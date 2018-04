Český elegán za málo peněz. Test Cube1 M400

Vloni byl Cube1 G503 nejvybavenějším novým smartphonem s cenou pod 3 000 korun. Jako možná vůbec první přístroj této cenové kategorie dovedl zaujmout i náročnější uživatele. Konkurence ale letos přitvrdila a zřejmě i proto se značka rozhodla trochu změnit zaměření, byť dobře vybavené smartphony za zajímavou cenu v její nabídce nalezneme také. Modelem, který však momentálně stojí nejvíce za pozornost, je typ M400, který dává namísto výbavy přednost designu.

Co je Cube1 M400 zač?

Cube1 M400 je stylový smartphone za relativně málo peněz. Nesnaží se nabídnout špičkovou výbavu, vystačí si v dané kategorii se solidním standardem. Zatímco dnes už lze za cenu okolo tří tisíc korun koupit smartphony s moderními funkcemi jako jsou LTE a NFC nebo HD displejem, Cube1 M400 se v tomto ohledu drží trochu zkrátka.

Plusy a mínusy Proč koupit? elegantní vzhled

dobré zpracování

aktuální Android 5.0

svižný systém

Proč nekoupit? chybí LTE

horší fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 2 999 Kč

Kdo tedy vyžaduje ty nejmodernější funkce, musí se poohlédnout jinde. Model M400 ovšem potěší méně náročné uživatele, kteří touží po vzhledově zajímavém smartphonu s dobrou výbavou a například se bojí vyzkoušet přístroj některé z ambiciózních čínských značek. Zatímco řada čínských smartphonů se k nám totiž dostává neoficiální cestou, Cube1 je značka českého distributora Setos, což dává určitou jistotu třeba v případě reklamace telefonu.

Pro koho je?

Cube1 M400 je chytrý telefon především pro ty zákazníky, kteří tolik nedbají na seznam funkcí, spíše si potrpí na styl a design. Novinka může sloužit opravdu širokému spektru uživatelů, od těch zcela nenáročných, kteří hledají svůj první smartphone, až po ty zkušenější, kteří ovšem ví, že řadu funkcí drahých chytrých telefonů nevyužijí. Zároveň je to smartphone pro ty, kdo nechtějí přerostlý přístroj a hledají dobrý kompromis mezi velikostí telefonu a plochou displeje – jeho úhlopříčka je 4,7 palce. Šedá barevná varianta je určena konzervativnějším uživatelům, zlaté provedení se bude líbit především něžnější části populace.

Jakou má vlastně výbavu?

Výbava telefonu ničím zásadně nepřekvapí a to jak pozitivně, tak negativně. Snad jen přítomnost aktuálního Androidu 5.0 považujeme za opravdu dobrý počin, mnoho levných telefonů se k tomu zatím nedopracovalo. Smartphone má čtyřjádrový procesor a 1 GB RAM, vnitřní paměť má kapacitu 8 GB a je tu samozřejmě slot na paměťové karty. Řada uživatelů také ocení dvousimkové provedení smartphonu. Hlavní fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů, ten čelní pak dva megapixely.

Cube1 M400 je tenký smartphone, jaké je jeho zpracování?

V konstrukci Cube1 M400 byly použity relativně obyčejné plasty, ovšem povrchová úprava je po vizuální stránce velmi zdařilá. V ruce pak působí telefon příjemně solidním dojmem, díky zaobleným rohům padne dobře do dlaně. Konstrukce smartphonu je na danou kategorii překvapivě tenká, tloušťka 7,6 mm není obvyklá ani u mnohem dražších smartphonů. Půdorysné rozměry 138 x 68 mm jsou pro danou úhlopříčku displeje poměrně obvyklé, totéž platí pro hmotnost 134 gramy. Zpracování přístroje je kvalitní, ačkoli jsou plasty relativně obyčejné, vše lícuje perfektně a odnikud se neozývají žádné pazvuky. Plastové tělo je při snaze o ohnutí docela poddajné, což nemusí znamenat výrazné riziko. Ale na druhou stranu nemusí být nošení telefonu v zadní kapse kalhot tím nejlepším nápadem.

Bude se mi líbit?

Cube1 M400 je hezký smartphone, který dovede v šedé barevné variantě uspokojit trochu konzervativnější uživatele, kteří však přeci jen hledí na vzhled. Zlatá barevná verze je mnohem výraznější, ale tón barvy je takový, že nepůsobí nijak vulgárně, jak to některá zlatá provedení různých smartphonů dovedou. Takže i v tomto případě je to spíše elegán, než frajer, což je nám sympatické. Zadní kryt může svým designem trochu připomínat iPhone, ale je to opravdu jen lehká připomínka.

Co ovládání?

Telefon dostal v podstatě čistý Android 5.0 Lollipop a k tomu trojici senzorových tlačítek pod displejem. Ovládání je tedy velmi jednoduché a přímočaré, výrobce tu nevymýšlel žádné zákeřnosti. Čtyřjádrový procesor MediaTek má dostatek síly na to, aby se smartphone při běžném používání nezadrhával. K probuzení telefonu lze použít chytrá gesta, pomocí nich se dají rovnou spouštět i aplikace, uživatel si program přiřadí ke každému z gest v nastavení. Vcelku příjemným překvapením je i displej Cube1 M400. Rozlišení 960 x 540 pixelů na úhlopříčce 4,7 palce sice nevypadá kdovíjak lákavě, ale realita je mnohem lepší než řeč čísel. Jistě, nejjemnější displej není, ale ostrost obrazu neurazí, mnohem důležitější je fakt, že IPS panel má příjemné barevné podání a překvapivě dobrou čitelnost na slunci. Jen nesmí uživatel displej nasměrovat přímo ke slunci, protože krycí sklo displeje funguje doslova jako zrcátko, to může zacházení s telefonem v některých případech ztížit.

Je něco, čeho bych se měl obávat?

Během používání Cube1 M400 jsme nenarazili na žádné zásadní nedostatky, které by nás vyloženě od přístroje odrazovaly. Jistě, pokud vyžadujete rychlá data LTE a další moderní funkce, tohle není telefon pro vás, ale nic odrazujícího jsme nenašli. I výdrž baterie je zcela v běžné normě, pod zadním krytem najdeme akumulátor s kapacitou 1 800 mAh a výdrží jeden až dva dny podle intenzity používání.

Jak to fotí?

Inu, trochu zvláštně a to proto, že Cube1 se z nějakého důvodu žene za megapixely nesmyslným způsobem. Podobně jako loňský hit G503 má totiž model M400 fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, ovšem v menu nabízí i možnost fotografovat na 8 megapixel. Tato možnost je zvolena standardně a smartphone snímky na vyšší rozlišení interpoluje, což samozřejmě kvalitě nepomůže. Stačí tedy fotit na pětimegapixelové nastavení, kvalita bude shodná (první tři ukázkové fotografie jsou foceny na 5 megapixelů, další tři na osm).

Výsledné fotky kvalitou nenadchnou, chybí jim celková ostrost i detaily, fotoaparát navíc dělá hodně syté snímky, ale to se dá případně trochu upravit v nastavení. Na sociálních sítích ale ostudu neudělají, uživatelé, kteří hledají opravdu dobrý fotomobil budou nejspíš hledat někde jinde. Foťák si docela dobře poradí s kontrasty, má funkce jako panorama, sériové snímání nebo režim živé fotografie, dobře funguje i funkce HDR. Ta sice vyžaduje pevnější ruku, protože telefon neumí HDR v reálném čase, ale výsledky jsou překvapivě dobré.

Stojí Cube1 M400 za to?

Za tři tisíce korun je Cube1 sympatický smartphone s docela stylovým designem a tenkým tělem. Nelze od něj očekávat funkční zázraky, výbava je ovšem solidní a nic zásadního v ní nechybí. Cube1 hraje hlavně na stylovou notu, v dané cenové kategorii se často na design příliš nehledí nebo se výrobci pouští naopak do různých barevných experimentů. Cube1 je z tohoto pohledu dospěle působící přístroj, který působí elegantně. Koupě tohoto kousku tak nebude chybou – ale pozor, důkladně si rozmyslete, jestli má dnes opravdu smysl kupovat smartphone bez podpory rychlých dat LTE.

V cenové hladině okolo tří tisíc korun už totiž takové přístroje jsou. Oprávněným hitem, v jehož stínu bude Cube1 M400 stát, je Vodafone Smart prime 6 za 3 277 korun, který má LTE, NFC, povedený HD displej i vyšší výkon. Pokud ovšem hledáte stylový telefon, tím určitě kousek od Vodafonu není. A Cube1 pak nebude mít tolik přímých soupeřů. Například v zářivých barvách dostupná Nokia Lumia 535 s velmi podobnou výbavou vyjde rovněž na 3 000 korun. Stejnou částku utratíte například za Lenovo A536 nebo Acer Liquid Z520 s větším, ale horším displejem, nebo za Asus Zenfone C s menším 4,5palcovým WVGA displejem. Navíc dostanete v těchto případech vždy starší Android.