Test druhé nejdražší nokie: za 32 tisíc dostanete hodně stylu a málo výbavy

Kdo by od Nokie Carbon Arte za 32 000 korun očekával nadílku špičkové výbavy, bude zklamán. Dostane to samé, co nabízí průměrný mobil za 5 000. Kdo si však potrpí na luxus v podobě špičkových materiálů, bude potěšen. V luxusním a rozměrném balení obdrží pořádný kus telefonu, jehož kryt je převážně ocelový a doplněný karbonem. Materiálem, o kterém slyšíme většinou v souvislosti s vozy formule 1 nebo kosmickým programem.

Luxusní nokie osmičkové řady jsme u nás již několikrát testovali. Naposledy se nám před více než rokem dostal do rukou model 8800 Arte, který přinesl do této řady výrazná vylepšení z hlediska výbavy. Luxusní nokia tak získala podporu 3G sítí, třímegapixelový fotoaparát nebo 1 GB vnitřní paměti. Novinkou byl také OLED displej s QVGA rozlišením.

Nový model Carbon Arte pokračuje v jen velmi pozvolné evoluci luxusní řady nokií. Majitelé původního modelu Arte nebo luxusnějšího provedení Carbon Arte tak nebudou mít důvod za nový model měnit, ten ani nijak výrazně nesnížil cenu předchozích modelů. Jako správná novinka je dražší. Není ale nejdražším modelem luxusní řady – tento primát pro tentokrát drží stejně vybavený model Gold Arte s kryty pozlacenými 18karátovým zlatem.

Katalog mobilů:

Nokia 8800 Carbon Arte a další luxusní stájové kolegyně - Gold Arte, Sapphire Arte, Arte, 8800 Sirocco a původní 8800.

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika:

Luxusní telefon se špičkovým zpracováním a patřičně vysokou cenou. Výbava je průměrná.

Oproti původnímu modelu Arte přidává nová karbonová varianta jen více paměti a samozřejmě nové použité materiály. Od běžných nokií s platformou S40 se telefony řady 8800 funkčně neodlišují. Mají tedy neduhy pro S40 typické, nedostatky tentokrát ale majitel snáze přehlédne. V případě 8800 jde totiž především o styl a luxus.

V recenzi se často budeme odkazovat na text o původním modelu Arte. Nebudeme stále dokola připomínat stejné záležitosti, oba telefony jsou prakticky totožné. Budeme se tedy soustředit na těch několik málo rozdílů, zhodnotíme řadu 8800 s odstupem času a podělíme se s vámi o zkušenosti, které v první recenzi chyběly.

Vzhled a konstrukce – budete ji milovat

Když se vám dostane nová Nokia Carbon Arte do rukou, na první pohled vás telefon zaujme snad jen svou hmotností. Design je dost konzervativní a oceníte jej až po nějaké době používání telefonu. 8800 není prostě žádný okázalý telefon, naopak je ztělesněním nenápadné elegance. A to je právě to, co na řadě 8800 zákazníci tak oceňují.

Pravý luxus se skrývá až v použitých materiálech a mechanickém zpracování telefonu. Carbon Arte, jak již název napovídá, má některé části krytů vyrobeny z uhlíkových kompozitů. Při používání telefonu vás tak může hřát pocit, že jsou na něm použity stejné materiály jako třeba na vozech formule 1. Dále je u série 8800 tradičně použita ocel a třeba velmi precizní vysouvací mechanismus mohou 8800 závidět téměř všechny mobily běžné produkce. A ten kovový zvuk, který telefon vydá při otevření, bude rajskou hudbou pro vaše uši.

Použité materiály znamenají, že telefon s relativně malými rozměry (109 x 46 x 15 mm) je docela těžký. Hmotnost činí 150 gramů, a tak ji máte v dlani hodně soustředěnou. Opět to ale spíše přispívá dobrému pocitu z celého telefonu, než aby to byl důvod ke kritice.

Displej a ovládání – stále ta S40

V oblasti ovládání se ukazuje, že Nokia do vývoje softwaru řady 8800 příliš mnoho úsilí neinvestuje. Od modelu 8800 Arte se totiž vůbec nic nezměnilo, u Carbon Arte tak zůstává vše při starém. Platforma S40 totiž především u lépe vybavených telefonů, mezi které Carbon Arte rozhodně patří, již naráží na své jisté limity. Software telefonu je tak trochu pomalý a hledat některé funkce v menu, které bylo kdysi určeno pro daleko menší sadu nástrojů, je mnohdy noční můrou. Nepokoušejte se třeba u arte ručně nastavovat datové přenosy. Jednoduše to nejde. Pomůže jen nastavovací SMS od operátora.

8800 Arte také uživatele otravuje typickým zámkem klávesnice a la Nokia. Výrobci je prostě jedno, že jde o vysouvací telefon, který by se měl při zasunutí sám zamknout. Nastavit si musíte časovač automatického zámku – nejkratší hodnota je 5 sekund. Nebo prostě musíte klávesnici zamykat ručně.

Zajímavé je, že při otevření telefonu se klávesnice odemkne. Jenže v ten moment musíte telefonu dát několik okamžiků na to, aby vám zobrazil nápis se sdělením, že byla klávesnice odemčena, pak teprve můžete třeba vstoupit do menu. Některé novější vysouvací nokie již tento problém odstraňují, a tak je jednoduše vidět, že 8800 stále používá starší verzi softwarové platformy.

To, že na vývoj softwarové platformy 8800 Carbon Arte nikdo ani nesáhl, dokazuje třeba i fakt, že telefon stále nedovede nijak výrazně využít vestavěného pohybového senzoru. Stále tak lze pouze umlčet vyzvánění otočením telefonu displejem dolů nebo poklepáním na tělo nechat zobrazit hodiny. Tyto funkce měl již model Arte a nové přidány nejsou.

Můžete si říci, že jde o detaily, které nejsou příliš podstatné. Jistě, 8800 Carbon Arte tyto nedostatky odpustíte, ale u telefonu za více než 30 000 korun jsou opravdu zarážející, obzvláště když nové modely běžných řad jsou na tom mnohdy lépe.

Čím Carbon Arte ale jistě oslní, je jeho OLED displej. Ten má sice běžné rozlišení 240 x 320 bodů a nabídne na danou velikost telefonu normální úhlopříčku 2 palce, barevné podání OLED technologie je ale opravdu úchvatné. Při daném rozlišení a úhlopříčce se navíc docela úspěšně ztrácí jinak často viditelná kostrbatost grafiky prostředí S40.

Klávesnice 8800 se vysouvá spolu s displejem, jak je ostatně pro tuto řadu telefonů typické. Jednotlivá tlačítka, a to i ta v ovládacím bloku, jsou relativně malá. Pro milovníky psaní SMS zpráv určitě není klávesnice ideální, pro většinu ostatních uživatelů bude dostačující.

Baterie – luxusní i výdrží

I při intenzivním používání vystačí baterie Carbon Arte s kapacitou 1 000 mAh zhruba na čtyři dny fungování. A to je velmi dobrá hodnota. Pokud navíc nebudete telefon výrazně zatěžovat, můžete se klidně přiblížit i k celému jednomu týdnu výdrže na jedno nabití. To je opravdu výborná hodnota, na kterou nejsme v dnešní době tak úplně zvyklí. Připomeneme také fakt, že Nokia 8800 Carbon Arte se stále jako jeden z mála telefonů výrobce dobíjí přes microUSB konektor. Klasický nabíjecí konektor Nokie zde chybí. V balení s telefonem najdeme elegantní kolébku, do které lze telefon zasadit.

Telefonování a zprávy – žádné novinky

Výbava pro telefonování a psaní zpráv zůstává u 8800 Carbon Arte rovněž zcela shodná s předchozím modelem. Ostatně, z tohoto hlediska není výrazný důvod, proč na ní něco měnit. Jedinou výtkou by mohla být absence videohovorů, pokud by je tedy někdo vůbec využíval.

Vyzdvihnout musíme naopak časované vyzváněcí profily, které jsou pro Nokii typické, ale konkurence je ani za ta léta nezvládla okoukat. Samozřejmostí je i filtrování hovorů, které je rovněž mnohým telefonům cizí. Tlačítko profilů je při vysunutém telefonu ale hůře přístupné, protože se nachází na vrchní straně nevysunuté části.

Carbon Arte opět disponuje speciálně vytvořenou sadou vyzváněcích melodií. Při jejich přehrávání oceníte především kvalitní reproduktor telefonu, který dovede vytvořit opravdu hlasité zvuky, které přitom zůstávají krásně čisté. Pro pohodlné telefonování v každé situaci najdete v balení s telefonem i vcelku luxusně vyhlížející Bluetooth sluchátko.

Organizace a data – trable s nastavením

O noční můře z nastavování datových profilů jsme psali již výše. Nokia Carbon Arte nedává v tomto ohledu uživateli příliš svobody a spolehnout se musíte na OTA nastavení od svého operátora. Nejlépe je provést jej pomocí konfigurační SMS. U O2, s jehož SIM kartou jsme telefon zkoušeli, jsme ale takto museli nastavovat každý datový profil zvlášť, všeobecné nastavení totiž telefon sice akceptoval, ale nefungovalo.

Nakonec se nám však podařilo donutit Carbon Arte fungovat i jako Bluetooth modem pro připojení k internetu, a to se telefon za běžných podmínek tváří, že zvládá jenom WAP. Jenže kvůli WAP by 8800 přeci nemusela mít podporu UMTS a HSDPA, že?

Synchronizace s počítačem je samozřejmostí a 8800 zvládá i režim Mass Storage. Díky němu můžete přistupovat do vnitřní paměti s kapacitou 4 GB. To je na takový telefon dle nás dostatečná hodnota, a tak ani nebude vadit, že 8800 Carbon Arte opět postrádá slot pro paměťové karty.

O tom, že software 8800 je již staršího data, se přesvědčíme třeba i v případě Opery Mini, která je v telefonu standardně nainstalována. Ale pouze ve verzi 3, což je verze již nějakou dobu zastaralá. I ostatní předinstalované aplikace zůstávají shodné s 8800 Arte.

Zábava – hudba přes Bluetooth

Ani v zábavní oblasti se nekoná nic nového. Pokud budete chtít poslouchat hudbu, tak jedině přes stereo Bluetooth sluchátka. Ta ale nejsou součástí balení. Je to možná škoda a Nokia se mohla v této oblasti trochu vytáhnout, vždyť 4 GB vnitřní paměti na nějakou tu hudbu stačí. V telefonu najdeme jedinou hru – opět jde o Golf.

Vestavěný fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixelu tentokrát nenese jméno Carl Zeiss a Nokia asi dobře ví proč. Sice mu nechybí automatické ostření, ale alespoň přisvětlovací dioda už ano.

Výsledné obrázky pořízené za dobrých světelných podmínek mají vcelku průměrnou kvalitu, při horším světle ale kvalita rapidně klesá. Nokia 8800 Carbon Arte jednoduše není fotomobil. Vlastě to vůbec není žádný multimediální mobil.

Shrnutí – drahý šperk