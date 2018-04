Porovnání: Čtyři dostupné smartphony s LTE za méně než pět tisíc korun

Na českém trhu se v poslední době objevilo docela dost nových značek telefonů, které se snaží zatopit tradičním hráčům. Mezi nováčky se řadí třeba i značka BenQ, která se k nám vlastně po letech vrací. Její model F5 je překvapením v nabídce operátora O2. Za cenu pod pět tisíc korun totiž nabízí velmi lákavou výbavu s kvalitním HD displejem a především podporou LTE sítí.

V cenové hladině pod pět tisíc korun je přitom LTE smartphonů výrazně méně než v jiných kategoriích. A BenQ tu tak chce zatopit třeba HTC, které patří mezi ty tradiční hráče. Jeho cenově dostupný model Desire 510 má rovněž LTE, ale podstatně chudší výbavu. Tak chudou, že se v praxi může rovnat dvojici Alcatel OneTouch Idol 2 mini S a Alcatel OneTouch Pop 2 (4.5). Ty patří s cenovkami 3 295 a 3 600 korun k vůbec nejlevnějším LTE smartphonům na našem trhu. A v mnohém umí HTC překonat.

Původně jsme vlastně takové srovnání ani neplánovali, ale když se nám tyto cenově dostupné modely najednou sešly v redakci, bylo téměř jisté, že samostatné testy by možná nebyly tak vypovídající. Rozdíly mezi srovnávanými kousky jsou opravdu zásadní a HTC Desire 510 z toho nevychází zrovna lichotivě. Pro uživatele je jasným důkazem toho, že lpění na tradiční značce nemusí být vždy přínosné. HTC to s cenově dostupnými modely nikdy moc neumělo a ani Desire 510 není moc atraktivním kouskem. Ale pojďme na to popořádku.

Vzhled a konstrukce: různé školy

Veliký rozdíl mezi srovnávanými smartphony najdeme už z hlediska konstrukce, zpracování a velikosti. Nejmenší je Alcatel OneTouch Idol 2 mini S, kterého také můžeme zcela směle označit za největšího šviháka v naší čtveřici. Elegantní smartphone se snaží částečně imitovat kovovou konstrukci a byť na jeho vnějším těle kov nenajdeme, působí velmi sympatickým dojmem. Vypadá jako mnohem dražší kousek. Jedinou jeho možnou nevýhodou je fakt, že tělo je nerozebíratelné, a že se tedy uživatel nedostane k baterii.

Rozměry jsou 129,5 × 63,5 × 8,5 mm, s hmotností 121 gram snadno vklouzne do každé kapsy. Zpracování je kvalitní, ale tělo je při promačkání v ruce trochu měkké, přisednout si telefon třeba v zadní kapse pro něj nemusí být zrovna to pravé.

To stájový sourozenec OneTouch Pop2 působí trochu bytelnějším dojmem, na druhou stranu ovšem používá obyčejnější a na první pohled ne tak elegantní materiály. Je také o něco větší, byť displej má shodnou úhlopříčku 4,5 palce. S rozměry 132,5 × 65,4 × 10 mm to stále není žádný obr, ale menší a o pár stovek dražší sourozenec je v kapse příjemnějším kouskem.

HTC se u Desiru 510 snaží vycházet z velmi povedeného designu topmodelu One (M8), ale v provedení s matným černým plastem, který se hodně upatlává, se mu napodobit eleganci a luxus špičkového typu vůbec nedaří. Naopak, na pohled vypadá HTC z naší čtveřice nejobyčejněji a nejfádněji. V ruce je příjemné pogumované provedení zad, ale telefon je už docela velký, u HTC se rozhodně s minimalizací rámečků netrápili. Při úhlopříčce displeje 4,7 palce má Desire 510 rozměry 139,9 × 69,8 × 9,99 mm, což opravdu není málo.

I hmotnost 158 gramů ukazuje, že na přátelskost pro kapsu se tu moc nemyslelo. Na druhou stranu díky tomu HTC působí v ruce nejfestovnějším dojmem, máme tu pocit, že ze srovnávaných kousků toho vydrží nejvíc při hrubším zacházení. Ale pocit může být samozřejmě jen falešný. A jeho věčně upatlaný displej kazí estetický dojem.

Ani BenQ F5 není kdovíjaký krasavec, jakob y design tohoto smartphonu vznikal před několika lety. Model je sice tenký, ale jinak nemá moc moderní tvary. Těžko se to vysvětluje, ale mezi moderními a designově nápaditějšími konkurenty působí trochu obyčejně. A přitom najdeme na těle telefonu několik zajímavých detailů jako třeba červené mřížky u sluchátka, hlasitého reproduktoru vzadu a červené orámování čočky foťáku. S rozměry 143 × 72,8 × 8,5 mm je BenQ ze srovnávané čtveřice největší, ale je to také dáno jeho zdaleka největší úhlopříčkou displeje, má pět palců.

Celkově na nás nejsympatičtějším dojmem působí Alcatel OneTouch Idol 2 mini S (toho, kdo u Alcatelu vymýšlí pojmenování modelů, bychom rádi potkali), nejbytelnější je HTC. Ale ani ostatní soupeři nepůsobí nijak špatně. Zdá se, že ať už si vyberete kterýkoli smartphone, z hlediska trvanlivosti si budou rovny.

Displej a ovládání: ty zásadní rozdíly

Rozdíly ve velikosti a designu jednotlivých smartphonů jsou spíš záležitostí osobního vkusu a preferencí, rozdíly mezi displeji a systémy jsou pak zásadní technickou záležitostí. Začneme od nejlevnějšího zástupce, který přitom nemá vůbec nejhorší displej.

Alcatel OneTouch Pop2 (4.5) má IPS panel s úhlopříčkou 4,5 palce, rozlišení je tu ovšem jen 854 × 480 pixelů. To je pro danou úhlopříčku trochu málo a potvrzuje to, že tento smartphone opravdu klade důraz na cenu. Displej však v praxi rozhodně není vyloženě špatný, jen je přece jen trochu hrubší. IPS panel má dobré podání barev, pozorovací úhly ovšem opět dávají tušit, že je to je levnější kousek. Čitelnost na slunci je jen průměrná.

Za Alcatel Idol 2 mini S zaplatíte jen asi o 300 korun více a přitom dostanete mnohem lepší displej. Úhlopříčka 4,5 palce tu zůstává a rozlišení stouplo na 960 × 540 pixelů, tedy qHD. Subjektivně je displej možná i ještě trochu jemnější, působí opravdu velmi solidním dojmem. Nároční uživatelé nebudou ani tady spokojeni, ale většině by měl panel vyhovovat. A to i lepšími pozorovacími úhly a čitelností na slunci.

HTC chce uspokojit ty zákazníky, kteří touží po smartphonu s větším displejem. Desire 510 dostal panel s úhlopříčkou 4,7 palce. Jenže tady veškeré jeho kladné vlastnosti končí. Má stejně nízké rozlišení jako levnější z alcatelů, tedy 854 × 480 pixelů. To už je opravdu málo, displej je hrubý. Zvyknout se na to dá, ale otázkou je, proč to dělat, když za menší peníze dostanete u konkurence kvalitnější displej. Panel je typu TFT, takže ani barvy ani pozorovací úhly nedosahují kvalit u levnějšího alcatelu. HTC tady poprvé ukazuje, že za takové peníze tohle ne.

Hvězdou v našem přehledu je BenQ. Za cenu jako u HTC tu dostanete smartphone s moc pěkným HD displejem (1 280 × 720 pixelů) s IPS technologií. Ten se může měřit s displeji i u dražších přístrojů a je jedním z největších lákadel modelu vracející se značky.

Displej HTC Desire 510

Rozdíly najdeme samozřejmě i v ovládání. Začíná to třeba tím, že dva největší smartphony (BenQ a HTC) mají vypínací tlačítko nevhodně na horní straně, menší alcately ho mají na boku. Každý z výrobců používá vlastní grafickou nadstavbu, vzácně se tu však setkáváme se shodnou verzí Androidu. I když jsou v konkrétní verzi mírné rozdíly, smartphony spoléhají na Android 4.4 KitKat, u Alcatelu OneTouch Idol 2 mini S ovšem až po aktualizaci. Větší rozdíly než v systému tak najdeme právě v uživatelských prostředích.

U HTC mají své Sense a i Desire 510 se rozhodlo použít senzorová tlačítka, která trochu snižují efektivní využitelnou plochu displeje. Senzorová tlačítka se tu většinou neschovávají, takže aplikace tu zabírají zhruba tolik místa, co na displeji alcatelů, které mají senzorová tlačítka pod displejem. HTC respektuje nejmodernější rozložení ovládacích tlačítek v pořadí zpět, home a multi-tasking.

Displej BenQ F5

U BenQ si musí uživatelé zvyknout především na uživatelské prostředí bez klasického menu s aplikacemi. Programy se tu společně s widgety a složkami zobrazují rovnou na úvodních obrazovkách, je jen na uživateli, jak si je uspořádá. Alcatel má klasické menu a také možnost širšího využití domovské obrazovky - widgety lze jakoby schovat pod spodní hranu dané obrazovky a lze sem doskrolovat. Ovládací tlačítka jsou u trojice soupeřů senzorová, BenQ má stejné moderní rozložení jako HTC, alcately jsou trochu ze starší školy a napravo namísto toho mají tlačítko menu.

Co se reakcí na uživatelské pokyny týče, ani u jednoho z telefonů jsme se nesetkali se zásadními potížemi. Všichni soupeři mají čtyřjádrový procesor, HTC Desire 510 tu vsadilo na nejmodernější Qualcomm Snapdragon 410 s podporou 64bitových instrukcí a taktem 1,2 GHz. Nutno podotknout, že z podpory 64bitových instrukcí smartphone vzhledem k použité verzi Androidu asi nic nevytěží. Ale procesor má síly dostatek a i díky nízkému rozlišení a dobrému odladění Sense je Desire 510 velmi svižný telefon. Levný Alcatel Pop2 má stejný procesor, takže ani tady se nemusíme o výkon nijak bát.

Menší, dražší a trochu starší model Idol 2 Mini S používá starší čtyřjádro Snapdragon 400 s taktem 1,2 Ghz, stejný procesor pohání i BenQ. I vzhledem k vyššímu rozlišení displeje působí možná trochu méně suverénním dojmem, ale i tyto smartphony jsou stále svižné. Překvapivě se plynulejší zdá být prostředí u BenQ než u Alcatelu (byť ten se stará o menší počet pixelů). Ale to může být způsobeno i tím, že námi testovaný Idol 2 mini S ještě neměl aktualizován systém na verzi 4.4 a běžel na verzi 4.3. Paměť RAM mají testované kusy shodně s kapacitou 1 GB.

Běžné funkce: každému, co je libo

Různé softwarové nadstavby samozřejmě znamenají, že jednotliví soupeři mají i odlišné běžné funkce. U každé ze značek vypadá třeba trochu jinak aplikace pro hovory nebo práci se SMS. Klávesnice jsou ve všech případech hodně podobné, byť BenQ využívá jen klasickou androidí od Googlu. HTC i Alcatel tu mají vlastní grafické nadstavby, ale se shodným rozložením a s podobným pohodlím. U alcatelů i HTC jsou vidět i alternativní znaky, takže je lze snáze psát bez přepínání, jen s delším přidržením dané klávesy. Psaní tahy umí všechny smartphony.

Displej Alcatel Onetouch Pop 2 (4.5)

U každé ze značek pak najdeme nějakou funkci, která může zaujmout určitý okruh uživatelů. HTC třeba láká na přehled aktuálního dění BlinkFeed nebo možnost pomocí aplikace Power to Give pomoci svým výpočetním výkonem k vědeckému výzkumu. Jenže to vše jsou věci, které vlastně můžete mít i u kteréhokoli soupeřů, byť v podobě aplikací třetích stran.

V obou alcatelech najdeme předinstalováno hned několik her, v řadě případů však jde o demoverze a věci, které trochu zbytečně zabírají místo. Naštěstí se pro úsporu místa dají odinstalovat. I z hlediska dalšího softaru tu nenajdeme nic speciálního. Pro BenQ to platí taktéž, kromě souboru Q aplikací, které dublují některé běžné systémové funkce (nebo třeba zajišťují přístup na cloud).

Dispej Alcatel Onetouch Idol 2 mini S

Vnitřní paměť mají soupeři povětšinou stejnou. Alcately i HTC dostaly 8 GB vnitřní paměti, BenQ je na tom znovu nejlépe, má rovnou 16 GB, takže si tu většina uživatelů nejspíš vystačí i bez přídavné paměťové karty. Slot na ni má každý ze čtveřice. Podobně, jako mají všichni soupeři LTE, mají i podporu NFC, což opět nebývá v dané cenové hladině úplně obvyklé. Alcatel dodává své smartphony i v Dual SIM variantách, ale na českém trhu to platí z testované dvojice modelů jen pro levnější Pop 2. Narozdíl od předchozích modelů ovšem už neplatí, že by přítomnost dvou slotů na SIM znamenala absenci slotu pro paměťové karty, Pop2 má sloty komplet všechny.

Fotoaparát: všemožné výsledky

Osazení fotoaparáty je dalším jasným důkazem toho, jak mohou být telefony v jedné kategorii odlišné. Alespoň na papíře. Papírovou hvězdou je tu totiž BenQ, který se chlubí třináctimegapixelovým fotoaparátem.

Fotografie z Alcatel Onetouch Idol 2 mini S

Jenže ten v praxi trpí různými neduhy, hůře ostří a všelijak se vypořádává s kontrasty. Ale za dobrého světla má před soupeři náskok. Fotoaparát má i slušné možnosti nastavení, ale ty jsou trochu hůře přístupné.

Fotografie z Alcatel Onetouch Pop 2 (4.5)

Na úplně opačném konci výbavového spektra tu stojí vlastně stejně drahé HTC. To totiž dostalo pětimegapixelový foťák a navíc bez automatického ostření a přisvětlovací diody. Fotky za mnoho nestojí, ale za určitých podmínek mezi nimi a fotografiemi z BenQ zase takový rozdíl není. Dioda ovšem bude určitě chybět a celkově není foťák moc univerzální.

Fotografie z BenQ F5

Alcately působí paradoxně nejvyváženějším dojmem, byť BenQ dovede udělat i lepší fotky. Levnější Pop 2 má rovněž pětimegapixelové rozlišení, ale dostal autofocus a diodu, takže výsledky jsou už mnohem zajímavější a pro běžné použití stačí. Typ Idol 2 mini S pak má osmimegapixelový fotoaparát a opět obvyklou sestavu ostření a blesku.

Fotografie z HTC Desire 510

Ani u jednoho ze smartphonů nepatří fotoaparát k jeho velkým přednostem. U HTC tu je vlastně do počtu, ostatní soupeři dovedou tu a tam příjemně překvapit. BenQ má samozřejmě navrch v rozlišení, a tedy místy i v zachycených detailech, potenciál je tu největší.

Shrnutí: Společné vlastnosti i rozdíly

Porovnávaná čtveřice smartphonů má samozřejmě řadu společných vlastností, ale jsou mezi nimi opravdu zásadní rozdíly. Jako jakýsi etalon tu mělo posloužit HTC Desire 510 jako „značkový“ smartphone s podporou LTE a relativně nízkou cenou. Za podobné peníze jako toto HTC lze ovšem pořídit mnohem vybavenější BenQ F5, který udělá v praxi téměř kterémukoli uživateli mnohem lepší službu. Ne že by HTC Desire 510 bylo vyloženě špatným smartphonem, jen za své peníze jednoduše můžete dostat výrazně víc. Především jeho displej a nepovedený fotoaparát sráží Desire 510 hluboko pod obvyklý průměr.

S podobnou (a místy i lepší) výbavou jako HTC se dá pořídit třeba dvojice alcatelů. Ta zase ukazuje, jaké rozdíly mohou být mezi modernějším a starším typem. Idol 2 mini S je totiž starší model, který má trochu starší hardware a vznikl podle jiných principů. Má tedy lepší displej, ale zase pro změnu méně místa pro aplikace i data. Levnější typ Pop 2 sice displejem nenadchne, ale na rozdíl od HTC má adekvátní cenu. A má moderní procesor, relativně aktuální Android a i jeho fotoaparát je mnohem lepší než ten u HTC.

BenQ F5 stojí momentálně v nabídce operátora O2 lákavých 4 695 korun. To je atraktivní nejen v kontextu dnešních soupeřů, ale i ostatní konkurence. Jen jeho design není moc aktuální, ale to vadit nemusí. HTC Desire 510 vyjde na 4 790 korun a upřímně: rozhodně to není adekvátní cena. O tisícovku nižší cenovka by tomuto modelu slušela mnohem víc.

I tak by se muselo HTC vypořádat se soupeři v podobě alcatelů. One Touch Idol 2 mini S vyjde na 3 600 korun, což rozhodně není špatné. A Pop2 stojí ještě lákavějších 3 295 korun. Sice šetří na displeji, ale v některých případech staršího sourozence přece jen překonává (třeba v kapacitě paměti).