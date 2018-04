Ne každý huawei drtí konkurenci cenou. Test Huawei G7

Značka Huawei se už stala pověstnou svou schopností soupeřit s předními značkami výrobců smartphonů. Důkazem může být široká škála zařízení od těch levných, ale i tak zajímavých kousků, až pro prémiové a nadupané modely. Cenovky jsou sice oproti jiným čínským značkám poměrně vysoké, ale v porovnání s cenami modelů předních světových výrobců jde pořád o přijatelnější alternativy.

Sortiment telefonů s pětipalcovým displejem společnost v současnosti obohacuje šestipalcovým obrem Mate 7 či cenově dostupnějším 5,5palcovým G750. Dalším modelem s displejem o úhlopříčce 5,5" je G7, který má rozhodně co nabídnout.

Přerostlý kovový elegán

Jednou z předností tohoto modelu je nepochybně vzhled. Už na první pohled je totiž patrná inspirace designem iPhonu 5. Zejména jeho záda velmi připomínají konkurenta od Applu. Výraznou předností huaweie je pak použití prvku z broušeného kovu. Ten najdeme na většině zadního krytu a také po stranách telefonu. Plasty jsou spíše v menšině.

Přední strana je osazena velkým, pětiapůlpalcovým displejem, světelným senzorem a čočkou pětimegapixelového fotoaparátu. Notifikační dioda je ukryta pod reproduktorem. Rámečky okolo displeje nejsou přehnaně velké, ve spodní části však bohužel nenajdeme trojici ovládacích tlačítek. Ty se přesunuly na displej a místo pod displejem tak zůstalo zcela nevyužité. Při bližším zkoumání si můžeme všimnout, že plocha rámečků okolo displeje má zajímavou texturu. Celou přední plochu pak chrání krycí sklo Coring Gorilla Glass 3.

Boky telefonu nejsou broušeným kovem pokryty úplně celé, design je zpracovaný tak, aby kov vypadal jako „ochranné pouzdro“ telefonu. Část přední strany se tak zužuje a vystupuje nad kovový rám. Tento prvek působí zajímavě a rozhodně se nám líbí. Veškeré ovládací prvky (tlačítka aktivace displeje a regulace hlasitosti) a sloty na paměťovou kartu a SIM se nacházejí na pravé straně, levá je prázdná. Na horní straně najdeme sluchátkový jack, na spodní pak microUSB konektor.

Svou zadní stranou G7 opravdu celkem beze studu kopíruje iPhone 5, velký kovový kryt s logem výrobce je totiž v případě huaweie v horní a dolní části doplněn plastovými plochami. Celkem standardně zde najdeme fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů, přisvětlovací diodu a reproduktor. Dovnitř telefonu se nedá dostat, kovový kryt je zde napevno a plynule přechází v rámečky telefonu.

Jak už bylo řečeno, svou velikostí patří telefon do kategorie phabletů, pohodlné ovládání jednou rukou zde příliš nečekejte. Kovové šasi však v rukou působí příjemně a telefon rozhodně plní roli stylového společníka. Je v podstatě jen na zákazníkovi, zda mu budou či nebudou takto velké rozměry vyhovovat. Zvyknout se na ně určitě dá.

Full HD by displeji slušelo víc

Huawei G7 je osazen 5,5palcovým displejem s HD rozlišením (720 x 1280 pixelů), které není zrovna oslnivé. Výsledná jemnost je však stále slušných 267 pixelů na palec, takže se rozhodně nemusíte bát zhoršené kvality obrazu. Standardní IPS panel podává poměrně věrné barvy, nic přesyceného, jak to známe například od Samsungu.

Dokázali bychom si však představit, že s přítomností Full HD už by G7 patřil téměř mezi vlajkové lodě výrobce. I přesto displeji nemáme moc co vytknout. Pozastavili bychom se snad jen u světelného senzoru, který podle nás moc dobře nefunguje a světelné podmínky dost podceňuje. Většinu času jsme si jas raději ladili sami, či jej jednoduše nechali na střední hodnotě.

Výbavou je telefon pohodovým standardem

Srdcem telefonu je čtyřjádrový Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz. Operační paměť o velikosti 2 GB stačí i na náročnější procesy. Co do multimediálních nároků se telefon rozhodně nemá za co stydět a zcela postačí na přehrávání filmů ve vysokém rozlišení či hraní 3D her. Systém je svižný, po dobu jeho testování jsme se nesetkali s jakýmkoliv zpomalením nebo záseky.

Paměť telefonu o velikosti 16 GB (systém si ukrojí přes 4 GB) se dá rozšířit kartami microSD do velikosti 32 GB. Navzdory trendům poslední doby telefon podporuje pouze jednu SIM rozměru micro. Nejde o zásadní problém, uživatelé s potřebou používat více SIM se však budou muset poohlédnout jinde. Vedle standardní wi-fi, Bluetooth a micro USB konektivity zde nalezneme i podporu LTE a také technologii NFC. Jsme rádi, že v tomto ohledu se na nic nezapomnělo.

Výdrž baterie hodnotíme jako mírně nadprůměrnou, zejména díky její kapacitě 3 000 mAh. Telefon při běžném používání vydrží na jedno nabití okolo dvou až tří dnů. V nastavení se dá navíc povolit ultra úsporný režim, který omezí funkce telefonu jen na volání a SMS a maximálně zjednoduší uživatelské rozhraní. Touto cestou se dá i z posledních procent baterie vyždímat maximum.

Povedené uživatelské prostředí

Vlastní grafické nástavby určitých výrobců jsou o zvyku a také o osobním vkusu. V tomto případě však musíme Huawei za jeho Emotion UI 3.0 pochválit. Místo základního vzhledu Androidu je zde systém zpracován více ve stylu iOS, tedy s menu na vedlejších domovských obrazovkách. Vzhled veškerých nabídek, jako jsou kontakty nebo nastavení, je také rozdílný od základního Androidu. A musíme dodat, že se zdá i krapet přehlednější.

Spodní trojice ovládacích kláves trochu mate vzhledem. Ano, Huawei se snaží nepatrně předbíhat dobu, a ačkoliv se zde nachází stále Android ve verzi 4.4.4, vzhled tlačítek už je po vzoru páté generace tohoto operačního systému.

Navrch Huawei přidává i možnost měnit motivy celého systému a tím si ho ještě více upravit podle své volby. Nechybí ani volby vzhledu zamčené obrazovky, přechodů mezi obrazovkami, styly písma a spousta dalšího. G7 zkrátka dodržuje svoje stylové pojetí ve všech aspektech a skutečně se mu to daří.

Foťák s třinácti megapixely nepřekvapí

Naše očekávání nebyla v tomto případě nějak přehnaně vysoká a fotoaparát telefonu G7 se je příliš nepokoušel překonat. Rozlišení 13 megapixelů je stále doménou spíše dražších modelů, nicméně ani tak se nejedná o zaručenou kvalitu. Telefonem pořídíte decentní momentky, rozhodně se nedá říci, že by telefon fotil podprůměrně nebo vyloženě špatně. Přesto stále narážíme na šum a menší ostrost, jak tomu koneckonců bývá u mobilů obecně zvykem.

I aplikace fotoaparátu je zde jiná než u standardního Androidu. Nalezneme několik rozšířených možností jako zaostření na celý snímek a následné systémové doostřování fotky, HDR, panorama a sadu filtrů. Telefon umí natáčet video v rozlišení Full HD. Přední čočka fotoaparátu nabízí pro případné videohovory či selfie fotografie příjemných pět megapixelů.

Zajímavý stylový smartphone

Musíme konstatovat, že Huawei G7 se rozhodně povedl. Jeho design působí skutečně prémiově, uživatelské prostředí je přehledné a k telefonu se skvěle hodí a ani výbava nezůstává pozadu. Jistě, telefon je opravdu velký a spoustu zákazníků právě tím odradí, jiné však naopak o to více zaujme.

Telefonu můžeme vytknout jen skutečně málo. Ovládací trojice kláves by mohla být spíše na spodním rámečku pod displejem než součástí obrazovky a někoho možná odradí absence druhého slotu na SIM. Ale to jsou v podstatě detaily. Co se fotoaparátu týče, kdo od něj nebude čekat příliš, tak jeho kvalitu také nezařadí mezi výtky směrem k výrobcům.

Nakonec tak zbývá cena G7, kterou jsme záměrně nepřiřadili ani ke kladům, ani k záporům. Ta se v závislosti na dovozci pohybuje mezi sedmi a osmi tisíci korunami, což je podle nás adekvátní suma. Možná by telefonu ještě více slušela cenovka o pár stovek nižší, nicméně si myslíme, že za stávající cenu má telefon rozhodně co nabídnout.

Alternativou v tomto případě může být například Samsung Galaxy Note 3 Neo, který se pyšní o něco málo lepší výbavou a také dotykovým perem. HTC má model Desire 816 s v podstatě shodnou výbavou i cenou. Z čínské produkce odpovídá například Lenovo K900, které má na ploše pěti a půl palce Full HD displej.