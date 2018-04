Drahý král tabletů od Samsungu. Test Galaxy Tab S 10.5

S desetipalcovými tablety společnosti Samsung se tento rok takřka roztrhl pytel. Nejlevnější z tria těchto velkých tabletů, Tab 4 10.1, je solidním zástupcem této kategorie, a byť se například na jemnosti displeje nebo příslušenství šetřilo, pořád dokáže zaujmout i náročnější uživatele. Naopak do nejvyšší třídy patří model Note 10.1, který oplývá nejlepšími parametry, výborným zpracováním a příslušenstvím v podobě elektronického pera S Pen.

Trio desetipalcových tabletů Samsung uzavírá Galaxy Tab S 10.5. Ten má také nálepku prémiového kusu a specifikace toto skutečně potvrzují. Opět zde nalezneme to nejlepší, čím nás Samsung může zahrnout, a navrch přidá ještě o něco málo větší displej, tenké tělo a spoustu zajímavých funkcí. Naopak stylus bychom zde hledali marně.

Výbornou výbavu a špičkové parametry doprovází hodně vysoká cena. I z tohoto důvodu nelze očekávat, že se z Tab S 10.5 stane prodejní trhák. Přeci jen je suma okolo 15 900 korun za verzi s mobilními daty hodně vysoká.

Tenký krasavec po vzoru Galaxy S5

Tablet v rukou rozhodně nepůsobí jako nějaký obr, rámečky lemující displej jsou příjemně malé, i když po vzoru nejnovějších top smartphonů bychom si je dokázali představit i v menších rozměrech. Nad displejem nalezneme vedle obligátního loga Samsung přední optiku fotoaparátu a světelný senzor. Na spodním rámečku se nachází středové tlačítko, doplněné po stranách dvojicí funkcí pro vyvolání správce aplikací a návratu zpět, tedy klasické rozvržení u zařízení Samsung. Středové tlačítko v sobě ukrývá i čtečku otisku prstů, pomocí které zajistíte, že se do tabletu dostanete jen vy a nikdo jiný. Funguje poměrně spolehlivě, stačí si jen osvojit správný úhel a rychlost tahu palcem přes tlačítko.

Pochválit musíme tloušťku tabletu, která činí 6,6 mm - to je skvělá hodnota. Na horní straně tenkého tabletu najdeme tlačítka pro zapnutí displeje a regulaci hlasitosti a také infraport, který se vám bude hodit například při ovládání televize. Na bocích se nachází dvojice reproduktorů, 3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek a sloty na paměťovou kartu a v případě LTE verze i SIM kartu. Reproduktory podávají zvuk dobře spíše při nižší hlasitosti, její zvyšování způsobuje už poměrně výraznou „dutost“ zvuku. Nicméně hlasité dokážou být poměrně hodně.

Chválu zaslouží i záda tabletu. Podle vzoru Samsungu Galaxy S5 jsou potažené měkkým materiálem s texturou posetou drobnými tečkami. V rukou působí materiál příjemně, pozor si však budete muset dát na větší náchylnost k poškrábání. Opět zde nalezneme logo Samsung, společně se zadní čočkou fotoaparátu, přisvětlovací LED diodou a dvojici úchytů pro pouzdro tabletu.

V zásadě tablet svými rozměry neurazí nikoho, kdo je na desetipalcové modely zvyklý a možná i naláká ty, kteří této velikosti moc nefandí. Pokud se naučíte ten správný úchop držení tabletu jak naležato, tak nastojato, nebude vám ovládání činit jakékoliv potíže. Na těle tabletu Tab S postrádáme jakýkoliv kovový prvek, nicméně i tak je zpracování na výborné úrovni. Rozhodně musíme uznat, že tablet dodržuje prémiové parametry i vzhledem.

Tolik pixelů, kolik se na displej jen vešlo

Vzhledem k prémiové povaze neočekáváme od tabletu nic jiného než absolutní špičku, což nám Samsung skutečně přináší. Rozlišení 2 560 x 1 600 bodů je ta nejvyšší hodnota, kterou dnes na trhu můžeme najít, ačkoliv už není tak neobvyklá. Na takto velkém displeji tak Samsung dosáhl jemnosti 288 pixelů na palec. Technologie Super AMOLED pak k vysoké jemnosti přidává i výborné podání barev. Někdo by mohl namítnout, že barvy jsou až příliš výrazné, na to jsme však u zařízení Samsung s touto zobrazovací technologií poměrně zvyklí.

Jak už bylo řečeno, tablet disponuje automatickou úpravou jasu a má několik zobrazovacích režimů měnících kontrast displeje. Můžete si vybrat například režim pro fotografie nebo video, většinou však postačí nechat displej v režimu adaptivní obrazovky a automatika se o ladění barev postará za vás. K dispozici je ještě ultra úsporný režim, který přepne obrazovku pouze do černobílých odstínů a povolí používat pouze základní aplikace. Tento režim dokáže až několikanásobně zvednout výdrž baterie.

Domovská stránka Samsungu Tab S 10.5 Menu magazínů a zpráv (aplikace Flipboard v uživatelském prostředí) Samsungu Tab S 10.5

Z displeje jsme byli při prvních dojmech opravdu nadšeni. Zkušební video v plném rozlišení ukázalo, že je displej skutečně schopný zobrazit ty nejjemnější detaily, jako například jednotlivé jehlice na skupině volně rostoucích kaktusů či stébla trávy. Naopak nevýhodou při takto jemném displeji pro někoho může být fakt, že videa s nižším rozlišením se mohou zdát v režimu na celou obrazovku ještě méně kvalitní.

Štědrý výkon, baterie i výbava

K výkonu tabletu taktéž nemáme výhrady. Model pohání osmijádrový procesor Exynos 5 Octa 5420, který má výkonnější čtyři jádra taktovaná na 1,9 GHz a čtyři úspornější na 1,3 GHz. Operační paměť o velikosti 3 GB pak dodává dostatek prostoru i těm nejnáročnějším aplikacím. Z tohoto pohledu se jedná o výborné zařízení na sledování filmů či hraní náročných 3D her, i když máme podezření, že například v závodní hře Asphalt 8 jsme sem tam drobný záškub zahlédli. Rozhodně se ale nebojte, že by zařízení na jakoukoliv hru nestačilo, dost záleží i na optimalizaci jednotlivých titulů.

Prostředí TouchWiz, které je vestavěné do operačního systému Android verze 4.4.2, také známe z ostatních Samsung modelů. Vedle domovské stránky nabízí také jednu obrazovku s různými druhy zpráv a magazínů v podobě aplikace Flipboard, a také jednu s e-mailovým klientem, kalendářem S Plánovač a soubory Office. Vše je samozřejmě přizpůsobitelné dle vašich požadavků. Prostředí Samsungu Tab S 10.5 podporuje funkci více oken, takže můžete vedle sebe například sledovat video a zároveň prohlížet internet, což je hodně zajímavá a atraktivní funkce. Výkon tabletu samozřejmě vystačí na pohodlnou plynulost více oken naráz, i když vše má svoje limity.

Internetový prohlížeč s klávesnicí Galaxy Tab S 10.5 Režim více oken na Galaxy Tab S 10.5

Baterie tabletu se ukázala jako dobrý tahoun tohoto výkonného stroje. Kapacita je 7900 mAh a i v plné zátěži, kdy často hrajete hry nebo prohlížíte internet, by měla vydržet alespoň dva dny. V případě střídmějšího používání se pohodlně dostanete na výdrž až jeden týden. V nouzi lze aktivovat i zmíněný ultra úsporný režim, který výdrž dokáže poměrně hodně protáhnout.

Aplikační výbavu hodnotíme jako velice štědrou. Z předinstalovaných aplikací kromě základního balíčku od Google nás zaujala například aplikace Smart Remote, která slouží po patřičné konfiguraci jako ovladač televize, sdílení obrazovek zařízení Samsung SlideSync, zmiňovaný prohlížeč zpráv Flipboard a další, které Samsung nabízí v rámci služby Galaxy Gifts, kde najdete i například bonusy do některých placených aplikací a her. Pro prohlížení dokumentů je zde k dispozici kancelářský balíček Hancom Office.

Fotky z Tab S 10.5 neurazí, ale stavěný na to není

Snad ani výrobce nečekal, že byste zařízením s úhlopříčkou displeje deset a půl palce chtěli nějak častěji fotit (ač především u asijských turistů je to zcela obvyklé), nicméně i tak se nedá říci, že je fotoaparát tabletu vyloženě zanedbán. Zadní má rozlišení 8 Mpx a fotky i přes větší množství šumu ve zhoršených světelných podmínkách působí poměrně ostře, alespoň tedy na displeji samotného tabletu. Rozhraní fotoaparátu nabízí širokou škálu nastavení a režimů, opět však narážíme na pochybnost, zda mají vůbec využití.

Tabletem se vzhledem k velikosti fotí dost špatně a na jiné záležitosti než momentky focené doma bychom jeho využití viděli dost bledě. Více pozornosti by si naopak zasloužila přední kamera, s rozlišením 2 Mpx, jako vhodný nástroj k propojení s aplikacemi jako Skype a podobné. Tablet umí také nahrávat video ve Full HD rozlišení.

Samsung nasadil cenu opět hodně vysoko

Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 splňuje všechny požadavky top modelu mezi nejlepšími a musíme uznat, že svou práci odvádí velice dobře. Na displej je opravdu velice příjemný pohled a tablet v rukou působí vskutku prémiové, hlavně co se materiálu na zadní straně týče. Výkonu zde nalezneme na rozdávání, což je přesně to, co jsme čekali.

Na druhou stranu nám trochu scházel stylus, byť víme, že v tomto ohledu je k dispozici o něco málo menší model Note 10.1 s prakticky stejnou výbavou. Absence stylusu je ale vykoupena tenčím tělem, ve kterém už na něj zkrátka nezbylo místo. Rovněž nás zamrzela i absence kovů na těle, byť opět, náhradou za tento fakt je nižší hmotnost. Nicméně alespoň kovový rámeček by neuškodil.

Největší zápor modelu přichází v posledním bodu našeho testu, a tím je cena tabletu. Samsung si za Tab S 10.5 řekl opravdu hodně, aktuálně zhruba 15 900 korun za verzi s mobilními daty včetně LTE a 12 499 korun za wi-fi verzi (ceny se liší podle obchodů). Je pravdou, že nic lepšího v tuto chvíli od firmy Samsung dostat nemůžete, i tak se nám ale cenovka zdá dost vysoká. To je podle nás hlavní nedostatek, srážející k zemi jinak velice povedený tablet. Pokud však nemáte hluboko do kapsy, budete s Galaxy Tab S 10.5 jistě spokojeni.