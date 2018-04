Nenápadný premiant nižší třídy. Vyzkoušeli jsme Honor 6A

Ačkoliv se Honor v poslední době zaměřuje spíše na modely střední a vyšší střední třídy (v čele se špičkovým Honorem 9), stále nezapomněl na šetřivé zákazníky. Pro ně má v nabídce model 6A, který si hravě poradí s nároky běžného uživatele. Samozřejmě není bez chyb, ale u mobilu pod čtyři tisíce korun už se dá leccos odpustit.

Už na první pohled si Honor 6A nehraje na něco, co není. Pětipalcový displej lemují širší rámečky, boky jsou pokryty plastem, najdeme jej i na zádech ve spodní a horní části, jejich zbytek pak kryje kov. Senzorová tlačítka na poměrně širokém prostoru pod displejem nehledejte, bohužel výrobce ponechal pouze systémová na displeji. A co víc, telefonu chybí dnes už vcelku standardní prvek výbavy - čtečka otisků prstů.

Honor 6A je jinak ovšem překvapivě lehký a díky unibody konstrukci také působí solidním jednolitým dojmem. SIM se i tak vejdou do postranního šuplíčku hned dvě (2x nanoSIM), případně jedna společně s paměťovou kartou. Baterie není vyměnitelná.

Displej má úhlopříčku 5 palců, zobrazovací technologii IPS a HD rozlišení (720 x 1 280 pixelů). Výsledná jemnost 294 pixelů na palec je tak naprosto dostatečná. I přesto, že telefon nemá úplně nejtenčí rámečky okolo obrazovky, jde Honor 6A vcelku dobře ovládat jednou rukou a vlastně by se dal označit jako kompaktnější smartphone.

Co se hardwaru týče, není na tom telefon zdaleka tak špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát. Honor 6A pohání osmijádrový Snapdragon 430 společně s 2GB operační paměti. Tento model si ve výkonnostním testu AnTuTu vysloužil skóre 44 tisíc bodů, což je hodnota, na kterou se mnohdy nedostanou ani o pár tisíc korun dražší modely. Lepší výkon má ovšem do jisté míry na svědomí nižší rozlišení displeje, které logicky tolik nevytěžuje procesor a grafický čip (Adreno 505).

Pro multimédia a méně náročné hráče her tak telefon určitě postačí, ovšem trochu omezující je velikost vnitřního úložiště. V základu má totiž jen 16 GB, což je už samo o sobě na dnešní dobu poměrně málo, už po prvním spuštění si systém pro sebe zabere přes 7 GB. Pro vlastní potřebu vám tak zbude něco málo přes 8 GB, takže paměťová karta je prakticky nutností. Obzvlášť, pokud počítáte s tím, že v telefonu budete používat více aplikaci a mít v něm nějaké fotografie a hudbu.

Konektorová výbava zahrnuje microUSB a sluchátkový jack, telefon také podporuje wi-fi (b/g/n s možností vytvořit hotspot), bluetooth, GPS (včetně GLONASS) a umí přijímat signál rádia.



O fotografie se stará 13MPix fotoaparát, který podává vcelku ucházející výkony s přihlédnutím k tomu, že jde o mobil nižší třídy. Pokud mu světlo hraje do karet, dovede pořídit dostatečně dobrý snímek, ale samozřejmě při bližším zkoumání narazíte na nedostatek detailů a horší ostrost. Jakmile však fotíte něco v ne úplně příznivých světelných podmínkách, kvalita fotografií se zhorší.

Telefon zvládá natáčet video v rozlišení Full HD a jako blesk slouží tradičně přítomná LED dioda. Přední fotoaparát má rozlišení 5 MPix. Aplikace fotoaparátu vedle sady filtrů umožňuje fotit i v manuálním režimu, pořizovat lze i časosběrné fotografie, panorama, HDR, skenovat dokumenty a také zpomalené video. V tomto ohledu nás Honor 6A elkem pozitivně překvapil - možností, jak si hrát s fotoaparátem, je skutečně hodně.

Fotografie pořízené Honorem 6A

Honor 6A funguje na relativně nové verzi Androidu 7.0 Nougat, která je opatřena grafickou nástavbou EMUI 5.1. Vedle vlastního vzhledu zamknuté obrazovky se sadou tapet a graficky upravené lišty rychlých voleb zmizelo také tradiční rozklikávací menu, aplikace se ukládají přímo na domovské plochy. A že jich je.



Honor v tomto případě aplikačním balastem skutečně nešetřil a v čerstvě spuštěném telefonu tak najdete několik sociálních sítí, fitness aplikaci, herní obchod, sadu grafických motivů a celou řadu dalších nástrojů jako svítilnu, zrcadlo, rádio, počasí, kompas a další. Konkrétně třeba svítilna je naprosto zbytečným nástrojem - v jakémkoliv androidu jde snadno aktivovat z nabídky rychlých voleb. Připravte se tedy na důkladné mazání aplikací, chcete-li si telefon skutečně přizpůsobit podle sebe.

Chválíme kapacitu baterie, která má 3 020 mAh. Na model s úspornějším procesorem a menším rozlišením obrazovky je to dobrý parametr a mobil v provozu vydrží těm méně náročným uživatelům klidně i tři dny bez připojení k nabíječce.



Honor 6A je k dispozici ve třech barevných provedeních - šedá, zlatá a stříbrná. Aktuálně se prodává za cenu 3 690 korun, což je poměrně příjemná cena, která se dá i s přihlédnutím k nedostatkům telefonu celkem obhájit. K této částce bychom ovšem raději rovnou připočítali i výdaj za pořízení paměťové karty, protože vnitřní úložiště je jednoznačně tím největším problémem telefonu.

Výrobci se jinak telefon celkem povedl - je překvapivě svižný, výkon mu nijak drasticky nechybí a displej je, co se kvality a jemnosti týče, zcela v pořádku. Fotoaparát nepatří v nižší třídě k tem nejhorším a výdrž baterie je poměrně slušná. Naopak designově je Honor 6A poměrně nuda.



Z konkurentů bychom každopádně zmínili třeba o stovku dražší Xiaomi 4X, které má hned několik parametrů příznivějších, ale používá starší Android, či Lenovo K5 Note s větším a jemnějším displejem, ovšem také ještě starší verzí Androidu.