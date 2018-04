Hnidopišský test: Galaxy S7 edge je tak skvělý, že vyniknou drobné chyby

Samsung u nové modelové řady S7 vyslyšel spoustu nářků uživatelů a novinky upravil tak, aby odpovídaly jejich žádostem. Skoro jsme se po prvních zkušenostech se smartphonem obávali, že na něm vlastně nebude co kritizovat. Ale žádný telefon není dokonalý a i u Galaxy S7 edge, tedy toho ambicióznějšího kusu z letošní top dvojice, najdeme sem tam nějakou chybku. Žádná není zásadní a každá se dá nějakým způsobem řešit.

Plusy a mínusy Proč koupit? luxusní design

kvalitní zpracování

skvělý fotoaparát

výborný displej

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? vysoká cena

lesklý design náchylný na zachytávání otisků Kdy? V prodeji Za kolik? 22 599 Kč

Takže vlastně jediným zásadním „problémem“ Galaxy S7 edge je cena. Samsung si za S7 edge žádá 22 599 korun, což opravdu není málo. Jenže ceny jsou vysoko i u konkurence, S7 edge je o pár stovek levnější než velký iPhone 6s Plus nebo třeba Sony Xperia Z5 Premium s zatím ojedinělým 4K displejem. Veškerá ostatní konkurence je pak levnější, Samsung ale mezi ní vyniká kombinací stylu, špičkových funkcí a kvalitního zpracování. A ač se to mnohým nelíbí, může si tuhle částku Samsung za Galaxy S7 edge s klidem účtovat. Ano, je to hodně, ale i tak se bude novinka dobře prodávat.

Co za ty peníze dostanu?

Nejlepší, nebo jeden z nejlepších smartphonů na trhu. S7 edge se zásadně oproti loňskému S6 edge liší v tom, že povyrostla úhlopříčka displeje na 5,5 palce, čímž se odpoutal od obyčejného S7. Tohle je ten pravý král smartphonů, velký samsung se zahnutým displejem. Výbava je špičková a Samsung se chlubí opět vylepšeným fotoaparátem, který je skutečně skvělý. S7 edge také působí velmi luxusním dojmem, zahnutý displej je stále docela unikát i přesto, že jej Samsung začal nabízet i konkurentům.

V čem je tedy lepší než loňský S6 edge a S6 edge+?

Ve spoustě detailů. Nám se především líbí, že Samsung dal S7 edge velikost tak akorát. Velké smartphony jsou dnes v top třídě v kurzu a úhlopříčka 5,5 palce je určitý ideál. Pro ty, kdo chtějí menší a kompaktnější model je tu klasický S7 bez zahnutého displeje s úhlopříčkou 5,1 palce nebo loňská sada modelů S6 a S6 edge. Právě zvětšení oproti základní řadě předchůdců pomohlo novinku od ostatních sourozenců odlišit. Samozřejmě Samsung oproti loňským modelům vylepšil snad každý kousek – propracovanější jsou design i zpracování, vrátil se slot na karty, z předloňska se vrací odolnost vůči vodě a prachu. Novinka také konečně dostala pořádnou baterii, kapacita je nově 3 600 mAh, což zaručuje solidní výdrž. Vylepšený je samozřejmě i hardware, nový procesor Exynos patří opět na výkonový vrchol, telefon dostal také 4 GB RAM paměti. Samsung vylepšil i fotoaparát.

Které to vylepšení je nejdůležitější?

Samsung Galaxy S7 edge

Každé drobné vylepšení dělá z S7 edge celkově až nečekaně komplexní a vyvážený smartphone, přitom neposílá starší modely do starého železa. Ale pokud bychom měli vybrat jednu zásadní inovaci, která nás překvapila, je to fotoaparát. Už loňské modely S6 fotily skvěle, ale S7 posouvá možnosti foťáku ještě o kus dál, až je to k neuvěření. Upřímně, takový posun jsme nečekali, ale o fotoaparátu až později.

Dobrá. Říkali jste, že zpracování je lepší, v čem?

Opět je to v detailech a v pocitech. S7 edge celkově působí mnohem bytelnějším dojmem než loňské špičkové samsungy. Korejští konstruktéři toho dosáhli zlepšením konstrukce, ale také některými úpravami tvarování. Zatímco loňský edge měl zahnuté sklo jen vpředu a zadní plocha byla zcela rovná, letos se modely S7 zaoblily i na zádech. Zahnutí je tu mírnější, ale zřejmě i kvůli tomu musel Samsung použít na tenčí boky pevnější materiál. Zahnutí znamená, že telefon padne překvapivě dobře do dlaně s nemá tendenci z ní vyklouznout. Skleněné plochy také tentokrát lépe lícují právě s kovovým rámem, byť v tomto ohledu umí někteří konkurenti více (zejména HTC a u posledních modelů i Huawei). Zpracování je ovšem naprosto špičkové a S7 edge celkově působí překvapivě bytelně. Celkově je S7 edge pocitově velmi luxusní smartphone.

Loňský měl zajímavé barvy, jak je to letos?

Letos Samsung zvolil trochu jinou strategii. Nechceme říkat konzervativnější, protože barevné varianty tak nakonec vlastně nevypadají. Ale S7 edge se dá pořídit v bílé, černé, zlaté a stříbrné. My jsme testovali zlatou variantu, která není tak křiklavá jako u konkurence a mohla by být překvapivě i pánskou volbou. Na druhou stranu jsou zlaté a nové stříbrné provedení těmi výraznějšími modely a to především kvůli tomu, že celé tělo se hodně leskne. Ony jsou lesklé i bílá a černá verze, ale u zlaté a stříbrné je lesk ještě víc vidět – obě (a stříbrná ještě víc) jsou doslova magnety na otisky prstů. Jestli se nám na S7 něco opravdu nelíbí, tak právě to, jak je telefon neustále upatlaný. Ale má to řešení, Samsung k němu dodává celou řadu pouzder, která telefon uchrání a přitom neohrozí jeho skladnost v kapse. Ale kdo nechce zapatlaný kus, ať raději zvolí klasičtější bílou nebo černou verzi.

Není už S7 edge moc velký do kapsy?

Tohle je otázka u každého velkého smartphonu, 5,5palcový displej je prostě pro někoho problém, pro někoho ne. U S7 edge by tato úhlopříčka mohla oslovit více uživatelů než u většiny konkurentů se stejně velikým displejem. Díky zahnutí jsou totiž rámečky minimální a telefon je menší a kompaktnější než většina konkurentů s takovou úhlopříčkou. Na šířku měří edge jen 72,6 mm, třeba na poměry této kategorie stále kompaktní LG G4 má tuto míru na úrovni 76,1 mm a rozdíl je to značný. Na druhou stranu je S7 edge vyšší než loňské top LG, ale míra 150,9 mm není nic nepřekonatelného. Do kapsy vklouzne skvěle a nepřekáží tu, v ruce se drží na tak velký telefon výborně. Tohle je takový malý velký telefon.

A co ovládání, dá se zvládat jednou rukou?

Nejprve si dovolíme trochu k ovládání obecně. Samsung použil nový Android 6.0.1 Marshmallow a své už vloni odlehčené prostředí TouchWiz. Jedna drobná změna vyžaduje trochu zvyku, TouchWiz má nově ikonu pro vstup do menu s aplikacemi výhradně vpravo dole na kterékoli z úvodních aplikací, předtím mohlo být třeba uprostřed pětice ikon. Novinkou je (zatím experimentální) funkce, která menu s aplikacemi vypne a ty si pak může uživatel rozprostřít po úvodních obrazovkách a jejich složkách. Volbu vítáme, byť uživatelé samsungů jsou určitě zvyklí na verzi s klasickým aplikačním menu – v tom se dají konečně snadno aplikace seřadit abecedně. TouchWiz také dovoluje přepnout mezi zobrazením čtyř nebo pěti sloupců ikon.

Potud vypadá ovládání dobře, ale při používání jsme našli jeden malý zádrhel. Během prvních zkušeností jsme si toho nevšimli, až při delším používání vyšlo najevo, že okraj displeje občas při snaze zvládnout vše jednou rukou zmáčkneme dlaní a displej na to zareaguje. Obdobně se nám občas stalo, že jsme si takto „zavadili“ o některou ze senzorových kláves, což bylo ještě otravnější. Ihned nám přišlo na mysl, že Samsung se měl senzorových tlačítek zbavit a zavést ta virtuální na displeji. Každopádně problém s občasným tisknutím spodních rohů displeje dlaní při přehmatávání má řešení – různé kryty, které k telefonu výrobce prodává, donutí uživatele trochu změnit úchop a problém je rázem pryč. Další bod pro kryt.

A co ta hrana, je tedy k něčemu?

U Galaxy S7 byly funkce hrany vylepšeny, ale pořád to podle nás není ono. Kromě barevných signálů, které může hrana vydávat při vyzvánění, když telefon leží displejem dolů, jsou tu opět i panely nástrojů určené pro tuto hranu. Mohou pomoci multi-taskingu, jsou to svým způsobem takové widgety, které jsou okamžitě k dispozici ve většině aplikací.

Stačí tah z boku směrem do středu displeje a objeví se panel s vybranými funkcemi. Panelů může být celá řada, uživatel si je může stahovat, ale nám se osvědčilo vybrat dva až tři, které pak mohou být opravdu užitečné. Jakmile je jich více, listování mezi nimi trvá příliš dlouho. Novinkou je, že tyto panely mají šířku dvou sloupců ikon, takže se sem vejde mnohem víc informací nebo funkcí. Zahnutí displeje lze opět v pohotovostním režimu probudit „pohlazením“, ukáže notifikace či informace z některých panelů.

Jaký je vlastně ten zahnutý displej?

Jedním slovem parádní. Rozlišení QHD je víc než dostačující, displej je krásně jemný a ostrý, skvělá je i čitelnost na slunci a pozorovací úhly. Ale opět jsme narazili na jednu drobnost – podle nás je, alespoň u testovacího kousku, displej docela zažloutlý. Soupeři mívají mnohem čistší podání bílé barvy. Na druhou stranu Super AMOLED panel má perfektní podání černé barvy a umožňuje funkční vychytávku v podobě always-on displeje. Na displeji tedy i v případě, že je vypnutý, mohou svítit určité informace – hodiny, stav počasí a notifikace (hovory a zprávy, bohužel ne třeba e-maily). Jasně, tohle známe už z Windows modelů Lumia, ale u Samsungu je to novinka. A užitečná, díky ní nemáme nutkání neustále telefon probouzet třeba při kontrole času. Těch několik svítících pixelů navíc opravdu nemá zásadní negativní dopad na výdrž baterie.

Když mluvíte o té výdrži, jaká tedy je?

Lepší, než jsme čekali, byť kapacita akumulátoru 3 600 mAh je už hodně solidní a budila v nás velká očekávání. S7 edge ale zvládne v opravdu perném provozu a se zapnutými všemi těmi chytrými funkcemi (včetně always-on a nočního displeje) naprosto bez problémů celý den a ještě mu zbude rezerva energie na půlku druhého dne. Tohle nebylo u loňského klasického modelu S6 a S6 edge možné, v takové zátěži edge žádal nabíječku už v průběhu pozdního odpoledne. Při troše úspor by se tak mohl snadno S7 edge dostat na dva dny výdrže. Není sice tak suverénní jako třeba Huawei Mate 8, ale i tak je výdrž opravdu dobrá. Navíc je tu bezdrátové dobíjení a s dodávanou nabíječkou i funkce rychlého dobíjení. Kdo se však těšil na moderní konektor USB-C, má smůlu, Samsung zachoval dosavadní microUSB. Proč? Nejspíš kvůli tomu, aby nemusel přepracovávat brýle Gear VR – právě ve spojení s S7 a dalším příslušenstvím by se měla virtuální realita pořádně rozjet.

Co softwarové funkce, je tu něco nového?

S7 edge umí věci, které už uměly i některé předchozí modely, jako třeba funkci zobrazení dvou aplikací na jedné obrazovce. Je tu sada nástrojů S Health (včetně hardwarového senzoru na zadní straně), je tu ovládání gesty, jako u předchůdců. Zajímavými softwarovými novinkami jsou Game Launcher a Game Tools. Launcher sdružuje všechny hry v telefonu, takže pro ně nemusí uživatel vytvářet zvlášť složku – automaticky se tu objeví každá nově nainstalovaná hra, pokud by se tak nestalo, samozřejmě ji sem lze ručně přidat. Launcher také umí zapnout a vypnout upozornění ve hře a právě druhou funkci – Game Tools. Ta je při spuštění hry reprezentována malou plovoucí ikonou, kterou lze „uklidit“ kamkoli na okraj displeje.

Po jejím stisknutí se objeví nabídka funkcí. Lze takto vypnout upozornění ve hře, takže třeba příchozí hovor nebo SMS nezruinuje pokrok ve hře. Zrovna tak lze zamknout senzorová tlačítka, takže ze hry pak nejde omylem vyskočit jejich stisknutím – jde to jen středovou klávesou se čtečkou otisků. Další funkcí je minimalizace hry, což zmenší u náročnějších titulů opětovné načítání hry, pokud je potřeba z ní jen na chvíli vyskočit jinam. A dál jsou tu funkce pro pořízení screenshotu a funkce nahrávání, díky kterým se mohou uživatelé o své herní umění snadno podělit. To je bez pochyby užitečná funkce. Za pozornost ale stojí i to, co v softwaru chybí Android 6 umožňuje připojit microSD kartu k vnitřní paměti, ale tady to nejde, Samsung to zakázal. Asi aby mohl prodávat i dražší modely než základní verzi se 32 GB vnitřní paměti.

Jak je na tom S7 s výkonem?

Skvěle, Exynos 8890 má výkonu opravdu na rozdávání a po boku Snapdragonu 820 je to nejvýkonnější současný mobilní procesor. V některých situacích sice čipset od Samsungu za tím od Qualcommu podle zahraničních benchmarků zaostává, ale to je pro uživatele asi nedůležité. Výkon S7 prostě nechybí. Zajímavé je, jak si Samsung pomáhá k efektivnímu chlazení – čipová sada má k sobě připevněný chladič s vodou, která se při zahřátí uvnitř vypaří, pára se přesune v trubici na chladnější místo, kde voda uvnitř opět zkondenzuje. Alespoň tak to Samsung popisuje. Ať už chlazení funguje jak chce, funguje dobře. S7 edge se ani při silné zátěži zbytečně nezahřívá.

Jaký je tedy fotoaparát?

Fantastický. Už předchozí modely S6 fotily skvěle a S7 výsledky ještě vylepšuje. Používá nový dvanáctimegapixelový snímač, rozlišení tedy oproti předchozímu provedení kleslo (ze 16 megapixelů). Jenže efektivně rozdíl vlastně tak velký není, protože předchozí snímač fotil širokoúhle (16:9), ten současný pořizuje snímky v poměru stran 4:3.

Obrázky tak vlastně přišly jen o „ty pixely na krajích“. Snímač má ale přeci jenom trochu širší záběr, takže pokud chce uživatel docílit stejné úrovně detailů na fotografii, musí být u objektu o něco blíže než u S6. Širší úhel záběru znamená výhodu třeba při fotografování ve stísněných prostorách nebo třeba focení architektury. Nový snímač má větší pixely (velikost 1,4 mikrometru), optika se chlubí světelností f/1.7, nechybí stabilizace obrazu.

Tohle vše znamená, že k čipu putuje ještě více světla než u předchůdců a asi víc než u kteréhokoli ze soupeřů. Za dobrého světla fotí S7 edge skvěle, ale rozdíl proti S6 zásadní není. Ovšem jakmile začne světla ubývat, rozdíly jsou větší a větší. I v horších světelných podmínkách si S7 edge poradí skvěle. Blesk k osvětlení fotek je potřeba jen v opravdové tmě. Bez diskuse je tohle nový král fotomobilů a konkurenti se budou muset hodně snažit, aby Samsung dohnali. Co se ovládání týče, foťák nabízí vše, co můžeme potřebovat – od automatického režimu přes různé kreativní režimy až po plně manuální focení, kdy lze fotky dokonce ukládat i v RAW formátu. Jestli máme snímkům přeci jen něco vytknout, tak je to poměrně výrazná soudkovitost objektivu se širokým úhlem záběru.

Proč mám dát za telefon celou výplatu?

Samsung Galaxy S7 edge je opravdu skvělý smartphone a pokud uvažujete o tom, že byste za chytrý telefon utratili nehoráznou sumu peněz, je to asi ta nejlepší volba. Naše výtky směřují hlavně k tomu, že větší zahnutý displej může představovat určité potíže při ovládání jednou rukou. Pak už jen hledáme různé drobnosti – perfektní displej je trochu zažloutlý, úžasný foťák má výraznou soudkovitou vadu. A třeba čtečka otisků prstů, stejně umístěná jako u loňských modelů, reaguje dobře, ale konkurence se čtečkou na zádech je při odemykání rychlejší. Stejně tak je skvělé i zpracování, ale i to umí někteří soupeři sem tam lépe.

Jenže nikdo nemá všechny tyhle dokonalé vlastnosti dohromady. Styl, kvalita zpracování, výbava i perfektní funkčnost, včetně výkonu foťáku, procesoru nebo baterie, žádný z doposud testovaných konkurentů nemá tohle všechno najednou. Jistě, konkurence nezaostává o mílové kroky, ale S7 edge vychází ze srovnání skvěle. Snad jen atraktivní, ale trochu těžkopádné, LG V10 se mu blíží komplexní vyvážeností funkcí, ale třeba foťákem a některými dalšími detaily na S7 edge nemá. Jsme zvědavi, jak si v testu povede nové LG G5, to by měl být pro S7 edge ten pravý vyzyvatel. Každopádně obě LG budou bodovat mnohem výhodnější cenou. Sony má v této top třídě naopak ještě o trochu dražší model Xperia Z5 Premium. Jejím trumfem je úžasný, ale asi trochu zbytečný 4K displej, který právěožil s aktualizací na Android 6.0. Oproti S7 edge nás ovšem na Z5 Premium štve více detailů.

Soupeřem pro S7 edge by mohl být i skvělý Google Nexus 6p od Huawei, kdyby se u nás dal snadno sehnat. Huawei ho tu neprodává a nechce na tom nic měnit. Slabší procesor bychom mu přitom stejně jako u xperie snadno odpustili, lákadlem tu je čistý Android, jistota updatů a moderní funkce. Soupeřem je samozřejmě i iPhone 6s plus, ale ten je neohrabanější a cílová skupina se asi s příznivci samsungu moc nepřekrývá.

A pak má S7 edge soupeře ve vlastních řadách. Menší model S7 je spíš pro ty, kdo chtějí kompaktnější smartphone, o necelé 3 000 korun nižší cena nemusí hrát zásadní roli. Starší Samsung Galaxy S6 edge plus s mírně větším displejem stojí v současnosti paradoxně stejně jako S7 edge, tady je vhodné počkat na zlevnění. Atraktivní volbou ale může být klasický S6 edge, který zlevnil na 17 990 korun. Rozdíl přes 4 500 korun už vypadá lákavě, na druhou stranu je loňský edge pořád dost drahý. Takže když už se rozhodnete utrácet za smartphone velké peníze, možná se vyplatí jít do toho naplno s novinkou. Zdá se, že top modely Samsungu by si mohly po letech držet i slušnou cenu, jako je tomu u starších iPhonů.