Ničím nepřekvapí a to je v podstatě dobře. Test HTC Desire 626

Tradiční značka HTC letos v únoru představila telefon HTC Desire 626. Ani v tomto případě to není přelomový přístroj, což se vzhledem k tomu, že nejde o top model ale střední třídu, ani nedalo očekávat. V podstatě jej lze v jeho cenové kategorii považovat za průměrný telefon. Za cenu okolo 8 tisíc nabízí slušný výkon, průměrnou výdrž baterie a relativně kvalitní zadní fotoaparát.

Co je HTC Desire 626 zač?

Desire 626 je chytrý telefon s operačním systémem Android, konkrétněji s jeho verzí 5.1 Lollipop, který se konečně objevuje v základní výbavě čím dál tím většího množství nových zařízení. Telefon disponuje displejem s technologií Super LCD2 o úhlopříčce 5 palců s HD rozlišením (1280 x 720 pixelů), který se na slunci nepříjemně leskne.



Telefon pohání osmijádrový procesor o taktu 1,7 GHz, doplněný 2 GB operační paměti. Vnitřní datové úložiště nabídne 32 GB prostoru a je dále rozšiřitelné paměťovými kartami.

Pevně vestavěná baterie o kapacitě 2000 mAh většinou dostačuje pro cyklus „přes den bez napájení - přes noc na nabíječce“. Samozřejmě také záleží na intenzitě využívání telefonu. Pokud očekáváte několikadenní výdrž, můžete si tento model ze svého seznamu potenciálních kandidátů na nového pomocníka klidně vyškrtnout.

Co design telefonu?

Telefon je celý z plastu. Naštěstí je jeho provedení matné, takže nijak neruší a v ruce je vcelku příjemný. Přední strana telefonu se drží vcelku tradičního vzezření zařízení HTC. Koho připomíná design zadní strany telefonu, můžete odhadnout ze snímků. Celek je ale svébytný a v podstatě povedený.

Ovládací klávesy, a to jak ovládání hlasitosti, tak tlačítko vypínání, se nacházejí na pravé straně telefonu. Výše zmíněné tlačítko vypínání je ale umístěno poměrně nízko a při odemykání, při užívání jednou rukou, může docházet k jeho záměně za tlačítko tlumení hlasitosti.

Našla se nějaká nepříjemná překvapení?

Asi největším překvapením je podpora nanoSIM, která u telefonů v dané cenové kategorii není vůbec běžná. Horší je ovšem samotné provedení slotu na SIM - tu musíte vložit do „šuplíčku“, o kterém se zcela naivně můžete domnívat, že je to obyčejná záslepka. Pokud SIM zasunete bez něj, čeká vás přinejmenším několik desítek minut zábavy při jejím vyprošťování. Upřímnou zábavu všem, co nečtou návody.

Pokud jste fanouškem hudby a rádi ji přehráváte nahlas, pak vás tento model nenadchne - zvuk reproduktoru je plochý, chřestivý, podobně jako u levnějších přístrojů. Na druhou stranu, kvalita zvuku při hovoru je nadprůměrně dobrá, telefon je slyšet i při ruchu v okolí a dokonce tento ruch i kvalitně utlumí, takže při hovoru nebude vaši protistranu vůbec rušit.

Operační systém telefonu sám o sobě běží poměrně svižně, ale v případě náročnějších grafických či herních aplikací můžete očekávat delší časy při nahrávání a sem tam i zasekávání animací.

Co naopak potěší?

Jednou ze zajímavých funkcí telefonu je tzv. vizualizér v přehrávači hudby. Tato funkce doplňuje svou animací přehrávané skladby, v případě dostupnosti textu písně jej dokáže zobrazit.

Rozhodně chválíme, že se u telefonu nezapomnělo na podporu technologie LTE, příznivci rychlých dat tak s mobilem budou spokojeni. Připojení pomocí technologie NFC můžeme u přístroje dané kategorie již chápat spíše jako samozřejmost.

Jak telefon fotí?

Fotoaparát dokáže pořizovat fotografie ve rozlišení až 13 Mpix. Fotoaparát je oproti předchozím typům společnosti HTC umístěný na kraji zadní strany, nikoliv ve středu zad telefonu. Pokud nejste na toto umístění zvyklí, stává se, že jeden z prstů občas zapomenete v záběru, vše je jen otázka zvyku. Je obsluhován jednoduchou aplikací od HTC, která, bohužel, nenabízí mnoho módů focení. Pořídíte s ním buď klasické fotografie, nebo panoramatické snímky. Žádné další typy obrázků zadní snímač s základní aplikací nepořídí.

Přední 5 Mpix fotoaparát zvládne pořídit decentní snímky, za horších světelných podmínek však fotky obsahují hodně šumu. Zvláštností je pak mód Fotokoláž, který, jak už název napovídá, umožňuje pořídit 4 fotky v řadě, ze kterých následně sestaví koláž. Tato funkce bohužel spolupracuje pouze s předním fotoaparátem.

Pro koho je určený?

Telefon je určen pro uživatele, kteří se nespokojí se slabým výkonem a zároveň nechtějí za kvalitu připlácet horentní sumy. Telefon se svou výbavou řádí do vyšší střední třídy a při ceně okolo 8 tisíc se rozhodně nemá za co stydět. Na druhou stranu ale ani neoplývá prvky, které by nějak výrazně vystupovaly z řady.

Stojí HTC Desire 626 za to?

Ani jeho výbava nepřináší nic výrazného, co by stálo za titulek. Nenáročné uživatele jistě uspokojí, náročnější spíše zklame. Design svým vzhledem ani použitými materiály neoslní a jakékoliv funkční zvláštnosti bychom u tohoto zařízení hledali jen marně. Výdrž telefonu je průměrná, při vyšším zatížení nedostačující. Zkrátka a dobře, dalo by se očekávat mnohem víc.

Co si koupit místo něj?

HTC Desire 626 lze na českém trhu pořídit za cenu okolo osmi tisíc. Podle našeho názoru je při ceně tohoto zařízení škoda, že nemá jemnější displej, podobně jako konkurenční Samsung Galaxy S4-LTE, který má obdobnou, avšak nepatrně lepší výbavu a stojí pouze o zhruba tisíc korun víc. Parametrově srovnatelné jsou i ZOPO Speed 7 Dual SIM, Xiaomi Redmi 2 a další přístroje méně známých výrobců.