem více. Je to už v podstatě plnohodnotný smartphone a nebýt malé kapacity paměti, vystačili by si s ním i náročnější uživatelé. Jen by museli snést nižší rozlišení displeje. Čtyřjádro a podpora LTE znamenají, že tento smartphone bude morálně zastarávat pomaleji než jiné cenově dostupné modely.

Nejdražší model Ascend G620s je z testovaných kusů samozřejmě nejlepší. Má povedený displej, i když u konkurence najdeme i lepší. Jenže většina soupeřů se nemůže chlubit podporou LTE. Ani náročnější uživatelé tu nebudou mít moc důvodů ke stížnostem. Jen design nemusí sednout každému.

Za Huawei Ascend Y330 zaplatíte 1 990 korun, někde i méně. Je to opravdu jeden z nejobyčejnějších smartphonů a pokud to s chytrými telefony myslíte vážně, určitě stojí za to si připlatit. Minimálně za model Y550, protože 3 590 korun je stále velmi přijatelná cena a podpora LTE se bude do budoucna hodit. Toto je podle nás ideální kousek pro začátečníky, kteří jsou rozhodnuti to zkusit s Androidem.

Model G620s za 5 290 korun už je poměrně pokročilým smartphonem. Míří do kategorie se spoustou atraktivních konkurentů (třeba Xiaomi Redmi 1s, Sencor Element P500, Motorola Moto G, Nokia Lumia 730/735 a další). Jde o telefony, které mají podobné vlastnosti jako top modely před pár lety a budou bohatě stačit většině uživatelů. Huawei má většinou navrch právě díky LTE. Už je to ovšem telefon kategorie, u které se vyplatí přemýšlet, jestli jej vůbec potřebujete. Levnější Y550 totiž často poslouží stejně dobře.