Nenápadný soupeř těch nejlepších: Test Asus Zenfone 3 Deluxe

Kompaktní Zenfone 3 nás vloni zaujal vyváženou výbavou, velmi solidním výkonem a překvapivě povedeným fotoaparátem. V případě jeho vylepšené varianty Zenfone 3 Deluxe jsme doufali, že to bude zdatný vyzyvatel těch úplně nejlepších smartphonů. Jenže jeho uvedení na náš trh se oddalovalo a nakonec se nám k redakčnímu testu dostavil až relativně nedávno, kdy už nejde o žádnou žhavou novinku. O to lépe ale můžeme Zenfone 3 Deluxe ohodnotit v kontextu aktuálních vlajkových modelů, kterým má stále ambice konkurovat.

A musíme uznat, že si rozhodně nevede špatně, tohle je hodně zajímavý smartphone, byť si za něj výrobce řekne stále dost peněz. Při uvedení na trh byl Zenfone 3 Deluxe sebevědomě drahý: zatímco klasický Zenfone 3 patří k ideálům poměru cena/výkon, typ Deluxe se nijak nepodbízí. Původně začínal na cenovce 21 000 korun, po příchodu nových soupeřů teď trochu zlevnil, oficiálně na zhruba 19 000 korun, ale některé obchody jeho cenu stlačily ještě níže – až k sedmnácti tisícům a to je už docela zajímavá částka za top model.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé zpracování

propracované ovládání

tenká konstrukce

6 GB RAM znamená rychlý systém

Proč nekoupit? horší fotoaparát

průměrná výdrž baterie

jeh Full HD displej Kdy? V prodeji Za kolik? 18 990 Kč

Zenfone 3 má totiž nečekané trumfy – je elegantní a jeho kovové tělo se chlubí dokonalým zpracováním. A většinu soupeřů sice netrumfne výkonem procesoru, ale porce 6 GB RAM znamená superrychlé reakce hodně přetvořenému uživatelskému prostředí navzdory.

Ale je to prostě větší Zenfone 3, ne?

Ne, není. Modely Zenfone 3 a Zenfone 3 Deluxe mají v podstatě společný jen základ jména, jinak jde o zcela odlišné smartphony. Podobné jsou i některé designové prvky (třeba podlouhlá čtečka otisků a výstupek fotoaparátu na zádech), ale jinak se oba telefony zásadně liší. Zatímco Zenfone 3 je opravdu smartphone kladoucí důraz na poměr výkon/cena, čemuž v podstatě odpovídá i výbava, Zenfone 3 Deluxe kompromisy nedělá. Jeho tělo je celokovové, na rozdíl od kombinace kovu a skla u levnějšího typu, a celkově na nás působí prémiová varianta trochu konzervativnějším dojmem.

Na první pohled vlastně nevypadá kdovíjak luxusně, luxus v něm uživatel objeví až postupem času. Zenfone 3 Deluxe totiž tak trochu klame tělem. S tloušťkou 7,5 mm je nečekaně tenký a i přes hmotnost 170 gramů působí v ruce docela lehce, možná až nečekaně subtilně. Přitom vzhledem k úhlopříčce displeje 5,7 palce je to pořádný kus smartphonu (půdorysné rozměry jsou 156,4 x 77,4), ale nezanechal v nás dojem těžkého kamenu, který dodává u smartphonů na pocitu bytelnosti.

Takže není bytelný?

Ba naopak, i přes tenkou konstrukci je Zenfone 3 Deluxe jeden z nejlépe zpracovaných smartphonů na trhu. Jeho celokovové tělo je opravdu celokovové a v podstatě nikde na něm nenajdeme rušivý prvek. Asus se dokázal prakticky obejít bez nevzhledných proužků pro prostup signálu, na třech místech ve zkosené hraně rámečku jsou tu jen drobounké tečky, které design nenarušují. Možná i díky tomu působí tělo Zenfone 3 Deluxe až nečekaně obyčejně, ale jeho krásu objeví uživatel časem a začne si užívat onu čistotu designu a perfektní zpracování kovového těla. Tělo je navíc pevné a telefon rozhodně nemá tendenci se nějak kroutit nebo lámat. Za fyzické provedení tedy zaslouží Asus opravdu velkou pochvalu.

Dobrá, a co výbava?

I ta je výborná. Nepatří sice na absolutní současnou špičku, protože Zenfone 3 Deluxe má třeba starší procesor Snapdragon 820 a jeho velký displej si musí vystačit s Full HD rozlišením. Ale tím v podstatě kompromisy končí a začínají světlé stránky. K těm patří již zmiňovaných 6 GB RAM, 64 GB vnitřní paměti, moderní prvky jako USB-C s rychlým nabíjením Quick Charge 3 nebo čtečka otisků prstů na zádech. Telefon je dvousimkový, což může být pro mnohé zájemce velké lákadlo – mezi špičkovými smartphony s nekompromisní výbavou totiž zrovna dvousimkáče obvyklé nejsou.

Zajímavostí je trochu netradiční uspořádání slotů – ten pro hlavní SIM má totiž formát microSIM namísto dnes oblíbenější nanoSIM, druhý slot je hybridní a vejde se do něj buď microSD karta nebo nanoSIM. Pro uživatele to znamená následující – pokud chce telefon používat s nanoSIM, „zaplácne“ si slot pro paměťovou kartu, nebo bude potřebovat redukci. Nicméně překážka to není kdovíjak velká, jen je to spíš trochu netradiční řešení. Oba sloty kompletně podporují všechna pásma moderních sítí, včetně LTE, tohle uživatel řešit nemusí.

Jaký je ten displej, je dostatečně jemný?

Full HD rozlišení na úhlopříčce 5,7 palce není z nejjemnějších, ale na druhou stranu nevypadá nijak špatně. Podle nás je Full HD stále dostačující a vyšší rozlišení jsou potřeba hlavně pro virtuální realitu, kdy má uživatel v brýlích telefon přímo před očima a pixely vnímá. Platí tedy, že Zenfone 3 Deluxe nebude pro VR tím ideálním telefonem, ale jinak uživatelé nemusí kvůli rozlišení zoufat. Navíc, displej je tu typu SuperAMOLED a vypadá opravdu výborně. Jeho jasné barvy a dobrá čitelnost na slunci budou uživatelům imponovat. Pravda, třeba Samsung dovede ze svých SuperAMOLED panelů vymáčknout ještě o něco víc, ale Zenfone 3 Deluxe se rozhodně nemá za co stydět.

Díky technologii displeje telefon podporuje i funkci always-on a uživatel má hodně detailní možnosti, jak si ji nastavit. Dá se vybrat, jaké informace se mají na obrazovce telefonu ukazovat a také se dá vybrat druh jejich grafické interpretace. Na výběr je od jednoduchých minimalistických ikon a grafiky po rozmáchlá řešení s líbivými grafickými motivy, které displej velmi oživují. Jenže v takovém případě už svítí v rámci always-on funkce snad třetina displeje a to je docela hodně, takže to má vliv na výdrž baterie. Uživatele ale k těmto líbivým funkcím nic nenutí, takže si sám může vybrat, jestli preferuje styl, nebo účelnost a výdrž.

A jaká je výdrž baterie?

Podle nás průměrná, Asus Zenfone 3 Deluxe z hlediska výdrže na jedno nabití nijak zásadně nevybočuje ze zavedených poměrů. I se zapnutou nejnáročnější verzí always-on displeje telefon většinou perný den na jedno nabití přestojí, ale večer už se nabíječky dožadovat bude, s úspornější variantou ale tento problém mizí. Výdrž by možná mohla být lepší, ale Asus v tomto případě zvolil tenkou konstrukci, takže se do relativně velkého těla telefonu vešla baterie s kapacitou vcelku průměrných 3 000 mAh. Inu za krásu se platí, ale v tomto případě to dle nás není zbytečně příliš.

Co to má za Android?

Tato otázka je na místě, protože Zenfone 3 Deluxe patří k telefonům, které původně dostaly ještě Android verze 6. Ale Asus poměrně intenzivně přináší aktualizace a v současnosti je pro Zenfone 3 Deluxe k dispozici Android 7.0 Nougat, což je velmi potěšující. Telefon se tak může lépe postavit svým novějším soupeřům.

Výrobce zasahuje do systému poměrně výrazně graficky, týká se to především notifikační lišty a menu nastavení, ale logika systému zůstává klasická – Zenfone se řadí k těm smartphonům, které mají klasické menu s aplikacemi oddělené od domovské obrazovky. Někomu nemusí grafika od Asusu vyhovovat, co je ale trochu otravnější, je hromada softwaru od výrobce. Některé aplikace lze odinstalovat, ale jiných se uživatel nezbaví a trochu zbytečně zabírají místo, i když je používat nechce. Upřímně, nás žádná ze „Zen“ aplikací příliš nezaujala. Pro Zenfone 3 Deluxe také platí to samé, jako pro obyčejnější Zenfone 3: chybí mu vestavěný e-mailový klient s podporou Exchange. Buď si musí uživatel Exchange účet přidat do Gmailu, nebo si stáhnout nějakou jinou mailovou aplikaci.

Do ovládání telefonu lze hojně zapojit gesta, jednotlivě se dají pozapínat v menu nastavení. Praktická jsou především gesta pro zapnutí a vypnutí obrazovky. Dvojitým poklepáním lze displej jak probudit (a tím třeba na zamčené obrazovce zobrazit detaily notifikací), tak zhasnout. Druhý krok ale vyžaduje klepnutí na prázdné místo na displeji. Zapnout se dá i funkce spuštění aplikace napsáním určitého gesta na zamčeném displeji.

Jak fotí?

Zenfone 3 Deluxe se chlubí fotoaparátem s velmi vysokým rozlišením 23 megapixelů. Čip je schován za optikou se světelností 2.0, což není sice absolutní špička, ale je to lákavé číslo. Navíc je tu optická stabilizace obrazu, což má pomoci k pořizování lepších snímků za horšího osvětlení. Tolik teorie, teď k praxi. Ta už tak skvělá podle nás není. Fotoaparát sice rozhodně nepatří ke špatným, ale je vidět, že má určité rezervy.

Nejprve ke kladům – díky vysokému rozlišení a docela dobře zvládnuté kompresi a práci se šumem mají snímky i za horšího osvětlení vcelku dost detailů. V opravdu špatném světle ale už Zenfone 3 Deluxe soupeře nestíhá. A jeho dobrou disciplínou nejsou ani kontrasty, které nezvládá moc dobře a snadno přepálí světlé plochy. Připadá nám, že levnější Zenfone 3 se šestnáctimegapixelovým modulem podává vyrovnanější výkony. Rozdíl je přitom v čipu a možná i zpracování dat, protože jinak je hardware fotoaparátu v obou případech stejný.

Mám si ho pořídit?

S oficiální cenovkou 19 000 korun stále není Asus Zenfone 3 Deluxe moc levný smartphone, ale sehnat jej lze i za 17 000 a to už je velmi zajímavá alternativa špičkovým smartphonům zavedených značek. K jeho soupeřům patří celá řada parádních smartphonů a zákazník má opravdu z čeho vybírat, výběr to nemusí být snadný. Když vynecháme iPhony a prémiové Samsungy, které přeci jen oslovují asi trochu jinou klientelu, může Zenfone 3 Deluxe pokukovat především po zákaznících čínského Huawei.

Ten má v portfoliu hned tři modely, se kterými se může Zenfone 3 Deluxe poprat. Velký phablet Mate 9 má stejné Full HD rozlišení a o dost lepší fotoaparát a výdrž baterie, stojí přitom rovněž 19 000 korun. Nový model P10 Plus vyjde na necelých 22 000 korun a i když nabídne větší výkon, ještě lepší foťák, QHD rozlišení displeje a také parádní výdrž, bude pro mnohé už hodně drahý. Velkým soupeřem Zenfonu pak bude i nový Honor 8 Pro, který má stejně velký displej jako Asus, ale disponuje QHD rozlišením, větší baterií a dvojitým foťákem. S cenou asi 15 000 korun je to přitom momentálně asi nejvýhodnější top smartphone a Asus bude mít co dělat, aby proti tomuto soupeři alespoň u některých zákazníků zvítězil. Trumfem může být jeho styl, ale také třeba některé funkce v ovládání přístroje.

Velkým smartphonem za parádní peníze je také OnePlus 3T, které se dá koupit jen on-line, ale za vynikajících méně než 12 000 korun. Ze strany tradičních prémiových výrobců se pak musí mít Zenfone 3 Deluxe na pozoru před HTC U Ultra, které je s cenovkou 21 000 korun také dost drahé, ale vůči zenfonu má navrch v rozlišení displeje a v kvalitě fotoaparátu.