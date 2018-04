Test CF karet - PDA a lékaři - a další aktuality

Palm Daily News

Nový emailový deník s novinkami ze světa PalmOS si můžete objednat zde. Budete jej dostávat zdarma.

PDA jsou oblíbená u lékařů

Stále větší oblibu PDA u lékařů signalizuje poslední průzkum, který si objednala firma Avantgo. PDA si získávají mezi lékaři stále větší důvěru a stále víc zdravotních profesionálů věří, že PDA výrazně zlepší péči o pacienty i efektivnost jejich práce.

92 % lékařů s PDA používá handheld několikrát denně - nejčastěji jako diář, k vyhledávání v databázi léků a ke čtení odborných časopisů. 48 % "PDA" lékařů by uvítalo přímý přístup k webům s lékařskou problematikou (a databázemi), 33 % k vyplňování a tisku receptů na léky. 84 % lékařů by přivítalo přímé propojení s databázemi farmaceutických firem a 86 % lékařů je přesvědčeno, že využivání PDA v nemocnicích by výrazně zkvalitnilo tamní lékařskou péči.

Reprezentativního průzkumu se zúčastnilo 3482 lékařů prostřednictvím Avatgo kanálu.

Write-Right na SLCenter

Ochrannou fólii Write-Right na displeje PDA měli pod drobnohledem na serveru SLCentrum. A výsledky jejich detailního testování shrnuté v populárním pojetí KLADY/ZÁPORY?

+

dobrý pocit při psaní

není drahá

odolná vůči prachu a nečistotám

nezanechává zbytky po lepení

-

těžko se správně lepí

poněkud sníží kontrast

vyžaduje malé přizpůsobení stylu psaní

ve spodu fólie je "hloupý" firemní nápis "Fellowes"

Velmi detailní test CF karet...

...přinesl Digital Photography Review. Nás takovéto srovnání velmi zajímá, protože CF karty jsou použitelné na mnoha PDA, napříč všemi platformami!



AudioPlus - vylepšené zvuky na (některých) palmech

Přiznejme si otevřeně, že zvukové schopnosti většiny PalmOS počítačů jsou velmi omezené. Z této řady poněkud vybočuje TRGpro/HandEra330 s vylepšeným reproduktorem a hlasovými poznámkami, některé modely Clie a chytré telefony s PalmOS.

Právě těmto modelům je určen nový přehrávač firmy SmartCell Technology AudioPlus. Součástí programu za $14,95 je desktop konvertor WAV souborů.