Test databázových aplikací - SmartList To Go (čtvrtý díl a závěrečné shrnutí)

minulých dílech jsme si představili celkem pět databázových programů. Poslední, tedy alespoň podle abecedy, je databázová aplikace SmartList To Go.

Výrobce, firma Dataviz, je majitelům nových handheldů známý především díky balíku Documents To Go, který patří mezi špičku a hravě strčí do kapsy nejen konkurenci, ale v kompatibilitě s formáty MS Office v handheldech i Microsoft samotný. SmartList To Go je jakýmsi rozšířením tohoto balíku o databázové funkce. Jisté je, že se programátoři v Dataviz snažili. A jak jejich snaha dopadla?

SmartList To Go stejně jako Documents To Go patří k tomu lepšímu, co na PalmOS můžeme používat. SmartList se zaměřuje především na obsah databází v kombinaci se vzhledem a jak se zdá, programu téměř nic nechybí.

Vytvoření databáze spočívá nejen v definování jména a umístění souboru s databází, ale též v definování polí. Narozdíl od konkurence máme při tvorbě polí k dispozici stručný popis formátu a jaká data lze do něj ukládat, tedy alespoň při použití průvodce.. Pokud se při definici spleteme, nezbývá nám, než dodefinovat zbylá pole a případný omyl napravit až v databázi samotné. Druhou možností je definice polí ve stylu konkurence a poslední je možnost použití jiné databáze jako šablony.

Položky záznamu můžeme rozdělit do záložek pro snadnější editaci. Program umí vypočítat statistiky a ani na filtry se nezapomenulo.

Když už jsme u definice polí, pak vězte, že ani SmartList To Go nemá v případě výpočtů na bezkonkurenční Pilot DB. Jinak databáze může obsahovat téměř jakákoliv data včetně obrázků, funkční je též propojování dat, takže v používání nic nebrání.

Závěr

Představili jsme si pět aplikací pro databáze. Myslíme si, že na Pilot DB nemá žádná jiná, ale každý z nás má jiné preference a zejména ve spojení s MS Access na desktopu trochu ztrácí na kráse. Přesto doporučujeme se držet od aplikací jFile a MobileDB dále, neboť jejich cena funkcím opravdu neodpovídá. Závěrem nezbývá než přidat přehledovou tabulku.