Test: Hands-free je proti záření nejlepší

Bojíte elektromagnetického záření ze svého mobilního telefonu? Pořiďte si hands-free a používejte je, pak můžete být klidní. Tak zní závěr studie britského ministerstva průmyslu a obchodu. Vedoucí projektu doktor Michael Manning tvrdí, že různá “stínící a pohlcovací zařízení” sice mohou snížit záření směrované do hlavy, ale jen velmi málo a navíc za cenu zhoršeného příjmu signálu.

Zpráva se věnuje výzkumu a měření, při kterých byla testována nejrůznější zařízení pro snížení elektromagnetického záření pohlcovaného hlavou. Zpráva nemluví o konkrétních výrobcích, ale všechny je rozděluje do čtyř základních skupin:

kryty na celý telefon

kryty umísťované na reproduktor

malé “knoflíky” (berušky) umísťované na různá místa na telefonu

kryty na anténu

Berušky jsou k ničemu

Podle měření prováděných v rámci vládní studie z porovnání nejlépe vycházejí celopřístrojové kryty a obaly na antény. U nich je pokles záření pohlcovaného hlavou zřejmý, bohužel je však třeba počítat s vedlejším účinkem - zhoršením příjmu, a tedy kvality hovoru v místech se slabším signálem.

Zpráva však jednoznačně potvrzuje hojně rozšířenou domněnku, že osobní hands-free sada je nejjednoduší obranou před zářením z mobilu. Telefon totiž v takovém případě máte schovaný někde v kapse nebo u pasu, nemůže tedy zářit až do vaší hlavy. Doktor Manning také vyvrací tvrzení, které publikoval před rokem britský spotřebitelský časopis Which, že hands-free je horší naž samotný telefon. Which psal, že podle jeho testů se záření šíří po kabelu hands-free sady a dostane se tedy přes sluchátko přímo do ucha, ještě blíž hlavě.

Menning, který se výzkumy v oblasti elektromagnetického záření zabývá již několik let, řekl magazínu BBC online: “Pokud chce uživatel mobilního telefonu snížit množství energie vyzářené do své hlavy, měl by sáhnout po hands-free, raději než po ochraných štítech. Některé sice trochu fungují, ale většina zároveň snižuje efektivitu rádiové části telefonu.”

Jakmile totiž vybavíte telefon nějakým stínícím zařízením, odkloní se sice část záření od hlavy, ale zároveň také od telefonu. Výsledkem pak bývá, že telefon zvýší vysílací výkon, aby dohnal ztráty způsobené štítem. Takže se záření stejně zesílí a navíc trpí baterie.

Podle Manninga jsou při ochraně před zářením nejlepší celé štíty nebo kryty na anténu. Pohlcovací “berušky” prý mají velmi malý vliv a kryty na reproduktor jsou téměř k ničemu. Přesto je ideální hands-free sada, která vás nejen ochrání před zářením, ale ještě vám umožní hovořit bez telefonu v ruce.

Jen pro jistotu

Při všech těchto úvahách je třeba si uvědomit, že mobilní telefony nejsou přímou hrozbou. Zatím žádná studie jednoznačně neprokázala negativní vliv záření z těchto přístrojů na lidské zdraví. I Světová zdravotnická organizace pouze doporučuje, že pokud si chce být někdo opravdu jistý, může používat hands-free sadu. Navíc od října 2001 udávají výrobci u všech telefonů hodnotu SAR (Specifis Absorbtion Rate), tedy míru záření pohlcovaného hlavou při používání konkrétního modelu telefonu. Tedy i podle toho si můžete vybírat svůj nový mobil. Když však chcete mít jistotu, pořiďte si hands-free. Zvláště v případě dětí používajícíh mobilní telefon, je dobré se zbytečnému vystavování vyzařování vyhnout. Neznačková náhlavní sada přitom zvýší pořizovací cenu telefonu pouze o 150 - 300 korun.