Exkluzivní test mobilu za 250 tisíc. Zachrání vás i při únosu

Telefony značky Vertu vzbuzují často značnou kontroverzi, představa "převlečené nokie" za astronomické částky je pro běžného smrtelníka natolik šílená, že je Vertu rovnou odsouzeno k nelibosti.

Jenže na telefony Vertu takto zcela nahlížet nelze. Jsou to zkrátka přístroje pro zcela jinou cílovou skupinu. Jsou určeny velmi bohatým zákazníkům, u kterých většinou hrají roli luxusního doplňku.

Důkazem toho, že telefony Vertu takříkajíc fungují ve své vlastní realitě, je i fakt, že Constellation je prvním čistě dotykovým přístrojem výrobce. Tím můžeme Vertu směle prohlásit za prakticky posledního výrobce (snad kromě Emporie), který vstoupil do segmentu dotykových telefonů.

Přístroje této značky nepodléhají módním trendům a důkazem je, že i po několika letech si tyto luxusní telefony drží velmi vysokou cenu. Zatímco po pěti letech bude mít dnešní špičkový smartphone jen maličký zlomek své hodnoty, přístroj Vertu bude stále držet cenu, která bude podstatně blíže té pořizovací než úplnému dnu.

Další neobvyklou oblastí, která se s telefony Vertu pojí, jsou služby. Ty opět ukazují, že telefony jsou určené zákazníkům, kteří řeší trochu jiné každodenní starosti a především je řeší jinak. Základem je speciální linka, na kterou se mohou zákazníci obrátit téměř s jakýmkoli úkolem či dotazem.

Plusy a mínusy Proč koupit? perfektní zpracování

opravdu ojedinělý přístroj

běžný Symbian znamená podporu mnoha aplikací

exkluzivní funkce pro náročné a zaneprázdněné Proč nekoupit? vysoká cena

místy pomalejší systém Kdy? V prodeji Za kolik? cca 115 000 - 250 000 Kč dle provedení

V podstatě se dá říci, že design, konstrukce a služby jsou právě tím, co tvoří telefony Vertu. Samotný hardware, software nebo detaily používání telefonu jsou podružné. A tak je nutné také k Vertu Constellation přistupovat.

Vzhled a konstrukce – drahé materiály a precizní práce

Špičkové materiály a nevídaně precizní zpracování jsou charakteristiky mobilních telefonů Vertu. Pro testovaný model Constellation to platí dvojnásob, v rukou jsme totiž měli nejdražší běžně nabízený model této řady. Všechny modely řady Constellation mají tělo vyrobené z kombinace oceli a kůže. Konečná cena pak záleží na tom, jaká je konkrétní úprava těchto materiálů a zda je telefon doplněn prvky z drahých kovů nebo kamenů.

Testovaný kousek představuje z tohoto hlediska asi to nejlepší. Ocelové části telefonu jsou totiž zbarveny do černa pomocí technologie PVD (Physical vapor deposition). Díky této technice je zbarvení jednotlivých dílů zcela rovnoměrné a naprosto přesné. Nalakováním by nikdy ocel takto kvalitní barvu nezískala, navíc by se mohla barva začít loupat. To tady nehrozí, povrch je dokonce vysoce odolný proti poškrábání.

Ocelové jsou boky telefonu a jakýsi "štít" na zadní části. Zbytek těla tvoří z většiny jemná tmavá kůže a safírové sklo, které kryje displej. Mimochodem, jde o největší kousek safírového krystalu, jaký je v současnosti běžně vyráběn. Sklo je opět mimořádně odolné proti poškrábání a jeho ušlechtilý původ prozradí jemný namodralý nádech, viditelný pod určitými úhly při odrazu bílého světla.

Dalším ušlechtilým materiálem na těle telefonu je osmnáctikarátové červené zlato. Z něj jsou vyrobeny například šrouby, které mají jak ozdobnou, tak praktickou funkci: drží tělo telefonu pohromadě. Ve zlatě jsou vyvedeny i další detaily jako například proužek pod displejem, rámeček okolo mřížky reproduktoru, rámečky diody, čočky fotoaparátu nebo hlasitého reproduktoru na zadní straně a celá řada tlačítek i dalších drobných detailů. Zapomenout nesmíme ani na keramické prvky: tlačítko pod displejem a kryt sluchátka nad displejem.

Zpracování telefonu se prakticky nedá srovnat s ničím z běžné produkce. A to i přesto, že se výrobci v poslední době výrazně polepšili a vyrábí telefony pevné jako skála. To je Vertu Constellation také, navíc ale v každém momentu dává jasně najevo množství ruční práce, které bylo při tvorbě přístroje zapotřebí.

Precizní ruční sesazení a konstrukce z unikátních materiálů vytváří při držení telefonu v ruce opravdu jedinečný pocit. Ten je podpořen ještě vysokou hmotností, která se podle provedení pohybuje mezi 164 a 199 gramy. V případě námi testovaného kousku to bude blíže k horní hranici. Hmotnost přesto stále považujeme za přijatelnou a to i díky tomu, že telefon vzhledem ke svým relativně malým rozměrům (118,2 × 54,5 × 12,2 mm) dobře padne do dlaně.

Design telefonu je velmi ošemetné hodnotit. Naše okolí většinou nereagovalo na vzhled přístroje příliš příznivě, dle nás to ale dělá vyloženě specifická kombinace černé barvy a výrazného zlata. Každý ihned poznal, že tento kousek je výjimečný a že zřejmě jde o něco hodně drahého. Ale kombinace se většinou příliš nelíbila.

Je jasné, že design telefonů Vertu je na hony vzdálen povětšinou konzervativním provedením běžných dotykových smartphonů, kde designéři považují za největší "odvaz" kovový rámeček okolo displeje. Na druhou stranu množství drobných i více viditelných detailů, které rozbíjí celkovou strukturu telefonu, nemusí působit dvakrát líbivě. Obzvláště v námi testovaném provedení, které dává každý detail na odiv díky zlaté barvě.

I nám se daleko více líbí běžnější modely v obyčejném provedení s klasickou ocelí a kůží, bez zdobných detailů. Ty se více blíží představě o konzervativním designu a na první pohled nejsou tak nápadné. A i cena je příznivější, začíná zhruba na 114 000 korunách, což je oproti čtvrt milionu u námi testovaného kousku opravdu velký skok.

Displej a ovládání – tmavý Symbian

Zatímco z venku je Vertu Constellation naprostý unikát, po spuštění telefonu už znalci odhalí, odkud vítr fouká. Constellation totiž pohání dobře známý operační systém Symbian^3 a hardware za ním známe z některých nokií. To ale není vůbec důležité a Vertu to dokazuje tím, že systém je hodně upraven pro potřeby daného telefonu. To samé by se dalo říci o hardwaru, o kterém platí to, co kdysi tvrdila automobilka Rolls-Royce na adresu výkonu svých obřích osmiválců: je dostatečný.

To znamená, že Symbian běhá na Vertu Constellation povětšinou svižně a bez problémů. Jelikož ale jde o starší verzi systému, setkáváme se tu s několika pro ni typickými neduhy. Mezi ně patří například občasná pomalá reakce odemykacího tlačítka (to je v posuvném provedení na levém boku), delší načítání widgetů nebo občasné zadrhávání a zpomalování telefonu. To se nám nejčastěji projevovalo v internetovém prohlížeči.

Těchto nedostatků, které znají prakticky všichni uživatelé starších symbianových kousků (třeba Nokie N8), si je Vertu zcela vědomo a intenzivně pracuje na aktualizaci na nejnovější Symbian Belle. Ta by podle všeho měla být dostupná během dvou měsíců.

Symbian ve Vertu Constellation je hodně upraven k danému účelu použití. Systém je tak vyveden v převážně černé barvě, což má mimochodem i jednu další výhodu. Vzhledem k tomu, že displej s typickým rozlišením 640 × 360 pixelů používá technologii AMOLED, šetří černá barva energii. Černá barva je na displeji opravdu perfektní a skvěle se doplňuje s černou barvou těla telefonu. Displej s úhlopříčkou 3,5 palce tak patří mezi velké klady tohoto přístroje.

Grafika menu i jednotlivých widgetů je kompletně v režii Vertu. Hlavní menu tvoří nabídka dvanácti ikon a teprve v různých podúrovních můžeme najít původní ikony řady aplikací. Mimochodem, pro instalaci aplikací tu je klasický Ovi Obchod. Na úvodní stránce o pěti obrazovkách jsou rozvrženy povětšinou speciální Vertu widgety, které uživatele přivedou k řadě exkluzivních funkcí. Stránky obrazovky i widgety lze libovolně přidávat. Ve spodní části obrazovky jsou čtyři zkratky ke kontaktům, kalendáři, zprávám a internetovému prohlížeči a dále dvě klasická kontextová tlačítka, jejichž funkce se mění napříč systémem podle potřeb.

Pro vstup do menu a opětovný návrat odkudkoli na domovskou obrazovku slouží tlačítko pod displejem. To má až návykově precizní stisk a odezvu na něj, něco podobného platí prakticky pro všechna tlačítka na těle telefonu: regulace hlasitosti na pravém boku, spouště fotoaparátu tamtéž nebo tlačítko rychlé volby na boku levém. Jeho funkci lze nastavit, standardně vyvolává nabídku služby Conciérge.

Baterie – dobrá výdrž a zásoba s sebou

Během používání jsme Vertu Constellation příliš netrápili, což se také odrazilo ve velmi dobré výdrži baterie. S telefonem jsme synchronizovali naši firemní poštovní schránku a používali jsme jej k brouzdání po internetu a výjimečně i nějakému tomu volání.

Při větší zátěži vydržel telefon na jedno nabití zhruba dva dny, podařilo se nám ale dosáhnout i delší výdrže. Dle našich zkušeností se navíc s updatem na Symbian Belle výdrž ještě vylepší. Vzhledem k tomu, že má Vertu Constellation napevno vestavěnou baterii s kapacitou 1 200 mAh, jde o velmi dobré výsledky. V balení s telefonem, které je takovou menší truhlou, navíc uživatel najde i záložní externí baterii. Z té lze při docházející energii telefon dobít a ten by tak měl ještě den vydržet.

Běžné funkce – typická chytrá skladba

Rozebírat u Vertu Constellation běžné funkce pro každodenní provoz nemá příliš smyslu. V podstatě si můžeme v této oblasti vystačit s konstatováním, že tyto jsou poplatné použitému operačnímu systému a odpovídají drtivě většině symbianových chytrých telefonů současnosti i několika minulých let.

V sestavě tak například je aplikace Nokia Mapy dokonce rovnou s celou řadou předinstalovaných map. V běžné kancelářské sadě je i aplikace QuickOffice pro práci s dokumenty, Adobe Reader nebo klasický správce souborů. Telefon má vnitřní paměť 32 GB, tu nelze rozšířit paměťovými kartami. Mass Storage je v tomto případě samozřejmostí.

Telefon má Bluetooth, wi-fi a podporu HSPA, v poslední době moderní NFC chybí. Osmimegapixelový fotoaparát používá nepříliš chválenou technologii EDOF. Postrádá tedy automatické ostření a například k fotografování detailů se příliš nehodí. Na druhou stranu snímky nemají špatnou kvalitu a v horších světelných podmínkách jim pomůže přisvětlovací dioda s vysokým výkonem. Kdo zná fotky z Nokie C7, výstupy z fotoaparátu Vertu Constellation mu budou velmi známé.

Běžné telefonní funkce se opět neliší od těch obvyklých. Vyhledávání v telefonním seznamu probíhá pomocí slovníku T9, při psaní zpráv systém primárně v režimu na výšku nabízí klasickou telefonní klávesnici a psaní pomocí T9.

Exkluzivní funkce – od orchestru až po osobního asistenta

Krom běžných funkcí, které najdeme u záplavy smartphonů, nabízí Vertu Constellation i velmi neobvyklé a nestandardní funkce. Jednou z těch poměrně nečekaných je podpora klávesnice Swype, kterou známé především z androidích telefonů Samsung. Swype funguje opravdu dobře ,a to i v češtině.

Pokud chcete mít na úzkém displeji i v režimu na výšku mermomocí qwerty klávesnici, je Swype asi nejlepším způsobem zadávání textu. Hojně jsme tuto možnost využívali. Moc se nám líbí, že tato klávesnice je dostupná napříč systémem a zadávání textu pomocí Swype lze využít prakticky v jakékoli aplikaci: třeba i při zadávání adresy do webového prohlížeče.

Další exkluzivní vlastností telefonů Vertu jsou výjimečné vyzváněcí melodie. Ty v Constellation známe z už dříve testovaného qwerty modelu Constellation Quest a na svědomí je má Londýnský symfonický orchestr. Tyto tóny si určitě s ničím nespletete a nám se velmi líbí čistota jejich přednesu v podání mobilního telefonu.

V podstatě samostatnou kapitolou ve výbavě telefonu jsou pak asistenční služby Vertu. Ty lze naplno využívat poté, co se uživatel přihlásí ke svému Vertu účtu. K tomu je krom přihlašovacích údajů zapotřebí ideálně i kreditní karta, ze které budou rovnou účtovány některé služby nad rámec paušálu.

Každý uživatel Vertu totiž dostane na první rok používání zdarma speciální linku Conciérge, kde jsou mu 24 hodin denně k dispozici vyškolení asistenti. Ti pro něj zařídí řadu banálních i podstatně složitějších úkolů: od rezervací lístků do divadla po zajištění přepisů dokumentů.

Samotná služba Conciérge je navíc zákazníkům k dispozici v několika úrovních personalizace, přičemž za individuální režim se pochopitelně připlácí. Pak může mít uživatel na telefon v podstatě svého vyhrazeného osobního asistenta. Částky, které uživatelé platí za roční provoz služby Conciérge, Vertu nezveřejňuje.

S linkou Conciérge se pojí i další řada speciálních služeb Vertu. Jendou z nich je například vzdálená správa telefonu, kdy uživatel může kontaktovat technickou podporu ve chvíli, kdy si neví rady s nastavením.

Dále telefon nabízí služby Vertu Select a Vertu City Brief, jejichž widgety standardně nalezneme na úvodní obrazovce. City Brief uživateli stručně představí město, ve kterém se právě nachází a nabídne mu aktuální možnosti využití času v něm. Doporučí obchody, restaurace nebo odkáže na aktuální dění a podá stručné informace o historii. Vertu Select je pak jakýmsi magazínem zpráv ze světa byznysu a luxusu. Tyto funkce ale známe už z modelu Constellation Quest. Plně dotykový Constellation je ale prvním modelem výrobce, který přinesl i další řadu specializovaných služeb.

Ty jsme vám stručně představovali už při uvedení telefonu vloni na podzim v Miláně. Jde o služby Vertu Protect, Vertu Sommelier a Vertu Members Clubs. Posledně jmenovaná je vstupenkou do exkluzivních klubů, kam se jinak dostanou jen VIP hosté nebo ti, kteří zaplatí za členství ročně i několik desítek tisíc dolarů. Pokud se zrovna uživatel telefonu Vertu vyskytuje v místě, kde takový klub je, stačí zavolat na Conciérge linku a ta vstup do klubu pro majitele telefonu i jeho doprovod obratem zařídí.

Služba Sommelier je poskytována ve spolupráci se společností Berry Bros. & Rudd, nejstarším britským obchodníkem s vínem a destiláty. Potřebujete poradit s volbou vína pro nadcházející událost? Stačí zavolat Conciérge linku a nechat se spojit se specialisty. Skrze službu si lze například zajistit expresní dodávku vína. Stačí například vyfotit lahev, odeslat e-mailem a zpět uživatel dostane odpověď s očekávaným časem dodání a cenou.

Služba Vertu Protector je pak provozována ve spolupráci s bezpečnostními specialisty z Protector Services Group. Ti jsou schopni poskytovat bezpečnostní rady při cestách do nestabilních oblastí a mohou zajistit ochranu v případě nouze.

Shrnutí – více než mobil

Vertu Constellation je opravdu hodně jiný mobilní telefon. A v podstatě je to daleko více než běžný smartphone. Krom toho, že je to šperk, představuje každý telefon Vertu i rozsáhlou sadu služeb, které ocení cílová skupina. Pro běžného smrtelníka, který víno nakupuje v samoobsluze nebo v blízké oblíbené vinotéce, je asi služba Sommelier těžko pochopitelná. A co pak služba Protect, která může uživateli přinést záchranu v případě únosu.

Popravdě, většinu služeb, které Vertu Constellation nabízí, bychom asi nedokázali vůbec v praxi využít. Pak tedy zbývá telefon jako šperk, což je také poměrně zvláštní otázka. Pro mnohé je jistě nepochopitelné, že kousek spotřební elektroniky může být šperkem. Jenže jak jsme již psali v úvodu, Vertu prostě spotřebním kouskem není.

Důkazem toho je fakt, že dotykový luxusní smartphone Constellation prakticky nemá žádnou konkurenci. Soupeři mu snad mohou být luxusní smartphone Ulysse Nardin Chairman nebo chytré mobily Link a Racer, které představují jedinou čistě dotykovou luxusní konkurenci. Jenže Link a Racer jsou podstatně levnější než Vertu, nedovolují takové přizpůsobení a už vůbec nenabízí sadu luxusních služeb. Jejich praktický užitek je tak podstatně menší.

