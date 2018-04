Má funkci jako žádný jiný a ještě je odolný. Test smartphonu Cat S60

Cat S60 není žádný topmodel, ale díky vestavěné termokameře FLIR se mu dostává hodně pozornosti. Otázkou ovšem je, pro koho je vlastně ona kamera určena. Jinak je totiž Cat S60 takový lepší smartphone střední třídy, který má některé zajímavé prvky výbavy a některé trochu zbytečné ústupky.

Jaké jsou ty zajímavosti a ústupky?

Plusy a mínusy Proč koupit? odolná konstrukce

kvalitní zpracování

termokamera

Proč nekoupit? velké rozměry

jen HD rozlišení displeje

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 17 990 Kč

Tradiční zajímavostí je samozřejmě odolná konstrukce. Že jde o outdoorový telefon, prozrazuje Cat S60 hned na první pohled, na druhou stranu mezi obrněnci patří k lehčí váze (a to doslova) a působí docela elegantně. Na poměry běžných smartphonů je to stále pořádný pěstní klín, ale už alespoň netrhá kapsu. S mechanickou odolností jde ruku v ruce i odolnost vůči vodě a prachu. Pak je tu samozřejmě ona termokamera. Dalším plusem je dvousimkové provedení, na střední třídu je slušná i hardwarová výbava: procesor Snapdragon 617, 3 GB RAM a solidních 32 GB vnitřní paměti. Potěší také velká baterie s kapacitou 3 800 mAh.

K ústupkům patří především displej. Není nekvalitní, ale u tak drahého smartphonu bychom očekávali trochu více. Panel má úhlopříčku 4,7 palce, přitom kolem jsou obří rámečky. Jistě, to je určitá daň za odolnost, ale HD rozlišení je trochu málo, Full HD by mu slušelo více. Pravda, displej stačí, ale v poměru výkon/cena to není ono.

Líbí se vám?

Smartphone je to vcelku sympatický, ale spíše odolností a funkčností. Žádný luxusní designový kousek to není, na druhou stranu design nepovažujeme ani za průšvih. Je vidět, že je to především účelný telefon, ale kovový rám či zadní kryt, který imituje karbon, nevypadají špatně. Některé detaily však působí rušivě, například zadní dvířka ke slotům pro SIM a paměťovou kartu, která ani nebudí velkou důvěru z hlediska odolnosti vůči vodě. Ale odolat jí mají. Zvláštností je i výstupek v horní části telefonu, který ukrývá právě hardware termokamery.

Jak moc je odolný?

Technické specifikace říkají, že velmi. Kromě normy IP68 má smartphone vydržet až pět metrů pod hladinou po dobu 60 minut. Jenže to má jeden háček. V takovém případě musí být do polohy 5 metrů přepnuté dva mechanické přepínače – jeden dole vpravo pod displejem a jeden nahoře u sluchátka. Ty utěsní právě tyto oblasti. Daní za to je fakt, že přepnutí utlumí zvuk z reproduktoru a utěsní mikrofon, takže s S60 se tak v tu chvíli špatně telefonuje. V praxi tak většinou bude přepínač v poloze pro odolnost do dvou metrů vodního sloupce.

Smartphone splňuje také specifikaci MIL-STD-810G, podle které vydrží určité vibrace, teplotní šoky a další nevybíravé zacházení. Pravdou je, že při testu jsme odolnost v extrémech nezkoušeli, ale S60 působí velmi bytelným a promyšleným dojmem. Kovový rám chrání tělo kolem dokola a displej je mírně zapuštěn pod ochranný plastový rámeček, takže při pádu nehrozí jeho rozbití nebo poškrábání o první kamínek. Jen krytky konektorů a SOS tlačítka na levém boku nepůsobí na první pohled příliš mohutně, ale na svých místech drží hodně dobře. Příjemným překvapením u odolné konstrukce je, že hardwarová tlačítka pod displejem se mačkají vcelku příjemně, byť mají trochu měkčí stisk, než je u chytrých telefonů obvyklé.

Jak se s ním pracuje?

Docela příjemně. Až na tu větší hmotu je to vlastně úplně normální androidí smartphone, který spoléhá na relativně čistý Android 6. Líbí se nám precizní stisk tlačítek na bocích (vpravo pro hlasitost, vlevo vypínací a jedno programovatelné). Levé tlačítko umožní nastavit spuštění aplikace na krátký a dlouhý stisk. V nastavení tohoto tlačítka lze aktivovat i speciální podvodní režim, ve kterém je deaktivován dotykový displej a tlačítko slouží k ovládáni fotoaparátu a videokamery. Telefon je příjemně svižný a nezaznamenali jsme žádné zásadní zpomalování.

Cat má v systému několik zajímavých aplikací. Tou asi nejužitečnější je Upozornění na polohu, což je aplikace, pomocí které se nastavuje funkce SOS tlačítka, jež je schované pod krytkou na levé straně. Dá se tu nastavit telefonní číslo, na které má telefon odeslat SMS s aktuálními souřadnicemi i znění této zprávy. Zvláštností, která souvisí s odolností telefonu, je aplikace Vysušení reproduktoru. Ta spustí na vybranou dobu (2, 6, nebo 10 minut) zvukové efekty a vibrace, aby vypudily vodu, která mohla natéct k reproduktorům.

Zmiňovali jste velkou baterii, jaká je výdrž?

Výdrž je vpravdě solidní. Jelikož Cat S60 nemá nejnadupanější hardware a displej si vystačí s HD rozlišením, tak se spotřeba energie drží hezky nízko. Baterie s kapacitou 3 800 mAh tak stačí na dva dny perného používání, v klidnějším módu vydrží bez problémů třeba prodloužený víkend.

A jak funguje termokamera?

Překvapivě dobře. Její aplikace sice chvilku startuje, ale pak se na displeji objeví známý obraz termovize, kde jednotlivá místa s určitou teplotou reprezentuje určitý odstín. Kamera má VGA rozlišení a pro zběžnou kontrolu teploty bohatě postačí. Otázkou je však přesnost měření, protože termokamera vykazuje oproti realitě určitou odchylku. Vypozorovali jsme, že je to zhruba pět až šest stupňů Celsia. Tak třeba na povrchu lidského těla ukazuje něco přes 30 stupňů, v ledničce zase asi jeden stupeň. Z toho je jasné, že termokamera neslouží k absolutnímu přesnému měření teploty, ale spíše pro získání orientačních údajů. Výborně poslouží třeba pro hledání teplotních mostů a míst, kudy se teplo ztrácí, při kontrole správné teploty v některých provozech a místech a podobně. V tomto ohledu funguje termokamera výborně, je jen otázkou, kdo všechno ji využije.

Termovize má i několik zajímavých funkcí. Její obraz lze překrývat s obrazem z běžného fotoaparátu, pak se na displeji objeví kromě barevných fleků i některé hrany a kontury nebo třeba písmo. Na displej lze nasázet různé body, ve kterých software ukáže teplotu v každém zvlášť, zobrazit lze například i průměrnou, maximální a minimální teplotu v celé ploše obrazu nebo ve středové části. Termokamera toho tedy zvládne opravdu hodně. Kalibrace teploty probíhá automaticky. Když uživatel namíří kameru někam do míst s odlišnou teplotou než předtím, trvá asi dvě sekundy, než se kamera zkalibruje a ukáže aktuální teplotní rozsah.

A co fotoaparát?

Hlavní foťák má rozlišení 13 megapixelů, je tu automatické ostření a dvojitá přisvětlovací dioda. V praxi je foťák trochu pomalejší, než bychom chtěli, což platí hlavně pro ostření. Ale snímky pořízené v dobrém světle rozhodně nejsou špatné. Kvalita klesá v horším osvětlení, a to opravdu hodně rychle. Ve špatném světle je foťák bez blesku prakticky nepoužitelný.

Foťák neohromí, ale ani vyloženě nezklame. Nabízí několik fotografických režimů, ale chybí mu třeba automatické HDR, tuto funkci je nutné ručně zapnout. Zrovna tak tu třeba není možnost ručního nastavení parametrů.

Mám si ho pořídit?

Cat S60 je velmi specifický smartphone s řadou hodně specifických funkcí. Tou nejvýraznější je termokamera, která přijde vhod třeba ve stavebnictví, ale i v dalších oborech. Za její přítomnost ovšem zákazníci musí hodně připlatit. Smartphone stojí jen těsně pod 18 tisíc korun a přitom výbava odpovídá telefonům v cenové hladině tak okolo osmi tisíc. Kromě termokamery se tu také samozřejmě připlácí za odolnou konstrukci. Ačkoli S60 patří mezi odolnými smartphony k elegantnějším kouskům, měl by toho v praxi vydržet opravdu hodně – možná i proto opět ta cenovka.